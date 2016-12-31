Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018 Кубок конфедераций
Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные Лига Чемпионат.com
Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2016 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016
Теннис
WTA ATP Australian Open 2017 Кубок Дэвиса Кубок Федерации Кубок Кремля 2016 Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Пляжный волейбол Кубок России Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Борьба Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы
Прочие виды спорта Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Фэнтези футбол Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Новогодний Чемпионат
Билеты на спорт
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Все матчи сборной России на молодёжных чемпионатах мира в новогоднюю ночь
Фото: Reuters
Текст: Владислав Уткин

Матчи под «оливье». Как Россия играла на МЧМ в новогоднюю ночь

Пока российские болельщики отмечали Новый год, эти парни бились за честь страны на МЧМ. Вспоминаем все матчи «молодёжки» в новогоднюю ночь.
31 декабря 2016, суббота. 18:00. Хоккей
В ночь с 31 декабря на 1 января молодёжная сборная России проведёт заключительный матч группового этапа МЧМ-2017. Команда Валерия Брагина сразится со словаками. Проигравший получит в соперники по четвертьфиналу шведов, а победившему достанется кто-то из тройки Дания, Швейцария, Чехия.

Россия – Германия. МЧМ-1996


То первенство планеты проходило в США, в Бостоне и Амхерсте. В составе нашей команды играли хоккеисты, которые вскоре стали известными: Алексей Морозов, Илья Горохов, Дмитрий Рябыкин и Александр Королюк. А работал с ними легендарный Игорь Дмитриев. В том году «молодёжка» завоевала бронзу, а поединок с немцами стал последним для неё на отборочном этапе. В той игре нашим нужно было обязательно набирать очки, чтобы продолжить борьбу за медали, и россияне даже слегка перевыполнили задачу. Немцы были обыграны со счётом 8:2.

Россия – Швейцария. МЧМ-1999


Первенство планеты среди игроков не старше 20 лет стало первым победным в новейшей истории российского
хоккея. Тогда в финале наши парни в овертайме вырвали победу у хозяев турнира канадцев, а решающую шайбу провёл динамовец Артём Чубаров. Из той команды смогли блеснуть, помимо Чубарова, Виталий Вишневский, Александр Рязанцев, Пётр Счастливый и Максим Афиногенов. Серьёзного турнирного значения поединок со швейцарцами не имел, так как ещё до этого второе место нашей команды в группе не вызывало вопросов, а шведов обогнать россияне уже не могли из-за того, что проиграли им в личной встрече. На настрой российской команды, впрочем, это не повлияло, и она, перебросав швейцарцев почти в три раза, обыграла посланников Страны сыра и банков со счётом 7:0. А тренировал ту сборную недавно ушедший из жизни Геннадий Цыгуров.

→ Золотая молодёжь Цыгурова. Какой стала судьба чемпионов МЧМ-1999?

Россия – Швейцария. МЧМ-2003


Прошло четыре года, и вновь судьба свела нашу команду в новогоднюю ночь с хоккеистами из государства постоянного нейтралитета. За год до этого российская молодёжь уже победила на первенстве планеты, и на мировом форуме 2003 года ей удалось повторить тот успех, правда без Ильи Ковальчука и Станислава Чистова, которые на тот момент уже играли в основном составе своих клубов в НХЛ. И вновь встреча со швейцарцами закончилась победой наших хоккеистов, но на этот раз всё было куда напряжённее. Команды набросали друг другу 12 шайб, а матч закончился со счётом 7:5.

Швеция – Россия. МЧМ-2009


До этого момента матчи в новогоднюю ночь складывались благополучно для нашей «молодёжки», но в 2009 году традиция была нарушена. Наши ребята встретились со шведами и были биты ими — 0:5. У «Тре крунур» отличились хорошо знакомые нам Андре Петтерсон (на его счету дубль) и Симон Ялльмарссон, а также ещё по голу забили Микаэль Баклунд и Маркус Йоханссон. На том первенстве, проходившем в Оттаве, подопечные Сергея Немчинова уступили хозяевам – канадцам – в полуфинале со счётом 5:6. Из той команды звёздного статуса на сегодняшний момент сумели добиться Дмитрий Куликов, Максим Чудинов, Вячеслав Войнов и Евгений Дадонов, а Никита Клюкин, игравший за «Локомотив», погиб в авиакатастрофе 7 сентября 2011 года.
До этого момента матчи в новогоднюю ночь складывались благополучно для нашей «молодёжки», но в 2009 году традиция была нарушена. Наши ребята встретились со шведами и были биты ими — 0:5.

Россия – Чехия. МЧМ-2010


Но уже в следующем году нарушившийся порядок вещей был восстановлен. Наша сборная, которой тогда руководил Владимир Плющев, 31 декабря, когда в Москве уже было за полночь, обыграла чехов со счётом 5:2. В составе россиян тогда забивали будущая звезда НХЛ Владимир Тарасенко, оформивший дубль, Максим Чудинов, Кирилл Петров и Александр Бурмистров. Правда, на том турнире сборная России оступилась в четвертьфинале, проиграв в овертайме швейцарцам.

Чехия – Россия. МЧМ-2011


На памятном всем нам чемпионате мира 2011 года в Баффало в новогоднюю ночь сборной России вновь противостояла чешская команда. И на этот раз победа над ней была ещё более уверенной. Пропустив первыми, к исходу 11-й минуты первого периода подопечные Валерия Брагина уже вели со счётом 4:1, и сомнений насчёт победителя той встречи больше не возникало. Наша команда тогда выиграла 8:3, а в её составе забивали Орлов, Собченко, Кицын, Бердюков, Кузнецов, Голубев, Тарасенко и Бочаров. Спустя пять лет лидеры той сборной, Панарин, Тарасенко, Кузнецов, Зайцев и Орлов, стали лидерами во взрослой национальной команде и, в большинстве своём, в клубах НХЛ, а вот Юрия Урычева и Даниила Собченко уже нет с нами.

→ Российские звёзды на МЧМ. От Овечкина до Кузнецова

Россия – Швеция. МЧМ-2012


Тот матч начался потрясающе для россиян. Уже к 14-й минуте усилиями Земченко, Косова и Телегина они вели в счёте 3:0. Второй период прошёл без голов, и стало казаться, что наши хоккеисты без проблем смогут довести встречу до победы. Но шведы были иного мнения. В последней трети основного времени они сравняли счёт, причём третья шайба была пропущена командой Брагина за 40 секунд до сирены. А на третьей минуте овертайма Нордстрём принёс победу «Тре крунур». Россияне и шведы на том турнире встретились ещё раз – уже в финале. Как мы помним, правило, гласящее, что нельзя обыграть дважды одну команду на чемпионате мира, тогда не сработало. 60 минут основного времени прошли без голов, а в овертайме Зибанежад даровал победу своей команде.

Россия – Чехия. МЧМ-2015


Ровно в полночь по Москве 2015-й хоккейный год стартовал одновременно с началом последнего матча группового этапа того первенства планеты, проходившего в Торонто и Монреале, с командой Чехии. Игра выдалась неудачной: чехи по итогам первой половины матча смогли создать себе задел в две шайбы, а гол Барбашева, подаривший россиянам надежду, так и остался единственным для нашей команды в той игре. Окончательный счёт матча – 4:1 в пользу чехов. Подопечные Брагина на том чемпионате добрались до финала, где проигрывая со счётом 1:5 канадцам, сумели забросить три шайбы родоначальникам хоккея.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 0
Теги
Молодёжная сборная России - Хоккей Валерий Брагин МЧМ-2017
Новости. Хоккей
31 декабря 2016, суббота
20:14 Юртайкин принял участие в тренировке «молодёжки» в день матча со словаками
16:51 Шалаев: «Авангард» собрал не просто команду, а коллектив настоящих мужиков
16:44 Сборная Канады одержала победу над «Лугано» и выиграла Кубок Шпенглера
16:43 Крикунов: думаю, следующий сезон будет последним в моей тренерской карьере
16:34 Вайсфельд: «Медвешчак» хоть клубный автобус продаст, лишь бы деньги платили
16:14 Зиле: у финнов отличная команда, но это не значит, что у них невозможно выиграть
15:47 Зигенталер: сборная Швейцарии хочет занять второе место в группе А на МЧМ
15:25 Семён Варламов вернётся в состав «Колорадо» в ближайшие дни
15:18 «Авангард» поздравил болельщиков с наступающим Новым годом
15:08 Труэ: молодёжная сборная Дании может гордиться собой
14:43 Делл: матч с «Филадельфией» получился для меня довольно лёгким
14:24 Петтерссон: в первые 15 минут «Динамо» много удалялось, но потом нашло свою игру
14:03 Тротц: Кузнецов сделал только одну ошибку, это не повод сажать его на лавку
13:44 Уорд: «Каролина» получает удовольствие от игры
13:33 Вудкрофт: в матче минского «Динамо» с Канадой не было честной игры
12:56 Кенневилль: все три гола «Каролины» можно было предотвратить
12:52 Симмондс: «Флайерз» должны незамедлительно прервать серию поражений
12:48 Будро: игра с «Коламбусом» – это не матч за Кубок Стэнли
12:23 Глава Ассоциации хоккея Финляндии: у сборной на МЧМ не было баланса
11:39 Слепышев и Галиев набрали по 2 очка в матчах регулярного чемпионата АХЛ
11:27 Берроуз стал 6-м игроком, сыгравшим в НХЛ 800 матчей за «Ванкувер»
11:26 Защитник «Питтсбурга» Мяяття готов сыграть с «Монреалем»
10:54 Байлсма: надеемся, что после пропуска одного матча Куликов восстановится
10:45 ВФСО «Динамо»: ВТБ будет в течение 3 лет вкладывать деньги в ХК «Динамо»
10:37 Сарос, Форсберг и Делл – звёзды дня в НХЛ
10:26 Защитник «Сан-Хосе» Власич получил травму в игре с «Филадельфией»
10:16 Назаров: я бы провёл тренировку 1 января, но приходится подчиняться профсоюзу
10:10 Кемпны забил свой первый гол на уровне НХЛ
09:52 Голкипер «Филадельфии» Мэйсон получил травму в матче с «Сан-Хосе»
09:49 Нападающий «Чикаго» Крюгер пропустит как минимум неделю
09:43 Вратарь Аарон Делл впервые сыграл на ноль на уровне НХЛ
09:35 Марченко: моё здоровье уже лучше, чем было, пробуем силовую борьбу
09:21 Защищающий титул чемпион МЧМ в 4-й раз подряд остался без медалей
09:08 «Ванкувер» отыгрался с 0:2 и в ОТ одолел «Анахайм», это 2-я победа подряд
09:00 Капуано: от Галака «Айлендерс» нам нужна была более качественная игра
08:57 Шат-аут Делла помог «Сан-Хосе» победить «Филадельфию»
08:09 Милюнс: датчане же у финнов как-то выиграли, почему Латвии не сделать это?
07:55 Капитан Словакии U20: Россия и Латвия – команды одного уровня, у нас есть шанс
06:38 «Нэшвилл» прервал череду поражений, разгромив «Сент-Луис»
06:24 Наставник молодёжной сборной Финляндии отправлен в отставку
06:10 «Чикаго» на выезде проиграл «Каролине», россияне очков не набрали
06:08 Словакия одержала первую победу на МЧМ-2017, обыграв Латвию
03:58 Финляндия сложила чемпионские полномочия и сыграет в матчах за выживание на МЧМ
03:49 Швейцария по буллитам обыграла Данию на МЧМ-2017 и вышла в плей-офф
02:32 НХЛ может принять решение об участии игроков в Олимпиаде позднее 15 января
Все новости RSS
С кем сборная России сыграет в четвертьфинале МЧМ-2017?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2016
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+