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МЧМ-2017. Сборная России обыграла команду Словакии
Фото: fhr.ru
Текст: Роман Соловьёв

Всё же мы не Латвия. Сборная России обыграла словаков на МЧМ

Сборная России в заключительном матче группового этапа чемпионата мира добилась убедительной по игре победы над командой Словакии.
1 января 2017, воскресенье. 06:23. Хоккей
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Проблема с составом


Уже в матче с командой США (2:3) сборная России не смогла включить на игру полный состав. Как сказал, главный тренер команды Валерий Брагин, защитник Артём Волков «приболел», но довольно странно, что в сборной за несколько дней не смогли поставить его на ноги. Ситуация усугубилась, когда в третьем периоде этого же матча американский хоккеист толкнул на борт Данила Юртайкина.
Чернак смог так или иначе подогреть интерес к этому матчу и дополнительно мотивировать наших ребят.

Юркий и негабаритный форвард пропустил тренировку команды за день до заключительной игры со словаками. 31 декабря он вышел на лёд рано утром, но в заявку на матч не попал. В итоге Валерий Брагин решил вновь сыграть в семь защитников, а место Юртайкина в четвёртой тройке занял Денис Гурьянов, выходивший на лёд в двух звеньях. Также по состоянию здоровья начал пропускать тренировки и матчи второй голкипер команды Владислав Сухачёв.

Мотивация от Чернака


Сборная Словакии проводила второй матч за два дня, днём ранее они обыграли команду Латвии (4:2) и обеспечили себе и сборной России выход в четвертьфинал турнира. Микст-зона после таких матчей чаще всего не представляет никакого интереса, но капитан словаков Эрик Чернак высказал интересную мысль, отвечая на самый простой вопрос о шансах своей команды в матче со сборной России.

«Лучшие команды на этом турнире — это Канада и США. Латвия примерно такого же уровня, как и Словакия. Конечно, у нас есть шанс в матче с Россией. В случае победы мы будем третьими в группе. После победы над Латвией мы понимаем, что всё это реально, потому что Латвия и Россия – команды одного уровня, только у русских, может, больше мастерства», — сказал Чернак.
Российскую команду ждут датчане, которые уже сотворили сенсацию на этом турнире и с которыми у Валерия Брагина свои счёты

Чернак смог так или иначе подогреть интерес к этому матчу и дополнительно мотивировать наших ребят. Ещё одну дозу мотивации российские игроки получили перед утренней тренировкой. Один из представителей сборной выступил перед командой с речью, в которой рассказал, что ребята сейчас находятся на войне и им самое главное необходимо выполнять установку тренера.

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Интенсивный старт


Начало матча получилось событийным. Капитан россиян Кирилл Капризов мог открыть счёт уже на 10-й секунде, но попал в штангу. На 22-й секунде случилась первая обстановка в матче – Михаил Сидоров мощно бросил от синей линии и «подбил» словака Оливера Патаки. Пострадавший пролежал на льду несколько минут и смог подняться, когда избавился от болевого шока. Это не помешало ему продолжить матч. Через пять минут Капризов забросил шайбу, но её арбитры не засчитали из-за игры высокоподнятой клюшкой.

Место Юртайкина в четвёртой тройке занял Денис Гурьянов, выходивший на лёд в двух звеньях

Тягучий хоккей продолжился во втором периоде, только теперь словаки вообще практически не угрожали воротам Ильи Самсонова. Второе удаление в словацкой сборной привело к первой шайбе в матче. Денис Гурьянов удачно сыграл на отскоке и добил шайбу в пустые ворота, первым результативным очком на турнире в этом моменте отметился Данила Квартальнов. Через несколько минут повреждение получил Милош Роман после того, как в него врезался Павел Карнаухов.

Тревожная концовка


Скользкий счёт, конечно, не мог привести ни к чему другому, как к нервному третьему периоду. Россияне переигрывали словаков до этого по игре, по броскам, по моментам, но «мусорный» гол в одночасье мог всё изменить. Словаки начали больше играть в чужой зоне, бросать и напрягать Илью Самсонова, который определённо замерз за весь матч.

Успокоить команду и всех российских болельщиков смог форвард третьего звена Яков Тренин, воспользовавшийся отличной передачей Кирилла Уракова от борта. В матче, в котором впервые на этом турнире «промолчало» первое ударное звено, результат обеспечили представители других звеньев. Самсонов же в итоге сыграл на ноль впервые на этом турнире.

Теперь в четвертьфинале российскую команду ждут датчане, которые уже сотворили сенсацию на этом турнире и с которыми у Валерия Брагина свои счёты.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Молодёжная сборная России - Хоккей Валерий Брагин МЧМ-2017
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