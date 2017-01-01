Брагин: сборная Дании на МЧМ-2017 серьёзнее, чем год назад

«У соперника практически не было шансов»

«Было много моментов, штанги…»

«Было тяжело фокусироваться на шайбу»

Сборная России добилась победы над командой Словакии в заключительном матче группового этапа молодёжного чемпионата мира. Встреча, состоявшаяся в Торонто, завершилась со счётом 2:0.Россияне половину матча не могли распечатать ворота Матея Томека, и лишь на 30-й минутенаконец открыл счёт, добив шайбу в ворота при игре в большинстве. В середине третьего периодавоспользовался отличной передачей Кирилла Уракова и удвоил счёт в матче. Голкиперотразил 15 бросков в матче и впервые на турнире сыграл на ноль.Главный тренер российской сборнойпосле матча остался удолетворён действиями подопечных.— Все понимали значимость матча, серьёзно отнеслись. Отрезками показывали то, что мы хотели увидеть, заслуженно победили. У соперника практически не было шансов, только в большинстве.— Так бывает, моменты хорошие были. Тренин мог забивать, Капризов и Сидоров попали в штангу.— Будем готовиться, сейчас они сильнее, чем год назад. Мы же играли товарищеский матч сейчас с ними и выиграли только в овертайме. Думаю, по организации, по подбору игроков они сейчас посерьёзнее.— Перед тем турниром товарищеский матч с ними легко сложился и моментов куча была. Это сказалось, они вышли и думали, что мы выиграем. И вот так получилось. Ещё раз напомним о значимости матча.— Ждём, посмотрим. Работают врачи, надеемся.— Первые два периода да. Потом подустал и пошли ошибки.— Костяк определён.— Нет, две одинаковые команды, в одинаковом стиле играют, считаю, что сборная США более организованно играет в защите, свои моменты использует.не удалось продолжить свою впечатляющую результативную серию на этом турнире, но он не расстроился.— По счёту, да и по игре было трудно. Был накал, нужно было обязательно выигрывать. У нас много моментов было, штанги… С реализацией не везло, хорошо, что дотерпели и сыграли по заданию, — сказал после матча Капризов.— Конечно, неприятно проигрывать. Тяжёлые матчи были, но ничего страшного, нужно дальше двигаться, хочется большего.— Без разницы, кто забивает, кто отдаёт. Должна быть команда, главное, чтобы был результат.— Смотрел их, они очень хорошо играют. Сильная команда, которая выиграла два матча в этом году, будем серьёзно готовиться.— Немного тяжеловато было фокусироваться на шайбу, всё-таки мало бросал соперник. В эмоциональном плане была важна эта победа и то, что мы отыграли на ноль, — рассказал после победы— Все сыграли замечательно, подчищали пятак, бывали у меня ошибки. Спасибо огромное команде — это наша общая заслуга, что мы так сыграли сегодня. Проходит давление, все понимают уровень и ответственность турнира, прогресс команды виден.— В том году её не было. Где-то не везло, думаю, что сейчас всё будет нормально. Будем настраиваться на такой же бой, как и с любой командой.