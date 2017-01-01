Брагин: сборная Дании на МЧМ-2017 серьёзнее, чем год назад

Россияне половину матча не могли распечатать ворота Матея Томека, и лишь на 30-й минуте Денис Гурьянов наконец открыл счёт, добив шайбу в ворота при игре в большинстве. В середине третьего периода Яков Тренин воспользовался отличной передачей Кирилла Уракова и удвоил счёт в матче. Голкипер Илья Самсонов отразил 15 бросков в матче и впервые на турнире сыграл на ноль.
>>> Всё же мы не Латвия. Сборная России обыграла словаков на МЧМ
«У соперника практически не было шансов»
Главный тренер российской сборной Валерий Брагин после матча остался удолетворён действиями подопечных.
— Валерий Николаевич, наверное, по качеству вы довольны тем, как сыграла команда со словаками?
— Все понимали значимость матча, серьёзно отнеслись. Отрезками показывали то, что мы хотели увидеть, заслуженно победили. У соперника практически не было шансов, только в большинстве.
— Первое звено сегодня не смогло набрать очков — может, и к лучшему?
— Так бывает, моменты хорошие были. Тренин мог забивать, Капризов и Сидоров попали в штангу.
— Теперь в четвертьфинале ждёт Дания, ваш любимый соперник?
— Будем готовиться, сейчас они сильнее, чем год назад. Мы же играли товарищеский матч сейчас с ними и выиграли только в овертайме. Думаю, по организации, по подбору игроков они сейчас посерьёзнее.
— Не будет таких же проблем, как в прошлом году, когда вообще пришлось спасаться на последней минуте?
— Перед тем турниром товарищеский матч с ними легко сложился и моментов куча была. Это сказалось, они вышли и думали, что мы выиграем. И вот так получилось. Ещё раз напомним о значимости матча.
— Что с травмированными Артёмом Волковым, Данилом Юртайкиным и Владиславом Сухачёвым?
— Ждём, посмотрим. Работают врачи, надеемся.
— Денис Гурьянов из-за этого сегодня играл в двух звеньях, он справился?
— Первые два периода да. Потом подустал и пошли ошибки.
— Перед матчем со словаками вы говорили, что надо собрать всех в три звена. Определились ли с костяком?
— Костяк определён.
— Днём сборная США добилась победы над канадцами, вас удивил этот результат?
— Нет, две одинаковые команды, в одинаковом стиле играют, считаю, что сборная США более организованно играет в защите, свои моменты использует.
«Было много моментов, штанги…»
Кириллу Капризову не удалось продолжить свою впечатляющую результативную серию на этом турнире, но он не расстроился.
— Кирилл, насколько матч со словаками получился трудным?
— По счёту, да и по игре было трудно. Был накал, нужно было обязательно выигрывать. У нас много моментов было, штанги… С реализацией не везло, хорошо, что дотерпели и сыграли по заданию, — сказал после матча Капризов.
— Как оцените итоги группового этапа для команды?
— Конечно, неприятно проигрывать. Тяжёлые матчи были, но ничего страшного, нужно дальше двигаться, хочется большего.
— То, что в матче со словаками ваше звено «промолчало», может, и к лучшему?
— Без разницы, кто забивает, кто отдаёт. Должна быть команда, главное, чтобы был результат.
— Теперь в четвертьфинале ждёт Дания, как и в прошлом году.
— Смотрел их, они очень хорошо играют. Сильная команда, которая выиграла два матча в этом году, будем серьёзно готовиться.
«Было тяжело фокусироваться на шайбу»
— Илья, было не очень много работы, не замёрзли?
— Немного тяжеловато было фокусироваться на шайбу, всё-таки мало бросал соперник. В эмоциональном плане была важна эта победа и то, что мы отыграли на ноль, — рассказал после победы Илья Самсонов.
— Довольны ли качеством игры команды?
— Все сыграли замечательно, подчищали пятак, бывали у меня ошибки. Спасибо огромное команде — это наша общая заслуга, что мы так сыграли сегодня. Проходит давление, все понимают уровень и ответственность турнира, прогресс команды виден.
— В четвертьфинале опять сыграете с датчанами, как и год назад. Что нужно сделать, чтобы избежать той недооценки?
— В том году её не было. Где-то не везло, думаю, что сейчас всё будет нормально. Будем настраиваться на такой же бой, как и с любой командой.