Неделя звёзд, свобода Кови и молодёжь в Баффало. Календарь-2017

2 января. «Зимняя классика2 НХЛ
По традиции начало года в НХЛ ознаменовывается грандиозным матчем на открытом воздухе. На этот раз „Зимняя классика“ пройдёт в Сент-Луисе на бейсбольном стадионе «Буш-стэдиум», который вмещает почти 44 000 зрителей. Эту игру стоит посмотреть хотя бы ради противостояния Владимира Тарасенко со своим бывшим напарником по молодёжной сборной России Артемием Панариным. Шесть лет назад в эти же дни они вместе бились за золото МЧМ-2011.
6 января. Финал МЧМ-2017
В январе состоится не только финал чемпионата мира, но и все матчи плей-офф турнира, который сейчас проходит в Канаде. Мы же рассчитываем, что 6 января подопечные Валерия Брагина ещё не сойдут с дистанции и продолжат бороться за награду высшей пробы. Учитывая, что российская «молодёжка» два последних года принимала участие в решающих играх МЧМ, на это есть все основания. Победа на первом большом турнире года – идеальное завершение новогодних праздников.
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9-12 февраля. Шведский этап Евротура
В этом сезоне формат Евротура претерпел очередные изменения. Организаторы вернулись к прежней схеме, когда каждая из стран-участниц принимает полноценный этап. Если вы привыкли, что последние годы сборная России в феврале ездила на два матча в Чехию, то теперь в конце зимы состоятся Шведские хоккейные игры.
14 января. „Русская классика“ ВХЛ
Мы успели привыкнуть к тому, что Высшая лига проводит уникальные для нашей страны матчи на открытом воздухе, опережая в этом своего старшего брата. Красноярск и Челябинск, Нижний Тагил и Тверь – везде, куда бы ни заглядывала „Русская классика“, она становилась общегородским событием. У этих игр был своеобразный провинциальный шарм, но после смены руководства ВХЛ всё стало куда прозаичнее. „Русская классика“ на этот раз пройдёт в Парке легенд с участием «Динамо» из Балашихи и «Химика» из Воскресенска.
15-22 января. Неделя звёзд хоккея
В 2017 году изменился формат не только Евротура и „Русской классики“, но и Матча звёзд КХЛ. Отныне главное хоккейное шоу страны представляет собой противостояние в формате 4х4 четырёх команд, составленных из лучших игроков своих дивизионов. К кахаэловским звёздам добавят наиболее заметных ребят с молодёжного Кубка вызова, который также пройдёт в Уфе в середине января. То, что звёздные матчи в КХЛ, МХЛ и ЖХЛ объединили под одной крышей и именовали Неделей звёзд хоккея, и есть главное нововведение.
То, что звёздные матчи в КХЛ, МХЛ и ЖХЛ объединили под одной крышей и именовали Неделей звёзд хоккея, и есть главное нововведение.
28 января. Матч звёзд НХЛ
Те изменения, что произошли с Матчем звёзд в КХЛ в этом сезоне, за океаном пережили ещё год назад. На этом, впрочем, в НХЛ не успокоились и продолжили реформировать Звёздный уик-энд. Из-за прецедента, когда болельщики выбрали мало кому известного Джона Скотта, лига наложила запрет на участие в Матче звёзд игроков из минорных лиг, а также подкорректировала правила назначения капитанов. Что касается места проведения, то в Лос-Анджелес примет Звёздный уик-энд второй раз в истории спустя 15 лет.
8-20 апреля. Финал Кубка Гагарина
Из-за требований ФХР клубный сезон в России должен завершиться за две недели до старта чемпионата мира. Таким образом, обладатель Кубка Гагарина станет известен, когда в НХЛ будет проходить всего лишь первый раунд плей-офф. На данный момент, многое указывает на то, что СКА вернёт себе титул и станет двукратным обладателем Кубка. Уж больно мощно выглядит клуб из Санкт-Петербурга. Однако за три с лишним месяца может произойти всё, что угодно. Будем внимательны.
12 апреля. Старт розыгрыша Кубка Стэнли
Продолжится ли сказка «Коламбуса» в плей-офф? Попадёт ли в восьмёрку «Тампа-Бэй», измученная травмами? Сможет ли Александр Овечкин наконец-то выиграть что-то кроме индивидуальных наград? Защитит ли титул «Питтсбург» с Евгением Малкиным? Ответы на все эти вопросы будут даны в розыгрыше Кубка Стэнли, который начнётся 12 апреля, а завершится в середине июня.
13-23 апреля. Юниорский чемпионат мира
Если взрослые и молодёжные чемпионаты сборная России периодически выигрывает или по крайней мере оказывается в медалях, то ЮЧМ давно стал для нашего хоккея проклятым турниром. Долгие девять лет россияне не могут выиграть мировое первенство для 18-летних, на четырёх из которых оставались вне пьедестала. В прошлом году была надежда на проект Виталия Прохорова, но незадолго до чемпионата мира он обернулся громким мельдониевым скандалом и заменой состава. Зато теперь ребята 1999 г.р. едут в Словакию с опытом большого турнира за спиной. Предстоящий юниорский чемпионат мира – это ещё и шанс увидеть Евгения Свечникова, возможно, будущего первого номера драфта НХЛ.
25-30 апреля. Кубок «Алросы»
Новый турнир, который создан специально под олимпийскую сборную России. Подопечные Олега Браташа получат в соперники сборные Словении, Дании и Норвегии, а местом проведения Кубка «Алросы» станет Санкт-Петербург. Для ближайшего резерва сборной России это шанс обратить на себя внимание Олега Знарка, а для наших соперников – последняя проверка перед чемпионатом мира.
27-30 апреля. Чешский этап Евротура
Как и шведский этап Евротура, чешский вернулся в полновесном варианте. Теперь это не два матча февральских матча между Россией и Чехией, а полноценный мини-турнир. На заключительном этапе Еврохоккейтура, который станет генеральной репетицией чемпионата мира, стоит ожидать игроков из НХЛ, чьи команды не пробьются в плей-офф.
Предстоящий юниорский чемпионат мира – это ещё и шанс увидеть Евгения Свечникова, возможно будущего первого номера драфта НХЛ.
1 мая. Открытие рынка свободных агентов КХЛ
Мир, труд, май! 1 мая – это не только повод отправиться за город или на демонстрацию, но и день открытия рынка свободных агентов в КХЛ. Если дедлайн в нашей лиге традиционно проходит уныло, то этот день обещает целую лавину сделок. Закачиваются контракты со своими клубами у Вадима Шипачёва и Евгения Дадонова, казанца Владимира Ткачёва и Антона Бурдасова, Сергея Шумакова и Максима Шалунова. Всех их уже сейчас активно сватают в НХЛ. Отправятся ли кахаэловские звёзды в сильнейшую лигу мира или подпишут новые, более выгодные контракты в России? Ну а главный фигурант рынка свободных агентов, конечно, Илья Ковальчук. У звёздного форварда заканчивается контракт со СКА, и не исключено, что он попробует вернуться в НХЛ. С кем бы он ни заключил новое соглашение, это станет событием.
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5-21 мая. Чемпионат мира
В год, когда нет ни Олимпиады, ни Кубка мира, турнир в Париже и Кёльне – главное хоккейное событие года. Олег Знарок повезёт команду после тяжёлого клубного сезона во главе СКА. В отличие от прошлых лет, когда главный тренер сборной с марта готовил игроков на сборах, теперь он может освободиться только за две недели до мирового первенства. ЧМ-2017 – это ещё и возможность проверить, на пользу или во вред идёт создание базового клуба сборной. А вот о чём стоит сожалеть уже сейчас, так это о том, что сборная России не сыграет в Париже. Побывать на хоккее в столице Франции было бы за счастье для любого болельщика. Однако россияне вместе со шведами и американцами попали в кёльнскую группу, там же пройдёт и решающая стадия турнира. Напомним, что в 2010 году сборная России уже играла в Кёльне и проиграла чехам в финале.
25-29 мая. Кубок Чёрного моря
Турнир в Сочи – это не только уникальная возможность посмотреть хоккей в субтропиках в курортный сезон, но и первый полноценный сбор молодёжной сборной России. По сути, именно на Кубке Чёрного моря формируются контуры той команды, которая через полгода сыграет на чемпионате мира.
23-24 июня. Драфт НХЛ
В Чикаго может произойти историческое событие. Ещё никогда швейцарец не становился первым номером драфта НХЛ. На эти лавры претендует нападающий Нико Хишер. Но даже если этого не случится, нам будет ради чего смотреть церемонию драфта. Прежде всего из-за Клима Костина и Никиты Погугаева, которым прочат первый раунд. Любопытно, что ни того, ни другого Валерий Брагин не взял на молодёжный чемпионат мира. Кроме того, к топ-проспектам из России скауты относят форварда Кирилла Слепца, защитника Марка Рубинчика и вратаря Максима Жукова.
1 июля. Открытие рынка свободных агентов НХЛ
Любопытные трансферные интриги ждут нас не только в КХЛ, но и спустя два месяца в НХЛ. Контракты заканчиваются у многих видных российских легионеров. Прежде всего это Артемий Панарин и Александр Радулов. Оба, по идее, должны сорвать банк, но над подписанием контракта с Хлебушком руководству «Чикаго» придётся поломать голову. 1 июля заканчиваются соглашения со своими клубами у ветеранов Андрея Маркова и Фёдора Тютина. Контрактными делами будут озадачены Дмитрий Куликов, Дмитрий Орлов, Никита Нестеров и Никита Зайцев – добрая половина обороны сборной России на Кубке мира. В воздухе подвиснет судьба Михаила Григоренко, Сергея Калинина и Наиля Якупова, место в НХЛ которым отнюдь не гарантировано.
Октябрь. Старт регулярного сезона НХЛ
Если сезон-2016/17 из-за Кубка мира начался лишь 13 октября, то новый чемпионат стартует в первых числах октября. Кто-то из россиян, безусловно, получит иную роль в своих командах. Андрей Василевский, к примеру, может стать основным вратарём «Тампа-Бэй». Кто-то сменит клуб или даже лигу. Однако загадывать, каким станет сезон-2017/18, ещё рано. Ясно одно – мы станем свидетелями становления новой команды НХЛ «Вегас Голден Найтс». Не каждый день в сильнейшей лиге мира с нуля создаётся клуб, тем более в таком экзотическом месте, как Лас-Вегас.
Московский этап Евротура, который в разные годы носил имя «Известий», «Балтики», «Росно» и Первого канала, отпразднует в декабре 50-летний юбилей.
Ноябрь. Суперсерия CHL – Россия
В ноябре пройдёт уже традиционная CHL Canada Russia Series. Валерий Брагин в очередной раз повезёт в Канаду кандидатов на поездку на чемпионат мира, чтобы проверить их на прочность. Противостоять молодёжной сборной России будут сборные трёх юниорских лиг. Наша «молодёжка» проведёт по два матча с командами из лиги Онтарио, Квебека и Западной хоккейной лиги. Учитывая, что две последние суперсерии подопечные Брагина проиграли, очередная поездка на родину хоккея должна сопровождаться запредельной мотивацией.
Середина декабря. Кубок Первого канала
Кубок Первого канала — 2017 станет уникальным, с какой стороны ни посмотри. После недавнего скандала с отменой трансляции на Первом канале ребром стал вопрос о смене титульного спонсора и соответственно смены названия. Учитывая, что контракт ФХР с Первым каналом истекает как раз в 2017 году, возможны серьёзные перемены. Но прежде московский этап Евротура, который в разные годы носил имя «Известий», «Балтики», «Росно» и Первого канала, отпразднует в декабре 50-летний юбилей.
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Конец декабря. МЧМ-2018
Не успел завершиться МЧМ-2017, а мы уже заглядываем в будущее и предвкушаем следующий молодёжный чемпионат мира. Пока непонятно, в каком статусе отправится на турнир сборная России, но одно только место проведения мирового первенства среди 20-летних делает его особенным. Спустя семь лет МЧМ возвращается в Баффало! Туда, где прошёл один из величайших финалов в истории молодёжных чемпионатов мира, а быть может, и всего мирового хоккея. Помимо ностальгии о нашем золотом камбэке этот турнир стоит посмотреть хотя бы ради первого в истории матча на открытом воздухе под эгидой ИИХФ. На групповом этапе Канада и США сыграют друг с другом на стадионе «Нью-Эра Филд», где обычно выступает команда по американскому футболу.