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Как Россия спаслась от позора на МЧМ и ещё 5 ярких матчей года

«Молодёжка» спаслась от позора, но не выиграла золото, ЦСКА не догнал «Магнитку», а Россия не выиграла у Канады – лучшие матчи 2016 года.