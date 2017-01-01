Как Россия спаслась от позора на МЧМ и ещё 5 ярких матчей года

Счёт: 4:3 ОТ
Пока финны устраивали голевое безумие с канадцами, шведы катком проходились по словакам, а американцы — по чехам, сборная России мучилась с откровенно слабыми датчанами. Предынфарктное состояние началось ещё за пять минут до конца третьего периода, когда мы элементарно не смогли четыре раза выбросить шайбу из зоны в простейшей ситуации и получили гол Кристенсена. А концовку матча иначе как везением и не назовёшь: сняв Георгиева, мы доводим шайбу до Лауты, у которого не получается бросок, после чего шайба попадает к Каменеву, клюшку которого держат сразу два датчанина, однако она «бабочкой» залетает в сетку. И только спустя пять минут овертайма сборная России довела дело до конца: капитан сборной Каменев отправляет шайбу в ворота датчан с пятака.
Россия — Финляндия, финал МЧМ-2016
Счёт: 3:4 ОТ
Сдержать финскую молодёжь, так здорово обыгравшую канадцев, было почти невозможно. Но точно не для нас. Герой матча с датчанами Владислав Каменев открыл счёт на исходе пятой минуты, после чего «золотая молодёжь» финской сборной в лице тройки Лайне – Ахо — Пульюярви соорудила две шайбы в наши ворота, между которыми ещё уместился гол Андрея Светлакова. Проблемы мы, как всегда, создали сами себе, пропустив за две минуты до конца третьего периода. Впрочем, для того и создаём, чтобы потом героически отыгрываться. За шесть секунд до конца матча, уже без Георгиева в воротах, Светлаков оформил дубль и увёл команды в овертайм. Но сил уже не хватило: Каспери Капанен филигранно убирает Бойкова одним движением коньков и эталонно разбирается с Георгиевым, которому помешал переместиться всё тот же Бойков, отчаянно прыгнувший за уходящим финном.
ЦСКА — «Металлург» (Магнитогорск), 7-й матч финала Кубка Гагарина
Счёт: 1:3
Финальная серия между москвичами и магнитогорцами заслуживала этого седьмого матча. ЦСКА, победив в гостевом овертайме шестого матча, подарил себе шанс оформить чемпионство на родной арене. Однако финальная встреча расставила всё на свои места: насколько легко всё получалось у «Металлурга» и насколько тяжело играли «армейцы». После гола Тимкина игроки Квартальнова смогли сравнять счёт ближе к концу второго периода, после чего через три минуты получили ответную шайбу от Криса Ли. В третьем периоде «армейцы» буквально забомбардировали ворота Кошечкина, однако «Магнитка» смогла выстоять. Антигероем последней минуты стал Богдан Киселевич, который сначала упустил верный момент после передачи Зайцева, а спустя несколько секунд неуклюже потерял шайбу, подарив лавры героя Магнитогорска Евгению Тимкину.
Канада — Россия, четвертьфинал Кубка мира
Счет: 5:3
Очередная битва титанов хоккейного мира пришлась на домашний и такой долгожданный для канадцев Кубок мира. Проигранный матч в Ванкувере и обидное поражение в финале ЧМ-2015 — нам было за что поквитаться с «кленовыми листьями». Тогда нас не смутил гол Кросби после ошибки Куликова, и во втором периоде мы не просто сравняли счёт, но и вышли вперёд усилиями Кучерова и Кузнецова, но ощущение опасности за наши ворота никуда не ушло. Опустил нас с небес на землю гол Маршана, спустя минуту с небольшим, а окончательно добил надежды болельщиков третий период, где за первые 10 минут мы пропустили ещё трижды. Гол Панарина в концовке скрасить ощущение от проигрыша, конечно, не смог, дав лишь очередную надежду, что можем и что в следующий раз уж точно выиграем.
«Оттава» — «Торонто», матч-открытие сезона НХЛ-2016/17
Счёт: 5:4 ОТ
Первый матч юбилейного сезона НХЛ подарил болельщикам невероятную интригу и выдающуюся игру одного человека. Первый номер драфта этого года Остон Мэттьюс успел блеснуть на уровне «молодёжки», заставил говорить о себе на взрослом чемпионате мира в Москве и поверг в шок весь хоккейный мир в своем дебютном матче. Оформив покер в ворота «Оттавы» Мэттьюс, кажется, уже взлетел на вершину хоккейного небосклона, даже несмотря на то, что его клуб умудрился испортить такой невероятный матч, проиграв в овертайме. Героем «Оттавы» тогда стал Кайл Туррис, который сначала сравнял счёт в матче, а затем и принёс своему клубу победу в овертайме. Впрочем, слезы на глазах матери после хет-трика для Мэттьюса наверняка важнее обидного поражения.
СКА — «Ак Барс», матч регулярного чемпионата КХЛ-2016/17
Счёт: 5:6 Б (1:2)
Матч между СКА и «Ак Барсом» стал, пожалуй, самой запоминающейся игрой текущего сезона КХЛ. Игра, в которой полностью отсутствовало ощущение времени и за которой наблюдать можно было вечно. Быстрый гол Шипачёва обернулся для СКА настоящим кошмаром, когда за следующие три с половиной минуты казанцы забросили аж четыре шайбы, казалось, похоронив интригу матча и заставив болельщиков недовольно посвистывать. Лишь накалил атмосферу пятый гол «Ак Барса» в начале второго отрезка, после которого кошмар начался уже для подопечных Билялетдинова. Голы Широкова и Гусева подарили болельщикам надежду, однако, чтобы сравнять счёт, уповать нужно было только на волшебство. Угадайте, кто его сделал? Конечно же он — волшебник Павел Дацюк, который сделал счёт 4:5 за пять минут до конца при игре шесть на четыре, а за пять секунд до сирены оформил дубль при игре шесть на пять. Уникально! Развязкой такого триллера закономерно стала серия буллитов, в которой победу «Ак Барсу» принёс точный бросок Артёма Лукоянова.