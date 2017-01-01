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Самые яркие хоккейные матчи в 2016 году
Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru
Текст: Филипп Майков

Как Россия спаслась от позора на МЧМ и ещё 5 ярких матчей года

«Молодёжка» спаслась от позора, но не выиграла золото, ЦСКА не догнал «Магнитку», а Россия не выиграла у Канады – лучшие матчи 2016 года.
1 января 2017, воскресенье. 16:00. Хоккей
Россия — Дания, четвертьфинал МЧМ-2016
Счёт: 4:3 ОТ
U20 ЧМ-2016. 1/4 финала
02 января 2016, суббота. 15:00 МСК
Россия U20
4 : 3 1:0, 0:2, 2:1, 1:0
Дания U20
1:0 – Коршков (Красковский, Рыков) – 02:49 (5x5), 1:1 – Йенсен (Хольмберг, Ольсен) – 22:37 (5x5), 1:2 – Ольсен (Йенсен, Нильсен) – 29:20 (5x5), 2:2 – Лаута (Дергачёв, Фазлеев) – 52:31 (5x5), 2:3 – Кристенсен (Крогсгор) – 54:36 (5x5), 3:3 – Каменев (Лаута, Проворов) – 59:16 (6x5), 4:3 – Каменев (Проворов, Светлаков) – 65:00 (4x4)

Пока финны устраивали голевое безумие с канадцами, шведы катком проходились по словакам, а американцы — по чехам, сборная России мучилась с откровенно слабыми датчанами. Предынфарктное состояние началось ещё за пять минут до конца третьего периода, когда мы элементарно не смогли четыре раза выбросить шайбу из зоны в простейшей ситуации и получили гол Кристенсена. А концовку матча иначе как везением и не назовёшь: сняв Георгиева, мы доводим шайбу до Лауты, у которого не получается бросок, после чего шайба попадает к Каменеву, клюшку которого держат сразу два датчанина, однако она «бабочкой» залетает в сетку. И только спустя пять минут овертайма сборная России довела дело до конца: капитан сборной Каменев отправляет шайбу в ворота датчан с пятака.

Россия — Финляндия, финал МЧМ-2016
Счёт: 3:4 ОТ
U20 ЧМ-2016. Финал
05 января 2016, вторник. 21:30 МСК
Россия U20
3 : 4 1:0, 0:0, 2:3, 0:1
Финляндия U20
1:0 – Каменев (Проворов, Лазарев) – 04:50 (5x4), 1:1 – Лайне (Ахо, Пульюярви) – 40:24 (5x5), 2:1 – Светлаков – 41:41 (5x5), 2:2 – Ахо (Пульюярви, Лайне) – 50:07 (5x5), 2:3 – Рантанен (Саариярви, Калапудас) – 57:51 (5x4), 3:3 – Светлаков (Проворов, Рыков) – 59:54 (5x5), 3:4 – Капанен (Саарела) – 61:33 (4x4)

Сдержать финскую молодёжь, так здорово обыгравшую канадцев, было почти невозможно. Но точно не для нас.
Герой матча с датчанами Владислав Каменев открыл счёт на исходе пятой минуты, после чего «золотая молодёжь» финской сборной в лице тройки Лайне – Ахо — Пульюярви соорудила две шайбы в наши ворота, между которыми ещё уместился гол Андрея Светлакова. Проблемы мы, как всегда, создали сами себе, пропустив за две минуты до конца третьего периода. Впрочем, для того и создаём, чтобы потом героически отыгрываться. За шесть секунд до конца матча, уже без Георгиева в воротах, Светлаков оформил дубль и увёл команды в овертайм. Но сил уже не хватило: Каспери Капанен филигранно убирает Бойкова одним движением коньков и эталонно разбирается с Георгиевым, которому помешал переместиться всё тот же Бойков, отчаянно прыгнувший за уходящим финном.

ЦСКА — «Металлург» (Магнитогорск), 7-й матч финала Кубка Гагарина
Счёт: 1:3
КХЛ - плей-офф. Финал Чемпионата. 7-й матч
19 апреля 2016, вторник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
1 : 3 0:1, 1:1, 0:1
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 – Тимкин (Ли) – 12:55 (5x5), 1:1 – Мамин (Киселевич, Плэтт) – 35:54 (5x5), 1:2 – Ли (Зарипов, Коварж) – 38:57 (5x5), 1:3 – Тимкин – 59:17 (en)

Финальная серия между москвичами и магнитогорцами заслуживала этого седьмого матча. ЦСКА, победив в гостевом овертайме шестого матча, подарил себе шанс оформить чемпионство на родной арене. Однако финальная встреча расставила всё на свои места: насколько легко всё получалось у «Металлурга» и насколько тяжело играли «армейцы». После гола Тимкина игроки Квартальнова смогли сравнять счёт ближе к концу второго периода, после чего через три минуты получили ответную шайбу от Криса Ли. В третьем периоде «армейцы» буквально забомбардировали ворота Кошечкина, однако «Магнитка» смогла выстоять. Антигероем последней минуты стал Богдан Киселевич, который сначала упустил верный момент после передачи Зайцева, а спустя несколько секунд неуклюже потерял шайбу, подарив лавры героя Магнитогорска Евгению Тимкину.

Канада — Россия, четвертьфинал Кубка мира
Счет: 5:3
Кубок Мира
25 сентября 2016, воскресенье. 02:00 МСК
Канада
5 : 3 1:0, 1:2, 3:1
Россия
1:0 – Кросби – 07:40 (5x5), 1:1 – Кучеров (Зайцев, Малкин) – 28:47 (5x5), 1:2 – Кузнецов (Телегин, Дадонов) – 36:24 (5x5), 2:2 – Маршан (Кросби, Бержерон) – 37:36 (5x5), 3:2 – Маршан (Кросби, Бержерон) – 41:16 (5x5), 4:2 – Перри (Кутюр, Власич) – 45:48 (5x5), 5:2 – Таварес (Гецлаф, Власич) – 49:22 (5x5), 5:3 – Панарин (Кулёмин, Кучеров) – 59:51 (6x5)

Очередная битва титанов хоккейного мира пришлась на домашний и такой долгожданный для канадцев Кубок мира. Проигранный матч в Ванкувере и обидное поражение в финале ЧМ-2015 — нам было за что поквитаться с «кленовыми листьями». Тогда нас не смутил гол Кросби после ошибки Куликова, и во втором периоде мы не просто сравняли счёт, но и вышли вперёд усилиями Кучерова и Кузнецова, но ощущение опасности за наши ворота никуда не ушло. Опустил нас с небес на землю гол Маршана, спустя минуту с небольшим, а окончательно добил надежды болельщиков третий период, где за первые 10 минут мы пропустили ещё трижды. Гол Панарина в концовке скрасить ощущение от проигрыша, конечно, не смог, дав лишь очередную надежду, что можем и что в следующий раз уж точно выиграем.

«Оттава» — «Торонто», матч-открытие сезона НХЛ-2016/17
Счёт: 5:4 ОТ
НХЛ - регулярный чемпионат
13 октября 2016, четверг. 02:05 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
5 : 4 2:2, 1:2, 1:0, 1:0
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 – Мэттьюс (Хаймен, Нюландер) – 08:21 (5x5), 1:1 – Райан (Карлссон, Смит) – 10:26 (5x5), 2:1 – Карлссон (Брассар, Райан) – 12:49 (5x5), 2:2 – Мэттьюс – 14:18 (5x5), 2:3 – Мэттьюс (Райлли) – 21:25 (5x5), 3:3 – Брассар – 37:52 (5x5), 3:4 – Мэттьюс (Нюландер, Гардинер) – 39:57 (5x5), 4:4 – Туррис (Стоун) – 46:45 (5x5), 5:4 – Туррис (Стоун, Карлссон) – 60:37 (3x3)

Первый матч юбилейного сезона НХЛ подарил болельщикам невероятную интригу и выдающуюся игру одного человека. Первый номер драфта этого года Остон Мэттьюс успел блеснуть на уровне «молодёжки», заставил говорить о себе на взрослом чемпионате мира в Москве и поверг в шок весь хоккейный мир в своем дебютном матче. Оформив покер в ворота «Оттавы» Мэттьюс, кажется, уже взлетел на вершину хоккейного небосклона, даже несмотря на то, что его клуб умудрился испортить такой невероятный матч, проиграв в овертайме. Героем «Оттавы» тогда стал Кайл Туррис, который сначала сравнял счёт в матче, а затем и принёс своему клубу победу в овертайме. Впрочем, слезы на глазах матери после хет-трика для Мэттьюса наверняка важнее обидного поражения.


СКА — «Ак Барс», матч регулярного чемпионата КХЛ-2016/17
Счёт: 5:6 Б (1:2)
КХЛ - регулярный чемпионат
30 августа 2016, вторник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
5 : 6 1:4, 2:1, 2:0, 0:0, 0:1
Ак Барс
Казань
1:0 – Шипачёв (Дадонов, Гусев) – 03:57 (5x5), 1:1 – Секач (Азеведу, Токранов) – 06:45 (5x4), 1:2 – Токранов (Глинкин, Охтамаа) – 08:05 (5x4), 1:3 – Попов (Глинкин, Охтамаа) – 08:42 (5x4), 1:4 – Ткачёв (Абросимов, Лукоянов) – 10:07 (5x4), 1:5 – Лазарев (Свитов, Обухов) – 22:03 (5x5), 2:5 – Широков (Дацюк, Ковальчук) – 27:08 (5x4), 3:5 – Гусев (Дадонов, Чудинов) – 35:11 (5x4), 4:5 – Дацюк (Широков, Ковальчук) – 54:48 (6x4), 5:5 – Дацюк (Войнов, Ковальчук) – 59:55 (6x5), 5:6 – Лукоянов – 65:00 ( ПБ)

Матч между СКА и «Ак Барсом» стал, пожалуй, самой запоминающейся игрой текущего сезона КХЛ. Игра, в которой полностью отсутствовало ощущение времени и за которой наблюдать можно было вечно. Быстрый гол Шипачёва обернулся для СКА настоящим кошмаром, когда за следующие три с половиной минуты казанцы забросили аж четыре шайбы, казалось, похоронив интригу матча и заставив болельщиков недовольно посвистывать. Лишь накалил атмосферу пятый гол «Ак Барса» в начале второго отрезка, после которого кошмар начался уже для подопечных Билялетдинова. Голы Широкова и Гусева подарили болельщикам надежду, однако, чтобы сравнять счёт, уповать нужно было только на волшебство. Угадайте, кто его сделал? Конечно же он — волшебник Павел Дацюк, который сделал счёт 4:5 за пять минут до конца при игре шесть на четыре, а за пять секунд до сирены оформил дубль при игре шесть на пять. Уникально! Развязкой такого триллера закономерно стала серия буллитов, в которой победу «Ак Барсу» принёс точный бросок Артёма Лукоянова.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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