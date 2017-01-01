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Итоги группового этапа МЧМ-2017
Фото: РИА Новости
Текст: Дмитрий Ерыкалов

У нас есть Капризов, а у вас? Что мы узнали о групповом этапе МЧМ

Капризов как один из лучших игроков турнира, большинство сборной России и провал финнов — в итогах группового этапа МЧМ-2017.
1 января 2017, воскресенье. 18:14. Хоккей

Россия за спинами фаворитов


Молодёжная сборная России заняла третье место в группе, а по очкам оказалась четвёртой командой всего группового этапа. С одной стороны, это говорит о том, что команда Валерия Брагина проиграла всем
прямым конкурентам и если так пойдёт дальше – останется без медалей. С другой стороны, ничего неожиданного пока не произошло, ведь ещё до старта чемпионата мира и шведов, и американцев с канадцами эксперты ставили выше сборной России. Логичнее развития события на групповом этапе и не придумаешь, но это не значит, что подопечным Брагина стоит выбрасывать белый флаг. Все мы знаем, что как бы хороша ни была Швеция по ходу турнира, в решающих играх ей не хватает харизмы. Канадцы пусть и обыграли подопечных Брагина по делу, встречались совсем с другой командой, чем та, что сложилась к концу группового этапа. Валерий Николаевич — мастер лепки коллектива по ходу скоротечных турниров, что он продемонстрировал и на этот раз. Эволюция сборной России проходила не только от матча к матчу, но и в отдельно взятой игре. Показательным был матч с американцами, когда к третьему периоду не осталось ни следа от того хаоса, который накрыл нашу оборону на первых минутах. Российская «молодёжка» пусть и остаётся за спинами фаворитов, как ей и предрекали до старта чемпионата мира, прибавляет и может в любой момент выскочить из тени.

С таким Капризовым ничего не страшно


Если бы в матче со словаками Кирилл Капризов угодил не в штангу, а на пару сантиметров в сторону, на его счету были бы голы в каждом матче группового этапа. Это как нельзя лучше бы характеризовало его роль в этом созыве молодёжной сборной России. В стартовом матче турнира, когда Александр Полунин откровенно выпал из игры, он тянул звено в одиночку. В дальнейшем Капризов нашёл поддержку со стороны партнёров по первой тройке и в игре с Латвией набрал ни много ни мало пять очков. Не ушёл он без шайбы и в противостоянии с американцами. По итогам группового этапа капитан нашей «молодёжки» делит первое место в снайперской гонке с Тэйлором Рэддишем и уступает всего одно очко лучшему бомбардиру МЧМ шведу Александру Нюландеру. Очевидно, что с таким Капризовым сборная России может свернуть горы. Он может пойти в обводку или побиться на пятаке, не боясь ударов по спине, сыграть на партнёра или взять инициативу на себя. Капризов по манере игры чем-то напоминает Владимира Тарасенко и как капитан молодёжной сборной проявляет себя не хуже сибиряка в том 2011-м.

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Не смотрите на статистику, Самсонов лучший!


У сборной России есть не только ярко выраженный лидер, образующий вокруг себя ударное звено, но и чёткий первый номер. Илья Самсонов, в отличие от Капризова, не идёт в числе лучших игроков турнира, но то статистика, которая порой бывает обманчива. Даже перед тем как «засушить» словаков, Илья играл так, что мог вполне замахнуться на приз лучшему вратарю МЧМ. Да, его усилий не хватило, чтобы зацепиться хотя бы за овертайм в двух главных матчах группового этапа, но Самсонов всякий раз оставлял сборной России шансы обыграть канадцев и американцев. Из вратарей топ-сборных по его воротам было нанесено больше всего бросков. Нагрузка, которая выпала на магнитогорца, сравнима с той, что испытал страж ворот сборной Дании. Илье дали отдохнуть в матче с Латвией, и это уберегло его от возможного «перегрева». К плей-офф он подходит в качестве человека, способного затащить сборную России в медали.

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Брагин сумел поставить большинство


Считается, что для успеха любой команде необходимы всего три вещи. Во-первых, по крайней мере одно ударное звено. Оно у Валерия Брагина есть: Капризов – Воробьёв – Полунин после недолгой раскачки стали самым эффектным и самым эффективным сочетанием «молодёжки». По сути, это единственное чисто играющее, а не работающее, звено. Второе условие – надёжный вратарь, который не просто берёт свои броски, но и регулярно выручает. Самсонов идеально подходит под это описание. Ну и третья переменная – большинство. Мы успели привыкнуть к тому, что сборные России разных возрастов не могут реализовать лишнего на протяжении целых турниров. Так было и на Кубке мира, и на последней суперсерии. Чемпионат мира в Торонто и Монреале – приятное исключение. Подопечные Брагина с 35% реализации вторые на турнире по этому компоненту. Секретом успеха можно считать правильно выбранную расстановку, и в частности роль Егора Рыкова. Будучи пакмувером, он закрывает всю синюю линию и делает это вполне успешно. Важно и то, что Брагин искал разные варианты, в том числе ставил Тренина в первую спецбригаду большинства за его умение играть на пятаке. В результате немало шайб «молодёжка» забила с добиваний и подправлений.

Дания удивила вместо Латвии


Когда мы составляли прогнозы на МЧМ-2017, то в качестве потенциальной сенсации турнира выбрали Латвию, а вот Дании, напротив, прочили участь аутсайдера. Получилось всё с точностью да наоборот. Латвийцы хоть и привезли в Торонто чуть ли не самую перспективную команду в своей истории, в первых двух играх пропустили 15 шайб и не взяли ни одного очка. А вот датчане удивили, сумев после болезненной оплеухи от Швеции обыграть всех конкурентов, включая финнов и чехов. Команда, которая ещё на прошлом МЧМ потрепала нервы сборной России в четвертьфинале, выросла и стала ещё более грамотной в тактическом плане. К новой встрече с командой Брагина датчане подходят в статусе команды-сенсации, которая заняла второе место в группе. Обращает на себя внимание идеальная игра нашего соперника по четвертьфиналу в меньшинстве: за четыре матча и 15 попыток они не пропустили ни разу!

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В провале финнов суть молодёжного хоккея


Сегодня вы на вершине, а завтра оббиваете низы и боретесь за выживание. Такое невозможно представить даже в сегодняшней НХЛ, чего уж говорить о других лигах и турнирах. Даже драфт и потолок зарплат так не переворачивают с ног на голову расстановку сил, как постоянная смена поколений на МЧМ. Провал финнов – это наиболее точное отражение того, что представляет собой молодёжный хоккей. Кажется, совсем недавно мы пели оды поколению Суоми во главе с Патриком Лайне, а теперь финская «молодёжка» даже не выходит из группы. Ещё до турнира было понятно, что без заигравших в НХЛ Лайне, Ахо и Пульюярви сборная Финляндии не будет фаворитом чемпионата мира, но такого оглушительного провала не ожидал никто. Без этой троицы они испытывали колоссальные проблемы в атаке, а единственная победа над швейцарцами уже не имела никакого турнирного значения. На родине, конечно, первым делом распяли Юкку Раутакорпи, который однажды уже проваливался с «Амуром». Нам же видится, что дело не столько в тренере, сколько в кадрах. Что бы ни говорили о системе подготовки, перспективы на МЧМ во многом зависят от того, уродилось ли поколение.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Молодёжная сборная России - Хоккей Валерий Брагин Кирилл Капризов U20 — Хоккей
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