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175 лет назад 2016
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События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Александр и Анастасия Овечкины
Фото: instagram.com/nastyashubskaya
Текст: Дарья Тубольцева

Женился даже Овечкин. События из жизни хоккеистов за 2016 год

Свадьбы Овечкина, Орлова, Войнова, пополнения в семьях Зайцева, Тарасенко и Малкина — главные события личной жизни россиян в 2016 году.
1 января 2017, воскресенье. 20:00. Хоккей
Свадьба Орлова
Летом официально узаконили свои отношения Дмитрий и Варвара Орловы. Свадьбу пара сыграла в Москве.


Свадьба Трямкина
Примерила подвенечное платье летом и спутница Никиты Трямкина. Сейчас пара живёт в Ванкувере.


Свадьба Чудинова
Свадебная лихорадка настигла хоккеистов питерского СКА. Так, Максим Чудинов, официально перестал считаться холостяком.

Свадьба Овечкина
Событие, которое ждал весь хоккейный мир, наконец-то произошло — Александр Овечкин женился. Произошло это накануне Кубка мира, и пара решила не устраивать многолюдную свадьбу.



>>> Красота дня. Жена Александра Овечкина Анастасия Шубская

Свадьба Войнова
Марта и Вячеслав официально заключили брак в 2014 году, но отпраздновали это событие в кругу друзей уже после возвращения в Россию. На последних фотографиях можно заметить округлившийся животик супруги защитника СКА. По всей видимости, Войновы ждут пополнения в начале 2017 года.
Фото: «Play and help»

Свадьба Радулова
Перед отлётом в Канаду сыграл свадьбу Александр Радулов. Церемония прошла в греческом стиле.


>>> Радулова не узнают в НХЛ. Любовь, изменившая хоккеиста

Свадьба Ожиганова
Летом защитник ЦСКА Игорь Ожиганов женился на известной гимнастке Александре Меркуловой.


Свадьба Куликова
Дмитрий и Эмилия вместе уже много лет, но только совсем недавно пара решила узаконить отношения. А в начале 2017 года в семье Куликовых ожидается пополнение!



Рождение дочери у Зайцева
В феврале 2016 года Никита Зайцев стал отцом — супруга Маргарита подарила хоккеисту дочку. Сейчас пара счастливо живёт в Торонто.


Рождение сына у Тарасенко
Болельщики не устают удивляться, как сын Владимира Тарасенко похож на отца. С каждым месяцем сходств становится всё больше!


Рождение сына у Нестерова
2016 — памятный год для Никиты Нестерова, ведь в этот год супруга Екатерина подарила ему сына.


Рождение дочери у Маркова
Сыну Андрея Макарова 15 лет. В минувшем году он вновь пережил счастье по случаю рождения ребёнка — на свет появилась дочка Василиса.


Рождение сына у Малкина
Первенец родился у Евгения Малкина. Для нападающего «Питтсбурга» год получился просто невероятным — Кубок Стэнли, рождение сына. Что ещё надо для счастья?


target='_blank'>>>> Сезон в НХЛ. Чем запомнился этот год для Евгения Малкина?
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 5
Теги
Александр Овечкин Александр Радулов Андрей Марков Владимир Тарасенко Вячеслав Войнов Дмитрий Куликов Дмитрий Орлов Евгений Малкин Егор Яковлев Игорь Ожиганов Максим Чудинов Никита Зайцев Никита Нестеров Никита Трямкин Фото
Новости. Хоккей
1 января 2017, воскресенье
19:08 Сборная России провела тренировку за день до четвертьфинала МЧМ
12:19 Форвард «Блумингтона» Джиошвили — первая звезда матча лиги USHL с «Чикаго Стил»
09:54 Евгений Малкин догнал Макдэвида в списке лучших бомбардиров НХЛ
09:31 «Лос-Анджелес» обыграл «Сан-Хосе», прервав свою неудачную серию
08:59 «Калгари» одолел «Аризону», «Эдмонтон» проиграл «Ванкуверу» в серии буллитов
07:22 Гурьянов: не важно, кто забивает, главное, что команда побеждает
07:17 Самсонов: победа над Словакией – общая заслуга всей команды
07:15 Капризов: со словаками где-то не везло с реализацией, но сыграли по заданию
07:06 Брагин: сборная Дании на МЧМ-2017 сильнее, чем в прошлом году
07:00 «Рейнджерс» уверенно обыграли «Колорадо», «Даллас» уступил «Флориде»
06:19 Стали известны все четвертьфинальные пары МЧМ-2017
06:19 Сборная России обыграла Словакию и сыграет с Данией в четвертьфинале МЧМ
06:00 Шайба Малкина принесла «Питтсбургу» победу в овертайме над «Монреалем»
04:53 «Коламбус» одержал 15-ю победу подряд, Бобровский стал второй звездой матча
03:42 Сборная Финляндии добилась первой победы на МЧМ-2017, обыграв швейцарцев
03:01 Юртайкин и Волков не сыграют в матче МЧМ с командой Словакии
01:58 Сборная США обыграла Канаду на МЧМ-2017 и заняла первое место в группе
31 декабря 2016, суббота
23:47 «Вашингтон» одержал уверенную победу над «Нью-Джерси», Овечкин набрал два очка
23:26 Швеция обыграла Чехию на МЧМ-2017, Дален сделал хет-трик
22:03 Форвард «Блумингтона» Джиошвили стал третьей звездой матча юниорской лиги США
21:26 Браташ: у словаков на МЧМ насыщенная оборона, которую придётся преодолевать
21:00 Россия — Словакия: онлайн-трансляция матча МЧМ начнётся 1 января в 4:00 мск
20:14 Юртайкин принял участие в тренировке «молодёжки» в день матча со словаками
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16:44 Сборная Канады одержала победу над «Лугано» и выиграла Кубок Шпенглера
16:43 Крикунов: думаю, следующий сезон будет последним в моей тренерской карьере
16:34 Вайсфельд: «Медвешчак» хоть клубный автобус продаст, лишь бы деньги платили
16:14 Зиле: у финнов отличная команда, но это не значит, что у них невозможно выиграть
15:47 Зигенталер: сборная Швейцарии хочет занять второе место в группе А на МЧМ
15:25 Семён Варламов вернётся в состав «Колорадо» в ближайшие дни
15:18 «Авангард» поздравил болельщиков с наступающим Новым годом
15:08 Труэ: молодёжная сборная Дании может гордиться собой
14:43 Делл: матч с «Филадельфией» получился для меня довольно лёгким
14:24 Петтерссон: в первые 15 минут «Динамо» много удалялось, но потом нашло свою игру
14:03 Тротц: Кузнецов сделал только одну ошибку, это не повод сажать его на лавку
13:44 Уорд: «Каролина» получает удовольствие от игры
13:33 Вудкрофт: в матче минского «Динамо» с Канадой не было честной игры
12:56 Кенневилль: все три гола «Каролины» можно было предотвратить
12:52 Симмондс: «Флайерз» должны незамедлительно прервать серию поражений
12:48 Будро: игра с «Коламбусом» – это не матч за Кубок Стэнли
12:23 Глава Ассоциации хоккея Финляндии: у сборной на МЧМ не было баланса
11:39 Слепышев и Галиев набрали по 2 очка в матчах регулярного чемпионата АХЛ
11:27 Берроуз стал 6-м игроком, сыгравшим в НХЛ 800 матчей за «Ванкувер»
11:26 Защитник «Питтсбурга» Мяяття готов сыграть с «Монреалем»
10:54 Байлсма: надеемся, что после пропуска одного матча Куликов восстановится
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