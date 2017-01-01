Женился даже Овечкин. События из жизни хоккеистов за 2016 год

Летом официально узаконили свои отношения Дмитрий и Варвара Орловы. Свадьбу пара сыграла в Москве.
Свадьба Трямкина
Примерила подвенечное платье летом и спутница Никиты Трямкина. Сейчас пара живёт в Ванкувере.
Свадьба Чудинова
Свадебная лихорадка настигла хоккеистов питерского СКА. Так, Максим Чудинов, официально перестал считаться холостяком.
Свадьба Овечкина
Событие, которое ждал весь хоккейный мир, наконец-то произошло — Александр Овечкин женился. Произошло это накануне Кубка мира, и пара решила не устраивать многолюдную свадьбу.
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Свадьба Войнова
Марта и Вячеслав официально заключили брак в 2014 году, но отпраздновали это событие в кругу друзей уже после возвращения в Россию. На последних фотографиях можно заметить округлившийся животик супруги защитника СКА. По всей видимости, Войновы ждут пополнения в начале 2017 года.
Фото: «Play and help»
Свадьба Радулова
Перед отлётом в Канаду сыграл свадьбу Александр Радулов. Церемония прошла в греческом стиле.
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Свадьба Ожиганова
Летом защитник ЦСКА Игорь Ожиганов женился на известной гимнастке Александре Меркуловой.
Свадьба Куликова
Дмитрий и Эмилия вместе уже много лет, но только совсем недавно пара решила узаконить отношения. А в начале 2017 года в семье Куликовых ожидается пополнение!
Рождение дочери у Зайцева
В феврале 2016 года Никита Зайцев стал отцом — супруга Маргарита подарила хоккеисту дочку. Сейчас пара счастливо живёт в Торонто.
Рождение сына у Тарасенко
Болельщики не устают удивляться, как сын Владимира Тарасенко похож на отца. С каждым месяцем сходств становится всё больше!
Рождение сына у Нестерова
2016 — памятный год для Никиты Нестерова, ведь в этот год супруга Екатерина подарила ему сына.
Рождение дочери у Маркова
Сыну Андрея Макарова 15 лет. В минувшем году он вновь пережил счастье по случаю рождения ребёнка — на свет появилась дочка Василиса.
Рождение сына у Малкина
Первенец родился у Евгения Малкина. Для нападающего «Питтсбурга» год получился просто невероятным — Кубок Стэнли, рождение сына. Что ещё надо для счастья?
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