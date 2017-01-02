Якушеву – 70! Карьера ЯК-15: от «Спартака» до Ночной лиги

«Спартак»
По сути, вся клубная карьера Александра Якушева — это и есть «Спартак». Удивительный пример верности родному клубу, который, к сожалению, почти не встретишь в современном хоккее. Причём то, что Якушев оказался в «Спартаке», — во многом дело случая, ведь до 13 лет будущая легенда красно-белых всерьёз увлекался футболом, играя за детскую команду спартаковцев. Хоккейная же карьера Якушева началась благодаря Александру Игумнову, который по достоинству оценил игру молодого парня и лично настоял на его переводе в детскую команду «Спартака».
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Настоящий прорыв Якушева случился уже весной 1964 года, когда накануне ответственной игры против «Крыльев Советов» распалась лучшая спартаковская тройка: братья Майоровы и Вячеслав Старшинов. Равноценной замены Борису Майорову, пропускавшему ту игру из-за болезни, у «Спартака» не нашлось, и здесь свою роль сыграл ещё один важный человек в карьере Якушева. Великий Всеволод Бобров, тогда старший тренер «Спартака», рискнул поставить молодого форварда в первое звено. Одновременно и большая удача, и серьёзное испытание, но молодой Якушев справился с этим весьма достойно — заброшенная шайба и, как следствие, перевод во взрослую команду «Спартака».
Настоящий прорыв Якушева случился уже весной 1964 года, когда накануне ответственной игры против «Крыльев Советов» распалась лучшая спартаковская тройка: братья Майоровы и Вячеслав Старшинов.
Спустя три года — в 1967 году — «Спартак» выиграл первенство СССР под руководством Всеволода Боброва, а внутри самих красно-белых начала формироваться одна из лучших советских троек своего времени — Мартынюк-Шадрин-Якушев, которая впоследствии переформируется в звено Шалимов-Шадрин-Якушев. В составе этих сочетаний ЯК-15, как стали называть мастера, дважды (в сезоне-1972/73 и 1975/76) становился обладателем приза «Три бомбардира», вручавшегося самой результативной тройке по итогам чемпионата страны.
Остальных заслуг Александра Сергеевича в клубной карьере просто не счесть: трёхкратный чемпион СССР, двукратный обладатель Кубка СССР, трижды лучший снайпер чемпионата СССР, 12-кратный член списка лучших хоккеистов СССР. В составе «Спартака» провёл 568 матчей и забросил 339 шайб. Впрочем, одним «Спартаком» карьера Якушева не заканчивается.
Сборная СССР
Свой первый вызов в сборную Якушев получил в 1967 году, когда поехал в качестве запасного на чемпионат мира в Вену. Даже несмотря на свой статус новичка, сумел отметиться заброшенной шайбой в матче против ГДР. Окончательно в составе сборной Якушев закрепился в 1972 году, накануне Олимпиады в Саппоро, где выиграл своё первое олимпийское золото. А дальше была знаменитая Суперсерия-72, где Якушев блеснул перед всем хоккейным миром. В каждой из четырёх московских игр Якушев получал золотой перстень — приз лучшему игроку матча. Всего же в той Суперсерии Якушев забросил 7 шайб и набрал 11 очков, лишь на два очка уступив лидерство в гонке бомбардиров канадцу Филу Эспозито. По итогам того турнира форвард был причислен канадскими журналистами к категории «бессмертных» вместе с Владиславом Третьяком и Валерием Харламовым.
А дальше была знаменитая Суперсерия-72, где Якушев блеснул перед всем хоккейным миром. После каждой из четырёх московских игр Якушев получал золотой перстень — приз лучшему игроку матча.
Лишь упрочила статус Якушева Суперсерия-74, где сборная СССР смогла добиться победы по итогам восьми матчей, а сам ЯК-15 вновь стал лучшим бомбардиром сборной, набрав 8 (5+3) очков и уступив в этом списке лишь Бобби Халлу с 9 очками. На следующий год Якушев выиграл первый персональный приз: на чемпионате мира 1975 года он был признан лучшим нападающим. Спустя ещё год, на Олимпиаде в Инсбруке, знаменитая спартаковская тройка Шалимов-Шадрин-Якушев забивала во всех играх турнира, а в решающем матче с Чехословакией забила дважды, причём один из голов спас сборную СССР от поражения за четыре минуты до конца встречи.
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До окончания карьеры Якушева в советском хоккее оставалось ещё четыре года, а он уже выиграл всё, что только можно. За карьеру в составе сборной СССР ЯК-15 забросил 146 шайб. Знаменитый Анатолий Тарасов так отзывался о Якушеве: «Вёл шайбу Александр своеобразно и как-то элегантно, причём в эти мгновения клюшка в его длинных и сильных ручищах выписывала крюком замысловатые узоры на льду, в предназначении которых разобраться мог только сам Якушев. И что интересно, шайба у него была будто приклеена к крюку – это ли не свидетельство высочайшей техники исполнения приёмов?!». Игровые заслуги Александра Сергеевича были по достоинству оценены в 2003 году, когда он был введён в Зал славы Международной федерации хоккея.
Тренерская деятельность
Можно сказать, что тренерская деятельность юбиляра началась сразу после ухода из родного «Спартака» в 1980 году. Три года Якушев был играющим тренером в австрийском клубе «Капфенберг», не забывая при этом и о своих прямых хоккейных обязанностях. За время игры в Австрии на его счету свыше сотни шайб за клуб. После возвращения домой и повышения тренерской квалификации Якушев стал работать сначала вторым, а затем и главным тренером родного клуба, переняв бразды правления у Бориса Майорова в 1989 году. Вместе с красно-белыми Якушев не раз выигрывал престижный на тот момент турнир — Кубок Шпенглера, а его спартаковская тройка Борщевский-Болдин-Прохоров была лучшей на Олимпиаде-92 в Альбервиле.
Вместе с красно-белыми Якушев не раз выигрывал престижный на тот момент турнир — Кубок Шпенглера, а его спартаковская тройка Борщевский-Болдин-Прохоров была лучшей на Олимпиаде-92 в Альбервиле.
К сожалению, добиться со «Спартаком» ещё и тренерских высот в рамках чемпионата страны у Якушева не получилось. Лучшими результатами клуба под его руководством считаются выход в 1/8 финала чемпионата в сезоне-1992/93 вместе с Валентином Гуреевым и выход в 1/4 финала чемпионата в сезоне-1997/98 вместе с Фёдором Канарейкиным. В следующем сезоне при Якушеве «Спартак» неожиданно для всех вылетел в Высшую лигу, откуда выбирался ещё два года вместе с Якушевым и Николаем Соловьёвым на тренерском мостике.
В 1998 году Александр Сергеевич возглавил сборную России, а первым крупным турниром у руля сборной стал чемпионат мира в Норвегии в 1999 году. Там подопечные Якушева заняли лишь пятое место, что стало шестым подряд безмедальным чемпионатом для сборной России. Впрочем, контракт с Якушевым подписывался с прицелом на домашний чемпионат мира следующего года, а потому специалист остался на посту. Правда, в Санкт-Петербурге сборную ждал настоящий кошмар и целый ряд антирекордов, включая итоговое 11-е место на турнире и серию из четырёх поражений подряд.
Ночная хоккейная лига
Важным этапом послеигровой деятельности для Александра Якушева является Ночная хоккейная лига. Созданная по инициативе Владимира Путина, лига существует с 2011 года, тогда же Якушев был избран на пост её президента. При нём лига разрослась до впечатляющих цифр: в сезоне-2016/17 в НХЛ участвуют свыше 900 команд из 76 регионов России, а сама Ночная лига является настоящим флагманом как всего любительского спорта в нашей стране, так и хоккея в частности. Многочисленные мастер-классы, поездки по стране с клубом «Легенды хоккея», приглашение в лигу известных спортсменов, организация международных матчей, новые форматы соревнований, успешные фестивали в Сочи — во всём этом есть заслуга Якушева.
Любительский хоккей в России прочно связан с деятельностью Ночной лиги, а потому имя Якушева давно вписано в историю не только профессионального, но и любительского спорта в нашей стране. Оттого так символично, что буквально несколько дней назад праздновалось 70-летие отечественного хоккея, а сегодня своё 70-летие отмечает Александр Сергеевич Якушев. Мы смело можем сказать, что отечественный хоккей — это и есть Якушев.
«Чемпионат» поздравляет Александра Якушева с 70-летием и желает ему здоровья, благополучия, оптимизма и дальнейших успехов в развитии отечественного хоккея!