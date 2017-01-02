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События вчера Сейчас Сегодня Завтра
НХЛ. Столетняя классика Торонто – Детройт, обзор матча, видео
Фото: Reuters
Текст: Роман Соловьёв

Шериф в городе. Мэттьюс выиграл для Торонто «Столетнюю классику»

В первом матче нового года «Торонто» в рамках «Столетней классики» добился победы над «Детройтом» благодаря дублю Остона Мэттьюса.
2 января 2017, понедельник. 09:00. Хоккей
Впервые за несколько лет во время молодёжного чемпионата мира в одном из городов-хозяев прошёл матч клубов НХЛ. 1 января состоялась не всем привычная «Зимняя классика», а «Столетняя классика», которая начинает серию мероприятий, посвящённых 100-летнему юбилею НХЛ и «Торонто». На поле футбольного стадиона клуба «Торонто» в воскресенье сыграли местные «Мэйпл Лифс» и Детройт Ред Уингз».
Фото: Роман Соловьёв, "Чемпионат"
Фото: Роман Соловьёв, "Чемпионат"

Болельщики начали собираться часа за три до начала матча, при этом старт игры перенесли на полчаса вперёд из-за неожиданно солнечной погоды, установившейся в Торонто в этот день. Самым популярным хоккеистом нынешних «Мэйпл Лифс» является Митчелл Марнер, а никак не первый номер последнего драфта Остон Мэттьюс. Причина кроется в том, что Марнер – канадец, а Мэттьюс – американец. Однако матч несколько перевернул основы.
Фото: Роман Соловьёв, "Чемпионат"

Пресс-центр был расположен в той же части, что и раздевалка «Детройта», поэтому одним из первых, кого можно было встретить, придя туда, был бывший главный тренер московского ЦСКА Джон Торчетти. Он расспрашивал про то, как дела в КХЛ, как СКА, ЦСКА, что ещё интересного в лиге происходит. Сам Торчетти сейчас работает ассистентом в «Детройте». Ложа прессы расположилась там же, где и во время матчей MLS, только с некоторых точек вместо игры вы будете видеть кусок стены
Фото: Роман Соловьёв, "Чемпионат"
Фото: Роман Соловьёв, "Чемпионат"

Специальная атрибутика пользовалась огромным спросом — дело в привычках североамериканцев. Они любят ходить на матчи во всём новом и актуальном: шапка или свитер с символикой «Столетней классики». Хотя при этом в толпе виднелся, например, свитер Сергея Березина с 94-м номером, а фаны «Детройта» по-прежнему чтут Павла Дацюка.
Фото: Роман Соловьёв, "Чемпионат"
Фото: Роман Соловьёв, "Чемпионат"

Самым необычным посетителем этого матча оказался настоящий живой сокол. Встретить его удалось дважды — сначала на руке у военного за несколько часов до начала матча, а затем одинокого в ложе прессы.
Фото: Роман Соловьёв, "Чемпионат"

Почему-то так сложилось, что все матчи на открытом воздухе получаются очень скучными. После двух периодов этой встречи было точно такое же ощущение, но потом команды взорвались. Сначала «Торонто» забросил четыре шайбы, а потом «Детройт» сравнял счёт за 1,1 секунды до конца третьего периода. В овертайме победу хозяевам принёс Остон Мэттьюс, оформивший дубль. Теперь, похоже, местные болельщики будут в сомнениях, кто же на самом деле настоящий шериф в городе.
Фото: Роман Соловьёв, "Чемпионат"



На пути в раздевалку «Торонто» журналисты могли себя почувствовать настоящими звёздами, проходя через живой коридор из охранников, которые пытались не допустить того, чтобы болельщики накинулись на своих кумиров. Конечно же, кумиров хоккеистов, а не представителей СМИ. Фаны, кстати, с интересом изучали название медиа на аккредитациях и восклицали, почему все из TSN. Раздевалка была поделена на две части, и хоккеисты время от времени сменяли друг друга в зоне. Персонал клуба же в это время вовсю собирал баулы.
Фото: Роман Соловьёв, "Чемпионат"

Сначала все накинулись на Коннора Брауна и Лео Комарова, а российские игроки пользовались популярностью только у отечественных медиа. Никита Сошников рассказывал, что лавочка у них была тёплая и о том, что их попросили «have a fun» в этом матче. Никита Зайцев был не очень разговорчивым, но заметил, что организация подобных матчей гораздо лучше, чем в России.
Никита Зайцев — участник Столетней Зимней классики
Фото: Роман Соловьёв, "Чемпионат"

Никита Зайцев — участник Столетней Зимней классики


«Торонто» начинает свой юбилейный год с красивой победы над одним из заклятых врагов. Команда имеет хороший шанс попасть в плей-офф в этом году, есть отличный и вдумчивый тренер, а также молодые игроки, которые сами тащат команду вперёд. Торонто может спать спокойно, у них скоро всё будет очень хорошо.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Детройт Ред Уингз Торонто Мэйпл Лифс Джон Торчетти Никита Зайцев Никита Сошников Остон Мэттьюс Зимняя Классика НХЛ
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