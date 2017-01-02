7 секунд счастья. «Каролина» исполнила мечту своего сотрудника

Неожиданный вызов

Семь секунд в НХЛ

Перед недавним матчем в Тампе «Каролина» столкнулась с трудностями во вратарской линии — заболел сменщик, голкипер. Поскольку вратарь из фарм-клуба приехать на выезд никак не успевал, «ураганы» вышли из положения достаточно традиционным способом — подписали однодневный просмотровый контракт со своим менеджером по экипировке — 37-летнимкоторый имел некоторый опыт игры вратарём в Лиге Восточного побережья и Южной профессиональной лиге. В клубе он работает с сезона-2003/04, так что его можно отнести к опытнейшим сотрудникам «Харрикейнз», но то, что произошло во время игры, показывает уровень уважения внутри коллектива.Как правило, такие «экстренные» вратари никогда не выходят на лёд, просто исполняя формальную функцию запасного голкипера, сидя на скамейке команды во вратарской амуниции. Однако на этот раз всё было достаточно необычно с самого начала: перед матчем Алвеш, исполняя функции экипировщика, сам себе пришил собственную фамилию на игровой свитер с номером «40». Затем сам поточил коньки и обмотал клюшку лентой, после чего первым вышел на разминку.«Я ещё до разминки поблагодарил всех парней за возможность попасть в состав на игру, надеть игровую форму в такой ситуации. На тренировках я катаюсь вместе с ребятами уже несколько лет. И они всегда шутят: «О, сегодня ты готов играть, давай к нам!» — сказал Алвес.Между шутками и реальностью в таких случаях лежит огромная пропасть, поскольку вратарские ошибки видны мгновенно и при огромной ценности набранных очков ни один тренер в здравом уме не будет рисковать с голкипером. Но произошла по-настоящему новогодняя чудесная история.За 7,6 секунды до финальной сирены, когда счёт был 3:1 в пользу «Лайтнинг» и надежду на то, чтобы отыграться, «Каролина» уже потеряла, наставник гостейпринял неожиданное решение. Тренер подозвал Уорда к скамейке запасных, после чего повернулся к Алвесу и сказал: «Надевай шлем и выходи».«Никогда не забуду этого взгляда Питерса. Он глядел на меня строго, сверху вниз. Моя мечта сбылась», — сказал Алвес.Вбрасывание в этот момент было у ворот «Тампы», так что Питерс не особо рисковал, но такой поступок всё равно заслуживает огромного уважения. Ни одного броска Алвесу отразить так и не пришлось, но свою порцию славы он получил.«Я видел, как шайба остановилась в углу площадки, и сказал ей: «Вот там и оставайся, пока сирена не прозвучит». Я очень волновался и до конца не верил в происходящее», — сказал Алвес.«Думаю, что это был особенный вечер для Джорджа. Вряд ли он его когда-нибудь забудет. Это была идеальная возможность, чтобы выпустить менеджера на лёд, и я могу смело сказать, что никто больше него не заслужил подобного. Если бы было необходимо, он бы отразил бросок», — сказал Питерс.«Алвес заслужил это, он много работает для нас, для команды. Всегда помогает на тренировках, и он полностью заслужил такой день. Мы все безумно рады за него», — сказал нападающий. После финальной сирены помощник капитана «Каролины»подобрал шайбу, подъехал к своему вратарю и положил её в ловушку.«Я думал, он хочет стукнуться кулаками, а он бросил шайбу прямо в мою ловушку. Это был классный жест с его стороны. После матча мне прислал поздравительное сообщение генменеджер клуба. И есть очень много людей, которых я хочу поблагодарить. Мы всей семьёй будем смотреть запись этого матча, и у меня будет шанс всё пережить заново. Это был очень эмоциональный вечер для меня. После матча я с трудом сдерживался», — сказал Алвес, но после окончания игры принялся за привычную работу.Многочисленные интервью Джорджу пришлось раздавать, упаковывая клюшки, разбирая форму и суша коньки, а массу поздравлений на своём телефоне он прочёл лишь в самолёте по дороге в Роли.«Это была реальность. Это случилось. Это просто невероятно», — с улыбкой сказал Алвес, чей энхаэловский дебют заметно скрасил и хоккеистам, и болельщикам «Каролины» досаду от выездного поражения, став воплотившейся в жизнь новогодней сказкой.