Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018 Кубок конфедераций
Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные Лига Чемпионат.com
Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2016 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016
Теннис
WTA ATP Australian Open 2017 Кубок Дэвиса Кубок Федерации Кубок Кремля 2016 Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Борьба Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы
Прочие виды спорта Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Фэнтези футбол Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Новогодний Чемпионат
Билеты на спорт Купить билет на матч ХК Лада!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
В воротах «Каролины» в матче с «Тампой» сыграл менеджер по экипировке
Фото: twitter.com/NHLCanes
Текст: Максим Замятин

7 секунд счастья. «Каролина» исполнила мечту своего сотрудника

Джордж Алвес — менеджер по экипировке в клубе «Каролина Харрикейнз», но случилось так, что ему пришлось защищать ворота «ураганов».
2 января 2017, понедельник. 12:30. Хоккей

Неожиданный вызов


Перед недавним матчем в Тампе «Каролина» столкнулась с трудностями во вратарской линии — заболел сменщик Кэма Уорда, голкипер Эдди Лэк. Поскольку вратарь из фарм-клуба приехать на выезд никак не успевал, «ураганы» вышли из положения достаточно традиционным способом — подписали однодневный просмотровый контракт со своим менеджером по экипировке — 37-летним Джорджем Алвесом,
который имел некоторый опыт игры вратарём в Лиге Восточного побережья и Южной профессиональной лиге. В клубе он работает с сезона-2003/04, так что его можно отнести к опытнейшим сотрудникам «Харрикейнз», но то, что произошло во время игры, показывает уровень уважения внутри коллектива.

Как правило, такие «экстренные» вратари никогда не выходят на лёд, просто исполняя формальную функцию запасного голкипера, сидя на скамейке команды во вратарской амуниции. Однако на этот раз всё было достаточно необычно с самого начала: перед матчем Алвеш, исполняя функции экипировщика, сам себе пришил собственную фамилию на игровой свитер с номером «40». Затем сам поточил коньки и обмотал клюшку лентой, после чего первым вышел на разминку.


«Я ещё до разминки поблагодарил всех парней за возможность попасть в состав на игру, надеть игровую форму в такой ситуации. На тренировках я катаюсь вместе с ребятами уже несколько лет. И они всегда шутят: «О, сегодня ты готов играть, давай к нам!» — сказал Алвес.

Между шутками и реальностью в таких случаях лежит огромная пропасть, поскольку вратарские ошибки видны мгновенно и при огромной ценности набранных очков ни один тренер в здравом уме не будет рисковать с голкипером. Но произошла по-настоящему новогодняя чудесная история.

>>> Шериф в городе. Мэттьюс выиграл для Торонто «Столетнюю классику»

Семь секунд в НХЛ


За 7,6 секунды до финальной сирены, когда счёт был 3:1 в пользу «Лайтнинг» и надежду на то, чтобы отыграться, «Каролина» уже потеряла, наставник гостей Билл Питерс принял неожиданное решение. Тренер подозвал Уорда к скамейке запасных, после чего повернулся к Алвесу и сказал: «Надевай шлем и выходи».

«Никогда не забуду этого взгляда Питерса. Он глядел на меня строго, сверху вниз. Моя мечта сбылась», — сказал Алвес.

Вбрасывание в этот момент было у ворот «Тампы», так что Питерс не особо рисковал, но такой поступок всё равно заслуживает огромного уважения. Ни одного броска Алвесу отразить так и не пришлось, но свою порцию славы он получил.

«Я видел, как шайба остановилась в углу площадки, и сказал ей: «Вот там и оставайся, пока сирена не прозвучит». Я очень волновался и до конца не верил в происходящее», — сказал Алвес.

>>> Как Россия спаслась от позора на МЧМ и ещё 5 ярких матчей года

«Думаю, что это был особенный вечер для Джорджа. Вряд ли он его когда-нибудь забудет. Это была идеальная возможность, чтобы выпустить менеджера на лёд, и я могу смело сказать, что никто больше него не заслужил подобного. Если бы было необходимо, он бы отразил бросок», — сказал Питерс.


«Алвес заслужил это, он много работает для нас, для команды. Всегда помогает на тренировках, и он полностью заслужил такой день. Мы все безумно рады за него», — сказал нападающий Джордан Стаал. После финальной сирены помощник капитана «Каролины» Джефф Скиннер подобрал шайбу, подъехал к своему вратарю и положил её в ловушку.


«Я думал, он хочет стукнуться кулаками, а он бросил шайбу прямо в мою ловушку. Это был классный жест с его стороны. После матча мне прислал поздравительное сообщение генменеджер клуба Рон Фрэнсис. И есть очень много людей, которых я хочу поблагодарить. Мы всей семьёй будем смотреть запись этого матча, и у меня будет шанс всё пережить заново. Это был очень эмоциональный вечер для меня. После матча я с трудом сдерживался», — сказал Алвес, но после окончания игры принялся за привычную работу.

Многочисленные интервью Джорджу пришлось раздавать, упаковывая клюшки, разбирая форму и суша коньки, а массу поздравлений на своём телефоне он прочёл лишь в самолёте по дороге в Роли.

«Это была реальность. Это случилось. Это просто невероятно», — с улыбкой сказал Алвес, чей энхаэловский дебют заметно скрасил и хоккеистам, и болельщикам «Каролины» досаду от выездного поражения, став воплотившейся в жизнь новогодней сказкой.

>>> Неделя звёзд, свобода Кови и молодёжь в Баффало. Календарь-2017

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 14
Теги
Каролина Харрикейнз НХЛ
Новости. Хоккей
2 января 2017, понедельник
15:08 Кто выиграет золото молодёжного чемпионата мира—2017
14:30 Защитник «Аризоны» Дианджело дисквалифицирован лигой на три матча
14:00 Гибсон: не каждый день по моим воротам делают 54 броска
13:30 Мэттьюс: «Торонто» снова упустил победу в основное время, есть над чем работать
13:00 Райлли: у «Торонто» есть группа лидеров, на которых всегда можно положиться
12:52 Якушев: слава богу, что хоккей отнимает у меня так много времени
12:36 Коротков: обидно, когда упускаю моменты, хотелось бы больше забивать
12:16 «Авангард» представил проект «Рождественские игры «Авангарда»
12:10 Семёнов: выездная серия будет для «Витязя» непростой, будем биться за плей-офф
11:54 Зеттерберг: о серии выходов «Детройта» в плей-офф слишком часто говорят
11:36 «Нэшвилл» отправил форварда Рида Буше на драфт отказов
11:18 Блашилл: так проиграть в овертайме — действительно разочарование
10:54 Начало «Зимней классики» могут перенести из-за непогоды
10:32 ФХР поздравила с днём рождения Олега Знарка
10:12 Бэбкок: не думаю, что наша программа развития «Торонто» опережает свой график
09:41 Мэттьюс, Кеслер, Гибсон — лучшие игроки дня в НХЛ
09:27 Защитник Александр Микулович подписал контракт с клубом ECHL
09:11 Панарин: проигрываем, потому что Анисимов больше не забивает по три гола за игру
07:03 «Анахайм» в серии буллитов одолел «Филадельфию», Кеслер оформил хет-трик
06:12 «Вашингтон» победил «Оттаву», россияне очков не набрали
04:40 Сотрудник «Каролины» провёл за клуб 7,6 секунды в матче регулярного чемпионата
04:23 Сошников: любому игроку интересно сыграть на открытом воздухе
04:21 Зайцев: матчи на открытом воздухе в России и в Канаде – это разные вещи
02:49 «Торонто» обыграл «Детройт» в овертайме матча «Столетней классики» НХЛ
00:41 Фер: смотрю с оптимизмом на то, что игроки НХЛ поедут на Олимпиаду-2018
00:31 «Виннипег» поместил Бурмистрова на драфт отказов
1 января 2017, воскресенье
22:38 Дронов: у Дании хорошая команда, готовимся серьёзно к ним
22:31 Алексеев: «молодёжка» на МЧМ прибавляет с каждым матчем
19:08 Сборная России провела тренировку за день до четвертьфинала МЧМ
12:19 Форвард «Блумингтона» Джиошвили — первая звезда матча лиги USHL с «Чикаго Стил»
09:54 Евгений Малкин догнал Макдэвида в списке лучших бомбардиров НХЛ
09:31 «Лос-Анджелес» обыграл «Сан-Хосе», прервав свою неудачную серию
08:59 «Калгари» одолел «Аризону», «Эдмонтон» проиграл «Ванкуверу» в серии буллитов
07:22 Гурьянов: не важно, кто забивает, главное, что команда побеждает
07:17 Самсонов: победа над Словакией – общая заслуга всей команды
07:15 Капризов: со словаками где-то не везло с реализацией, но сыграли по заданию
07:06 Брагин: сборная Дании на МЧМ-2017 сильнее, чем в прошлом году
07:00 «Рейнджерс» уверенно обыграли «Колорадо», «Даллас» уступил «Флориде»
06:19 Стали известны все четвертьфинальные пары МЧМ-2017
06:19 Сборная России обыграла Словакию и сыграет с Данией в четвертьфинале МЧМ
06:00 Шайба Малкина принесла «Питтсбургу» победу в овертайме над «Монреалем»
04:53 «Коламбус» одержал 15-ю победу подряд, Бобровский стал второй звездой матча
03:42 Сборная Финляндии добилась первой победы на МЧМ-2017, обыграв швейцарцев
03:01 Юртайкин и Волков не сыграют в матче МЧМ с командой Словакии
01:58 Сборная США обыграла Канаду на МЧМ-2017 и заняла первое место в группе
Все новости RSS
Кто выиграет золото молодёжного чемпионата мира - 2017?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+