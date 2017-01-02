Россия сыграет с Данией в 1/4 МЧМ в Торонто

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Приветствуем всех любителей хоккея! В Торонто и Монреале продолжается молодёжный чемпионат мира. Команде Валерия Брагина предстоит сыграть четвертьфинальную встречу, а соперником россиян будет крепкая сборная Дании. Начало матча запланировано на 21:00 мск. Датчане, как представляется многим, — проходной вариант. Однако ничего подобного! Об этом сказал и Брагин, заявив, что «викинги» стали сильнее по сравнению с прошлым годом. А в прошлом году, напомним, российская команда встречалась с Данией на этой же стадии, с трудом выиграв в овертайме (4:3). Два года назад мы обыграли датчан в группе, но тоже не в основное время, а по буллитам (3:2). Как будет на сей раз? Скоро узнаем. Будем поддерживать наших ребят!