Тарасенко против Панарина на морозе! Все «Зимние классики» в НХЛ

2008. Баффало, «Ральф Уилсон Стэдиум». «Баффало» — «Питтсбург» — 1:2 Б.
1 января 2008 года Национальная хоккейная лига запустила новую традицию, которая оказалась чрезвычайно успешной. На стадионе для американского футбола в пригороде Баффало встретились «клинки» и «Питтсбург», где только набирали боевые обороты Сидни Кросби и Евгений Малкин. На глазах у 71 тысячи зрителей, что стало новым рекордом посещаемости для матча НХЛ, «Питтсбург» одержал непростую победу, «перебодав» хозяев в серии штрафных бросков – автором победной попытки стал Кросби.
Тогда идея о матчах регулярного чемпионата на открытом воздухе не казалась столь беспроигрышной, как сейчас. Подготовку хоккейной площадки начали достаточно поздно – 24 декабря, потому что только после этой даты хозяева арены клуб NFL «Баффало Биллз» смогли отдать «поляну» в распоряжение рабочих. Тем не менее интерес был проявлен громадный: 40 тысяч билетов были раскуплены в первые полчаса после начала продаж, а национальные телеканалы в США и Канаде получили хорошие рейтинги трансляций. Винтажные свитера хоккеистов, ретро-маски вратарей и снег, пошедший в третьем периоде, добавили событию антуража, и после этого эксперимент с «Зимней классикой» был признан полностью удавшимся.
Наши: н. Евгений Малкин («Питтсбург»), з. Дмитрий Калинин («Баффало»), н. Максим Афиногенов («Баффало»).
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2009. Чикаго, «Ригли Филд». «Чикаго» — «Детройт»
1 января 2009 года «Детройт» с успехом защитил честь действующих обладателей Кубка Стэнли в принципиальном противостоянии с «Чикаго». Этот матч был 701-й игрой «красных крыльев» и «чёрных ястребов» в рамках соперничества в Центральном дивизионе, и решение НХЛ выбрать для «Зимней классики» клубы «Большой шестёрки» оказалось беспроигрышным. Матч получился куда более зрелищным и боевым, чем первая «классика»: «Детройт», уступавший 1:3 после первого периода, смог взвинтить темп и вырвать победу. Не последнюю роль в этом сыграл и Павел Дацюк, который забросил четвёртую шайбу «Ред Уингз»: она могла бы стать победной, если бы не гол защитника хозяев Данкана Кита за 10 секунд до конца матча.
На этой «классике» присутствовали лишь 40 тысяч зрителей, но телевизионные рейтинги оказались на 12% выше предыдущих. В Штатах за игрой наблюдали более 4,5 миллиона человек, что стало новым телевизионным рекордом.
Наши: в. Николай Хабибулин («Чикаго»), н. Павел Дацюк («Детройт»).
2010. Бостон, «Финвэй Парк». «Бостон» — «Филадельфия»
«Бостон» стал первым клубом, который смог одержать победу в «Зимней классике» на номинально домашнем стадионе, предназначенном для бейсбола. Игра получилась не слишком результативной, но интересной: уже в первом периоде 38 тысяч зрителей стали свидетелями первой драки на открытом воздухе, в которой приняли участие Даниэль Карсилло и Шон Торнтон. Удаление «лётчика» Даниэля Бриера в конце третьей двадцатиминутки стало для «Флайерз» роковым: потратив силы на «убийство» меньшинства, гости не смогли остановить острую контратаку, завершившуюся победным броском Марко Штурма.
После игры сборная США объявила свой официальный состав на Олимпиаду-2010 в Ванкувере, в который попал один из триумфаторов этого матча голкипер «Брюинз» Тим Томас.
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2011. «Хайнц Филд», Питтсбург. «Питтсбург» — «Вашингтон»
В 2011 году впервые были сыграны два матча под открытым небом – помимо новогодней игры в Питтсбурге в конце февраля подышали свежим воздухом хоккеисты «Калгари» и «Монреаля», но статус «Зимней классики» тот матч не носил. На этот раз футбольный «Хайнц Филд» вместил на своих трибунах аудиторию, близкую к рекордной – 68 тысяч зрителей, которые порадовались стартовому голу Малкина, но затем стали свидетелями успех принципиальных соперников из «Кэпиталз». Форвард «Вашингтона» Эрик Фер оформил голевой дубль, принеся победу гостям, а предвкушавшееся соперничество Овечкина и Кросби получилось несколько пресноватым.
Первоначально матч должен был состояться в час дня по местному времени, но за сутки до игры старт перенесли на 8 вечера из-за возможного дождя. Опасения, что аномально тёплая погода испортит лёд, не оправдались – никаких проблем с поверхностью хоккеисты не испытали, а в середине третьего периода произошла уже ставшая традиционной смена сторон площадки.
Наши: в. Семён Варламов («Вашингтон»), н. Александр Овечкин («Вашингтон»), Александр Сёмин («Вашингтон»), Евгений Малкин («Питтсбург»).
2012. Филадельфия, «Ситизенс Банк Парк». «Филадельфия» — «Рейнджерс»
«Рейнджеры», которыми тогда руководил импозантный Джон Торторелла, смогли выиграть «Зимнюю классику» с первой попытки, хотя поначалу всё складывалось для «синерубашечников» очень непросто. В середине второго периода «лётчики» с интервалом в две минуты дважды пробили вратаря гостей Лундквиста, но радость 46 тысяч зрителей оказалась преждевременной. Через 30 секунд форвард ньюйоркцев Рапп одну шайбу отыграл, а в третьем периоде он же сравнял счёт. Автором победного гола стал Брэд Ричардс, но если бы Бриер забил буллит на последней минуте, то всё могло повернуться совершенно иначе.
За две недели до этой «Зимней классики» телеканал НВО стал показывать документальные ролики о подготовке команд к этому матчу. Главными героями этого мини-серала стали тренеры Торторелла и Лавиолетт, а также славящийся яркими высказываниями Илья Брызгалов, который на лёд в итоге не вышел – ворота «Флайерз» защищал Сергей Бобровский.
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Наши: в. Сергей Бобровский («Филадельфия»), Артём Анисимов («Рейнджерс»).
2014. Энн-Арбор, «Мичиган Стэдиум». «Детройт» — «Торонто»
Эта «Зимняя классика» стала рекордной по посещаемости: посмотреть на игру «красных крыльев» и «кленовых листьев» пришли 105 тысяч зрителей. Впервые матч НХЛ был сыгран на стадионе, который предназначен исключительно для американского футбола, и столь солидная аудитория была обеспечена хоккею ещё и потому, что в 2013-м подобный матч не проводился из-за локаута. Соскучившись по забаве, болельщики обеспечили матчу и рекордный интерес к телетрансляции (более 8 миллионов телезрителей в США и Канаде), а дополнительную раскрутку придали два матча ветеранов, сыгранных накануне. Сама «Зимняя классика» по традиции завершилась победой гостей, а автором победного буллита стал центрфорвард «Торонто» Тайлер Бозак.
Наши: н. Павел Дацюк («Детройт»), н. Николай Кулёмин («Торонто»).
2015. Вашингтон, «Нэшенлз Парк». «Вашингтон» — «Чикаго»
В 2010 году комиссар НХЛ Гэри Беттмэн пообещал, что Вашингтон получит «Зимнюю классику» в ближайшие два-три года, и слово своё почти сдержал – матч в сезоне-2012/13 пришлось отменить из-за трудовых споров профсоюза и лиги. И «столичные», и «чёрные ястребы» уже участвовали в «Зимней классике», но если «Чикаго» свой поединок в 2009 году проиграл, то «Кэпиталз» в 2011 праздновали победу. Несмотря на раскрутку и присутствие таких суперзвёзд, как Овечкин и Патрик Кейн, эта встреча стала худшей по зрительскому интересу: в США матч посмотрели 3,47 миллиона телезрителей, а в Канаде игра американских клубов и вовсе провалилась, едва переступив порог в 1 миллион смотревших. На трибунах «Национального парка» разместились 42 тысячи болельщиков, которые стали свидетелями победного гола Троя Брауэра за 13 секунд до конца основного времени.
Наши: н. Александр Овечкин («Вашингтон»), н. Евгений Кузнецов («Вашингтон»).
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2016. Фоксборо, «Жиллетт Стэдиум». «Бостон» — «Монреаль»
«Монреаль», будучи одним из самых популярных клубов лиги, принял участие лишь в восьмой по счёту «Зимней классике» и сразу показал всем остальным, как надо играть на открытом воздухе. Благодаря опыту, накопленному в матчах «Классики наследия», «канадцы» разгромили «Бостон», который второй раз был хозяином подобной игры, а главным героем стал форвард гостей Пол Байрон, оформивший голевой дубль. Матч получил весьма сдержанные оценки в плане телевизионного интереса (2,8 млн), хотя общее количество зрителей на стадионе (67 тыс.) было неплохим.
Наши: н. Александр Хохлачёв («Бостон»), з. Андрей Марков («Монреаль»), з. Алексей Емелин («Монреаль»).