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Тарасенко под ёлкой, а Радулов в самолёте. Новый год у хоккеистов

Игроки «Сибири» сходили в баню, а Дацюк — в прорубь, Овечкин отмечал с родителями, а Малкин с женой — как хоккеисты праздновали Новый год.