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175 лет назад 2016
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Владимир Тарасенко
Фото: instagram.com/tarasenko.yana
Текст: Дарья Тубольцева

Тарасенко под ёлкой, а Радулов в самолёте. Новый год у хоккеистов

Игроки «Сибири» сходили в баню, а Дацюк — в прорубь, Овечкин отмечал с родителями, а Малкин с женой — как хоккеисты праздновали Новый год.
2 января 2017, понедельник. 17:00. Хоккей
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Первые во Владивостоке
Когда в Москве только резали овощи на оливье, во Владивостоке уже вовсю праздновали Новый год. Максим Третьяк с товарищами из «Адмирала» делали это в шумной компании.


С лёгким паром в Новый год!
Хоккеисты «Сибири» праздновали Новый год вместе. После традиционного застолья Александр Салак, Максим Шалунов и Сергей Шумаков отправились в баню. Надеемся, всё обошлось без последующих путешествий в другой город!



Квартальновы в сборе
Никита Квартальнов отмечал Новый год с семьёй. Наверняка вместе с отцом Никита ночью смотрел матч сборной России со Словакией и особенно сильно переживал за двоюродного брата Данилу.


Поздравление от Кузнецова
31 декабря на выезде «Вашингтон» обыграл «Нью-Джерси», а после победы Евгений Кузнецов помчался к семье отмечать Новый год.


Скромный праздник у Комарова
Лео Комаров обошёлся без новогоднего стола — ни шампанского, ни роскошных блюд. У «Торонто» сейчас насыщенный график матчей, не до праздников подопечным Майка Бэбкока.


Новый год в воздухе
Хоккеисты «Монреаля», по всей видимости, встречали Новый год в воздухе, возвращаясь с выездного матча. Праздник был немного омрачён поражением от «Питтсбурга» (3:4).


Элегантные Овечкины
Когда в Москве чокались бокалами во время боя курантов, «Вашингтон» Овечкина громил «Нью-Джерси». После победы Александр вместе с любимой женой, родителями и братом отпраздновали Новый год.



>>> Женился даже Овечкин. События из жизни хоккеистов за 2016 год

Тарасенко у ёлки
Владимир Тарасенко встречал Новый год в кругу семьи — с супругой Яной и сыновьями.


Зайцевы на коньках
1 января Зайцев принял участие в «Столетней классике», а его «Торонто» переиграл «Детройт». Накануне встречи Никита вместе с женой Маргаритой и дочкой катался на коньках на открытой арене в Торонто.


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Неотразимые Орловы
Орловы встречали Новый год в одном из лучших ресторанов Вашингтона. «Здоровья, счастья, любви и мира», — пожелал Дмитрий своим подписчикам.


Вечеринка Шестёркина и Сорокина
Игорь Шестёркин и Илья Сорокин — закадычные друзья. Голкиперы СКА и ЦСКА встречали 2017 год в шумной компании в одном из ночных клубов Москвы.


Ротенберг с петухами
Вице-президент ФХР и СКА Новый год отмечал в отличной компании. Год петуха встречать нужно только с петухами!


Дацюк закалялся
Баня, прорубь и хорошая компания — залог идеального праздника для капитана СКА. Главное не заболеть перед ответственными матчами в КХЛ.


Счастливый Малкин
Как примерный семьянин Евгений Малкин встречал Новый год дома вместе с супругой Анной.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Александр Овечкин Александр Радулов Алексей Емелин Владимир Тарасенко Дмитрий Орлов Евгений Кузнецов — хоккей Евгений Малкин Игорь Шестёркин Илья Сорокин Леонид Комаров Максим Третьяк Никита Квартальнов Павел Дацюк Роман Ротенберг Фото
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