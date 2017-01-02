Сборная Брагина умеет скучно выигрывать? Россия в полуфинале МЧМ

Полторы минуты до позора. Сборная России во главе с, который до этого неизменно брал медали молодёжного чемпионата мира, рискует вылететь в четвертьфинале. Наши парни, закончившие групповой этап без единого поражения, уступают датчанам со счётом 2:3. Главный тренер берёт тайм-аут и снимает вратаря. Однажды по ходу матча подопечные Брагина уже сравняли счёт, но второму спасению, кажется, не бывать. Однако всё тот же Лаута, чуть раньше сам пробивший датского вратаря, приложился с вбрасывания, а Владислав Каменев стал автором очередного брагинского «камбэка». Капитан «молодёжки» не только сравнял счёт за 44 секунды до сирены, но и в овертайме приносит ей путёвку в полуфинал!Такова хронология последнего свидания молодёжных сборных России и Дании. 2 января 2016 года всё население страны, хоть сколько-нибудь интересующееся хоккеем, резко перешло с крепких напитков на валидол. И вот – новая встреча.Из того состава, что был в шаге от грандиозного провала, но вытащил себя за волосы, остались лишьда. В Финляндию ездил и, но за чудесным спасением своих партнёров по команде он наблюдал со скамейки запасных. А вот датчане привезли в Торонто и Монреаль более опытную команду. Если год назад они в последний момент запрыгнули в плей-офф и никем всерьёз не воспринимались, то теперь окрепли и стали настоящей сенсацией чемпионата мира. Более того, в четвертьфинал они вышли со второго места, то есть с более высокого посева, чем Россия! Никакой недооценки на этот раз быть просто не могло. Тем более что и перед стартом этого турнира наши пути снова пересеклись, что вылилось в натужную победу в овертайме.До последнего была надежда, что кто-то из травмированных и приболевших вернётся к четвертьфиналу. Артём Волков даже принимал участие в предыгровой разминке, что давало призрачный шанс на то, что он сыграет с датчанами. Увы, ни Волкова, ни Сухачёва, но, что особенно больно бьёт по сборной России, Юртайкина в заявке не оказалось. Как и в матче со словаками, Брагину снова пришлось играть в 18 полевых игроков. Когда нагрузка на игроков возрастает, а вместе с ней и вероятность, что ближе к концовке усталость накроет лидеров, начинать нужно с места в карьер. Решить исход встречи в первые 20 минут, кажется, было единственно верным сценарием для сборной России.К тому же датчане, сменившие Монреаль на Торонто, ещё не до конца отошли от переезда.Наша «молодёжка», словно на заказ, сделала счёт 2:0 уже к первому перерыву. Вот только то, как именно этого добились подопечные Брагина, не укладывается в общепринятые рамки. Вместо тотального превосходства и стартового штурма россияне предъявили сопернику вполне земной темп, а взяли своё за счёт невероятного везения. А как иначе назвать бросок от красной линии, после которого вратарь с подчёркнутым спокойствием машет ловушкой мимо шайбы?, который неоднократно выручал сборную Дании на групповом этапе, совершил чудовищную ошибку. Вместо того чтобы спокойно остановить шайбу, пущенную Александром Полуниным, он позволил сборной России выйти вперёд. Обычный вход в зону через вброс обернулся настоящим постновогодним подарком.Говоря о нетипичном сценарии победы над Данией, мы подразумеваем не только комичный гол Полунина, но и шайбу Капризова. Наш капитан отличился за 11 секунд до сирены на перерыв, когда сборная России играла в большинстве. Казалось бы, что в этом удивительного? Капризов – один из лучших снайперов турнира, а наша «молодёжка» занимает второе место на турнире по реализации большинства. А уж забивать в концовках, будь то всего матча или отдельно взятого периода, сборные Брагина умеют как никто. Уникальность момента была в том, что до матча с Россией датчане ни разу (!) не пропускали в меньшинстве, являясь лучшей командой чемпионата мира в этом компоненте. 15 раз соперники пытались взять штурмом датскую стену, но всё тщетно. Рухнула эта крепость, когда Брагин в очередной раз объединил, а они чётко показали, как надо разбираться с меньшинством сборной Дании.По идее, второй период должен был стать отрезком, когда сборная России снимет все оставшиеся вопросы. Шансов сделать из 2:0 счёт 3:0, а то и 4:0 было предостаточно. Вместо этого подопечные Брагина принялись разогревать вышедшего на замену вратаря Каспера Крога, а заодно и улучшать чуть подпортившийся процент датского меньшинства. Шесть минут без перерыва сборная России играла впятером против четверых! Такое комфортное положение сложилось из того, что датчане сначала угодили по лицу Рубцову, пустив ему кровь, а затем «наелись» и схватили ещё две минуты. Однако ни одна из наших спецбригад не смогла сделать с Крогом того, что с первого раза удалось с Петерсеном. Несмотря на обилие моментов, особенно в исполнении Капризова и Ко, россияне не смогли извлечь дивидендов из очередного датского подарка.После того как сборная России не сумела забить за шесть минут численного преимущества, в дело пошла «теория Вайсфельда». Американо-немецкий тандем арбитров начал активно равнять штрафные минуты, правда, и сами россияне давали немало поводов. Несмотря на то что датчане в целом хорошо контролировали шайбу, опасных моментов у ворот Самсонова было раз-два и обчёлся. Не покидало ощущение, что это вовсе не четвертьфинал чемпионата мира, а товарищеская встреча. Больно уж спокойно протекала игра, что совершенно нетипично для молодёжного хоккея и команд Брагина в частности. Невысокий темп, отсутствие стычек и минимум эмоциональных всплесков – всё это выглядело словно компенсацией за прошлогодний четвертьфинал, который отнял немало нервов, но при этом доставил колоссальное удовольствие простым зрителям.Расставить все точки над i россиянам удалось в третьем периоде. Сначала Ураков угодил в перекладину, а затем второе звено нашей команды улетело в быструю атаку, которая стала голевой. Гурьянов должен был завершать своё блестящее соло точным броском, но вместо тольяттинца его нанёс Карнаухов, вовремя подхвативший потерянную шайбу. 3:0! Любопытно, что распечатать Крога подопечным Брагина удалось после того, как напряжение у ворот Самсонова достигло апогея. Небольшой костёр в своей зоне игроки сборной России погасили самым верным способом. Черту же под этим матчем подвёл Капризов, как и положено капитану. Наши парни спокойно и без нервотрёпки вышли в полуфинал чемпионата мира, учтя все ошибки прошлого. Впереди команду Брагина ждут либо американцы, либо швейцарцы. Если «молодёжка» и на следующей стадии изменит себе, отказавшись от вынужденного героизма, но при этом выйдет в финал, мы вряд ли будем жаловаться.