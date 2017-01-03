Брагин: самым удивительным для меня был гол Худобина

«Капризов справляется со своей задачей»

«Датчане хотели «попрыгать», но всё было ясно»

Игра с Данией была определяющей. Или ты поехал домой, или борешься за медали.

«С американцами в группе делали недопустимые ошибки»

Гурьянову дали больше игрового времени, ему это пошло на пользу, он почувствовал себя.

Организаторы молодёжных чемпионатов мира уже очень давно пытаются начать практику послематчевых пресс-конференций. В этом году все были настроены решительно и уже после первого четвертьфинала Дания – Россия в Торонто состоялось общение с тренером на подиуме. Российские журналисты уже давно привыкли к тому, что российский тренер будет общаться с ними отдельно, поэтому с любопытством наблюдали за тем, что скажетиностранцам.— Я очень рад, что Капризов справляется со своей задачей. Ведёт команду за собой, ведь он её капитан. Рабочая атмосфера в раздевалке. И, что самое главное, он показывает на льду, как должен играть капитан. В предварительном раунде мы искали оптимальные сочетания. Сейчас немножко выбили травмы. Мы собираем лучшие по-нашему мнению сочетания из тех, кто есть в наличие.— Доволен, что серьёзно отнеслись к игре с Данией. Ребята на 100% выполнили то, что мы от них просили. Отсюда и положительный результат, хотя много играли в меньшинстве. Да и в формате «пять на пять» были неприятные моменты. Но в целом провели матч организованно, с акцентом на хорошую игру в своей зоне. Достойно победили.На этом общение Брагина на пресс-конференции закончилось, он тепло пообщался со своим учеником главным тренером датской сборнойи подошёл к соотечественникам.— Ну, я же уже всё ответил. Тоже самое?— Были мелочи, но в общем игровое задание выполнено. Сыграли так, как мы от ребят требуем. Это приносит результат.— Это радует. Но игру надо улучшать.— Разложили, как датчане играют. У них было разве что полтора шанса в большинстве. И то броски с угла.— У Рубцова травма, его ударили клюшкой.— Герман попал в эту сборную, потому что здорово сыграл на суперсерии. Что здесь – не знаю. Хотя со словаками выглядел неплохо. У него впереди вся хоккейная жизнь. Талант есть, надо развивать себя физически.— Посмотрим, сейчас его осматривают доктора.— Не могу так сказать. Рубцову просто попали клюшкой под маску, в нос. Всё разворотили. При счёте 4:0 в нашу пользу они хотели «попрыгать», но всё уже было ясно.— Возможно, завтра выйдут на лёд.— Самым удивительным был гол Худобина в пустые ворота на юниорском чемпионате мира, а здесь нормальная бросковая агрессия.— Игра с Данией была определяющей. Или ты поехал домой, или борешься за медали. Поэтому было волнительно.— Всё будет ещё быстрее, надо играть ещё организованнее. С американцами на групповом этапе делали недопустимые ошибки.— Гурьянову дали больше игрового времени, ему это пошло на пользу, он почувствовал себя. Рады, что прибавил. В прошлой встрече хорошо сыграл два периода, сейчас весь матч. Организовал третий определяющий гол.— Ничего особенного. Он признал, что мы были сильнее и пожелал удачи. Дания – приличная команда, но мы провели одну из лучших игр.