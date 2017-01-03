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175 лет назад 2016
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Валерий Брагин
Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru
Текст: Роман Соловьёв

Брагин: самым удивительным для меня был гол Худобина

Валерий Брагин рассказал о победе над Данией, травме Германа Рубцова и самой удивительной шайбе, которую он видел.
3 января 2017, вторник. 01:40. Хоккей
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Организаторы молодёжных чемпионатов мира уже очень давно пытаются начать практику послематчевых пресс-конференций. В этом году все были настроены решительно и уже после первого четвертьфинала Дания – Россия в Торонто состоялось общение с тренером на подиуме. Российские журналисты уже давно привыкли к тому, что российский тренер будет общаться с ними отдельно, поэтому с любопытством наблюдали за тем, что скажет Валерий Брагин иностранцам.

«Капризов справляется со своей задачей»


— Валерий, расскажите об игре на этом турнире вашего капитана Кирилла Капризова? – спросили его иностранные журналисты.
— Я очень рад, что Капризов справляется со своей задачей. Ведёт команду за собой, ведь он её капитан. Рабочая атмосфера в раздевалке. И, что самое главное, он показывает на льду, как должен играть капитан. В предварительном раунде мы искали оптимальные сочетания. Сейчас немножко выбили травмы. Мы собираем лучшие по-нашему мнению сочетания из тех, кто есть в наличие.

— Как оцените выступление своей команды на этом турнире в настоящий момент?
— Доволен, что серьёзно отнеслись к игре с Данией. Ребята на 100% выполнили то, что мы от них просили. Отсюда и положительный результат, хотя много играли в меньшинстве. Да и в формате «пять на пять» были неприятные моменты. Но в целом провели матч организованно, с акцентом на хорошую игру в своей зоне. Достойно победили.
U20 ЧМ-2017. 1/4 финала
02 января 2017, понедельник. 21:00 МСК
Дания U20
0 : 4 0:2, 0:0, 0:2
Россия U20
0:1 – Полунин (Воробьёв) – 08:45 (5x5), 0:2 – Капризов (Воробьёв, Тренин) – 19:49 (5x4), 0:3 – Карнаухов (Гурьянов, Квартальнов) – 47:12 (5x5), 0:4 – Капризов (Полунин) – 55:35 (5x5)
На этом общение Брагина на пресс-конференции закончилось, он тепло пообщался со своим учеником главным тренером датской сборной Олафом Эллером и подошёл к соотечественникам.

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«Датчане хотели «попрыгать», но всё было ясно»


— Ну, я же уже всё ответил. Тоже самое?

— Вообще полностью выполняли задание?
— Были мелочи, но в общем игровое задание выполнено. Сыграли так, как мы от ребят требуем. Это приносит результат.

— Два матча подряд на ноль. Нетипично, для нашей сборной.
— Это радует. Но игру надо улучшать.

— Многие привыкли к более валидольным матчам!
— Разложили, как датчане играют. У них было разве что полтора шанса в большинстве. И то броски с угла.

— Что с Германом Рубцовым?
— У Рубцова травма, его ударили клюшкой.
Игра с Данией была определяющей. Или ты поехал домой, или борешься за медали.
— Вообще он выглядит не очень хорошо на этом турнире. С чем это связано?
— Герман попал в эту сборную, потому что здорово сыграл на суперсерии. Что здесь – не знаю. Хотя со словаками выглядел неплохо. У него впереди вся хоккейная жизнь. Талант есть, надо развивать себя физически.

— В полуфинале он не сыграет?
— Посмотрим, сейчас его осматривают доктора.

— Дания провоцировала нашу команду?
— Не могу так сказать. Рубцову просто попали клюшкой под маску, в нос. Всё разворотили. При счёте 4:0 в нашу пользу они хотели «попрыгать», но всё уже было ясно.

«С американцами в группе делали недопустимые ошибки»


— По остальным травмированным есть новости?
— Возможно, завтра выйдут на лёд.

— Гол Полунина – это самое удивительное, что вы видели на уровне сборной?
— Самым удивительным был гол Худобина в пустые ворота на юниорском чемпионате мира, а здесь нормальная бросковая агрессия.
Гурьянову дали больше игрового времени, ему это пошло на пользу, он почувствовал себя.
— Вы сильно волновались перед игрой?
— Игра с Данией была определяющей. Или ты поехал домой, или борешься за медали. Поэтому было волнительно.

— Той игры, которую показали с Данией, хватит на полуфинал?
— Всё будет ещё быстрее, надо играть ещё организованнее. С американцами на групповом этапе делали недопустимые ошибки.

— Начал добавлять Денис Гурьянов.
— Гурьянову дали больше игрового времени, ему это пошло на пользу, он почувствовал себя. Рады, что прибавил. В прошлой встрече хорошо сыграл два периода, сейчас весь матч. Организовал третий определяющий гол.

— О чём говорили после матча с тренером сборной Дании?
— Ничего особенного. Он признал, что мы были сильнее и пожелал удачи. Дания – приличная команда, но мы провели одну из лучших игр.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Молодёжная сборная России - Хоккей Валерий Брагин МЧМ-2017
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