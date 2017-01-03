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МЧМ-2017. Россия – Дания. Оценки молодёжной сборной России
Фото: Елена Руско, photo.khl.ru
Текст: Дмитрий Ерыкалов

Полунин притянул удачу магнитом. Оценки сборной России

Самсонов не замёрз, Сидоров провёл худший матч, а Полунин завоевал расположение Фортуны – в оценках сборной Росси за матч с Данией на МЧМ.
3 января 2017, вторник. 09:00. Хоккей
→ Сборная Брагина умеет скучно выигрывать? Россия в полуфинале МЧМ

Сборная России в четвертьфинале молодёжного чемпионата мира уверенно обыграла команду Дании. Подопечные Валерия Брагина ещё в первом периоде дважды поразили ворота соперника, с которым на той же стадии встречались год назад в Финляндии. Вслед за курьёзным голом Александра Полунина большинство реализовал Кирилл Капризов. Сделать счёт крупным россиянам удалось в заключительную двадцатиминутку, когда Павел Карнаухов забросил вторую шайбу на турнире, а Капризов оформил дубль. Мы оценили игру хоккеистов «молодёжки» по десятибалльной системе.

Вратарь

Илья Самсонов – 6,0


До третьего периода наш вратарь откровенно скучал. По воротам Ильи Самсонова датчане нанесли всего 7 бросков за первые 40 минут. Столько же пришлось на третий период, когда магнитогорцу пришлось потрудиться, чтобы оформить второй «сухарь» подряд. Первый номер сборной России благополучно чистил ошибки защитников на пятаке и с достоинством пережил несколько секунд в форме «3 на 5». Работы у Самсонова было немного, но важно, что он не «замёрз» при такой нагрузке.
U20 ЧМ-2017. 1/4 финала
02 января 2017, понедельник. 21:00 МСК
Дания U20
0 : 4 0:2, 0:0, 0:2
Россия U20
0:1 – Полунин (Воробьёв) – 08:45 (5x5), 0:2 – Капризов (Воробьёв, Тренин) – 19:49 (5x4), 0:3 – Карнаухов (Гурьянов, Квартальнов) – 47:12 (5x5), 0:4 – Капризов (Полунин) – 55:35 (5x5)

Защитники

Михаил Сидоров – Егор Рыков – 6,0


Не лучшая игра первой пары сборной России. Это в меньшей степени относится к игре Егора Рыкова, но и он реже обычного принимал участие в атаках. На счету питерского «армейца» всего один бросок по воротам, и это несмотря на максимальное время среди игроков «молодёжки». Занизить оценку вынуждает невыразительная игра его напарника. Михаил Сидоров ещё в первом периоде отличился двумя удалениями и вообще часто терял позицию для защитника, регулярно играющего у Зинэтулы Билялетдинова в «Ак Барса».

Вадим Кудако – Михаил Сергачёв – 6,5


Как и в предыдущих матчах, игру Вадима Кудако нельзя было назвать безошибочной. Пару помарок он всё же совершил, а ближе к концовке получил удаление, ставшее для него первым на турнире. Вторую пару, как и положено одному из лидеров «молодёжки», тянул на себе Михаил Сергачёв. Защитник, имеющий опыт игры в НХЛ, действовал подчёркнуто уверенно. В том числе – в атаке. Однажды Сергачёв так смело прошёл на ворота, что чуть было не завёз шайбу за ленточку.

Сергей Зборовский – Егор Воронков – 6,0


В моменте с четвёртой заброшенной шайбой Сергей Зборовский был на площадке и получил «+1», но вряд ли его стоит записывать в помощники Капризова. Вместе с Егором Воронковым порой проигрывали датчанам ногами, а защитник «Витязя» в середине встречи получил удаление за подножку. В атаках принимали участие лишь по праздникам.

Григорий Дронов – 6,0


Снова сыграл меньше всех игроков обороны сборной России, что неудивительно, учитывая, что был заявлен только седьмым защитником. В третьем периоде получил две минуты штрафа за задержку руками, но в целом сыграл без серьёзных промахов.
Михаил Сидоров ещё в первом периоде отличился двумя удалениями и вообще часто терял позицию для защитника, регулярно играющего у Зинэтулы Билялетдинова в «Ак Барса».

Нападающие

Александр Полунин – Михаил Воробьёв – Кирилл Капризов – 7,5


Стоит ли удивляться, что первая тройка в очередной раз обеспечила результат? На их счету три шайбы сборной
России из четырёх. На двоих Кирилл Капризов с Александром Полуниным нанесли восемь бросков по датским воротам и забросили три шайбы, а Михаил Воробьёв старательно подчищал за ними в обороне. Если к броскам Капризова, который вырвался в лидеры снайперской гонки, мы уже привыкли, то Полунина стоит отметить отдельно. На первый взгляд, его гол – курьёз, который случается раз в год. Юный «железнодорожник» не сильно бросил от красной линии и попал. Однако то, насколько неожиданно и хлёстко пуляет шайбу Полунин, позволяет ему заставать вратарей врасплох. Показательно, что и датского голкипера, вышедшего на замену, напарник Капризова чуть было не подловил похожим образом.

→ У нас есть Капризов, а у вас? Что мы узнали о групповом этапе МЧМ

Денис Гурьянов – Данила Квартальнов – Павел Карнаухов – 6,5


Первый полумомент в матче создало именно втрое звено, а именно Денис Гурьянов. Он же должен был забивать в третьем периоде после классного сольного прохода, но его гол «украл» Павел Крнаухов, подобравший сошедшую с крюка шайбу. Однако наиболее активным из этого сочетания был всё же Данила Квартальнов. Московский «армеец» и в большинстве активнее других лез в пекло, и в меньшинстве пахал так, что теперь понятно, почему на суперсерии он носил капитанскую нашивку. Данила провёл рекордное игровое время для нападающих сборной России.
На двоих Кирилл Капризов с Александром Полуниным нанесли восемь бросков по датским воротам и забросили три шайбы, а Михаил Воробьёв старательно подчищал за ними в обороне.
→ Гурьянов: слова Брагина взбодрили. Это был пинок для меня

Кирилл Ураков – Кирилл Беляев – Яков Тренин – 6,5


Провели неплохой матч. Даже Кирилл Беляев, который в целом держался в тени, однажды вынудил датчан нарушить на себе правила. Его тёзка Ураков также заработал на себе удаление, после которого сборная России открыла счёт. Не без помощи Якова Тренина, который уже по традиции усилил первую спецбригаду большинства. В дальнейшем и челябинец и нижегородец могли записать на свой счёт заброшенную шайбу, но удача от форвардов третьего звена отвернулась. Ураков сначала зарядил в перекладину, а затем убегал в меньшинстве, но не смог переиграть вратаря.

Денис Алексеев – Герман Рубцов – 6,0


До того как Йеппе Корсгор попал по лицу Герману Рубцову, форвард «Витязя» был неплох без шайбы и активно прессинговал датчан. После эпизода с четырёхминутным удалением Рубцов ушёл в раздевалку и больше на льду не появлялся. Звено, которое и без того было неполным из-за травмы Юртайкина, распалось окончательно. Денис Алексеев запомнился тем, что проиграл одно-единственное вбрасывание, закончив встречу с 88% выигранных единоборств.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Молодёжная сборная России - Хоккей Илья Самсонов Кирилл Капризов МЧМ-2017
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