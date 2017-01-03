Концерт Тарасенко на «Зимней классике» и переход Бурмистрова

В ожидании дождя

Концерт от Тарасенко

Бурмистров – в «Аризоне»

Калинин: лучший матч в сезоне

Даниэль – 600 передач, Хенрик – 996 очков

Самый долгожданный матч первых дней наступившего года состоялся: в Сент-Луисе на бейсбольном «Буш-Стэдиуме» прошла очередная, девятая по счёту «Зимняя классика». За сутки до старта игры НХЛ, получив от метеорологов прогноз погоды, опубликовала сообщение о том, что старт матча может быть перенесён с назначенного часа дня на более позднее время. Причиной тому могла стать невероятно тёплая погода, установившаяся на новогодние праздники в Миссури, и вероятность дождя, которая оценивалась в 90%.Телевизионщики в отчаянии ломали головы, как поступить с эфирной сеткой в случае задержки или отмены, организаторы рассматривали возможность досрочного завершения игры, если пойдёт ливень и лёд будетнепригоден для хоккея, а знатоки правил напомнили о том, что серия буллитов, если до неё дошло бы дело, могла быть перенесена под крышу на арену «Блюз» на следующий день. Ни одна из этих мер, в итоге, не понадобилась. Лёд достойно выдержал испытание в виде 10 градусов тепла, капли дождя не стали помехой игре, а на трибунах «Буш-Стэдиума» был аншлаг – более 46 тысяч зрителей.Перед стартом игры большая часть болельщиков хозяев опасалась за результат в столь необычном матче, поскольку для «блюзменов» нынешний опыт игры на открытом воздухе был первым. «Чикаго» уже дважды принимал участие в «Зимних классиках», и многие хоккеисты нынешнего состава играли и в 2009-м на «Ригли Филд», и в 2015-м на «Нэшенлз Парк» в Вашингтоне. В этом свете очень интересной выглядела попытка главного тренера «Сент-Луиса» Кена Хичкока поделиться собственным опытом работы в матчах на открытом воздухе. Оказалось, что убелённый сединами наставник принимал участие в подобной игре аж в 1985-м году при очень необычных обстоятельствах.«Я тогда работал с молодёжной командой в Канаде и нам устроили матч в одной из тюрем провинции Саскатчеван, мы играли с заключёнными. Мы играли для удовольствия, а они бились по-настоящему и, в итоге, выиграли. Играть приходилось аккуратно, потому что снег сгребли к бортам, и всё это немного напоминало римский Колизей. На улице было минус двадцать, на скамейке запасных мы грелись у печки, так что не могу сказать, что вспоминаю это с радостью. Это было намного страшней того, что будет сегодня», — с улыбкой сказал Хичкок, но все опасения оказались напрасными.Впрочем, началось всё для «музыкантов» не слишком весело. Едва зрители приноровились следить за почти невидимой шайбой, как она побывала в воротах голкипера «Сент-Луиса». Бывший защитник «Авангарда»очень хитро бросил от синей линии, и снаряд, пользуясь возможностью совершить неожиданный отскок в непривычных для хоккея условиях, совершил необъяснимый рикошет ото льда над вратарской ловушкой.«Блюзмены» достаточно долго пытались привыкнуть к площадке, и вполне могли пропустить ещё, но, замыкая прострел Кейна на пятачке, не успел толком подставить клюшку. Отыграться хозяевам удалось в середине второй двадцатиминутки, когда защита «Блэкхоукс» проспала перед своими воротами появление Патрика Берглунда, воспользовавшегося прекрасной передачей Боумистера.Ну а затем настало время Тарасенко. Владимир стал настоящим героем третьего периода, обеспечив «Сент-Луису» результат и заставив радоваться от восторга почти 50 тысяч болельщиков. В середине двадцатиминутки россиянин вывел «блюзменов» вперёд, воспользовавшись в качестве подходящего объекта для рикошета коньком защитника «ЧикагоДве минуты спустя Тарасенко укрепил преимущество «Сент-Луиса» великолепным кистевым броском в дальний угол, и вопрос о том, кто же станет главной звездой «Зимней классики» отпал сам собой. «Володя проделал адскую работу. Он играл с полной отдачей, боролся везде, где только мог. Он был просто фантастическим! Вчера после тренировки он катался по этому льду со своим семимесячным сыном, это было трогательно. Он сохранил эти эмоции на сегодняшний матч, это было заметно. Такие игроки, как Тарасенко не могут испортить выход один на один, и когда в третьем периоде у него появился момент, я не сомневался, что он забьёт. Хоккеисты такого калибра появляются нечасто. Тарасенко всегда готов переломить ход матча, у него потрясающее чувство броска, он знает где находится вратарь», — отдал должное Владимиру Кен Хичкок.«Вчера мы с супругой и детьми покатались здесь, это было безумно приятно. Я впервые вышел на лёд с сыном, это был очень эмоциональный момент, даже слёзы выступили. Теперь я знаю, что чувствуют родители, когда видят, что их дети первый раз встают на коньки. Это был отличный опыт для нас, мы очень рады победе, тем более, что это была победа над «Чикаго». У нас отличная команда, отличный вратарь, нам были необходимы эти два очка. Каждый из нас показал сегодня свой лучший хоккей», — отметил Владимир.2 очка в 23 встречах, лишь три сыгранных матча в декабре и долгое пребывание в запасе – к таким результатам пришёл нападающийк концу 2016 года. Руководство «Виннипега» было очень недовольно россиянином и выставило 25-летнего центрфорварда на драфт отказов, невзирая на односторонний контракт. «Я не знаю, почему я не играю. Я стараюсь работать с полной отдачей, выкладываться. Очень тяжело смотреть игры со стороны. С тренером у меня никаких разговоров не было, так что я не имею понятия, почему не попадаю в состав», — сказал Бурмистров около месяца назад.«Он не чувствовал, что я даю ему шанс, и это было правильным ощущением. Шанса я Алексу действительно не дал, потому что не мог поставить его с теми партнёрами, с которыми он бы хотел играть. В этом году это было трудно, потому что у нас появился Патрик Лайне, занявший законное место в топ-6 наших форвардов. Впереди Бурмистрова было много парней, поэтому получать хорошее игровое время для него было проблематично. Я не думаю, что ему понравился подобный опыт, но Алекс вёл себя очень здорово в этой ситуации. Я рад, что теперь у него будет шанс», — отметил наставник «Джетс»Подобрать «Русскую энигму» решилась скромная «Аризона». «Наши скауты разглядели в нём солидный потенциал, поэтому было принято такое решение. Мы надеемся, что смена обстановки изменит и его игру», — сказал генменеджер «Койотс». Однако дебют Бурмистрова за «койотов» пока откладывается из-за проблем с американской рабочей визой.Свой лучший матч в нынешнем регулярном чемпионата провёл нападающий «Нью-Джерси». В домашней игре с «Бостоном» россиянин забросил свою вторую шайбу в сезоне, замкнув с пятачка удобный пас, а затем ассистировал, который поразил пустые ворота. В последних трёх матчах Калинин неизменно получает более 15 минут игрового времени.«Ванкувер» продлил серию побед до четырёх, обыграв в домашней встрече не блещущий результатами «Колорадо». «Лавины» сопротивлялись до последнего, но удаление за выброс шайбы защитника по именив концовке третьего периода оказалось роковым. Швейцарецзабросил победную шайбу «Кэнакс», а результативная игра шведских близнецов Сединов позволила Даниэлю стать вторым игроком в истории клуба, кто сделал 600 результативных передач. Хенрик Седин, в свою очередь, находится в четырёх очках от тысячной отметки, которой не достигал ещё ни один хоккеист за всю историю «Ванкувера».