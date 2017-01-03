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Фото: Григорий Соколов, photo.khl.ru
Текст: Владислав Уткин

Старт главного отрезка «регулярки» КХЛ. Кто начнёт год с победы

В начале нового года лидеры лиги СКА, «Магнитка», «Авангард» и «Ак Барс» упрочат лидерство над остальными – в превью КХЛ.
3 января 2017, вторник. 11:00. Хоккей

3 января

«Металлург» (Новокузнецк) – «Витязь»


Новый год дружина Валерия Белова начинает с поездки по городам Сибири, а также она заедет в Пекин. Начнётся это турне в Новокузнецке, где местный «Металлург» в последнее время заметно окреп по сравнению с самим собой образца старта сезона. Последний матч «Кузни» с «Сибирью» получился боевым, а его исход решила необычная шайба Константина Окулова. Молодой нападающий во время вбрасывания в чужой зоне, даже не пытаясь забрать себе шайбу,
нанёс бросок по ещё летящему снаряду, чем застал врасплох Подъяпольского, который в том эпизоде ничего поделать не сумел. Фаворит в этой встрече на победу – «Витязь», который в случае удачного для себя сибирского турне может очень многое решить в свою пользу в борьбе за плей-офф.

Наш прогноз: «Витязь» увезёт победу из Новокузнецка.

«Сибирь» — «Локомотив»


Крайне важная и тяжёлая встреча для «Сибири», которой необходимо выигрывать во что бы то ни стало. Команда Скабелки начинает первую из оставшихся двух домашних серий продолжительностью в три матча. Во второй сибиряки встретятся с «Амуром», «Адмиралом» и «Куньлунем» — двумя непосредственными соперниками по борьбе за восьмёрку и аутсайдером конференции. Думается, что здесь «Сибирь» свои очки наберёт, а вот в серии январских противостояний с «Локомотивом», московским «Динамо» и «Витязем» ей придётся сложнее ввиду более высокого игрового уровня соперников. Ярославцы в последнее время прибавили, одержав ряд побед.

Наш прогноз: «Сибири» отступать некуда, и это чувство поможет ей победить.

«Авангард» — «Динамо» (Москва)


«Авангард», показывающий в последнее время вместе с «Ак Барсом» самую мощную и сбалансированную игру на Востоке, довольно неожиданно оступился в Астане. Команда Занковца выдала ударный третий период, отыгравшись со счёта 0:1 и забросив впоследствии ещё две шайбы. Динамовцы же провели тяжёлый матч с ЦСКА, в котором они упустили победу за несколько минут до конца основного времени и проиграли со счётом 3:5, после чего главный тренер команды Сергей Орешкин посетовал на слабую командную дисциплину в третьем периоде. Можно заключить, что у обеих команд в последних матчах были проблемы в заключительной трети, и тот, кто сможет их избежать, победит в этом матче.
«Магнитка» на бумаге в этой встрече смотрится фаворитом, но «Лада» дома может преподнести сюрприз.

Наш прогноз: «Авангард» победит при поддержке своих трибун.

«Лада» — «Металлург» (Магнитогорск)


Прощание со старым годом для хоккеистов «Лады» удалось на славу – дома ими был повержен «Салават Юлаев». Причём в красивом, но отчасти нервном стиле – с разгромом в начале встречи, железной уверенностью в её исходе и созданием себе проблем в концовке. «Магнитка» же в последнее время чередует поражения с победами, а у Василия Кошечкина и вовсе пошла какая-то неудачная полоса. В матчах с «Медвешчаком» и «Барысом» он был заменён ещё по ходу первого периода по причине слишком большого количества пропущенных шайб. «Магнитка» на бумаге в этой встрече смотрится фаворитом, но «Лада» дома может преподнести сюрприз.

Наш прогноз: «Металлург» выиграет в упорной встрече.

«Нефтехимик» — «Салават Юлаев»


Выездные матчи перед Новым годом «Салават» провёл крайне неудачно, да и в домашней игре с «Магниткой» успех им не сопутствовал. Команду Захаркина стоит похвалить за волевые качества, ведь она отыгралась со счёта 0:3, но очков ей это не принесло. А «Нефтехимик» перед паузой спокойно и без лишних нервов переиграл в гостях «Витязь», который в той игре выступил на порядок слабее обычного.

Наш прогноз: «Салават» прорвёт, и он победит, но с разницей в одну-две шайбы

«Ак Барс» — «Трактор»


Казанцы продолжают свою домашнюю серию, в самом начале которой они сделали отличный новогодний подарок своим болельщикам – обыграли питерский СКА. «Трактор» же не играл аж с 25 декабря – такая пауза редко кому выпадает в нашем чемпионате. Так что у команды Гатиятулина было достаточно времени, чтобы отдохнуть, отметить праздник и поработать на тренировках. Особенно принципиальным противостояние будет для нападающих «Ак Барса» Антона Глинкина и Андрея Попова, которые во второй раз в сезоне сыграют против своей бывшей команды. Попов в ноябрьской встрече в Челябинске забросил шайбу, сумеет ли то же самое сделать его партнёр?
Новогодней паузы у «Автомобилиста», по сути, не получилось, ведь команда выступала на Кубке Шпенглера. Очень интересно будет посмотреть на то, в каком состоянии команда вернулась из швейцарского среднегорья.

Наш прогноз: на данный момент «Ак Барс» — один из сильнейших на Востоке, «Трактор» не сумеет с ним совладать.

«Динамо» (Минск) – СКА


Минчане набрали отличную форму в последних матчах. Пять побед в пяти играх, причём только в одной из них они пропустили больше одной шайбы. Нельзя сказать, что их соперники были несерьёзными – играть с «Сибирью» и «Авангардом» в гостях всегда тяжело, но из Сибири подопечные Вудкрофта смогли привезти шесть очков. Главную задачу – попасть в плей-офф – минчане практически решили, так что теперь они могут сосредоточиться на наборе очков для лучшей позиции перед стартом Кубка Гагарина. У СКА с ней, конечно, проблем не возникнет, но перед Новым годом «армейцы» впервые в сезоне потерпели два поражения подряд, что показывает, что и они подвержены перепадам.

Наш прогноз: в тяжёлой игре победа достанется гостям.

«Динамо» (Рига) – «Северсталь»


Рижане в своём последнем матче ушедшего года довольно неожиданно обыграли в гостях «Йокерит», чем наверняка смогли улучшить новогоднее настроение себе и своим болельщикам. А «Северсталь» продолжает серию игр на выезде. Пока она складывается для команды Александра Гулявцева с переменным успехом. Была обыграна «Лада», но во встрече с «Нефтехимиком» череповчанам пришлось капитулировать. (написать про игру с «Ак Барсом»). Домашняя площадка поможет победить рижанам.

Наш прогноз: «Динамо» выиграет.

«Слован» — «Амур»


На первый взгляд, это встреча двух аутсайдеров, но если посмотреть на то, как эти команды выступают в последнее время, то можно увидеть, что сейчас они на хорошем ходу, особенно «Слован». Подопечные Ржиги обыграли на своём льду «Магнитку» и «Трактор», а в предыдущей игре устроили на пару со «Спартаком» целое шоу, где они повели в счёте к третьему периоду 4:0, позволили москвичам сравнять его и вырвали победу в серии буллитов. Успехи «Амура» не столь громки – команда, управляемая Алексеем Мартемьяновым, выиграла в гостях у «Куньлуня» и «Адмирала».

Наш прогноз: «Слован» сейчас в отличной форме, победа останется за ним.

«Медвешчак» — «Куньлунь Ред Стар»


Так сложилось, что дальневосточные команды КХЛ начнут новый, 2017 год матчами на Западе. И «Куньлунь» не исключение. В последней игре он уступил у себя дома «Амуру», а значит, подопечным Юрзинова нужно будет срочно добирать очки, которых они недосчитались из-за той неудачи. «Медвешчаку» же, пожалуй, выпала одна из самых длинных игровых пауз в сезоне – команда Горди Дуайера не играла аж с 23 декабря. Впрочем, специалист не расслаблялся, так как он работал в тренерском штабе канадской сборной на Кубке Шпенглера. Как провела эти дни команда без своего наставника? Думается, ответ на этот вопрос мы увидим в этой игре.

Наш прогноз: отдохнувший «Медвешчак» переиграет соперника.


4 января

«Югра» — «Торпедо»


Одно время казалось, что «Торпедо» могло впасть в небольшую яму, проиграв оба матча московскому «Динамо» и «Локомотиву». Но трудовая победа над «Витязем» со счётом 3:2 вернула подопечных Скудры на верный путь. «Югра» в похожем как две капли воды по характеру и счёту матче обыграла «Сибирь». Нас ожидает характерная и упорная игра, фаворитом в которой будут гости.

Наш прогноз: «Торпедо» уедет с победой из Ханты-Мансийска.

«Барыс» — «Спартак»


В последних двух играх «Спартак» показал себя командой, которая умеет переворачивать ход игры за предельно короткое время. Если сравнивать красно-белых с огнестрельным оружием, то можно сказать, что они кучно бьют. Судите сами: в играх со «Слованом» и «Сочи» москвичи забрасывали по четыре шайбы за 15 и 10 минут соответственно. Третий раз подряд они вряд ли смогут повторить нечто подобное, но чем чёрт не шутит? «Барысу» в предыдущем матче с «Авангардом» тоже удался примерно похожий подвиг, когда, проигрывая по ходу третьего периода 0:1, астанчане трижды забросили и победили. Так что в столице Казахстана встретятся команды, которые могут и любят в последнее время забивать по многу. Игра обещает быть крайне интересной.
В последних двух играх «Спартак» показал себя командой, которая умеет переворачивать ход игры за предельно короткое время. Если сравнивать красно-белых с огнестрельным оружием, то можно сказать, что они кучно бьют.

Наш прогноз: матч будет упорным и результативным, но выиграют гости.

«Автомобилист» — ХК «Сочи»


Новогодней паузы у «Автомобилиста», по сути, не получилось, ведь команда выступала на Кубке Шпенглера. Очень интересно будет посмотреть на то, в каком состоянии команда вернулась из швейцарского среднегорья. Что касается «Сочи», то в последних матчах ушедшего года команда, мягко говоря, не блистала результатами. Всего одна победа в шести предыдущих матчах и обмен одного из самых опытных защитников лиги Горохова в «Амур» заставляют сомневаться в дальнейших перспективах сочинцев. Хотя не стоит забывать, что, в отличие от хозяев, перерыв у команды с берегов Чёрного моря был, и за это время команда могла банально отдохнуть и сбросить с плеч груз прошлых неудач.

Наш прогноз: «Автомобилист» одержит трудную победу.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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