Почему девушки любят хоккеистов. Топ-5 подруг игроков КХЛ

Елена, супруга Сергея Костицына («Динамо» Мн)

Софья, подруга Андрея Кареева («Нефтехимик»)

Виктория, супруга Игоря Фефелова («Югра»)

Лейсан, супруга Эмиля Галимова («Локомотив»)

Фото: instagram.com/galim27/

Фото: instagram.com/galim27/

Екатерина, супруга Андрея Макарова («Куньлунь»)

Фото: instagram.com/katty.makarova/

Фото: instagram.com/katty.makarova/

Елена и Сергей познакомились четыре года назад в компании общих друзей. Первое время девушка даже не знала, что её новый знакомый известный белорусский хоккеист. Сейчас Елена — главная фанатка Сергея. В 2015 году у пары родилась дочка Ева.Андрей и Софья познакомились в Новокузнецке. Девушка на каждом домашнем матче «Кузни» поддерживала любимого. За день до дедлайна КХЛ Кареев был обменян в «Нефтехимик». Теперь Соне предстоит отправиться в Нижнекамск вслед за Андреем.23-летний нападающий ханты-мансийского клуба уже нескольколет как женат на красавице Виктории. Как молодые люди познакомились, так с тех пор и не расстаются.В мае прошлого года форвард «Локомотива» сыграл свадьбу со своей возлюбленной. Торжество прошло в Казани. Эмиль познакомился с Лейсан в родном Нижнекамске, а после того как его пригласили в «Локомотив», девушка переехала вместе с ним в Ярославль.Молодой вратарь «Куньлуня» женился прошлым летом. Молодожёны встречались чуть больше года и после этого решили узаконить свои отношения. Торжественная церемония прошла в Тольятти. После свадьбы Екатерина вслед за мужем отправилась в Китай, где базируется новый клуб Андрея.