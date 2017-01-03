Как России обыграть США и кто войдёт в тройку призёров МЧМ-2017

Кожевников: В последнее время нас выручают вратари, они и в финал нас финал выводят. Самоотдача, уверенная игра в обороне и надёжность голкипера — вот залог успеха.

Гуськов: Не нужно смотреть на фамилии, статистику и лигу, в которой выступают хоккеисты. Россияне уже показали здесь, что играть умеют.

Бадюков: Матч Швеция — Канада — скрытый финал. Перед турниром эти команды считались сильнейшими.

В традиционной рубрике «Три вопроса экспертам» — трёхкратный чемпион России, заслуженный мастер спортаи двукратный олимпийский чемпионМатч со сборной США на групповом этапе показал, что у нашей команды есть слабые места. Понятно, что американцы мощнее, соглашусь с вратарём сборной США, что против Швейцарии они провелихудший матч на турнире. В полуфинале нам же нужно первыми не пропускать, постараться в первом периоде сохранить за собой счёт, а дальше уже играть по ситуации — использовать большинство и свои моменты.Шансы у россиян есть, ими надо грамотно воспользоваться. Тот хоккей, который показывает сборная России в последних матчах, пускай и не против самого сильного соперника, говорит о том, что идёт работа над ошибками. Нужно помогать Самсонову, который и так на высоком уровне играет, но ещё не нужно делать подарков соперникам.Сборной России нужно продемонстрировать свои лучшие качества. Если наша команда будет нацелена на ворота, играть самоотверженно и реализовывать моменты, но победа будет за подопечными Брагина. Три эти компонента нужно показать в матче с США. Самое главное, что всё это есть у наших ребят, необходимо просто выйти собранными и показать всё, что можем. Россияне всё умеют, просто в предыдущих играх чего-то не хватало.В последнее время нас выручают вратари, они и в финал нас финал выводят. Самоотдача, уверенная игра в обороне и надёжность голкипера — вот залог успеха. Самое главное, что американцы — очень быстрая команда с хорошим катанием. У нас есть пару человек, которые могут забить, будем надеяться на них. Большинство у россиян страдает, надо бы подтянуть этот компонент в игре с США, и самим нужно меньше удаляться, а то очень много штрафных минут у нас. А с американцами каждое третье удаление в гол превращается.У американцев тоже есть нервы и характер, они будут стараться изо всех сил и побегут вперёд, но, думаю, игра будет такая же, как и на групповом этапе.По вратарям, думаю, преимущество у нашей команды. Не хотелось бы пока ничего говорить про Самсонов, но преимущество у россиян сейчас. Первые звенья что у американцев, что у наших очень сильные, в основном они задают тон в играх. У США лучше играет третье и четвёртое звено. Они показывают более атакующий хоккей, чем наши ребята. В этом компоненте россиянам нужно прибавлять. Но, думаю, что наш состав формировался так, что основная ударная сила — это первое звено, остальные же должны решать свои микрозадачи. Здесь ни с того ни с сего говорить, что третье или четвёртое звено должны забивать голы, не стоит.Молодёжный чемпионат мира — это как раз возможность выстрелить кому-то в той или иной игре. Говорить о том, что у кого-то лучше или хуже линия, нельзя. Отдельно взятый матч может перевернуть весь турнир. Даже если у кого-то есть преимущество в одном матче, то не значит, что дальше будет также. Не нужно смотреть на фамилии, статистику и лигу, в которой выступают хоккеисты. Россияне уже показали здесь, что играть умеют.В защите нам нужно улучшать игру, мы позволяли много момент создавать им. У кого будет преимущество — покажет матч. Нападение, конечно, сильнее у американцев.На мой взгляд, матч Швеция — Канада — скрытый финал. Перед турниром эти команды считались сильнейшими. Хоть американцы обыграли канадцев на групповом этапе, уверен, сразись они на следующей стадии турнира, результат был бы другой. На данный момент на турнире осталось четыре сильнейших команды. Любая из них способна выиграть молодёжный чемпионат мира.Канадцы и россияне должны быть в тройке, кто выиграет бронзу, тяжело предположить. У Швеции соперник в полуфинале такой, которого если проходишь, то уже и на чемпионство можно замахнуться. Оба полуфинальных матча, США — Россия и Швеция — Канады, будут очень напряжёнными. Любая из этих сборных имеет возможность выиграть золото.Не буду называть тройку призёров, не знаю. Во втором полуфинале рискну поставить на Швецию. Игра скандинавов нравится больше, чем канадцев.