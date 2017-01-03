Кареев отразил 61 бросок «Салавата», а СКА едва не спасся с 0:5

«Витязь» рвётся в плей-офф

Красиков принёс удачу

Усилий Соботки и Лемтюгова не хватило

Сёмин выходит на свой уровень

Пять залпов по «Трактору»

Назаров поставил Уфу в тупик, Кареев творил чудеса

Триллер в Минске

«Северсталь» не повторила достижение СКА

Братислава не покорилась «Амуру»

Гола Паре хватило для победы

Подмосковные хоккеисты отправились на ключевую выездную серию, по итогам которой во многом станет ясно,попадёт ли «Витязь» в плей-офф. Пока командавыглядит достаточно надёжно, и мне кажется, что «витязи» созрели для плей-офф. Выезд «Витязь» начал за здравие, обыграв в гостях «Кузню» — 4:3. Снова порадовал, продолжающий доказывать генменеджеру «Сибири», что тот в своё время совершил огромную ошибку. Значительно прибавил чех: у него тоже «гол + пас», но в начале сезона он был слабейшим легионером команды. У хозяев матч в воротах доигрывал— он пропустил лишь однажды, но «Металлург» всё равно проиграл.Как бы мы ни критиковали «Сибирь», но при скудном финансировании команда продолжает биться и старается заползти в зону плей-офф. Вот и после новогодних праздников коллективвыиграл в важнейшей схватке у «Локомотива» по буллитам (3:2), а ключевой стала тактическая замена Налимова на Красикова именно на буллитную серию. Молодой страж ворот, в которого изначально не очень-то верил Скабелка, выиграл серию для хозяев, а забил у сибиряков Шумаков — и этого хватило для победы. Отметим голыпо ходу игры (от обоих могли отказаться ещё по ходу «регулярки»).«Авангард» слабо начал одну из центральных встреч дня с «Динамо», проигрывая к середине матча 0:2. Классно выглядел в динамовских воротах Лазушин, раз за разом совершавший эффектные спасения. Особенно яркой получилась концовка игры, когда «Динамо» вело 2:0.успели по разу забить, отдать по голевой передаче, однако третья шайба Карпова в большинстве решила исход встречи. Бело-голубые выиграли принципиальное противостояние у омичей, с которыми давно находятся в непростых отношениях.В прошлом году к вице-президенту «Магнитки»и главному тренерубыли вопросы: а что с, когда он начнёт выходить на привычно высокий уровень? Сёмин должен был прибавить — и этого дождались. Уже в первом матче 2017 года форвард оформил дубль в Тольятти, тем самым внеся весомый вклад в успех гостей. А ведь «металлурги» уступали 0:2. Но соотношение бросков в створ — 40 против 18 в пользу «Металлурга». Цифры говорят сами за себя. Кошечкин в итоге пропустил дважды, а Масальскис – четырежды.Неудачно сыграл в Казани «Трактор». И хотя изначально фаворитом противостояния считался «Ак Барс», всё же мы ожидали от челябинцев более надёжной игры — прежде всего в обороне. Однакоотдали на растерзание форвардам соперника, а гости смогли забить целых три раза, но и этого для победы не хватило. Да и большое количество удалений вымотало коллектив, даже несмотря на результативную атаку Якуцени в меньшинстве. 5:3 – успех Казани, которая одержала четвёртую победу подряд.В Нижнекамскеи его «Нефтехимик» переиграли Уфу, причём ни разу не пропустив, что достойно уважения. Обыграть «Салават Юлаев» с сухим счётом (1:0) удаётся далеко не каждому, поэтому победный буллитв ворота Сведберга ценен вдвойне. Дебютировал за гостей чешский новичок, откатавшийся аж 20 смен с игровым временем 18:10. Но было сразу понятно, что это не замена Энгквисту в плане класса и мастерства. Назаров и тактически, и функционально задавил опытного оппонента в лице, так что я продолжаю верить, что нижнекамцы будут в плей-офф. Они этого заслуживают. С приходом нового тренерского штаба команда заметно взбодрилась. Ну и отдельные похвалы, отразившему 61 (!) бросок. Неужели в Новокузнецке и впрямь воспитали нового Сорокина?Настоящий хоккейный триллер случился в Минске. «Динамо» выигрывало у СКА со счётом 5:1. Впервые забил за новый клуб шведский новичок «зубров», который с ходу оформил дубль. Отличился и другой дебютант — Аарон Палушай. И всё, как казалось, складывалось для командызамечательно. Однако хозяева слишком рано расслабились, а «армейцы», видимо, вспомнили, что накануне их главный тренерпраздновал день рождения. В итоге 5:0 превратились в 5:4 благодаря голам. Более пробить Скривенса питерцы не смогли, потерпев третье поражение подряд. Тренерскому штабу СКА есть над чем подумать.Рижское «Динамо» дома оказалось сильнее «Северстали», крупно переиграв соперника. Череповчане попали в аналогичную ситуацию со СКА, проигрывали со счётом 0:5, но сократить отставание до минимума не смогли: не хватило опыта и мастерства. К середине матча динамовцы забросили пять шайб, три из которых влетели в воротаи две – в ворота. Четыре гола случились в меньшинстве, и здесьдолжен предъявлять претензии ко всему коллективу, так как удаления сломали «Северстали» игру. Кагарлицкий и Трунёв лишь подсластили гостям горечь от поражения.«Слован» удачно стартовал после рождественских и новогодних каникул, выиграв дома у «Амура».отыграл на ноль, отразив 21 бросок. У командыпродолжаются проблемы с выплатой зарплат хоккеистам и сотрудникам. Ситуация если не критическая, то плачевная. Но «орлы» довольно исправно набирают очки, за что их можно только похвалить. И, в отличие от «Медвешчака», перед дедлайном никакой массовой распродажи не устраивают. Это в Загребе руководители готовы продать едва ли не всё, включая клубный автобус (была бы возможность, они бы и его продали), а у братиславцев иная стратегия развития. Иначе участие в турнире становится бессмысленным.В ещё одном позднем матче дня «Медвешчак» одержал минимальную победу над «Куньлунем». Для того чтобы набрать три очка, хоккеистамхватило единственной заброшенной шайбы, а её автором стал канадец. Дрю Макинтайр отыграл на ноль, совершив 28 сейвов. Домашняя серия складывается для «медведей» довольно успешно. Жаль только то, что они привычно для себя доигрывают сезон, особо не мечтая ни о каком плей-офф.