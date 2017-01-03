Кареев отразил 61 бросок «Салавата», а СКА едва не спасся с 0:5

«Витязь» рвётся в плей-офф
Подмосковные хоккеисты отправились на ключевую выездную серию, по итогам которой во многом станет ясно, попадёт ли «Витязь» в плей-офф. Пока команда Валерия Белова выглядит достаточно надёжно, и мне кажется, что «витязи» созрели для плей-офф. Выезд «Витязь» начал за здравие, обыграв в гостях «Кузню» — 4:3. Снова порадовал Алексей Копейкин, продолжающий доказывать генменеджеру «Сибири» Кириллу Фастовскому, что тот в своё время совершил огромную ошибку. Значительно прибавил чех Роман Горак: у него тоже «гол + пас», но в начале сезона он был слабейшим легионером команды. У хозяев матч в воротах доигрывал Рафаэль Хакимов — он пропустил лишь однажды, но «Металлург» всё равно проиграл.
Красиков принёс удачу
Как бы мы ни критиковали «Сибирь», но при скудном финансировании команда продолжает биться и старается заползти в зону плей-офф. Вот и после новогодних праздников коллектив Андрея Скабелки выиграл в важнейшей схватке у «Локомотива» по буллитам (3:2), а ключевой стала тактическая замена Налимова на Красикова именно на буллитную серию. Молодой страж ворот, в которого изначально не очень-то верил Скабелка, выиграл серию для хозяев, а забил у сибиряков Шумаков — и этого хватило для победы. Отметим голы Артюхина и Бойчака по ходу игры (от обоих могли отказаться ещё по ходу «регулярки»).
Усилий Соботки и Лемтюгова не хватило
«Авангард» слабо начал одну из центральных встреч дня с «Динамо», проигрывая к середине матча 0:2. Классно выглядел в динамовских воротах Лазушин, раз за разом совершавший эффектные спасения. Особенно яркой получилась концовка игры, когда «Динамо» вело 2:0. Лемтюгов и Соботка успели по разу забить, отдать по голевой передаче, однако третья шайба Карпова в большинстве решила исход встречи. Бело-голубые выиграли принципиальное противостояние у омичей, с которыми давно находятся в непростых отношениях.
Сёмин выходит на свой уровень
В прошлом году к вице-президенту «Магнитки» Геннадию Величкину и главному тренеру Илье Воробьёву были вопросы: а что с Александром Сёминым, когда он начнёт выходить на привычно высокий уровень? Сёмин должен был прибавить — и этого дождались. Уже в первом матче 2017 года форвард оформил дубль в Тольятти, тем самым внеся весомый вклад в успех гостей. А ведь «металлурги» уступали 0:2. Но соотношение бросков в створ — 40 против 18 в пользу «Металлурга». Цифры говорят сами за себя. Кошечкин в итоге пропустил дважды, а Масальскис – четырежды.
Пять залпов по «Трактору»
Неудачно сыграл в Казани «Трактор». И хотя изначально фаворитом противостояния считался «Ак Барс», всё же мы ожидали от челябинцев более надёжной игры — прежде всего в обороне. Однако Василия Демченко отдали на растерзание форвардам соперника, а гости смогли забить целых три раза, но и этого для победы не хватило. Да и большое количество удалений вымотало коллектив Анвара Гатиятулина, даже несмотря на результативную атаку Якуцени в меньшинстве. 5:3 – успех Казани, которая одержала четвёртую победу подряд.
Назаров поставил Уфу в тупик, Кареев творил чудеса
В Нижнекамске Андрей Назаров и его «Нефтехимик» переиграли Уфу, причём ни разу не пропустив, что достойно уважения. Обыграть «Салават Юлаев» с сухим счётом (1:0) удаётся далеко не каждому, поэтому победный буллит Игоря Бортникова в ворота Сведберга ценен вдвойне. Дебютировал за гостей чешский новичок Томаш Мертл, откатавшийся аж 20 смен с игровым временем 18:10. Но было сразу понятно, что это не замена Энгквисту в плане класса и мастерства. Назаров и тактически, и функционально задавил опытного оппонента в лице Игоря Захаркина, так что я продолжаю верить, что нижнекамцы будут в плей-офф. Они этого заслуживают. С приходом нового тренерского штаба команда заметно взбодрилась. Ну и отдельные похвалы Андрею Карееву, отразившему 61 (!) бросок. Неужели в Новокузнецке и впрямь воспитали нового Сорокина?
Триллер в Минске
Настоящий хоккейный триллер случился в Минске. «Динамо» выигрывало у СКА со счётом 5:1. Впервые забил за новый клуб шведский новичок «зубров» Фредрик Петтерссон, который с ходу оформил дубль. Отличился и другой дебютант — Аарон Палушай. И всё, как казалось, складывалось для команды Крэйга Вудкрофта замечательно. Однако хозяева слишком рано расслабились, а «армейцы», видимо, вспомнили, что накануне их главный тренер Олег Знарок праздновал день рождения. В итоге 5:0 превратились в 5:4 благодаря голам Ковальчука, Дацюка, Дадонова и Яковлева. Более пробить Скривенса питерцы не смогли, потерпев третье поражение подряд. Тренерскому штабу СКА есть над чем подумать.
«Северсталь» не повторила достижение СКА
Рижское «Динамо» дома оказалось сильнее «Северстали», крупно переиграв соперника. Череповчане попали в аналогичную ситуацию со СКА, проигрывали со счётом 0:5, но сократить отставание до минимума не смогли: не хватило опыта и мастерства. К середине матча динамовцы забросили пять шайб, три из которых влетели в ворота Якуба Коваржа и две – в ворота Романа Смирягина. Четыре гола случились в меньшинстве, и здесь Александр Гулявцев должен предъявлять претензии ко всему коллективу, так как удаления сломали «Северстали» игру. Кагарлицкий и Трунёв лишь подсластили гостям горечь от поражения.
Братислава не покорилась «Амуру»
«Слован» удачно стартовал после рождественских и новогодних каникул, выиграв дома у «Амура». Барри Браст отыграл на ноль, отразив 21 бросок. У команды Милоша Ржиги продолжаются проблемы с выплатой зарплат хоккеистам и сотрудникам. Ситуация если не критическая, то плачевная. Но «орлы» довольно исправно набирают очки, за что их можно только похвалить. И, в отличие от «Медвешчака», перед дедлайном никакой массовой распродажи не устраивают. Это в Загребе руководители готовы продать едва ли не всё, включая клубный автобус (была бы возможность, они бы и его продали), а у братиславцев иная стратегия развития. Иначе участие в турнире становится бессмысленным.
Гола Паре хватило для победы
В ещё одном позднем матче дня «Медвешчак» одержал минимальную победу над «Куньлунем». Для того чтобы набрать три очка, хоккеистам Горди Дуайера хватило единственной заброшенной шайбы, а её автором стал канадец Франсис Паре. Дрю Макинтайр отыграл на ноль, совершив 28 сейвов. Домашняя серия складывается для «медведей» довольно успешно. Жаль только то, что они привычно для себя доигрывают сезон, особо не мечтая ни о каком плей-офф.