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Евгений Кузнецов
Фото: Reuters
Текст: Максим Замятин

Кузнецов проснулся! Евгений выдал спектакль, Овечкин догнал Ягра

В матче с «Торонто» Евгений Кузнецов провёл свою лучшую встречу в сезоне, а Александр Овечкин догнал Ягра по голам в овертаймах.
4 января 2017, среда. 09:50. Хоккей

Лучший матч Кузнецова, новое достижение Овечкина


После яркой победы в «Столетней классике» над «Детройтом», когда главный «шериф» «Торонто» Остон Мэттьюс в очередной раз продемонстрировал свой потенциал, «кленовые листья» приехали на выезд в столицу США. В качестве очередного соперника им предстал «Вашингтон», который начал новый календарный год с непростого выигрыша у «Оттавы», и был полон решимости поправить несколько пошатнувшееся турнирное положение.

«Столичные» быстро открыли счёт, когда на второй минуте Джастин Уильямс реализовал удаление Никиты Зайцева на Овечкине, но развить преимущество команда Барри Тротца не смогла. В середине двадцатиминутки усилиями Назема Кадри «Торонто» отыгрался, затем вышел вперёд после быстрой контратаки, завершившейся броском Коннора Брауна, и игра перешла в режим «качелей», когда инициатива постоянно переходила от одной команды к другой.

После голов Фредерика Готье, воспользовавшегося удачным рикошетом на пятачке, и точного броска Лео Комарова, наказавшего за малый штраф Овечкина, «Торонто» вырвался вперёд на две шайбы, но хозяева проявили настоящий кубковый характер. За дело взялись российские легионеры «Кэпиталз», которые с началом третьего периода достаточно быстро ликвидировали отставание. Первым взял слово Кузнецов, который до этого не забивал 17 матчей подряд: воспользовавшись удобной передачей Юханссона из угла чужой зоны, челябинец мощно выстрелил в касание.
Прошло чуть более минуты, и в похожем стиле отличился защитник Дмитрий Орлов, которого вывел на бросок партнёр по обороне Мэтт Нисканен. Ближе к концу основного времени «кленовые листья» ненадолго восстановили лидерство в счёте, но его вновь уничтожил игрок обороны «столичных» Джон Карлсон, первым успевший к добиванию после сольного прохода Кузнецова.
Когда же дело дошло до овертайма, то пришло время капитана Овечкина. На 22-й секунде дополнительного времени Александр забил свой классический гол мощным щелчком в касание, принеся «Вашингтону» эффектную победу и установив несколько личных достижений. По голам в овертаймах россиянин догнал Яромира Ягра, который в этой номинации лидировал в истории лиги – теперь у Ярдо и Ови по 19 таких шайб. Кроме этого, Александр забил свой 94-й победный гол в карьере и вышел на 12-е место в истории НХЛ, обойдя Сергея Фёдорова и Джо Нуиндайка.
«Это была интересная игра для зрителей. Очень хорошо, что мы не дали сопернику воспользоваться энергетическим импульсом в третьем периоде, сразу же смогли забить. Знали, что можем выиграть, просто надо было продолжать давить. Были проблемы во втором периоде, когда мы не могли доставить шайбу к чужим воротам, но «Вашингтон» сумел «вернуться» в игру. Было интересно играть против молодой команды, у «Торонто» много быстрых, талантливых хоккеистов. Приятно смотреть, как лига меняется, как появляются новые молодые звёзды. Думаю, мы порадовали зрителей хорошей игрой», — сказал Овечкин.
НХЛ - регулярный чемпионат
04 января 2017, среда. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
6 : 5 2:3, 0:1, 3:1, 1:0
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1:0 – Уильямс (Орлов, Кузнецов) – 01:14 (5x4), 1:1 – Кадри (ван Римсдайк, Марнер) – 06:39 (5x4), 1:2 – Браун (Хайман, Мэттьюс) – 11:44 (5x5), 2:2 – Оши (Уильямс) – 16:00 (5x5), 2:3 – Готье (Кэррик) – 18:06 (5x5), 2:4 – Комаров (Мэттьюс, Нюландер) – 33:33 (5x5), 3:4 – Кузнецов (Юханссон, Уильямс) – 42:20 (5x5), 4:4 – Орлов (Нисканен, Эллер) – 43:39 (5x5), 4:5 – Марнер (ван Римсдайк, Бозак) – 51:08 (5x5), 5:5 – Карлсон (Кузнецов, Уильямс) – 53:55 (5x5), 6:5 – Овечкин (Карлсон, Кузнецов) – 60:22 (3x3)
Впрочем, главным героем стоить признать не Александра, а Евгения Кузнецова, который впервые в нынешнем сезоне набрал 4 (1+3) очка за матч и после игры был в очень хорошем настроении. «Мы просто старались играть в свой хоккей, у нас много отличных хоккеистов в команде, мы шли плечом к плечу, бились до конца. Я рад, что набрал очки, но не уделяю этому особого внимания. Главное, что выиграла команда. Это был весёлый, интересный матч, но я уверен, что вратари и тренеры не скажут нам спасибо за такое веселье», — с улыбкой сказал Евгений.

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Боб и «Коламбус» рвутся в историю


Перед домашним матчем с «Эдмонтоном» голкипер «Блю Джекетс» Сергей Бобровский был признан первой звездой декабря, а все взоры болельщиков и экспертов были обращены на впечатляющую победную серию «Коламбуса», который претендует на то, чтобы повторить рекорд «Питтсбурга» во главе с великим Марио – 17 выигрышей кряду. Встреча с Коннором Макдэвидом не остановила победную поступь «синих мундиров»: 21 отражённый бросок Бобровского, а также голы Аткинсона, Карлссона и капитана Ника Фолиньо принесли «Блю Джекетс» 16-ю победу подряд.
НХЛ - регулярный чемпионат
04 января 2017, среда. 03:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
3 : 1 1:0, 1:1, 1:0
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 – Аткинсон (Веренски, Веннберг) – 12:32 (5x4), 1:1 – Клефбом (Марун, Эберле) – 25:39 (5x5), 2:1 – Карлссон (Саад, Джонс) – 30:43 (5x4), 3:1 – Фолиньо – 42:45 (5x5)
Российский голкипер улучшил и личное достижение, выиграв в 14-й раз подряд и выйдя на второе место в истории НХЛ по продолжительности вратарской победной серии. В этих 14 выигранных матчах Бобровский отразил 94,1% бросков при средней пропускаемости в 1,64 шайбы за встречу, что делает Сергея одним из вероятных претендентов на «Харт Трофи».
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Дубль Кучерова не спас «Тампу»


«Молнии» не смогли дома одолеть колючий «Виннипег», который прервал свою серию из двух поражений. Настоящим провалом для «Тампы» стал второй период, в котором в воротах Андрея Василевского побывало 3 шайбы, что позволило хоккеистам «Джетс» оторваться вперёд в счёте. Впрочем, довести матч до уверенной победы «реактивщики» смогли с большим трудом, и главной причиной тому стала результативная игра лидера «Лайтнинг» Никиты Кучерова. Оформив голевой дубль в большинстве, россиянин сократил отставание южан до минимума, и лишь гол в пустые ворота от Патрика Лайне остановил стремление хозяев перевести матч в овертайм.
НХЛ - регулярный чемпионат
04 января 2017, среда. 03:30 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
4 : 6 0:1, 1:3, 3:2
Виннипег Джетс
Виннипег
0:1 – Шайфли (Лайне, Энстрём) – 07:25 (5x4), 1:1 – Пека (Наместников, Киллорн) – 23:43 (5x5), 1:2 – Элерс – 24:30 (бул), 1:3 – Троуба (Перро, Уилер) – 25:19 (5x5), 1:4 – Бафлин (Моррисси, Уилер) – 34:44 (5x5), 2:4 – Палат (Джонсон, Кучеров) – 43:26 (5x5), 2:5 – Элерс (Лайне, Троуба) – 49:28 (5x5), 3:5 – Кучеров (Джонсон, Хедман) – 52:22 (5x4), 4:5 – Кучеров (Хедман, Друен) – 57:29 (5x4), 4:6 – Лайне (Шайфли, Элерс) – 58:37 (en)
«У нас были великолепные шансы забить. Надо отдать должное вратарю «Виннипега» Хеллебайку, он сделал огромное количество важных сейвов», — констатировал после игры главный тренер «Лайтнинг» Джон Купер.
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Радулов выиграл в Нэшвилле


Визит «Монреаля» в столицу музыки кантри был интересен несколькими персональными интригами. Всех интересовало, как сыграют против своих бывших команд Ши Уэбер и Пи Кей Суббэн, чей обмен был одним из самых громких событий лета, а кроме этого, особый интерес представляла мотивация Александра Радулова, который впервые приехал в Нэшвилл в форме другой команды НХЛ.

В итоге, дуэль защитников не состоялась из-за травмы Суббэна, который повредил верхнюю часть тела и рискует пропустить Матч всех звёзд, куда был выбран капитаном одной из команд.
НХЛ - регулярный чемпионат
04 января 2017, среда. 04:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
1 : 2 0:0, 1:0, 0:1, 0:1
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 – Фиала (Эллис, Йози) – 39:06 (5x5), 1:1 – Уэбер (А. Радулов, Митчелл) – 44:26 (5x5), 1:2 – Пачьоретти (А. Радулов, Больё) – 64:30 (3x3)

Что же касается Радулова и Уэбера, то они сделали всё, чтобы этот вечер получился для болельщиков «Предаторз» максимально грустным. В начале третьего периода россиянин великолепной передачей вывел Ши на чистый лёд, и точный бросок защитника помог «канадцам» сравнять счёт. В овертайме тот же Радулов ассистировал капитану команды Максу Пачьоретти, который принёс «Монреалю» победу.
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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Вашингтон Кэпиталз Коламбус Блю Джекетс Монреаль Канадиенс Тампа-Бэй Лайтнинг Торонто Мэйпл Лифс Александр Овечкин Александр Радулов Дмитрий Орлов Евгений Кузнецов — хоккей Никита Кучеров Сергей Бобровский
Новости. Хоккей
4 января 2017, среда
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