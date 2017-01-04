Кузнецов проснулся! Евгений выдал спектакль, Овечкин догнал Ягра

Лучший матч Кузнецова, новое достижение Овечкина

Боб и «Коламбус» рвутся в историю

Дубль Кучерова не спас «Тампу»

Радулов выиграл в Нэшвилле

После яркой победы в «Столетней классике» над «Детройтом», когда главный «шериф» «Торонто», «кленовые листья» приехали на выезд в столицу США. В качестве очередного соперника им предстал «Вашингтон», который начал новый календарный год с непростого выигрыша у «Оттавы», и был полон решимости поправить несколько пошатнувшееся турнирное положение.«Столичные» быстро открыли счёт, когда на второй минутереализовал удалениена Овечкине, но развить преимущество командане смогла. В середине двадцатиминутки усилиями«Торонто» отыгрался, затем вышел вперёд после быстрой контратаки, завершившейся броском, и игра перешла в режим «качелей», когда инициатива постоянно переходила от одной команды к другой.После голов, воспользовавшегося удачным рикошетом на пятачке, и точного броска Лео Комарова, наказавшего за малый штраф Овечкина, «Торонто» вырвался вперёд на две шайбы, но хозяева проявили настоящий кубковый характер. За дело взялись российские легионеры «Кэпиталз», которые с началом третьего периода достаточно быстро ликвидировали отставание. Первым взял слово Кузнецов, который до этого не забивал 17 матчей подряд: воспользовавшись удобной передачей Юханссона из угла чужой зоны, челябинец мощно выстрелил в касание.Прошло чуть более минуты, и в похожем стиле отличился защитник, которого вывел на бросок партнёр по обороне. Ближе к концу основного времени «кленовые листья» ненадолго восстановили лидерство в счёте, но его вновь уничтожил игрок обороны «столичных», первым успевший к добиванию после сольного прохода Кузнецова.Когда же дело дошло до овертайма, то пришло время капитана Овечкина. На 22-й секунде дополнительного времени Александр забил свой классический гол мощным щелчком в касание, принеся «Вашингтону» эффектную победу и установив несколько личных достижений. По голам в овертаймах россиянин догнал, который в этой номинации лидировал в истории лиги – теперь у Ярдо и Ови по 19 таких шайб. Кроме этого, Александр забил свой 94-й победный гол в карьере и вышел на 12-е место в истории НХЛ, обойдя«Это была интересная игра для зрителей. Очень хорошо, что мы не дали сопернику воспользоваться энергетическим импульсом в третьем периоде, сразу же смогли забить. Знали, что можем выиграть, просто надо было продолжать давить. Были проблемы во втором периоде, когда мы не могли доставить шайбу к чужим воротам, но «Вашингтон» сумел «вернуться» в игру. Было интересно играть против молодой команды, у «Торонто» много быстрых, талантливых хоккеистов. Приятно смотреть, как лига меняется, как появляются новые молодые звёзды. Думаю, мы порадовали зрителей хорошей игрой», — сказал Овечкин.Впрочем, главным героем стоить признать не Александра, а, который впервые в нынешнем сезоне набрал 4 (1+3) очка за матч и после игры был в очень хорошем настроении. «Мы просто старались играть в свой хоккей, у нас много отличных хоккеистов в команде, мы шли плечом к плечу, бились до конца. Я рад, что набрал очки, но не уделяю этому особого внимания. Главное, что выиграла команда. Это был весёлый, интересный матч, но я уверен, что вратари и тренеры не скажут нам спасибо за такое веселье», — с улыбкой сказал Евгений.Перед домашним матчем с «Эдмонтоном» голкипер «Блю Джекетс»был признан первой звездой декабря, а все взоры болельщиков и экспертов были обращены на впечатляющую победную серию «Коламбуса», который претендует на то, чтобы повторить рекорд «Питтсбурга» во главе с великим Марио – 17 выигрышей кряду. Встреча сне остановила победную поступь «синих мундиров»: 21 отражённый бросок Бобровского, а также голыи капитанапринесли «Блю Джекетс» 16-ю победу подряд.Российский голкипер улучшил и личное достижение, выиграв в 14-й раз подряд и выйдя на второе место в истории НХЛ по продолжительности вратарской победной серии. В этих 14 выигранных матчах Бобровский отразил 94,1% бросков при средней пропускаемости в 1,64 шайбы за встречу, что делает Сергея одним из вероятных претендентов на «Харт Трофи».«Молнии» не смогли дома одолеть колючий «Виннипег», который прервал свою серию из двух поражений. Настоящим провалом для «Тампы» стал второй период, в котором в воротахпобывало 3 шайбы, что позволило хоккеистам «Джетс» оторваться вперёд в счёте. Впрочем, довести матч до уверенной победы «реактивщики» смогли с большим трудом, и главной причиной тому стала результативная игра лидера «Лайтнинг». Оформив голевой дубль в большинстве, россиянин сократил отставание южан до минимума, и лишь гол в пустые ворота отостановил стремление хозяев перевести матч в овертайм.«У нас были великолепные шансы забить. Надо отдать должное вратарю «Виннипега» Хеллебайку, он сделал огромное количество важных сейвов», — констатировал после игры главный тренер «Лайтнинг»Визит «Монреаля» в столицу музыки кантри был интересен несколькими персональными интригами. Всех интересовало, как сыграют против своих бывших команд, чей обмен был одним из самых громких событий лета, а кроме этого, особый интерес представляла мотивация, который впервые приехал в Нэшвилл в форме другой команды НХЛ.В итоге, дуэль защитников не состоялась из-за травмы Суббэна, который повредил верхнюю часть тела и рискует пропустить Матч всех звёзд, куда был выбран капитаном одной из команд.Что же касается Радулова и Уэбера, то они сделали всё, чтобы этот вечер получился для болельщиков «Предаторз» максимально грустным. В начале третьего периода россиянин великолепной передачей вывел Ши на чистый лёд, и точный бросок защитника помог «канадцам» сравнять счёт. В овертайме тот же Радулов ассистировал капитану команды, который принёс «Монреалю» победу.