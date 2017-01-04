Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018 Кубок конфедераций
Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные Лига Чемпионат.com
Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2016 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016
Теннис
WTA ATP Australian Open 2017 Кубок Дэвиса Кубок Федерации Кубок Кремля 2016 Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Борьба Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы
Прочие виды спорта Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Фэнтези футбол Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Новогодний Чемпионат
Билеты на спорт Купить билет на матч ХК Лада!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Россия – США. Полуфинал МЧМ-2017. Превью
Фото: Елена Руско, photo.khl.ru
Текст: Дмитрий Ерыкалов

Россия – США в 1/2 финала МЧМ-2017. Брагин снова выбьет Америку?

Молодёжная сборная России сыграет за выход в финал с командой США, которой ещё никогда не проигрывала в плей-офф МЧМ.
4 января 2017, среда. 11:00. Хоккей

После урагана в группе


Встреча в полуфинале с США – вторая на этом чемпионате мира. Первый раз пути россиян и американцев пересеклись на групповом этапе. После поражения от Канады и победы на Латвией наша «молодёжка» сошлась со звёздно-полосатыми и уступила со счётом 2:3. Стоит ли рассчитывать, что сработает теория о том, что одну команду крайне сложно обыграть дважды на одном турнире? Так было год назад, когда мы одолели финнов в группе, но уступили им в финале. Обратная история сложилась в Баффало-2011 с канадцами. Но не
стоит принимать эти результаты за безотказно работающий механизм. В Калгари-2012 поражение на групповом этапе от шведов не помогло команде Брагина в решающем матче. Куда важнее те выводы, что сделал наш тренерский штаб после неудачи в первом матче с американцами. Тогда сборной России понадобился целый период, чтобы привыкнуть к ураганным скоростям, которые предъявила нам сборная США. Быстрые техничные нападающие укатывали российских защитников, проводя одну затяжную позиционную атаку за другой. Только благодаря Илье Самсонову на перерыв команды ушли с ничейным счётом, а уже со второго периода подопечные Брагина показали совершенно другую игру.

→ Россия зачёт не сдала. «Молодёжка» снова проиграла конкуренту

Такие разные четвертьфиналы


Сборная США до сих пор не потерпела ни одного поражения на этом чемпионате мира, но её путь к полуфиналу оказался сложнее, чем у российской «молодёжки». Если команда Брагина спокойно разобралась с датчанами, не включая запредельных оборотов, то американцами в своём четвертьфинале пришлось понервничать. Ни о каком энергосберегающем режиме, который могли себе позволить россияне, в матче США – Швейцария речи не шло. Американцы оказались в шаге от катастрофы, которую пережила на себе наша «молодёжка» в 2010 году в Саскатуне.
Ни о каком энергосберегающем режиме, который могли себе позволить россияне, в матче США – Швейцария речи не шло. Американцы оказались в шаге от катастрофы, которую пережила на себе наша «молодёжка» в 2010 году в Саскатуне.
Тогда сборную России выбил из турнира швейцарский вундеркинд Нино Нидеррайтер, оформивший дубль. Его последователь Нико Хишер также забросил две шайбы в четвертьфинале, но это не хватило Швейцарии для победы. Отыгравшись с 0:2, в третьем периоде они поплатились за одно из немногих своих удалений. Швейцарцы во главе с Хишером, считающимся одним из фаворитов драфта НХЛ, устроили финальный штурм, но в итоге прекратили выступление на турнире. Какой из сценариев четвертьфинала окажется более полезным? У сборной России и сил осталось больше после встречи с датчанами, и времени на подготовку. Американцы, в свою очередь, находятся в тонусе: как физическом, так и эмоциональном.

→ Сборная Брагина умеет скучно выигрывать? Россия в полуфинале МЧМ

Ждём Юртайкина и не надеемся на Волкова с Рубцовым


После того как в начале второго периода матча с Данией Герману Рубцову угодили клюшкой по лицу, тревожно стало не только за форварда «Витязя», но и за перспективы сборной России в следующем раунде. Рубцов, отправившийся в раздевалку, стал третьим полевым игроком нашей «молодёжки» в лазарете. На тот момент Брагин уже вынужден был играть в семь защитников и 11 нападающих. Травма Рубцова сделала положение катастрофическим.
Несмотря на то, что ни Юртайкин, ни Волков, ни Рубцов не являются ключевыми игроками команды, 17 игроков в заявке на игру с США – это серьёзный недокомплект, который сулит запредельную нагрузку на лидеров.
Несмотря на то, что ни Юртайкин, ни Волков, ни Рубцов не являются ключевыми игроками команды, 17 игроков в заявке на игру с США – это серьёзный недокомплект, который сулит запредельную нагрузку на лидеров. Впрочем, вполне вероятно, что к полуфиналу вернётся Юртайкин, принимавший участие в первой тренировке сборной России в Монреале. Таким образом, воссоединится его ярославская связка с Алексеевым, а у Брагина останется лишь одна брешь в нападении, которую нужно заткнуть форвардом из первых звеньев.

Ровные звенья и «горячий» здоровяк Гринвей


Главное преимущество американцев над сборной России – более ровный состав. Никогда не поймёшь, от какой тройки американской «молодёжки» ждать неприятностей. На групповом этапе головную боль Брагину доставило первое звено звёздно-полосатых во главе с Клейтоном Келлером и Колином Уайтом. Они же изрядно покуражились над Латвией. Проспект «Арзионы» Келлер в списке лучших бомбардиров МЧМ уступает только шведу Нюландеру и россиянину Капризову. Однако, в отличие от нашей сборной, нападение американцев опасно не только первой тройкой.

Так, уже пять очков на турнире набрал Той Терри, выходящих в четвёртом звене. А в последних матчах сборной США на ведущие роли вышло сочетание Гринвей – Канин – Бракко. В заключительной игре группового этапа они обеспечили победу над Канадой, а в четвертьфинале забросили по шайбе в ворота сборной Швейцарии. В этой тройке выходит не только капитан американской «молодёжке» Люк Кинин, но и самый габаритный игрок сборной США Джордан Гринвей. Почти стокилограммовый форвард – самый «горячий» игрок наших соперников по полуфиналу. Также стоит отметить не по годам зрелого защитника Чарли Макэвоя, который в любой момент может поддержать атаку.

→ Как России обыграть США и кто войдёт в тройку призёров МЧМ-2017

США – клиенты России и Брагина?


Несмотря на то, что последний матч между сборными России и США завершился не в пользу нашей команды, история встреч добавляет оптимизма. За всю историю молодёжных чемпионатов мира американцам ещё ни разу не удавалось обыграть россиян на стадии плей-офф! Наши пути в играх на выбывание пересекаются уже четвёртый турнир подряд, и неизменно победу одерживает сборная России. Дважды, в 2014 и 2015 годах, наша «молодёжка» оставляла американских сверстников без медалей. Сначала команда Михаила Варнакова в Мальмё обыграла сборную США благодаря дублямБучневича и Задорова, а через год подопечные Брагина повторили этот успех в Монреале.

Однако куда уместнее вспомнить прошлогоднюю встречу сборных России и США, которая также состоялась на стадии полуфинала. Россияне провели, пожалуй, лучший матч на турнире и отыгрались в счёте благодаря усилиям ярославской тройки. Полунин, оставшийся от звена «железнодорожников», и Самсонов, занимавший место в воротах в том матче, знают, как побеждать этих американцев. В преддверии полуфинала МЧМ можно вспомнить и групповой этап ЮЧМ-2015, где встречались прообразы этих команд. Тогда 49 сейвов Самсонова и гол Гурьянова помог россиянам обыграть будущих чемпионов. Всего же из команды Румянцева в команду Брагина перекочевало 13 игроков.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 0
Теги
Молодёжная сборная России - Хоккей Валерий Брагин МЧМ-2017
Новости. Хоккей
4 января 2017, среда
10:40 Уильямс, Пачьоретти и Элерс – звёзды дня в НХЛ
10:37 Айкел: надо начать побеждать — и неважно, что для этого придётся сделать
10:19 «Авангард» продолжает рождественские игры, пришла очередь вратарей
10:13 Генменеджер «Нэшвилла»: о пропуске сезона в случае с Суббэном и речи нет
10:00 Кто выйдет в финал молодёжного чемпионата мира—2017
09:38 Овечкин: для зрителей это была весёлая игра
09:31 Форвард «Лос-Анджелеса» Картер вышел на чистое 2-е место в гонке снайперов НХЛ
09:30 Уэбер забил гол бывшей команде в первом очном матче после обмена
09:26 «Коламбус» вышел на 2-е место в НХЛ по продолжительности победной серии
09:25 Овечкин разделил с Ягром первое место в истории НХЛ по числу голов в овертаймах
09:02 Лайне догнал Мэттьюса в бомбардирской и снайперской гонках среди новичков НХЛ
09:00 Бобровский выиграл 14-й матч подряд, лучший показатель в истории — 17
08:57 Кузнецов прервал свою 17-матчевую безголевую серию
08:53 Гол Пирсона в овертайме принёс «Лос-Анджелесу» победу над «Сан-Хосе»
06:54 «Монреаль» в овертайме вырвал победу у «Нэшвилла», Радулов набрал 2 очка
06:23 Главный тренер Латвии U20 Милюнс покинул свой пост после МЧМ-2017
06:17 Голевой дубль Кучерова не спас «Тампу» от проигрыша «Виннипегу»
05:54 «Вашингтон» дожал «Торонто», Овечкин забил победный гол, Кузнецов набрал 4 очка
05:38 21 сейв Бобровского принёс «Коламбусу» 16-ю победу подряд
05:35 «Рейнджерс» уступили «Баффало», «Нью-Джерси» оказался сильнее «Каролины»
04:04 Сборная Латвии проиграла финнам и вылетела из элитной группы МЧМ
01:18 Барнетт: рад оказаться в «Амуре», хочу показать, на что способен
01:13 Кросби, Макдэвид, Суббэн и Прайс выбраны капитанами команд на Матч звёзд НХЛ
01:09 Мартемьянов: у «Амура» было три хороших момента. Результат по игре
01:05 Ржига: «Слован» ответственно сыграл с «Амуром» и заслужил три очка
00:55 Сергачёв: надеюсь, в Монреале будут болеть за Россию в матче с США
00:52 Сейейс: в новом году рижское «Динамо» с победы начинает новую жизнь
00:49 Ураков: здорово получить слова поддержки от ребят, которые выиграли МЧМ-2011
00:47 Гулявцев: если «Северсталь» хочет воевать, нужно воевать с первых минут
00:46 Мириц: молодёжная сборная Дании сотворила историю в групповом раунде МЧМ
00:32 Вудкрофт: СКА — лучший клуб в лиге не просто так, мы хотим быть такими, как он
00:03 Знарок: если Коскинена не поменяли, значит, так и должно было быть
3 января 2017, вторник
23:55 Овечкин выставил свою клюшку на аукцион, чтобы помочь ребёнку
23:36 Воробьёв: при счёте 0:2 сказал игрокам «Магнитки», что Новый год закончился
23:35 Аболс: «Лада» как будто обиделась на то, что «Магнитка» сравняла счёт
23:33 Гола Паре хватило «Медвешчаку» для победы над «Куньлунем»
23:32 «Сухарь» Браста помог «Словану» победить «Амур»
23:16 Бобровский признан первой звездой декабря в НХЛ, Малкин — второй
23:08 Малыхин: хорошо, что «Ак Барс» смог перехватить инициативу в третьем периоде
23:01 Варнаков: при счёте 2:0 «Ак Барс» не должен был выпускать игру из своих рук
22:53 «Северсталь» проиграла рижскому «Динамо», потерпев третье поражение кряду
22:29 Остон Мэттьюс назван лучшим новичком декабря в НХЛ
22:28 «Коламбус» стал фаворитом букмекеров на победу в Кубке Стэнли
22:15 Капитан США U20: посмотрим, что Капризов покажет в полуфинале МЧМ
22:12 СКА отыграл четыре шайбы, но уступил минскому «Динамо»
Все новости RSS
Кто выиграет золото молодёжного чемпионата мира - 2017?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+