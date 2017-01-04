Россия – США в 1/2 финала МЧМ-2017. Брагин снова выбьет Америку?

После урагана в группе

Такие разные четвертьфиналы

Ни о каком энергосберегающем режиме, который могли себе позволить россияне, в матче США – Швейцария речи не шло. Американцы оказались в шаге от катастрофы, которую пережила на себе наша «молодёжка» в 2010 году в Саскатуне.

Ждём Юртайкина и не надеемся на Волкова с Рубцовым

Несмотря на то, что ни Юртайкин, ни Волков, ни Рубцов не являются ключевыми игроками команды, 17 игроков в заявке на игру с США – это серьёзный недокомплект, который сулит запредельную нагрузку на лидеров.

Ровные звенья и «горячий» здоровяк Гринвей

США – клиенты России и Брагина?

Встреча в полуфинале с США – вторая на этом чемпионате мира. Первый раз пути россиян и американцев пересеклись на групповом этапе. После поражения от Канады и победы на Латвией наша «молодёжка» сошлась со звёздно-полосатыми и уступила со счётом 2:3. Стоит ли рассчитывать, что сработает теория о том, что одну команду крайне сложно обыграть дважды на одном турнире? Так было год назад, когда мы одолели финнов в группе, но уступили им в финале. Обратная история сложилась в Баффало-2011 с канадцами. Но нестоит принимать эти результаты за безотказно работающий механизм. В Калгари-2012 поражение на групповом этапе от шведов не помогло команде Брагина в решающем матче. Куда важнее те выводы, что сделал наш тренерский штаб после неудачи в первом матче с американцами. Тогда сборной России понадобился целый период, чтобы привыкнуть к ураганным скоростям, которые предъявила нам сборная США. Быстрые техничные нападающие укатывали российских защитников, проводя одну затяжную позиционную атаку за другой. Только благодаря Илье Самсонову на перерыв команды ушли с ничейным счётом, а уже со второго периода подопечные Брагина показали совершенно другую игру.Сборная США до сих пор не потерпела ни одного поражения на этом чемпионате мира, но её путь к полуфиналу оказался сложнее, чем у российской «молодёжки». Если команда Брагина спокойно разобралась с датчанами, не включая запредельных оборотов, то американцами в своём четвертьфинале пришлось понервничать. Ни о каком энергосберегающем режиме, который могли себе позволить россияне, в матче США – Швейцария речи не шло. Американцы оказались в шаге от катастрофы, которую пережила на себе наша «молодёжка» в 2010 году в Саскатуне.Тогда сборную России выбил из турнира швейцарский вундеркинд, оформивший дубль. Его последовательтакже забросил две шайбы в четвертьфинале, но это не хватило Швейцарии для победы. Отыгравшись с 0:2, в третьем периоде они поплатились за одно из немногих своих удалений. Швейцарцы во главе с Хишером, считающимся одним из фаворитов драфта НХЛ, устроили финальный штурм, но в итоге прекратили выступление на турнире. Какой из сценариев четвертьфинала окажется более полезным? У сборной России и сил осталось больше после встречи с датчанами, и времени на подготовку. Американцы, в свою очередь, находятся в тонусе: как физическом, так и эмоциональном.После того как в начале второго периода матча с Даниейугодили клюшкой по лицу, тревожно стало не только за форварда «Витязя», но и за перспективы сборной России в следующем раунде. Рубцов, отправившийся в раздевалку, стал третьим полевым игроком нашей «молодёжки» в лазарете. На тот момент Брагин уже вынужден был играть в семь защитников и 11 нападающих. Травма Рубцова сделала положение катастрофическим.Несмотря на то, что ни Юртайкин, ни Волков, ни Рубцов не являются ключевыми игроками команды, 17 игроков в заявке на игру с США – это серьёзный недокомплект, который сулит запредельную нагрузку на лидеров. Впрочем, вполне вероятно, что к полуфиналу вернётся Юртайкин, принимавший участие в первой тренировке сборной России в Монреале. Таким образом, воссоединится его ярославская связка с Алексеевым, а у Брагина останется лишь одна брешь в нападении, которую нужно заткнуть форвардом из первых звеньев.Главное преимущество американцев над сборной России – более ровный состав. Никогда не поймёшь, от какой тройки американской «молодёжки» ждать неприятностей. На групповом этапе головную боль Брагину доставило первое звено звёздно-полосатых во главе с. Они же изрядно покуражились над Латвией. Проспект «Арзионы» Келлер в списке лучших бомбардиров МЧМ уступает только шведу Нюландеру и россиянину Капризову. Однако, в отличие от нашей сборной, нападение американцев опасно не только первой тройкой.Так, уже пять очков на турнире набрал, выходящих в четвёртом звене. А в последних матчах сборной США на ведущие роли вышло сочетание. В заключительной игре группового этапа они обеспечили победу над Канадой, а в четвертьфинале забросили по шайбе в ворота сборной Швейцарии. В этой тройке выходит не только капитан американской «молодёжке», но и самый габаритный игрок сборной США. Почти стокилограммовый форвард – самый «горячий» игрок наших соперников по полуфиналу. Также стоит отметить не по годам зрелого защитника Чарли Макэвоя, который в любой момент может поддержать атаку.Несмотря на то, что последний матч между сборными России и США завершился не в пользу нашей команды, история встреч добавляет оптимизма. За всю историю молодёжных чемпионатов мира американцам ещё ни разу не удавалось обыграть россиян на стадии плей-офф! Наши пути в играх на выбывание пересекаются уже четвёртый турнир подряд, и неизменно победу одерживает сборная России. Дважды, в 2014 и 2015 годах, наша «молодёжка» оставляла американских сверстников без медалей. Сначала командав Мальмё обыграла сборную США благодаря дублям, а через год подопечные Брагина повторили этот успех в Монреале.Однако куда уместнее вспомнить прошлогоднюю встречу сборных России и США, которая также состоялась на стадии полуфинала. Россияне провели, пожалуй, лучший матч на турнире и отыгрались в счёте благодаря усилиям ярославской тройки. Полунин, оставшийся от звена «железнодорожников», и Самсонов, занимавший место в воротах в том матче, знают, как побеждать этих американцев. В преддверии полуфинала МЧМ можно вспомнить и групповой этап ЮЧМ-2015, где встречались прообразы этих команд. Тогда 49 сейвов Самсонова и гол Гурьянова помог россиянам обыграть будущих чемпионов. Всего же из команды Румянцева в команду Брагина перекочевало 13 игроков.