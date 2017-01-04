Россия и США сыграют за выход в финал МЧМ в Монреале

Фото: Елена Руско, photo.khl.ru

Приветствуем всех любителей хоккея! В Канаде продолжается молодёжный чемпионат мира. Команде Валерия Брагина предстоит сыграть полуфинальную встречу, а соперником россиян будет сборная США. Начало матча запланировано на 23:08 мск. Напомним, мы уже встречались со «звёздно-полосатыми» на групповом этапе, уступив им — 2:3, так что самое время взять реванш. Годом ранее россияне обыграли американцев в полуфинале со счётом 2:1, в 2015-м в четвертьфинале – 3:2, в 2014-м в полуфинале – 5:3. Так что в этом плане цифры говорят за Россию. Главное, играть самоотверженно и не допускать ошибок. В другой встрече за право сыграть за золото МЧМ встретятся молодёжные сборные Швеции и Канады.