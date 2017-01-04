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Безжалостный Малкин. Как Россия играла с США в полуфиналах МЧМ

Россия никогда не проигрывала США в 1/2 МЧМ. Малкин и Ко выбивали американцев два года подряд, теперь это нужно повторить команде Брагина.