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175 лет назад 2016
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Игры Россия – США в полуфиналах молодёжного чемпионата мира
Фото: Елена Руско, photo.khl.ru
Текст: Илья Ермаков

Безжалостный Малкин. Как Россия играла с США в полуфиналах МЧМ

Россия никогда не проигрывала США в 1/2 МЧМ. Малкин и Ко выбивали американцев два года подряд, теперь это нужно повторить команде Брагина.
4 января 2017, среда. 14:30. Хоккей
→ Россия – США в 1/2 финала МЧМ-2017. Брагин снова выбьет Америку?

2005: США не преуспели в догонялках, Овечкин и Малкин оформили дубли


МЧМ-2005. 1/2 финала. США – Россия – 2:7 (2:3, 0:0, 0:4)

Годом ранее молодёжная сборная России осталась без медалей мирового первенства, и в 2005 году были все предпосылки, чтобы команда Сергея Герсонского и Валерия Брагина реабилитировалась за такой результат. Овечкин, Малкин, Широков Радулов и Ко представляли собой действительно грозную силу. Судьба дважды свела нас со сборной США: на групповом этапе мы уступили 4:5, а вот в полуфинальном противостоянии всё получилось совершенно иначе.

Уже на второй минуте Энвер Лисин открыл счёт: американцы удалились, и наша команда наказала соперника за недисциплинированность, а спустя ещё пять минут выстрелила пушка Александра Овечкина. Тем не менее, США удалось отыграться, но эта оплошность оказалась последней, которую позволили себе подопечные Герсонского в той игре. Сергей Широков вывел Россию вперёд, второй период прошёл в голевом молчании, а третья двадцатиминутка обернулась для США четырьмя пробоинами. Исход матча решил гол Евгения Малкина на 52-й минуте. Тренерский штаб США пошёл на риск, рано снял вратаря, что закончилось двумя шайбами в пустые ворота – отличились снова Овечкин и Малкин. Эффектную точку поставил Михаил Юньков, который с сиреной реализовал двойное численное преимущество. 7:2 – и финал мечты Россия – Канада.

→ 2005 год: неудержимые канадцы

2006: третий период вновь стал бичом американцев


МЧМ-2006. 1/2 финала. Россия – США – 5:1 (1:0, 0:0, 4:1)

На следующий чемпионат мира сборная России поехала под руководством Сергея Михалёва. По объективным причинам это была уже совершенно другая команда. В том числе, в ней не было Александра Овечкина. Но осталась неизменной вратарская линия – там по-прежнему солировал Антон Худобин, а лидером вновь стал Евгений Малкин.
Овечкин, Малкин, Широков Радулов и Ко представляли собой действительно грозную силу.
Именно Малкин ассистировал Николаю Кулёмину, когда тот открывал счёт в новом противостоянии с американцами. Разница с прошлогодним матчем в том, что на этот раз россияне не позволили сопернику отыграться. Второй период вновь прошёл без голов. А на старте третьей двадцатиминутки голы посыпались один за другим: Кулёмин, американец Скилле и Алексей Емелин расшевелили публику, сделав счёт 3:1 в пользу России. Напряжённая борьба длилась ещё 10 минут, а особенно в составе нашей команды отличался Евгений Малкин, который «выжигал» лёд по всему периметру площадки. Окончательно исход стал ясен на 54-й минуте, когда забил Сергей Широков, а ещё через 130 секунд Николай Лемтюгов поставил точку в матче – 5:1.

Под конец игры эмоции у соперников перехлестнули, и за последние три минуты матча команды заработали 64 минуты штрафа на двоих. Впрочем, на результате это не сказалось, а по итогам чемпионата Евгений Малкин, отдавший в матче с США два результативных паса, был признан самым ценным игроком турнира.

2016: датчане не показатель, а США снова за бортом финала


МЧМ-2016. 1/2 финала. Россия – США – 2:1 (0:1, 2:0, 0:0)

В 2016 году сборная России героически прорвалась в 1/2 финала, вырвав победу у датчан, когда вылет был близок как никогда. Однако на матч с США команде Валерия Брагина удалось выйти «с чистого листа» — забыв обо всех неудачах. Тем не менее, после активных действий на первых минутах встречи, россияне пропустили очень обидный гол. Проиграв борьбу за шайбу в зоне атаки, наши хоккеисты позволили пружине американского нападения мгновенно распрямиться, и разрезающий пас Сонни Милано нашёл на дальней штанге клюшку Кристиана Дворака. Причём эту передачу мог бы замыкать и Андерс Бьорк, стоявший в одиночестве на пятачке Самсонова.
В концовке тренеры поочерёдно взяли тайм-аут, а в решающий момент россиянам удалось вывести шайбу из зоны – 2:1, Россия вновь стала непреодолимой преградой для США на пути в финал.
Трижды после этого россияне имели возможность поиграть в большинстве, однако забить ни разу не удалось. Перелом наступил в последние пять минут второго периода: сначала Павел Красковскийзабил трудовой гол, пропихнув шайбу в ворота Недельковича с близкого расстояния, а менее чем через три минуты Егор Коршков продемонстрировал невероятную технику. Он сначала закрыл зону, показал ложный бросок, затем заложил вертушку, обведя американского защитника, и наконец ещё с двумя игроками на плечах вылез на пятачок, второй раз сумев огорчить Недельковича.

Нет нужды говорить, что третий период прошёл в очень нервной борьбе, в которой великолепно проявил себя Илья Самсонов. В концовке тренеры поочерёдно взяли тайм-аут, а в решающий момент россиянам удалось вывести шайбу из зоны – 2:1, Россия вновь стала непреодолимой преградой для США на пути в финал.

Четвёртый раунд противостояния состоится сегодня, 4 января, в 23:00 по московскому времени.

→ Как России обыграть США и кто войдёт в тройку призёров МЧМ-2017
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Молодёжная сборная России - Хоккей Валерий Брагин Евгений Малкин МЧМ-2016 МЧМ-2017
Новости. Хоккей
4 января 2017, среда
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