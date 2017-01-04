Безжалостный Малкин. Как Россия играла с США в полуфиналах МЧМ

2005: США не преуспели в догонялках, Овечкин и Малкин оформили дубли
МЧМ-2005. 1/2 финала. США – Россия – 2:7 (2:3, 0:0, 0:4)
Годом ранее молодёжная сборная России осталась без медалей мирового первенства, и в 2005 году были все предпосылки, чтобы команда Сергея Герсонского и Валерия Брагина реабилитировалась за такой результат. Овечкин, Малкин, Широков Радулов и Ко представляли собой действительно грозную силу. Судьба дважды свела нас со сборной США: на групповом этапе мы уступили 4:5, а вот в полуфинальном противостоянии всё получилось совершенно иначе.
Уже на второй минуте Энвер Лисин открыл счёт: американцы удалились, и наша команда наказала соперника за недисциплинированность, а спустя ещё пять минут выстрелила пушка Александра Овечкина. Тем не менее, США удалось отыграться, но эта оплошность оказалась последней, которую позволили себе подопечные Герсонского в той игре. Сергей Широков вывел Россию вперёд, второй период прошёл в голевом молчании, а третья двадцатиминутка обернулась для США четырьмя пробоинами. Исход матча решил гол Евгения Малкина на 52-й минуте. Тренерский штаб США пошёл на риск, рано снял вратаря, что закончилось двумя шайбами в пустые ворота – отличились снова Овечкин и Малкин. Эффектную точку поставил Михаил Юньков, который с сиреной реализовал двойное численное преимущество. 7:2 – и финал мечты Россия – Канада.
→ 2005 год: неудержимые канадцы
2006: третий период вновь стал бичом американцев
МЧМ-2006. 1/2 финала. Россия – США – 5:1 (1:0, 0:0, 4:1)
На следующий чемпионат мира сборная России поехала под руководством Сергея Михалёва. По объективным причинам это была уже совершенно другая команда. В том числе, в ней не было Александра Овечкина. Но осталась неизменной вратарская линия – там по-прежнему солировал Антон Худобин, а лидером вновь стал Евгений Малкин.
Овечкин, Малкин, Широков Радулов и Ко представляли собой действительно грозную силу.Именно Малкин ассистировал Николаю Кулёмину, когда тот открывал счёт в новом противостоянии с американцами. Разница с прошлогодним матчем в том, что на этот раз россияне не позволили сопернику отыграться. Второй период вновь прошёл без голов. А на старте третьей двадцатиминутки голы посыпались один за другим: Кулёмин, американец Скилле и Алексей Емелин расшевелили публику, сделав счёт 3:1 в пользу России. Напряжённая борьба длилась ещё 10 минут, а особенно в составе нашей команды отличался Евгений Малкин, который «выжигал» лёд по всему периметру площадки. Окончательно исход стал ясен на 54-й минуте, когда забил Сергей Широков, а ещё через 130 секунд Николай Лемтюгов поставил точку в матче – 5:1.
Под конец игры эмоции у соперников перехлестнули, и за последние три минуты матча команды заработали 64 минуты штрафа на двоих. Впрочем, на результате это не сказалось, а по итогам чемпионата Евгений Малкин, отдавший в матче с США два результативных паса, был признан самым ценным игроком турнира.
2016: датчане не показатель, а США снова за бортом финала
МЧМ-2016. 1/2 финала. Россия – США – 2:1 (0:1, 2:0, 0:0)
В 2016 году сборная России героически прорвалась в 1/2 финала, вырвав победу у датчан, когда вылет был близок как никогда. Однако на матч с США команде Валерия Брагина удалось выйти «с чистого листа» — забыв обо всех неудачах. Тем не менее, после активных действий на первых минутах встречи, россияне пропустили очень обидный гол. Проиграв борьбу за шайбу в зоне атаки, наши хоккеисты позволили пружине американского нападения мгновенно распрямиться, и разрезающий пас Сонни Милано нашёл на дальней штанге клюшку Кристиана Дворака. Причём эту передачу мог бы замыкать и Андерс Бьорк, стоявший в одиночестве на пятачке Самсонова.
В концовке тренеры поочерёдно взяли тайм-аут, а в решающий момент россиянам удалось вывести шайбу из зоны – 2:1, Россия вновь стала непреодолимой преградой для США на пути в финал.Трижды после этого россияне имели возможность поиграть в большинстве, однако забить ни разу не удалось. Перелом наступил в последние пять минут второго периода: сначала Павел Красковскийзабил трудовой гол, пропихнув шайбу в ворота Недельковича с близкого расстояния, а менее чем через три минуты Егор Коршков продемонстрировал невероятную технику. Он сначала закрыл зону, показал ложный бросок, затем заложил вертушку, обведя американского защитника, и наконец ещё с двумя игроками на плечах вылез на пятачок, второй раз сумев огорчить Недельковича.
Нет нужды говорить, что третий период прошёл в очень нервной борьбе, в которой великолепно проявил себя Илья Самсонов. В концовке тренеры поочерёдно взяли тайм-аут, а в решающий момент россиянам удалось вывести шайбу из зоны – 2:1, Россия вновь стала непреодолимой преградой для США на пути в финал.
Четвёртый раунд противостояния состоится сегодня, 4 января, в 23:00 по московскому времени.
→ Как России обыграть США и кто войдёт в тройку призёров МЧМ-2017