Буллиты, инфаркт, свинья от ИИХФ. Россия осталась без финала МЧМ

Кто-то назовёт это поражение вратарским. Самсонов пропустил две необязательные шайбы и сломался в серии буллитов.

Кто бы что ни говорил, а хоккей – это всё-таки не война. Зачастую горячие головы пытаются приравнять спорт к настоящим сражениям, а порой подобные речи даже звучат в раздевалках на предматчевых установках. Ну а когда на кону выход в финал чемпионата мира среди молодёжи, есть соблазн приплести к противостоянию Россия – США большую политику. Однако сами ребята, выходящие на лёд, воспринимают происходящее совсем под иным углом. Иначе могли бы наши парни совладать с собой, когда летели из Торонто в Монреаль на одном самолёте со сборной США? Будь это войной, битва бы началась прямо на воздушном судне. Вкрайнем случае, не обошлось бы без колкостей и провокаций. Вместо этого русские и американцы спокойно прибыли на место грядущего сражения. Нет, всё-таки хоккей – это не война. Жёсткая, эмоциональная, но игра.Монреаль – город особый. Не только для, которого «Белл-Центр» поприветствовал особенно тепло, но и для всего мирового хоккея. Мекка игры с шайбой, не иначе. Что до сборной России, то она под руководствомздесь уже одерживала знаковую победу. Два года назад, на стадии четвертьфинала, были обыграны…американцы. Мог забыться даже счёт того поединка, но только не «канатоходец» Брагин, решивший взбодрить свою команду смелой прогулкой по бортику. Эта картина до сих пор стоит перед глазами всех, кто видел тот матч. С тех пор американцы однажды были преисполнены реваншистскими настроениями, но остались ни с чем. Вряд ли их устроила победа на групповом этапе МЧМ. Впервые одолеть русских в играх на вылет – вот настоящая мечта.То, что стадион в Монреале встретил Россию овациями, а США – увесистым «Бу!», не должно удивлять. Канадцы в принципе не питают особо нежных чувств к своим соседям, а аналогичная картина наблюдалась на групповом этапе в Торонто. Расположение публики – это первое и последнее, что позволяло подопечным Брагина чувствовать себя хозяевами положения. Американцы, с первых же смен захватившие инициативу, сразу дали понять, кому предстоит играть первым номером, а кому – вторым. Точно такая же ситуация была в матче со сборной США на групповом этапе. Ничего нового! Американцы атакуют, много двигаются, а мы терпим. «Терпение и только терпение», — словно нашёптывал своим игрокам на ухо Валерий Николаевич.Ситуаций, когда американцы вылезали бы на ближнюю штангу или выкатывались из-за ворот на пятак, было не счесть! Они словно запрограммированные проделывали этот манёвр, а наши защитники от Сергачёва до Дронова проигрывали сопернику ногами. Тем удивительнее, что в такой манере забить удалось не американцам, а сборной России.вылез из «ложи Гретцки» в самую гущу событий и протолкнул шайбу в «домик» вратарю – 1:0. Однако называть его голом одного лишь Капризова в корне неправильно. Это гол имени всего первого звена, в том числе Полунина и Воробьёва, которые устроили круговерть в чужой зоне.Если сравнивать первый период матча в группе и в полуфинале, то они получились идентичными по счёту. И там, и там – 1:1. В обоих случаях сборная России могла быть довольна таким промежуточным исходом. Когда соперник возит тебя по зоне лицом по льду, ничья не должна вызывать эмоциональную изжогу. Разница в том, что в Торонто нашей «молодёжке» удалось отыграться за счёт не самой логичной шайбы в меньшинстве, то теперь, напротив, уже звёздно-полосатые «украли» победный счёт под занавес периода.Вместо гола в меньшинстве Уракова в первом матче громыхнул курьёз имени Самсонова, который буквально подарил гол. Американец бросал с острого угла и поймал удачу за хвост. Любопытно, что свой первый ляп на турнире наш вратарь допустил после того, как обошёлпо продолжительности сухой серии на МЧМ. Обставив экс-вратаря нашей «молодёжки», Самсонов невольно пошёл по его стопам. Накануне игры в Монреале российский страж ворот «Тампы-Бэй» провалил матч с «Виннипегом». Дурной пример заразителен?Пережив первый период и гол в раздевалку, сборная России ошарашила американцев быстрым голом во второй двадцатиминутке! Не прошло и полутора минут с выхода команд на лёд, как наши парни снова вырвались вперёд. Причём второе звено отличилось даже в более североамериканским стиле, чем играет молодёжная сборная США.зацепился за воротами за шайбу, умело поставив корпус, а подоспевший на пятакоказался первым на добивании! Тольяттинец, проводящий первый сезон в АХЛ, выходил в двух звеньях и получал удовольствие от запредельного айстайма.Сборная России дважды вела в счёте, но не смогла развить своё преимущество. Даже удерживать победный счёт хоть сколько-нибудь длительное время подопечным Брагина не удавалось. Виной всему необязательные удаления, которыми начали грешить россияне начиная со второго периода. За 20 минут наши парни схватили три фола в чужой зоне! Особенно вопиющим оказалось удаление, с которого всё и началось. Форвард, вернувшийся в состав после травмы, в безобидной ситуации толкнул американца на борт, за что и получил две минуты. Забили же американцы в момент, когда на скамейке штрафников восседал. Спецбригада сборной США закружила голову нашей четвёрке, а стремительную атаку начал не кто-нибудь, а– вратарь американцев, незадолго до этого получивший удар в голову.Тактика тактикой, а молодёжный хоккей – это нередко больше про эмоции, чем про схемы. А где эмоции, там и везение, порой совершенно необъяснимое. Мы настолько привыкли к тому, что на МЧМ Фортуна носит форму сборной России, что искреннее ревнуем, когда везёт кому-то другому. То, как вышли вперёд американцы, напоминало типичный гол «молодёжки» Брагина. Не самый логичный, отчасти случайный, после рикошета от защитника. Колин Уайт, уже забивавший нам на групповом этапе, оформил дубль. Сборная России оказалась в положении, когда ей ничего не остаётся, кроме как играть первым номером.Чумовому матчу – чумовой третий период! Самсонов, отразивший буллит при счёте 2:3, убил разом трёх зайцев. Оставил команду в игре, добавил уверенности себе после двух необязательных шайб, а также успокоил нервы Зборовского, который после привезённого буллита как никто переживал на лавке. Дав шанс своей команде, вскоре наш вратарь получил алаверды от Гурьянова – лучшего игрока матча в составе сборной России. Денис за одну смену успел «убить» у бортаи забить в контратаке! 3:3. А какова гримаса боли на лице Михаила Сергачёва после блокированного броска? Жертвовать собой нашему защитнику пришлось в меньшинстве после глупого нарушения численного состава.Нервные клетки болельщиков по обе стороны Атлантики могли сохранить судьи. Поводов удалить что россиян, что американцев в концовке третьего периоде было в достатке. Один только толчок Капризова на борт чего стоит! Но арбитры решили «проглотить» свисток, самоустранившись от выявления первого финалиста. Вместо этого люди в полосатом обеспечили 10 минут бесперебойного напряжения, граничащего с безумием. Сложно представить, каким был бы нерв игры, проводись овертаймы в плей-офф МЧМ по новомодной системе «3 на 3», если даже классические «4 на 4» вызывали инфаркт в каждой смене. Главным же событием дополнительного времени стал невероятный сейв Самсонова, который наш голкипер совершил через мгновение после того, как услышал звон штанги…Если кто-то думал, что запас драмы исчерпан, то он ошибался. Буллиты – вот он апогей. Когда Джоуи Андерсон не забил Илье Самсонову третий буллит, многие уже начали праздновать выход сборной России в финал. Не только болельщики у своих телеприёмников, но и вся наша лавка с тренерским штабом во главе. Празднества быстро оборвали судьи. Как оказалось, с этого года на всех чемпионатах мира, будь то молодёжный, взрослый или женский, в плей-офф пробиваются не три буллита, а пять! К этому явно были не готовы как наши тренеры, так и игроки. Прежде всего — психологически. Если серию из трёх буллитов Самсонов провёл блестяще, то после прерванной радости его словно подменили., реализовавший три буллита, стал новымКто-то назовёт это поражение вратарским. Самсонов пропустил две необязательные шайбы и сломался в серии буллитов. Но были бы эта самая серия, не отрази Ильи буллит в третьем периоде и не сотвори чудо в овертайме? Другие найдут виновных в лице Капризова и Полунина, которые не реализовали свои попытки в решающий момент матча. Есть повод кинуть камень и в наш тренерско-административный штаб, который отчего-то не знал новых правил, принятых конгрессом ИИХФ ещё в мае. Ясно одно: за такие матчи, заставляющие проводить ночи у телеэкранов и седеть в 30 лет, нашей «молодёжке» можно простить всё. Сборная России впервые под руководством Брагина осталась без финала, но её ждёт ещё одна битва, которая вновь заставит нас замереть перед экранами.