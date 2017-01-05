Кошмар на всю жизнь. Самые обидные буллиты для сборной России

Сборная России не смогла пробиться в финал молодёжного чемпионата мира, уступив команде США в серии буллитов.Если бы серия буллитов проводилась по правилам КХЛ или НХЛ, россияне бы пробились в финал, так как были впереди по итогам трёх раундов. После спасения Самсонов некоторые игроки сборной России даже выскочили на лёд чтобы отпраздновать выход в финал. Они уже были там, но по правилам турнира серия буллитов состояла из пяти раундов. Всё было честно, а незнание правил – это проблемы тех, кто их не знает.Дальше у нашей команды всё равно были прекрасные возможности вырвать победу, но в этот момент у американцев нашелся свой герой –. Помните, как на Олимпиаде в Сочиреализовал четыре буллита в матче со сборной России? Терри реализовал три, но радости от победы у американцев из-за этого меньше не стало. Они сыграют в финале. А матч получился на загляденье.