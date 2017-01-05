«Финал был рядом, но Терри всё решил». Брагин о поражении от США

«Сергачёва ждет хорошее будущее»

Ребята, конечно, всё знали, просто немножко эмоции захлестнули, один игрок побежал.

«Самсонов много выручал, но такое бывает»

Уже в раздевалке сказал ребятам, что это хоккей. Всех успокоил.

«По Гурьянову были сомнения, но он оправдал надежды»

В первом полуфинальном матче молодёжного чемпионата мира сборная России потерпела поражение от команды США (3:4 по буллитам). Судьба решилась в седьмом раунде буллитной серии, казалось, что российские игроки не были готовы к тому, что придётся бить изначально по пять бросков. Американский форвардреализовали три буллита и принёс своей команде победу. Для главного тренера российской командыэто поражение в полуфинале первым в карьере, раньше его команды пять раз из пяти выходили в финал турнира.— В первом периоде моментами сборная США играла с преимуществом. Во втором периоде мы владели инициативой, в заключительном отрезке встречи игра была равная. В овертайме игра шла до гола, у нас были моменты, а буллитная серия всегда 50 на 50. Хочу поздравить сборную США с выходом в финал и пожелать ейв завтрашнем матче удачи!— Ребята, конечно, всё знали, просто немножко эмоции захлестнули, один игрок побежал. Мы всё знали и перед четвертьфиналом и полуфиналом.— Он очень ровно провёл весь турнир, я им доволен. Были, конечно, какие-то ошибки. Его ждёт хорошее будущее.— Всё было рядом, конечно, расстроен. Это хоккей, так случилось, что проиграли. По желанию, самоотдаче вообще никаких вопросов нет, ошибки были, но самое главное – характер – у нашей команды он был. При счёте 3:3 шансы забить были, потом буллиты.— Все разложили перед игрой, ребята поняли, что ничего сверхъестественного у американцев нет. Играли более уверенно и нагло. Моментами сегодня играли здорово, во втором периоде с преимуществом. Буллитная серия – это буллитная серия, лотерея.— Буллитная серия на то и буллитная. Мы вели, а в итоге проиграли.— Да. У него хороший бросок, мы же тренировались, готовились.— Может быть, да. Вот, у них нашелся один игрок более хладнокровный и все решил.— В принципе да, проблема в том, что последние две игры почти в три пятерки играли, и Капризов с Воробьевым наелись под конец. Я бы не сказал, что мы были осторожными. И США хотели выиграть в овертайме, и мы тоже хотели.— Тяжело, конечно. Все поддержали его. Он много нас выручал по ходу турнира, такое бывает.— Нет.— Он молодец, дали ему много игрового времени, этим он и воспользовался. Сначала вообще были по нему сомнения, но он молодец, оправдал надежды.— Нет. А если бы ещё защитник вылетел? У меня в Калгари сразу два защитника травмы получили. Мы играли в пять-шесть защитников. Тут двоякий вопрос. Как тут угадать?— Надо всегда готовиться. Я уже в раздевалке сказал ребятам, что это хоккей. Всех успокоил.— Такова работа. Что-то в этот раз не пошло.