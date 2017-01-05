«Финал был рядом, но Терри всё решил». Брагин о поражении от США

В первом полуфинальном матче молодёжного чемпионата мира сборная России потерпела поражение от команды США (3:4 по буллитам). Судьба решилась в седьмом раунде буллитной серии, казалось, что российские игроки не были готовы к тому, что придётся бить изначально по пять бросков. Американский форвард Трой Терри реализовали три буллита и принёс своей команде победу. Для главного тренера российской команды Валерия Брагина это поражение в полуфинале первым в карьере, раньше его команды пять раз из пяти выходили в финал турнира.
«Сергачёва ждет хорошее будущее»
— Валерий Николаевич, расскажите, как складывался полуфинальный матч для сборной России?
— В первом периоде моментами сборная США играла с преимуществом. Во втором периоде мы владели инициативой, в заключительном отрезке встречи игра была равная. В овертайме игра шла до гола, у нас были моменты, а буллитная серия всегда 50 на 50. Хочу поздравить сборную США с выходом в финал и пожелать ей в завтрашнем матче удачи!
— После трёх буллитов ваши подопечные поехали праздновать победу. Команда не знала, что будет пять бросков?
— Ребята, конечно, всё знали, просто немножко эмоции захлестнули, один игрок побежал. Мы всё знали и перед четвертьфиналом и полуфиналом.
— Как оцените игру Михаила Сергачёва?
— Он очень ровно провёл весь турнир, я им доволен. Были, конечно, какие-то ошибки. Его ждёт хорошее будущее.
— Чего не хватило всё же команде?
— Всё было рядом, конечно, расстроен. Это хоккей, так случилось, что проиграли. По желанию, самоотдаче вообще никаких вопросов нет, ошибки были, но самое главное – характер – у нашей команды он был. При счёте 3:3 шансы забить были, потом буллиты.
Ребята, конечно, всё знали, просто немножко эмоции захлестнули, один игрок побежал.— Видно, что по сравнению с первым матчем против США улучшили игру. Себя не в чем упрекнуть?
— Все разложили перед игрой, ребята поняли, что ничего сверхъестественного у американцев нет. Играли более уверенно и нагло. Моментами сегодня играли здорово, во втором периоде с преимуществом. Буллитная серия – это буллитная серия, лотерея.
«Самсонов много выручал, но такое бывает»
— Не обидно, что в таком матче всё решили буллиты?
— Буллитная серия на то и буллитная. Мы вели, а в итоге проиграли.
— Полунина вы решили на седьмой буллит поставить?
— Да. У него хороший бросок, мы же тренировались, готовились.
— Не кажется вам несправедливыми буллиты в таких матчах? Пусть бы до победного гола играли.
— Может быть, да. Вот, у них нашелся один игрок более хладнокровный и все решил.
— Довольны, как в овертайме команда сыграла? Может, немного боялись вперед идти.
— В принципе да, проблема в том, что последние две игры почти в три пятерки играли, и Капризов с Воробьевым наелись под конец. Я бы не сказал, что мы были осторожными. И США хотели выиграть в овертайме, и мы тоже хотели.
— В каком состоянии Самсонов сейчас? Сделал всё, что мог.
— Тяжело, конечно. Все поддержали его. Он много нас выручал по ходу турнира, такое бывает.
Уже в раздевалке сказал ребятам, что это хоккей. Всех успокоил.— У вас не было мысли снять Илью после первой шайбы?
— Нет.
«По Гурьянову были сомнения, но он оправдал надежды»
— Гурьянов здорово прибавил. Смог бы в овертайме дожать?
— Он молодец, дали ему много игрового времени, этим он и воспользовался. Сначала вообще были по нему сомнения, но он молодец, оправдал надежды.
— Смотря на все травмы, не жалеет сейчас, что взяли 8+12, а не 7+13, чтобы лишний нападающий был?
— Нет. А если бы ещё защитник вылетел? У меня в Калгари сразу два защитника травмы получили. Мы играли в пять-шесть защитников. Тут двоякий вопрос. Как тут угадать?
— Если какой-то метод, как подготовить команду к завтрашнему матчу?
— Надо всегда готовиться. Я уже в раздевалке сказал ребятам, что это хоккей. Всех успокоил.
— Для вас это будет первый матч за третье место, вы же всегда в финалах играли. Волнуетесь?
— Такова работа. Что-то в этот раз не пошло.