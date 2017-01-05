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175 лет назад 2016
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МЧМ. Швеция — Канада — 2:5
Фото: worldjunior2017.com
Текст: Максим Замятин

В финал – без вратарей. Вратарские проблемы не остановили Канаду

Сборная Канады вышла в финал молодёжного чемпионата мира, обыграв шведов, несмотря на неуверенную игру голкиперов.
5 января 2017, четверг. 06:55. Хоккей

«Или герой, или козёл»


«Кто займёт место в воротах сборной Канады?» — так формулировался главный вопрос канадских обозревателей перед полуфинальным матчем со шведами. И Коннор Инграм, и Картер Харт не случайно вызывали массу сомнений у самых разных экспертов ещё до начала чемпионата мира, и по ходу турнира развеять эти сомнения ни одному стражу ворот не удалось. Два последних матча в воротах сборной Кленового листа отыграл Инграм (победа над чехами 5:3 и поражение от США 1:3), однако сказать о том, что именно он стал безоговорочным первым номером не решился даже наставник канадцев Дюшарм, которому меньше всего нужна была нервотрёпка на последнем рубеже.

«Я чувствую себя в хорошей форме. На двух последних тренировках я хорошо поработал, так что я не бросаю руки, буду конкурировать. Если меня выпустят в ворота в полуфинале, я готов играть. Но если меня оставят на скамейке, я поддержку Инграма, который проделал большую работу», — сказал до матча Харт, который не играл уже неделю. «На этом турнире у нас масса работы. Что поделать, такая уж судьба у голкиперов: ты или козёл, или герой. Даже после победы бывает большое количество критики. Но в то же время, это внимание – нам же в плюс, в удовольствие», — добавил Инграм, который на турнире пропускает достаточно много – 2,01 гола в среднем за матч.

Итоговый выбор пал на Инграма, который, как считалось перед стартом матча, в отличие от Харта, не растерял игровой тонус. Это решение тренерского штаба канадской сборной едва не оказалось роковым для родоначальников хоккея.

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Вратарские приключения в пользу хозяев


U20 ЧМ-2017. 1/2 финала
05 января 2017, четверг. 03:30 МСК
Швеция U20
2 : 5 2:2, 0:1, 0:2
Канада U20
1:0 – Эрикссон Эк (Сёдерлунд) – 06:05 (4x5), 1:1 – Стивенс (Чирелли) – 07:43 (5x5), 2:1 – Грундстрём (Нюландер, Эрикссон Эк) – 08:05 (5x5), 2:2 – Чирелли (Клаг, Шабо) – 18:49 (4x4), 2:3 – Готье (Дюбуа) – 32:02 (5x5), 2:4 – Строум (Юулсен, Бин) – 47:38 (4x4), 2:5 – Готье (Строум, Джост) – 58:02 (en)

Первые молнии стали сверкать ещё до стартового вбрасывания этой игры, которую называли скрытым финалом: во время расстановки в центральном круге не поделили позицию форвард шведов Дален и защитник канадцев Блейк Спирс, однако арбитр пожалел толкающихся игроков и не стал выписывать удалений. Этот эпизод стал лучшей иллюстрацией настроя, с которым вышли обе команды, и весь первый период соперники изо всех сил молотили друг друга на потеху монреальской публике.

Канада, как говорил когда-то Илья Брызгалов, была похожа на горилл, выпущенных из клетки, однако шведы достойно приняли этот вызов. На пятой минуте встречи скандинавы остались в меньшинстве, но сумели использовать это с максимальной эффективностью для себя: нападающий канадцев Тейлор Рэддиш угодил в штангу, замыкая в большинстве прострел вдоль ворот, а в ответной контратаке Джоэль Эрикссон Эк пробил Инграма хитрым кистевым броском со средней дистанции.

Хозяева не смутились и усилили натиск, что быстро принесло результат. Спустя полторы минуты счёт уже был равным, благодаря мощным действиям Стивенса, продавившего оборону шведской сборной на пятачке, но радость Канады оказалась недолгой. Ещё через двадцать секунд «Тре Крунур» снова вышли вперёд, когда Нюландер идеальным пасом вывел один на один Карла Грундстрёма. Голкипер канадской команды вновь сыграл не слишком уверенно – бросок низом по центру ворот он вполне мог бы отразить – и эту нервозность в действиях Инграма смог прочувствовать наставник Доминик Дюшарм.

Надо отдать должное главному тренеру канадцев, который не стал ждать ещё одной ошибки голкипера, пропустившего два года после трёх выстрелов: Дюшарм мгновенно решился на замену вратаря, признав, тем самым, собственную оплошность при определении стартового состава. В воротах сборной Канады впервые с 29 декабря появился Картер Харт, и его появление придало сборной Кленового листа необходимый импульс.

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Побеждённые викинги


Ближе к концу первого периода канадцы отыгрались – идеальный по точности кистевой бросок нанёс Энтони Чирелли, сумевший со средней дистанции попасть в ближнюю девятку. Вратарь шведов Сандстрём в этом эпизоде потерял «рамку», но за весь матч это была, пожалуй, единственная помарка голкипера сборной Швеции. Его визави Харт действовал менее уверенно, а наиболее ярко разница в игре стражей ворот проявилась в завершении второго периода, когда с шведский голкипер отразил несколько бросков в упор от Тайсона Джоста, а Харт едва не выронил шайбу из ловушки за линию собственных ворот.
В воротах сборной Канады впервые с 29 декабря появился Картер Харт, и его появление придало сборной Кленового листа необходимый импульс.

Гол Жюльена Готье, в силовом стиле затолкавшего шайбу в ворота шведов в большинстве, вывел Канаду вперёд – это взятие ворот было засчитано, несмотря на все протесты тренерского штаба «Трёх корон». После этого канадцы уже не упускали инициативу из своих рук и планомерно вели матч к нужному для себя результату.

На старте третьего периода Швеция предприняла решительную попытку сравнять счёт, но град бросков по воротам Харта результата не принёс, а хозяева в ответ реализовали один из немногих моментов в концовке. Шайба Строума, заброшенная в неполных составах, укрепила преимущество сборной Канады, которая смогла полностью подавить активность соперников. За две минуты до конца матча шведы сняли вратаря, но мгновенно получили шайбу в пустые ворота. Канада в очередной раз вышла в финал молодёжного чемпионата мира, но самый главный вопрос, волновавший североамериканских экспертов ещё до начала турнира, остаётся открытым: кто будет защищать ворота хозяев в решающем матче со сборной США, вряд ли знает даже главный тренер канадской сборной.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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МЧМ-2017
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