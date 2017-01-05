«Упустили победу из рук». Как россияне пережили поражение от США

«Какой лучший матч для меня? Мы же проиграли»

«Буллиты – это лотерея»

Капризов: Брагин сказал, что бывает такое в жизни, ничего не сделать. Ничего не вернёшь обратно.

«Надо себя вытаскивать и за медали играть»

В первом полуфинале молодёжного чемпионата мира сборная России потерпела поражение от команды США (3:4 по буллитам). Судьба матча решилась в седьмом раунде буллитной серии, и показалось, что российские игроки не были готовы к тому, что придётся изначально исполнять по пять бросков. Американский форвардреализовали три буллита и принёс своей команде победу. Для главного тренера российской командыэто поражение в полуфинале стало первым в карьере, ранее его команды в каждом из пяти случаев выходили в финал турнира.Редко одна и та же команда выигрывает у соперника два матча из двух за один турнир. Последний раз это случилось в 2014 году, когда сборная Швеции дважды обыграла сборную России. Теперь это удалось сборной США, обыгравшей россиян и в группе (3:2), и в полуфинале. Первым в микст-зону из россиян вышел защитник, который провёл очень приличный матч, практически не допускал ошибок и вселял уверенность за оборону.«Изменили подход, команда поменялась по ходу турнира, все сплотились, стали играть друг за друга. Мы стали лучше играть в обороне, в атаке держали шайбу. Посмотрели, как соперник ведёт позиционную атаку, попытались держать шайбу наверху. Илья Самсонов — лидер команды. Он нас всех подтянул и поддержал, ошибки наши подправил», — сказалпосле поражения.Лучшим игроком в этом матче среди россиян, помимо, стал форвард, сделавший дубль в основное время и реализовавший два буллита в послематчевой серии.«Ни к кому претензий нет. Отдали всё, просто не повезло. Какой это лучший матч для меня? Мы же проиграли. Сейчас разберём игру, можно сказать, что уже забыли полуфинал, надо готовиться к матчу за третье место. Без поражений не бывает побед. Есть такое ощущение, что упустили из рук победу. Обидно, сложно слова подобрать», — отметил Гурьянов.Во время серии буллитов случился курьёз. С нынешнего сезона ИИХФ изменила количество бросков в сериях матчей плей-офф с трёх до пяти, но оказалось, что не все участники полуфинала знают об этом. После того как Самсонов отразил третий бросок, часть игроков российской команды бросилась поздравлять его с победой. Но это был ещё не конец.«Я знал, что надо исполнять по пять буллитов. Но буллиты — это лотерея, кому-то везёт больше, кому-то меньше. После трёх буллитов не выплеснулись. Только несколько человек поехала праздновать победу, они не знали про пять буллитов», — продолжилВсё решил седьмой раунд буллитной серии, в котором у россиян не реализовал бросок«Сам виноват, что не реализовал свой буллит. Бросил туда, куда не надо было. Теперь будем отдыхать, готовиться к следующей игре», — сказал Полунин после матча.В матче за третье место сборная России сыграет против команды Швеции, проигравшей сборной Канады в другом полуфинале (2:5). Российские хоккеисты завоёвывали медали молодёжного чемпионата мира на шести последних турнирах.«Не знаю, как найти силы на завтрашний матч. Отдыхать, готовиться. Валерий Николаевич Брагин сказал, что бывает такое в жизни, ничего не сделать. Ничего не вернёшь обратно. Надо бороться за медаль», — не скрывал своего огорчения«Как настраиваться на игру за третье место? Не знаю. Буду лежать, отдыхать, спать. Завтрашний матч никто не отменял, поэтому надо себя вытаскивать и за медали играть», — подчеркнул защитник нашей команды