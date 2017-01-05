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175 лет назад 2016
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Россия — США — 3:4Б
Фото: fhr.ru
Текст: Роман Соловьёв

«Упустили победу из рук». Как россияне пережили поражение от США

Капризов, Гурьянов, Сергачёв, Воронков и Полунин прокомментировали поражение от сборной США в полуфинале МЧМ.
5 января 2017, четверг. 08:00. Хоккей
В первом полуфинале молодёжного чемпионата мира сборная России потерпела поражение от команды США (3:4 по буллитам). Судьба матча решилась в седьмом раунде буллитной серии, и показалось, что российские игроки не были готовы к тому, что придётся изначально исполнять по пять бросков. Американский форвард Трой Терри реализовали три буллита и принёс своей команде победу. Для главного тренера российской команды Валерия Брагина это поражение в полуфинале стало первым в карьере, ранее его команды в каждом из пяти случаев выходили в финал турнира.

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«Какой лучший матч для меня? Мы же проиграли»


Редко одна и та же команда выигрывает у соперника два матча из двух за один турнир. Последний раз это случилось в 2014 году, когда сборная Швеции дважды обыграла сборную России. Теперь это удалось сборной США, обыгравшей россиян и в группе (3:2), и в полуфинале. Первым в микст-зону из россиян вышел защитник Егор Воронков, который провёл очень приличный матч, практически не допускал ошибок и вселял уверенность за оборону.

«Изменили подход, команда поменялась по ходу турнира, все сплотились, стали играть друг за друга. Мы стали лучше играть в обороне, в атаке держали шайбу. Посмотрели, как соперник ведёт позиционную атаку, попытались держать шайбу наверху. Илья Самсонов — лидер команды. Он нас всех подтянул и поддержал, ошибки наши подправил», — сказал Егор Воронков после поражения.

Лучшим игроком в этом матче среди россиян, помимо Ильи Самсонова, стал форвард Денис Гурьянов, сделавший дубль в основное время и реализовавший два буллита в послематчевой серии.

«Ни к кому претензий нет. Отдали всё, просто не повезло. Какой это лучший матч для меня? Мы же проиграли. Сейчас разберём игру, можно сказать, что уже забыли полуфинал, надо готовиться к матчу за третье место. Без поражений не бывает побед. Есть такое ощущение, что упустили из рук победу. Обидно, сложно слова подобрать», — отметил Гурьянов.

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«Буллиты – это лотерея»


Во время серии буллитов случился курьёз. С нынешнего сезона ИИХФ изменила количество бросков в сериях матчей плей-офф с трёх до пяти, но оказалось, что не все участники полуфинала знают об этом. После того как Самсонов отразил третий бросок, часть игроков российской команды бросилась поздравлять его с победой. Но это был ещё не конец.

«Я знал, что надо исполнять по пять буллитов. Но буллиты — это лотерея, кому-то везёт больше, кому-то меньше. После трёх буллитов не выплеснулись. Только несколько человек поехала праздновать победу, они не знали про пять буллитов», — продолжил Денис Гурьянов.
Капризов: Брагин сказал, что бывает такое в жизни, ничего не сделать. Ничего не вернёшь обратно.

Всё решил седьмой раунд буллитной серии, в котором у россиян не реализовал бросок Александр Полунин.

«Сам виноват, что не реализовал свой буллит. Бросил туда, куда не надо было. Теперь будем отдыхать, готовиться к следующей игре», — сказал Полунин после матча.

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«Надо себя вытаскивать и за медали играть»


В матче за третье место сборная России сыграет против команды Швеции, проигравшей сборной Канады в другом полуфинале (2:5). Российские хоккеисты завоёвывали медали молодёжного чемпионата мира на шести последних турнирах.

«Не знаю, как найти силы на завтрашний матч. Отдыхать, готовиться. Валерий Николаевич Брагин сказал, что бывает такое в жизни, ничего не сделать. Ничего не вернёшь обратно. Надо бороться за медаль», — не скрывал своего огорчения Кирилл Капризов.

«Как настраиваться на игру за третье место? Не знаю. Буду лежать, отдыхать, спать. Завтрашний матч никто не отменял, поэтому надо себя вытаскивать и за медали играть», — подчеркнул защитник нашей команды Михаил Сергачёв.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Молодёжная сборная России - Хоккей Валерий Брагин Кирилл Капризов Михаил Сергачёв МЧМ-2017
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