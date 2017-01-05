«Ак Барс» выиграет «зелёное дерби», СКА прервёт серию поражений

«Металлург» (Новокузнецк) – «Локомотив»
«Локомотив» продолжает свой выезд по Сибири. Матч в Новосибирске против местной команды получился неудачным с точки зрения результата, так что подопечные Кудашова в игре с «Кузней» будут полны желания отыграться. Новокузнечане же не могут выиграть на протяжении последних шести встреч, а их последняя победа случилась ровно месяц назад – тогда им как раз покорилась «Сибирь».
Наш прогноз: «Локомотив» увезёт победу из Новокузнецка.
«Сибирь» — «Динамо» (Москва)
Динамовцы в прошлой встрече неожиданно уверенно в гостях выиграли у омского «Авангарда». Счёт 3:2 истинного положения дел не отражает – команда Сергея Орешкина в целом выглядела сильнее своих оппонентов. Что касается «Сибири», то та сумела одержать крайне важную для себя победу над «Локомотивом» в матче, где фаворитом не считалось, что наверняка добавит хорошего психологического настроя коллективу.
Наш прогноз: игра будет крайне нервной и упорной, вполне возможно, что «Сибири» придётся второй раз подряд сыграть в овертайме, победу же одержат динамовцы.
«Авангард» — «Витязь»
Команды по-разному начали календарный год. «Витязь», хоть и не без нервов, переиграл в гостях новокузнецкий «Металлург», а вот омичи уступили московскому «Динамо». Подмосковным хоккеистам крайне важно победить в этой встрече, так как в случае положительного исхода они смогут увеличить свой отрыв от девятого места до шести очков. Тем более что в составе «Авангарда» на данный момент отсутствует ряд важных игроков. Антон Бурдасов, Валентин Пьянов, Илья Дервук и Юнас Анелев сейчас травмированы.
Наш прогноз:«Витязь» будет упираться до последнего, но «Авангард», движимый желанием реабилитироваться за поражение от «Динамо», порадует победой своих болельщиков.
«Лада» — «Трактор»
Также наверняка желание реабилитироваться перед родным зрителем должно быть у хоккеистов «Лады». В предыдущем матче они к середине игры вели со счётом 2:0 у магнитогорского «Металлурга», но в оставшееся время пропустили четыре шайбы и проиграли. У «Трактора» последняя встреча с «Ак Барсом» также получилась боевой – команды поочерёдно брали инициативу в свои руки, но казанский коллектив оказался сильнее. Челябинцы в целом на текущем отрезке чемпионата выглядят увереннее, а потому в этой игре они победят.
Наш прогноз: «Трактор» выиграет с преимуществом в 1-2 шайбы.
«Нефтехимик» — «Металлург» (Магнитогорск)
Победив в Тольятти, «Магнитка» отправится в Нижнекамск, где местная команда не проигрывает на протяжении трёх последних матчей подряд. Благодаря этому подопечные Андрея Назарова нивелировали своё отставание от кубковой восьмёрки до одного очка, и сегодня они попытаются туда попасть. Команда Ильи Воробьёва в этом сезоне не всегда хорошо проводит гостевые матчи с соперниками, уступающими ей в классе, так что цель «Нефтехимика» недостижимой не выглядит.
Наш прогноз: хозяева одержат крайне важную для себя победу.
«Ак Барс» — «Салават Юлаев»
Отталкиваясь от последних игр, можно смело заключить, что «Ак Барс» — стопроцентный фаворит в «зелёном дерби». Судите сами: пять предыдущих игр уфимцы проиграли, причём большинство из этих коллективов на бумаге классом им уступали. В недавнем матче с «Нефтехимиком» игра у них начала получаться, но у нижнекамцев потрясающе сыграл новичок Андрей Кареев, который отразил 61 бросок. «Ак Барс» выиграл в четырёх последних играх кряду, и сегодня он продолжит свою серию.
Наш прогноз: хозяева победят.
«Ак Барс» — стопроцентный фаворит в «зелёном дерби». Судите сами: пять предыдущих игр уфимцы проиграли, причём, большинство из этих коллективов на бумаге классом им уступали.
→ Кареев отразил 61 бросок «Салавата», а СКА едва не спасся со счёта 0:5
«Динамо» (Минск) – «Северсталь»
Прошедшую игру минчан со СКА для них можно назвать не иначе как матчем года. Трудно припомнить, когда в последний раз питерские «армейцы» проигрывали кому-либо по ходу матча со счётом 0:5. Возникает закономерный вопрос: это динамовцы так сильны или питерцы так слабо сыграли? Как это часто бывает, один фактор наложился на второй, и зрители получили встречу с незабываемым сюжетом. У череповчан не всё так радужно. Команда продолжает свою выездную серию, в которой она на данный момент проиграла три матча из четырёх – «Нефтехимику», «Ак Барсу» и рижскому «Динамо». Фаворит на победу в поединке, конечно же, хозяева.
Наш прогноз: динамовцы выиграют, и сделают это уверенно.
«Йокерит» — СКА
Последние матчи СКА наверняка настраивают хоккеистов «Йокерита» на то, чтобы показать, что и они смогут обыграть питерскую команду. Можно, конечно, сказать, что результаты последних встреч подопечных Олега Знарка — это и есть новогоднее чудо в КХЛ, но чудеса имеют свойство заканчиваться, а в случае со СКА, думается, это произойдёт довольно быстро. Команде почти удалось отыграться в Минске со счёта 0:5, и наверняка она постарается перенести тот же атакующий задор на следующий матч.
Наш прогноз: СКА прервёт свою серию из поражений.
Можно, конечно, сказать, что результаты последних встреч подопечных Олега Знарка — это и есть новогоднее чудо в КХЛ, но чудеса имеют свойство заканчиваться.
«Динамо» (Рига) – ЦСКА
Другой «армейский» клуб отправится в столицу Латвии, чтобы сыграть там с местным «Динамо», которое в последнее время выглядит довольно уверенно. Так что подопечным Дмитрия Квартальнова придётся серьёзно постараться, чтобы добыть необходимые им очки. Интересно будет посмотреть, сыграют ли в этом матче Ничушкин и Муршак, возвращение которых после Нового года обещал Дмитрий Квартальнов.
Наш прогноз: ЦСКА увезёт победу из Риги.
Интересно будет посмотреть, сыграют ли в этом матче Ничушкин и Муршак, возвращение которых после Нового года обещал Дмитрий Квартальнов.
«Слован» — «Куньлунь Ред Стар»
Команда из Братиславы, выглядящая довольно симпатично в последнее время, примет у себя «Куньлунь», который сейчас находится в пылу борьбы за попадание в плей-офф. Три проигранных матча подряд заставляют коллектив Владимира Юрзинова-младшего искать своё счастье в атаке, чтобы набирать столь нужные ему очки, а у «Слована» в домашних матчах сейчас довольно неплохо идёт игра. Можно заключить, что зрителей ждёт интересный матч, в котором будут забивать как те, так и другие.
Наш прогноз: «Слован» продолжит побеждать.
«Медвешчак» — «Амур»
Хабаровчане этим матчем заканчивают свою выездную серию. Главный тренер «Медвешчака» Горди Дуайер вернулся с победой из Швейцарии – он работал в тренерском штабе сборной Канады, которая оказалась сильнейшей на Кубке Шпенглера. Да и на его основном месте работы дела в последнее время складываются хорошо – хорватская команда закончила год победами над «Салаватом» и «Магниткой», а в последнем матче переиграла «Куньлунь».
Наш прогноз: «Медвешчак» выиграет в четвёртый раз подряд.