Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018 Кубок конфедераций
Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные Лига Чемпионат.com
Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2016 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016
Теннис
WTA ATP Australian Open 2017 Кубок Дэвиса Кубок Федерации Кубок Кремля 2016 Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Борьба Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы
Прочие виды спорта Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Фэнтези футбол Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Новогодний Чемпионат
Билеты на спорт Купить билет на матч ХК Лада!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
КХЛ. Превью игрового дня. 5 января 2017 года
Фото: photo.khl.ru
Текст: Владислав Уткин

«Ак Барс» выиграет «зелёное дерби», СКА прервёт серию поражений

Питерские «армейцы» победят в Хельсинки, «Нефтехимик» войдёт в зону плей-офф, а неудачная серия «Салавата» продолжится.
5 января 2017, четверг. 11:00. Хоккей

«Металлург» (Новокузнецк) – «Локомотив»


«Локомотив» продолжает свой выезд по Сибири. Матч в Новосибирске против местной команды получился неудачным с точки зрения результата, так что подопечные Кудашова в игре с «Кузней» будут полны желания отыграться. Новокузнечане же не могут выиграть на протяжении последних шести встреч, а их последняя победа случилась ровно месяц назад – тогда им как раз покорилась «Сибирь».

Наш прогноз: «Локомотив» увезёт победу из Новокузнецка.

«Сибирь» — «Динамо» (Москва)


Динамовцы в прошлой встрече неожиданно уверенно в гостях выиграли у омского «Авангарда». Счёт 3:2 истинного положения дел не отражает – команда Сергея Орешкина в целом выглядела сильнее своих оппонентов. Что касается «Сибири», то та сумела одержать крайне важную для себя победу над «Локомотивом» в матче, где фаворитом не считалось, что наверняка добавит хорошего психологического настроя коллективу.

Наш прогноз: игра будет крайне нервной и упорной, вполне возможно, что «Сибири» придётся второй раз подряд сыграть в овертайме, победу же одержат динамовцы.

«Авангард» — «Витязь»


Команды по-разному начали календарный год. «Витязь», хоть и не без нервов, переиграл в гостях
новокузнецкий «Металлург», а вот омичи уступили московскому «Динамо». Подмосковным хоккеистам крайне важно победить в этой встрече, так как в случае положительного исхода они смогут увеличить свой отрыв от девятого места до шести очков. Тем более что в составе «Авангарда» на данный момент отсутствует ряд важных игроков. Антон Бурдасов, Валентин Пьянов, Илья Дервук и Юнас Анелев сейчас травмированы.

Наш прогноз:«Витязь» будет упираться до последнего, но «Авангард», движимый желанием реабилитироваться за поражение от «Динамо», порадует победой своих болельщиков.

«Лада» — «Трактор»


Также наверняка желание реабилитироваться перед родным зрителем должно быть у хоккеистов «Лады». В предыдущем матче они к середине игры вели со счётом 2:0 у магнитогорского «Металлурга», но в оставшееся время пропустили четыре шайбы и проиграли. У «Трактора» последняя встреча с «Ак Барсом» также получилась боевой – команды поочерёдно брали инициативу в свои руки, но казанский коллектив оказался сильнее. Челябинцы в целом на текущем отрезке чемпионата выглядят увереннее, а потому в этой игре они победят.

Наш прогноз: «Трактор» выиграет с преимуществом в 1-2 шайбы.

«Нефтехимик» — «Металлург» (Магнитогорск)


Победив в Тольятти, «Магнитка» отправится в Нижнекамск, где местная команда не проигрывает на протяжении трёх последних матчей подряд. Благодаря этому подопечные Андрея Назарова нивелировали своё отставание от кубковой восьмёрки до одного очка, и сегодня они попытаются туда попасть. Команда Ильи Воробьёва в этом сезоне не всегда хорошо проводит гостевые матчи с соперниками, уступающими ей в классе, так что цель «Нефтехимика» недостижимой не выглядит.

Наш прогноз: хозяева одержат крайне важную для себя победу.

«Ак Барс» — «Салават Юлаев»


Отталкиваясь от последних игр, можно смело заключить, что «Ак Барс» — стопроцентный фаворит в «зелёном дерби». Судите сами: пять предыдущих игр уфимцы проиграли, причём большинство из этих коллективов на бумаге классом им уступали. В недавнем матче с «Нефтехимиком» игра у них начала получаться, но у нижнекамцев потрясающе сыграл новичок Андрей Кареев, который отразил 61 бросок. «Ак Барс» выиграл в четырёх последних играх кряду, и сегодня он продолжит свою серию.

Наш прогноз: хозяева победят.
«Ак Барс» — стопроцентный фаворит в «зелёном дерби». Судите сами: пять предыдущих игр уфимцы проиграли, причём, большинство из этих коллективов на бумаге классом им уступали.

→ Кареев отразил 61 бросок «Салавата», а СКА едва не спасся со счёта 0:5

«Динамо» (Минск) – «Северсталь»


Прошедшую игру минчан со СКА для них можно назвать не иначе как матчем года. Трудно припомнить, когда в последний раз питерские «армейцы» проигрывали кому-либо по ходу матча со счётом 0:5. Возникает закономерный вопрос: это динамовцы так сильны или питерцы так слабо сыграли? Как это часто бывает, один фактор наложился на второй, и зрители получили встречу с незабываемым сюжетом. У череповчан не всё так радужно. Команда продолжает свою выездную серию, в которой она на данный момент проиграла три матча из четырёх – «Нефтехимику», «Ак Барсу» и рижскому «Динамо». Фаворит на победу в поединке, конечно же, хозяева.

Наш прогноз: динамовцы выиграют, и сделают это уверенно.

«Йокерит» — СКА


Последние матчи СКА наверняка настраивают хоккеистов «Йокерита» на то, чтобы показать, что и они смогут обыграть питерскую команду. Можно, конечно, сказать, что результаты последних встреч подопечных Олега Знарка — это и есть новогоднее чудо в КХЛ, но чудеса имеют свойство заканчиваться, а в случае со СКА, думается, это произойдёт довольно быстро. Команде почти удалось отыграться в Минске со счёта 0:5, и наверняка она постарается перенести тот же атакующий задор на следующий матч.

Наш прогноз: СКА прервёт свою серию из поражений.
Можно, конечно, сказать, что результаты последних встреч подопечных Олега Знарка — это и есть новогоднее чудо в КХЛ, но чудеса имеют свойство заканчиваться.

«Динамо» (Рига) – ЦСКА


Другой «армейский» клуб отправится в столицу Латвии, чтобы сыграть там с местным «Динамо», которое в последнее время выглядит довольно уверенно. Так что подопечным Дмитрия Квартальнова придётся серьёзно постараться, чтобы добыть необходимые им очки. Интересно будет посмотреть, сыграют ли в этом матче Ничушкин и Муршак, возвращение которых после Нового года обещал Дмитрий Квартальнов.

Наш прогноз: ЦСКА увезёт победу из Риги.
Интересно будет посмотреть, сыграют ли в этом матче Ничушкин и Муршак, возвращение которых после Нового года обещал Дмитрий Квартальнов.

«Слован» — «Куньлунь Ред Стар»


Команда из Братиславы, выглядящая довольно симпатично в последнее время, примет у себя «Куньлунь», который сейчас находится в пылу борьбы за попадание в плей-офф. Три проигранных матча подряд заставляют коллектив Владимира Юрзинова-младшего искать своё счастье в атаке, чтобы набирать столь нужные ему очки, а у «Слована» в домашних матчах сейчас довольно неплохо идёт игра. Можно заключить, что зрителей ждёт интересный матч, в котором будут забивать как те, так и другие.

Наш прогноз: «Слован» продолжит побеждать.

«Медвешчак» — «Амур»


Хабаровчане этим матчем заканчивают свою выездную серию. Главный тренер «Медвешчака» Горди Дуайер вернулся с победой из Швейцарии – он работал в тренерском штабе сборной Канады, которая оказалась сильнейшей на Кубке Шпенглера. Да и на его основном месте работы дела в последнее время складываются хорошо – хорватская команда закончила год победами над «Салаватом» и «Магниткой», а в последнем матче переиграла «Куньлунь».

Наш прогноз: «Медвешчак» выиграет в четвёртый раз подряд.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 0
Теги
Куньлунь Ред Стар ХК Авангард ХК Ак Барс ХК Амур ХК Витязь ХК Динамо Минск ХК Динамо Москва ХК Динамо Рига ХК Йокерит ХК Лада ХК Медвешчак ХК Металлург Мг ХК Металлург Нк ХК Нефтехимик ХК Салават Юлаев ХК Северсталь ХК Сибирь ХК СКА ХК Слован ХК Трактор ХК ЦСКА
Новости. Хоккей
5 января 2017, четверг
11:13 Форвард сборной США U20 Терри признан первой звездой игрового дня в НХЛ
10:56 Торторелла: перед сезоном сказал игрокам «Джекетс», что нас никто не уважает
10:28 Дюшарм: мы сыграли в канадский хоккей, использовали нашу скорость
10:06 «Барыс» — «Спартак»: видео лучших моментов
09:51 Монтен: шведским игрокам не хватило мастерства, чтобы уйти от прессинга Канады
09:51 «Югра» — «Торпедо»: видеообзор
09:47 Видео. «Автомобилист» — ХК «Сочи»
09:43 Кузнецов: наши вратари и тренеры не рады таким матчам, как с «Торонто»
09:10 «Анахайм» одолел «Детройт», Гибсон оформил «сухой» матч
08:45 «Колорадо» потерпел пятое поражение подряд, проиграв «Калгари»
08:39 «Аризона» проиграла восьмой матч кряду, уступив «Ванкуверу»
08:09 Ягр вышел на 5-е место в истории НХЛ по количеству голевых передач
06:57 Дубль Пачьоретти и гол Радулова помогли «Монреалю» обыграть «Даллас» в ОТ
06:38 «Филадельфия» потерпела 5-е поражение подряд, уступив «Рейнджерс»
06:10 Канада сыграет с США в финале МЧМ-2017
05:41 «Виннипег» уверенно разобрался с «Флоридой»
05:26 Капризов, Рыков и Самсонов признаны лучшими российскими игроками на МЧМ
05:20 Молодёжная сборная России впервые не вышла в финал МЧМ при Брагине
04:33 ФХР укажет организаторам МЧМ на допущенные нарушения во время серии буллитов
03:11 Моцко: мы обыграли великую хоккейную страну, победа над Россией очень важна
02:55 Брагин: ребята знали про пять буллитов, просто эмоции захлестнули
02:45 Полунин: мы не услышали, что будет пять буллитов, думали, что по старой системе
02:42 Сергачёв: завтрашний матч никто не отменял, надо играть за медали
02:34 Капризов: нас сразу предупредили, что будем бить 5 буллитов, ничего не вернёшь
02:32 Воронков: Самсонов — лидер, сплотил команду, в раздевалке сейчас стояла тишина
02:23 Гурьянов: несколько человек поехали праздновать, они не знали про пять буллитов
01:53 Кто лучший игрок полуфинального матча США – Россия на МЧМ
01:51 Сборная России не сумела выйти в финал МЧМ-2017, по буллитам уступив США
01:00 Ганзал: мой приоритет – остаться в «Аризоне», но сейчас мы не ведём переговоров
00:59 Гурьянов сделал счёт в полуфинальном матче МЧМ с США 3:3
00:30 Сборная США впервые вышла вперёд в полуфинале МЧМ с россиянами
00:17 Американцы сравняли счёт в середине полуфинального матча МЧМ с Россией
4 января 2017, среда
23:59 Гурьянов вывел сборную России вперёд в начале второго периода полуфинала с США
23:56 Джейми Бенн пропустит первый матч за 4 года
23:39 Сухая серия Самсонова стала второй по продолжительности в истории МЧМ
23:32 Капризов открыл счёт в полуфинале МЧМ-2017 США-Россия
23:00 Орпик: закончился наш прошлый матч, и парни проверили, выиграл ли «Коламбус»
22:30 Нисканен: было бы круто остановить серию «Коламбуса»
22:15 Рой – лучший игрок «Трактора» в декабре
22:10 Стал известен состав сборной России на полуфинальный матч МЧМ-2017
22:00 Будро: я отрастил бороду, поэтому в Анахайме меня не узнают
21:30 Лучич: игроки «Коламбуса» усердно работают, чтобы подбирать шайбу
21:00 Голкипер «Тампы» Бишоп приступил к полноценным тренировкам на льду
20:56 Форвард «Бостона» Бэйкс провёл тренировку с полным контактом
20:45 «Каролина» внесла вратаря Лэка в список травмированных
Все новости RSS
Как завершится матч Россия - Швеция за третье место на МЧМ?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+