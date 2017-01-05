«Ак Барс» выиграет «зелёное дерби», СКА прервёт серию поражений

«Металлург» (Новокузнецк) – «Локомотив»

«Сибирь» — «Динамо» (Москва)

«Авангард» — «Витязь»

«Лада» — «Трактор»

«Нефтехимик» — «Металлург» (Магнитогорск)

«Ак Барс» — «Салават Юлаев»

«Ак Барс» — стопроцентный фаворит в «зелёном дерби». Судите сами: пять предыдущих игр уфимцы проиграли, причём, большинство из этих коллективов на бумаге классом им уступали.

«Динамо» (Минск) – «Северсталь»

«Йокерит» — СКА

Можно, конечно, сказать, что результаты последних встреч подопечных Олега Знарка — это и есть новогоднее чудо в КХЛ, но чудеса имеют свойство заканчиваться.

«Динамо» (Рига) – ЦСКА

Интересно будет посмотреть, сыграют ли в этом матче Ничушкин и Муршак, возвращение которых после Нового года обещал Дмитрий Квартальнов.

«Слован» — «Куньлунь Ред Стар»

«Медвешчак» — «Амур»

«Локомотив» продолжает свой выезд по Сибири. Матч в Новосибирске против местной команды получился неудачным с точки зрения результата, так что подопечные Кудашова в игре с «Кузней» будут полны желания отыграться. Новокузнечане же не могут выиграть на протяжении последних шести встреч, а их последняя победа случилась ровно месяц назад – тогда им как раз покорилась «Сибирь».«Локомотив» увезёт победу из Новокузнецка.Динамовцы в прошлой встрече неожиданно уверенно в гостях выиграли у омского «Авангарда». Счёт 3:2 истинного положения дел не отражает – командав целом выглядела сильнее своих оппонентов. Что касается «Сибири», то та сумела одержать крайне важную для себя победу над «Локомотивом» в матче, где фаворитом не считалось, что наверняка добавит хорошего психологического настроя коллективу.игра будет крайне нервной и упорной, вполне возможно, что «Сибири» придётся второй раз подряд сыграть в овертайме, победу же одержат динамовцы.Команды по-разному начали календарный год. «Витязь», хоть и не без нервов, переиграл в гостяхновокузнецкий «Металлург», а вот омичи уступили московскому «Динамо». Подмосковным хоккеистам крайне важно победить в этой встрече, так как в случае положительного исхода они смогут увеличить свой отрыв от девятого места до шести очков. Тем более что в составе «Авангарда» на данный момент отсутствует ряд важных игроков.сейчас травмированы.«Витязь» будет упираться до последнего, но «Авангард», движимый желанием реабилитироваться за поражение от «Динамо», порадует победой своих болельщиков.Также наверняка желание реабилитироваться перед родным зрителем должно быть у хоккеистов «Лады». В предыдущем матче они к середине игры вели со счётом 2:0 у магнитогорского «Металлурга», но в оставшееся время пропустили четыре шайбы и проиграли. У «Трактора» последняя встреча с «Ак Барсом» также получилась боевой – команды поочерёдно брали инициативу в свои руки, но казанский коллектив оказался сильнее. Челябинцы в целом на текущем отрезке чемпионата выглядят увереннее, а потому в этой игре они победят.«Трактор» выиграет с преимуществом в 1-2 шайбы.Победив в Тольятти, «Магнитка» отправится в Нижнекамск, где местная команда не проигрывает на протяжении трёх последних матчей подряд. Благодаря этому подопечныенивелировали своё отставание от кубковой восьмёрки до одного очка, и сегодня они попытаются туда попасть. Командав этом сезоне не всегда хорошо проводит гостевые матчи с соперниками, уступающими ей в классе, так что цель «Нефтехимика» недостижимой не выглядит.хозяева одержат крайне важную для себя победу.Отталкиваясь от последних игр, можно смело заключить, что «Ак Барс» — стопроцентный фаворит в «зелёном дерби». Судите сами: пять предыдущих игр уфимцы проиграли, причём большинство из этих коллективов на бумаге классом им уступали. В недавнем матче с «Нефтехимиком» игра у них начала получаться, но у нижнекамцев потрясающе сыграл новичок, который отразил 61 бросок. «Ак Барс» выиграл в четырёх последних играх кряду, и сегодня он продолжит свою серию.хозяева победят.Прошедшую игру минчан со СКА для них можно назвать не иначе как матчем года. Трудно припомнить, когда в последний раз питерские «армейцы» проигрывали кому-либо по ходу матча со счётом 0:5. Возникает закономерный вопрос: это динамовцы так сильны или питерцы так слабо сыграли? Как это часто бывает, один фактор наложился на второй, и зрители получили встречу с незабываемым сюжетом. У череповчан не всё так радужно. Команда продолжает свою выездную серию, в которой она на данный момент проиграла три матча из четырёх – «Нефтехимику», «Ак Барсу» и рижскому «Динамо». Фаворит на победу в поединке, конечно же, хозяева.динамовцы выиграют, и сделают это уверенно.Последние матчи СКА наверняка настраивают хоккеистов «Йокерита» на то, чтобы показать, что и они смогут обыграть питерскую команду. Можно, конечно, сказать, что результаты последних встреч подопечных Олега Знарка — это и есть новогоднее чудо в КХЛ, но чудеса имеют свойство заканчиваться, а в случае со СКА, думается, это произойдёт довольно быстро. Команде почти удалось отыграться в Минске со счёта 0:5, и наверняка она постарается перенести тот же атакующий задор на следующий матч.СКА прервёт свою серию из поражений.Другой «армейский» клуб отправится в столицу Латвии, чтобы сыграть там с местным «Динамо», которое в последнее время выглядит довольно уверенно. Так что подопечнымпридётся серьёзно постараться, чтобы добыть необходимые им очки. Интересно будет посмотреть, сыграют ли в этом матче Ничушкин и Муршак, возвращение которых после Нового года обещал Дмитрий Квартальнов.ЦСКА увезёт победу из Риги.Команда из Братиславы, выглядящая довольно симпатично в последнее время, примет у себя «Куньлунь», который сейчас находится в пылу борьбы за попадание в плей-офф. Три проигранных матча подряд заставляют коллективискать своё счастье в атаке, чтобы набирать столь нужные ему очки, а у «Слована» в домашних матчах сейчас довольно неплохо идёт игра. Можно заключить, что зрителей ждёт интересный матч, в котором будут забивать как те, так и другие.«Слован» продолжит побеждать.Хабаровчане этим матчем заканчивают свою выездную серию. Главный тренер «Медвешчака»вернулся с победой из Швейцарии – он работал в тренерском штабе сборной Канады, которая оказалась сильнейшей на Кубке Шпенглера. Да и на его основном месте работы дела в последнее время складываются хорошо – хорватская команда закончила год победами над «Салаватом» и «Магниткой», а в последнем матче переиграла «Куньлунь».«Медвешчак» выиграет в четвёртый раз подряд.