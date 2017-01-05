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Обзор хоккейной прессы Северной Америки. МЧМ-2017. Полуфинал. США — Россия
Фото: Елена Руско, photo.khl.ru
Текст: Максим Замятин

«Редкое шоу. Терри завершил господство России над США на МЧМ»

После матча США — Россия на МЧМ заокеанские обозреватели отдали должное команде Брагина, сравнивали Терри с Оши и восхищались Самсоновым.
5 января 2017, четверг. 12:15. Хоккей
>>> Россия уступила США по буллитам в полуфинале МЧМ. Как это было

«Электризованная» классика


«Героизм Троя Терри в концовке принёс успех сборной США в «электрической» классике с русскими», — с таким заголовком после первого полуфинала обратился к читателям канадский мультимедийный гигант Sportsnet.

«Интересно, что было бы, если бы в матче 1975 года между «Монреалем» и ЦСКА, который стал самой знаменитой хоккейной ничьей, был сыгран овертайм? Та игра закончилась со счётом 3:3, и кто-то мог бы написать о возможной седьмой шайбе, а нынешний полуфинал между сборными США и России мог бы стать отличным шаблоном для этого. Это ведь снова был Монреаль, пусть и не старый «Форум», снова праздничные дни, хотя и не Новый год, как тогда. Это была «наэлектризованная» игра на протяжении 60 минут основного времени, 10 минут овертайма в формате четыре на четыре и семи раундов буллитов. Русские вели 1:0 и 2:1. Американцы вернулись в игру и вели 3:2, а могли и увеличить преимущество, если бы Келлер забил штрафной бросок в третьем периоде, но Самсонов сделал умопомрачительный сейв.

В серии буллитов Терри изобразил Джонатана Тэйвза образца МЧМ-2007, забив три из трёх, каждый раз отправляя шайбу между щитков вратаря. «Я не знаю, что он сделал. После того как я не забил во втором раунде свой буллит, я остаток серии не смотрел, просто не было сил», — признался Клейтон Келлер. Вратарь американцев Парсонс никогда не играл раньше на молодёжных чемпионатах, и в молодёжной лиге Онтарио у него в текущем сезоне неважный показатель в сериях буллитов – 0 побед в 5 попытках. «Да, в матчах за Лондон у меня не было удачи в буллитных сериях. Последнюю из них я проиграл, а шайба раза три попадала в штангу», — признался голкипер. Россия проиграла Канаде в конце декабря и уступила США на групповом этапе, но этот полуфинал ничем не напоминал те матчи. Российские хоккеисты выглядели намного смелее, были целеустремлённей, чем раньше», — отмечает обозреватель Sportsnet Гэйр Джойс.

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«Терри – это новый Оши»


«После того как Трой Терри реализовал свой третий штрафной бросок в полуфинальном матче со сборной России, все принялись сравнивать его с Ти Джеем Оши. «Я бы не стал ставить себя на одну доску вместе с ним. Если бы до матча мне сказали, что я буду тем парнем, кто несколько раз реализует буллит, то я бы не поверил», — отверг сравнения сам Терри. Но любой, кто знает историю результатов сборной США на международной арене, может ему возразить. Терри забил три буллита, принёс команде победу и завершил господство России над США на молодёжных чемпионатах мира. Америка никогда не побеждала русских на МЧМ на стадии плей-офф, так что сравнение Терри с Оши, который забил 4 из 6 штрафных бросков на Олимпиаде в Сочи, вполне уместно. А тот факт, что он забил Самсонову все три свои попытки, делает эту историю уникальной», — считает журналист USA Today Кевин Аллен.
Россия проиграла Канаде в конце декабря и уступила США на групповом этапе, но этот полуфинал ничем не напоминал те матчи. Российские хоккеисты выглядели намного смелее, были целеустремлённей, чем раньше.

«Этот матч был одним из самых захватывающих на нынешнем турнире. Старые соперники встретились в Монреале, и американцам удалось преодолеть прежнее невезение. Встреча проходила в высоком темпе, свистков было мало. У американцев было небольшое преимущество, но россияне смотрелись вполне конкурентоспособно, а лидеры обеих команд «делали» игру. Америка долго ждала этой кубковой победы, и это делает её намного более сладкой», — пишет обозреватель официального сайта МЧМ Лукас Эйкройд.

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Убить демонов


«Подвиньтесь, Оши и Тэйвз! На сцене появился ещё один специалист по буллитам. Ровно через 10 лет после того, как Джонатан Тэйвз забил три из трёх в полуфинале МЧМ-2007 между Канадой и США, Трой Терри совершил аналогичный подвиг. Он вытащил американскую команду в финал, где она будет биться за золото. Это было редкое шоу нервов для 19-летнего форварда, о котором партнёры по команде сказали, что в его жилах течёт ледяная вода. Это было сумасшедшее окончание ещё более сумасшедшей игры. В её итоге американцы убили своих демонов и обыграли Россию – того соперника, который побеждал во всех семи предыдущих матчах на стадии плей-офф. Сборная США обыграла россиян в группе, но и та победа была не из лёгких, а драматические разборки в серии буллитов были знаковыми. Россия оказывала давление, но Терри оказался невозмутим. Пять раундов штрафных бросков не выявили победителя, после чего началось настоящее веселье, а для тех игроков, кто в этом участвовал, это был пугающий ужас», — считает Майкл Трэйкос из канадской National Post.
Это было сумасшедшее окончание ещё более сумасшедшей игры. В её итоге американцы убили своих демонов и обыграли Россию – того соперника, который побеждал во всех семи предыдущих матчах на стадии плей-офф.

«После трёх поражений подряд, когда сборная России неизменно выбивала американцев на молодёжном чемпионате мира, сборная США взяла реванш. В этом полуфинале мог выиграть любой, у каждой команды были хорошие шансы забить в овертайме и не доводить дело до буллитов. 60 минут основного времени также были очень нервными. Примечательно, что американцы не выигрывали золото МЧМ с 2013 года, когда они стали первыми на турнире, который проходил в Уфе», — отмечает Джейсон Броуф из NBC Sports.

«Вратарь сборной России Самсонов весь матч действовал неуверенно. Он пропустил два не самых обязательных гола, но искупил вину несколькими невероятными сейвами в концовке. Терри нашёл против него оружие, каждый раз забивая между щитков, но меняя разбег и обводку. Это был не лучший матч российской команды под руководством Валерия Брагина. Защита выглядела слабо, а наибольший вклад в нападении внесли тройка Капризова и универсал Гурьянов. Без сомнения, россияне действовали очень умно, боролись до конца и итоговый результат оказался почти равным. Но вряд ли это может послужить утешением», — резюмировал обозреватель The Hockey News Райан Кеннеди.

>>> «Финал был рядом, но Терри всё решил». Брагин о поражении от США
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Молодёжная сборная России - Хоккей Валерий Брагин U20 — Хоккей МЧМ-2017
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