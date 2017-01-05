Буллитный шок и ещё 5 болезненных поражений «молодёжки»

МЧМ-2017. Буллитный шок в Монреале
До встречи в полуфинале МЧМ-2017 сборная России никогда не проигрывала американцам на стадии плей-офф. Неудачи на групповой стадии были, даже на этом чемпионате мира, а вот в играх на выбывание – никогда. Увы, всё бывает в первый раз, и после неудач на трёх последних турнирах «звёздно-полосатые» всё же сумели преодолеть российский барьер. «Заслужили», «вымучили» — можно описывать победу американцев как угодно, но воспринимать её спокойно не получается при всём желании. Сборная США пусть и имела больше голевых моментов на протяжении всей встречи, должна была закончить своё шествие за золотом, если бы турнир проходил по старым правилам ИИХФ. Однако изменения, которые произошли на майском конгрессе в Москве, смутили как болельщиков, так и организаторов с игроками. После третьего буллита прозвучала сирена, а некоторые игроки сборной России начали праздновать выход в финал. Однако вместо кучи-малы последовало продолжение, которое принесло нашей команде слёзы разочарования. Лидеры «молодёжки» Капризов и Полунин не забили в своих попытках, а лучший вратарь турнира Илья Самсонов пропустил четыре броска подряд.
>>> Буллиты, инфаркт, свинья от ИИХФ. Россия осталась без финала МЧМ
МЧМ-2016. Мгновенная смерть в Хельсинки
«Молодёжка» крайне обидно проиграла в Монреале американцам, хотя ещё не до конца затянулась предыдущая рана. Всего год назад в Хельсинки сборная России была в шаге от того, чтобы вернуть себе титул чемпионов мира, но оступилась в овертайме финального матча. Несмотря на все дифирамбы новому финскому поколению, подопечные Брагина на равных сражались с Лайне, Ахо и Пульюярви. Наши парни дважды вели в счёте, а за шесть секунд до финальной сирены совершили фирменный брагинский камбэк, ошарашив тем самым враждебно настроенную «Хартвалл Арену». Казалось, что шайба Андрея Светлакова, заброшенная им под занавес основного времени матча, надломит финнов и, напротив, окрылит сборную России. Вместо доминирования в овертайме или хотя бы долгой борьбы за инициативу мы получили эффект мгновенной смерти. Перетягивание каната без права на ошибку продлилось всего-ничего – 1 минуту и 33 секунды. Ошиблась наша ведущая пара: Сергей Бойков купился на финт Каспери Капанена, а Иван Проворов, ныне играющий в основе «Филадельфии», по несчастному стечению обстоятельств заблокировал собственного вратаря.
>>> Против финнов, арены и судей. Как Россия билась в финале МЧМ
МЧМ-2012. Напрасный героизм Макарова
И ещё одно поражение в дополнительное время. И снова финал. Речь о решающем матче МЧМ-2012 в Калгари. Сборная России встречалась со шведами после того, как отправила шесть шайб в ворота хозяев чемпионата мира. Одолев канадцев, наша «молодёжка» подходила к матчу со шведами в роли фаворита, но с первых же минут что-то пошло не так. Расстреляв всю обойму в битве с родоначальниками хоккея, в финале подопечные Брагина предстали на удивление беззубой командой. Порой россияне даже не могли поднять голову, не то что выбраться из своей зоны! 58:17 – таково было соотношение бросков в пользу «Тре крунур». Превосходство шведов ни у кого не вызывало сомнений, а такой беспомощной нашу «молодёжку» не доводилось видеть очень давно. Однако даже в такой ситуации сборная России сохраняла реальные шансы на победу. Больно уж хорош в тот вечер был Андрей Макаров, который почти в одиночку дотащил команду до овертайма. Наш вратарь, ещё по ходу полуфинала сменивший Андрея Василевского, провёл выдающийся матч, но даже он оказался бессилен, когда по истечении 10 минут овертайма Мика Зибанежад нашёл-таки путь к воротам. Как минимум для одного парня в форме с гербом на груди это поражение стало самым болезненным в карьере.
>>> Недовытерпели
«Молодёжка» крайне обидно проиграла в Монреале американцам, хотя ещё не до конца затянулась предыдущая рана. Всего год назад в Хельсинки сборная России была в шаге от того, чтобы вернуть себе титул чемпионов мира, но оступилась в овертайме финального матча.
МЧМ-2010. Швейцарская пощёчина от Нидеррайтера
Валерий Брагин приучил нас к тому, что ни один полуфинал молодёжного чемпионата мира не проходит без сборной России. Но и до его пришествия на пост главного тренера «молодёжки» она крайне редко оступалась на четвертьфинальной стадии. За всю историю – всего три раза. Но если в 2001 году наши парни уступили дорогу сильным шведам, а на МЧМ-2004 проиграли финнам, то случившееся в Саскатуне можно смело нарекать катастрофой. Мало кто мог допустить, что команда Владимира Плющева, в которой играли семь будущих чемпионов Баффало, может оступиться на швейцарцах. Злым гением сборной России стал Нино Нидеррайтер – главная и, по сути единственная, звезда наших соперников по четвертьфиналу. Он умудрился перевести игру в овертайм на последней минуте матча, несмотря на то, что швейцарцы заканчивали основное время в меньшинстве. И этот же молодой человек вышвырнул сборную России с турнира, оформив дубль на 10-й минуте овертайма. Тайм-аут, взятый Плющевым, помог скорее соперникам, чем его подопечным. После столь резонансного поражения главный тренер повесил всех собак на Никиту Филатова, который был капитаном команды, а поколение 90-91 годов было признанно бесперспективным.
>>> Приплыли...
МЧМ-2000. Молодёжная копия Нагано
Не прошло и двух лет с поражения в финале Олимпиады-1998, как сборная России снова оступилась на чехах в решающем матче. На этот раз, правда, встреча старых друзей-соперников прошла в рамках молодёжного чемпионата мира в Швеции. Подопечные Петра Воробьёва уверенно выиграли группу, разгромили финнов в четвертьфинале и, перешагнув через канадцев, пробились в финал. Стопроцентный результат и разница шайб 37-6 делала российскую «молодёжку» фаворитом решающего матча с чехами. Тем более что наши соперники ни разу в истории не примеряли корону МЧМ. В итоге российско-чешское противостояние свелось к вратарской дуэли Брызгалов-Шмид. Причём чаще выручать своих партнёров пришлось вратарю тольяттинской «Лады». Невыразительная, зато максимально напряжённая, игра плавно перетекала сначала в овертайм, а затем и в серию буллитов. Единственным игроком сборной России, кто реализовал свою попытку, стал лучший снайпер команды Евгений Муратов, а чехи нанесли на один точный бросок больше. Ни Сергей Зиновьев, ни Алексей Терещенко, впоследствии выигравшие взрослый чемпионат мира, не смогли переиграть Зденека Шмида, взявшего пример с Доминика Гашека. Если легендарный Доминатор отнял у нас золото Нагано, то его последователь – золото Шеллефтео.
Ни Сергей Зиновьев, ни Алексей Терещенко, впоследствии выигравшие взрослый чемпионат мира, не смогли переиграть Ладислава Шмида, взявшего пример с Доминика Гашека
МЧМ-1998. Лимит сил под финский свист
Прошлогоднее поражение – не первое, которое наша «молодёжка» терпела в финале МЧМ от хоккеистов Суоми. За восемь лет до этого, на том же самом стадионе, команда Петра Воробьёва уже проигрывала сборной Финляндии. Параллели между финалом 1998 года и финалом 2016 года настолько чёткие, что даже не по себе. Сборная России тоже повела в счёте, но позволила финнам отыграться, а затем пропустила роковой гол в овертайме. Разница в том, что финны хоть и были хозяевами турнира, групповой турнир провели безобразно и кое-как вышли в плей-офф. Более того, сборная России была единственной командой, у которой финны, на тот момент, никогда не выигрывали в рамках молодёжного чемпионата мира. Традицию прервал Никлас Хагман, вогнавший шайбу в сетку на 74-й минуте финального матча. Воробьёв после поражения сетовал на свист трибун и призывал моделировать такую обстановку в матчах внутреннего чемпионата. Российская «молодёжка» не выдержали давления и исчерпала лимит физических сил. Любопытно, что и тогда нас подвело незнание регламента. Хоккеисты сборной России были уверены, что овертайм в финале составляет 10 минут, а не 20, и ждали перерыва. Вместо ожидаемой паузы они получили гол в свои ворота.