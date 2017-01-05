«Буллиты не должны решать такие матчи». Эксперты о полуфинале МЧМ

«Обе команды заслужили быть в финале»

«Буллиты – это как подбросить монетку»

Кеннеди: Нужно играть 10 минут овертайм 4 на 4, а затем пять минут 3 на 3. Учитывая уровень команд, этого должно быть достаточно.

«Если у тебя есть шайба, то ты можешь созидать»

Косэнтино: Хотел бы, чтобы Брагин приехал в Северную Америку и поделился своими знаниями.

«Вклад Капризова в успехи команды выше, чем у остальных»

Фото: fhr.ru

В среду на молодёжном чемпионате мира состоялись два полуфинальных матча. В первом из них сборная России в драматичной серии буллитов уступила команде США со счётом 3:4, а во втором канадцы переиграли шведскую сборную со счётом 5:2. После матчей мы задали по пять вопросов журналистамиз ESPN,из The Hockey News ииз Sportsnet.Это была очень равная игра, все 70 минут, и не было одного ключевого момента. Вратари действовали на одном уровне, по моментам тоже равенство. Не знаю, какой ещё матч может быть более равным, чем этот. Обе команды заслужили быть в финале. Американцы сделали хорошую работу, закрыв звено Капризова, но на этом фоне Гурьянов сделал шаг вперёд и проявил себя.Российский план основался на том, что Самсонов будет играть так же великолепно, как и в предыдущих матчах. По моему мнению, две шайбы были лёгкими и дали эту разницу между командами. Но в то же время он спас в третьем периоде и овертайме. Терри был лучше всех игроков на буллитах, но в другой день всё могло бы пойти иначе.Российская защита испытывала проблемы весь матч. Но есть ещё один не самый очевидный момент. Мне кажется, российская команда должна была больше бросать по воротам, есть же ребята, которые могут это делать! Наверняка команде не хватило ещё одного игрока, который мог бы решать исход матчей, может, им мог стать Герман Рубцов.Я ненавижу буллиты в целом, это как подбросить монетку. Предпочту 20-минутный овертайм, не знаю, почему они отказываются от этого. Три, пять, семь или одиннадцать бросков не сделают никакой разницы.По мне, нужно играть 10 минут овертайм 4 на 4, а затем пять минут 3 на 3. Учитывая уровень команд, этого должно быть достаточно.В ситуации, которая возникла сейчас, организаторам нужно было внести ясность не столько для команд, сколько для болельщиков. На групповом этапе буллиты ещё можно проводить, но здесь всё должно решаться в игровых условиях, а не в серии буллитов. Это был один из лучших матчей на молодёжном уровне, который я видел.Всё решил лишь один матч. Если брать в целом, то у Брагина всегда хорошие результаты. Не нужно думать, что что-то изменилось. У сборной России всегда, как и сейчас, была очень талантливая группа ребят. Валерий по-прежнему делает невероятную работу.Он всё ещё имеет шанс выиграть медаль, и она может стать седьмой подряд. Ни одна другая страна не может этим похвастать. Очень организованная команда, Валерий знает, что он хочет от ребят. Мы, североамериканцы, никогда не сбросим сборную России со счетов, пока игра не закончилась, это они доказали в прошлом. Проблема, которая случилась здесь: если закрыть Капризова и прессинговать защитников, то у вас будет шанс на победу. Это то, что сделала сборная США.Если в буллитах было бы по три броска, то Брагин опять бы вышел в финал. Удивительный тренер, уважаю то, что он делает для команды. Он старается раскрывать лучшие черты каждого игрока, требовательный. Его команда должна играть жёстко, блокировать бросок, но если у тебя есть шайба, то ты можешь созидать. Мне нравится этот стиль работы. Хотел бы, чтобы он приехал в Северную Америку и поделился своими знаниями, но не уверен, что такое может случиться.Капризов, Рыков, Самсонов. Воробьёв сыграл лучше, чем думали, он лучший плеймейкер на этом чемпионате мира. Ещё с суперсерии мне понравился Юртайкин, но, конечно, его вряд ли задрафтуют. Считаю, что тренерам стоило больше доверять Якову Тренину.Рад, что наконец-то увидел живьём Капризова, и он не разочаровал. Тренин провёл хороший турнир, двусторонний форвард: опасный в атаке, ответственный в защите. Забавно, что и в сборной, и в клубе он играет у очень требовательных тренеров. Все отмечают, что Яков серьёзно прибавил у Бенуа Гру в «Гатино».Конечно же, Капризов! Он не играл в суперсериях, я был очень разочарован из-за этого. Из незадрафтованных это Александр Полунин, у него много энергии, он не боялся идти на пятак потолкаться, не избегал силовой борьбы, отличные руки, скорость. И центр этого звена Воробьёв провёл очень приличный турнир.Если Россия выиграет бронзовую медаль, то я буду голосовать за Капризова. Очень много равных кандидатов, но вклад Капризова в успех команды выше, чем у остальных.У американцев им может стать Клэйтон Келлер, играй Швеция в финале, то MVP мог стать Эрикссон Эк. Если выбирать кого-то из канадцев, то это защитник Томас Шабо.Много достойных кандидатов, но лучшим должен становиться игрок чемпионской команды.