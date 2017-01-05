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175 лет назад 2016
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Североамериканские эксперты — о полуфинале МЧМ
Фото: РИА «Новости»
Текст: Роман Соловьёв

«Буллиты не должны решать такие матчи». Эксперты о полуфинале МЧМ

Три известных журналиста рассказали о полуфинале сборной России с американцами, о магии Валерия Брагина и о том, кто станет MVP МЧМ.
5 января 2017, четверг. 16:00. Хоккей
В среду на молодёжном чемпионате мира состоялись два полуфинальных матча. В первом из них сборная России в драматичной серии буллитов уступила команде США со счётом 3:4, а во втором канадцы переиграли шведскую сборную со счётом 5:2. После матчей мы задали по пять вопросов журналистам Кори Пронману из ESPN, Райану Кеннеди из The Hockey News и Сэму Косэнтино из Sportsnet.

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«Обе команды заслужили быть в финале»


— Как вам кажется, что было решающим фактором в полуфинале между сборными России и США?
Кори Пронман: Это была очень равная игра, все 70 минут, и не было одного ключевого момента. Вратари действовали на одном уровне, по моментам тоже равенство. Не знаю, какой ещё матч может быть более равным, чем этот. Обе команды заслужили быть в финале. Американцы сделали хорошую работу, закрыв звено Капризова, но на этом фоне Гурьянов сделал шаг вперёд и проявил себя.
Райан Кеннеди: Российский план основался на том, что Самсонов будет играть так же великолепно, как и в предыдущих матчах. По моему мнению, две шайбы были лёгкими и дали эту разницу между командами. Но в то же время он спас в третьем периоде и овертайме. Терри был лучше всех игроков на буллитах, но в другой день всё могло бы пойти иначе.
Сэм Косэнтино: Российская защита испытывала проблемы весь матч. Но есть ещё один не самый очевидный момент. Мне кажется, российская команда должна была больше бросать по воротам, есть же ребята, которые могут это делать! Наверняка команде не хватило ещё одного игрока, который мог бы решать исход матчей, может, им мог стать Герман Рубцов.

«Буллиты – это как подбросить монетку»


— По вашему мнению, в таких матчах должно биться по три, пять буллитов или всё должно решаться в овертайме?
Пронман: Я ненавижу буллиты в целом, это как подбросить монетку. Предпочту 20-минутный овертайм, не знаю, почему они отказываются от этого. Три, пять, семь или одиннадцать бросков не сделают никакой разницы.
Кеннеди: По мне, нужно играть 10 минут овертайм 4 на 4, а затем пять минут 3 на 3. Учитывая уровень команд, этого должно быть достаточно.
Косэнтино: В ситуации, которая возникла сейчас, организаторам нужно было внести ясность не столько для команд, сколько для болельщиков. На групповом этапе буллиты ещё можно проводить, но здесь всё должно решаться в игровых условиях, а не в серии буллитов. Это был один из лучших матчей на молодёжном уровне, который я видел.

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Кеннеди: Нужно играть 10 минут овертайм 4 на 4, а затем пять минут 3 на 3. Учитывая уровень команд, этого должно быть достаточно.

«Если у тебя есть шайба, то ты можешь созидать»


— Брагин первый раз не сыграет в финале. Его магия уходит?
Пронман: Всё решил лишь один матч. Если брать в целом, то у Брагина всегда хорошие результаты. Не нужно думать, что что-то изменилось. У сборной России всегда, как и сейчас, была очень талантливая группа ребят. Валерий по-прежнему делает невероятную работу.
Кеннеди: Он всё ещё имеет шанс выиграть медаль, и она может стать седьмой подряд. Ни одна другая страна не может этим похвастать. Очень организованная команда, Валерий знает, что он хочет от ребят. Мы, североамериканцы, никогда не сбросим сборную России со счетов, пока игра не закончилась, это они доказали в прошлом. Проблема, которая случилась здесь: если закрыть Капризова и прессинговать защитников, то у вас будет шанс на победу. Это то, что сделала сборная США.
Косэнтино: Если в буллитах было бы по три броска, то Брагин опять бы вышел в финал. Удивительный тренер, уважаю то, что он делает для команды. Он старается раскрывать лучшие черты каждого игрока, требовательный. Его команда должна играть жёстко, блокировать бросок, но если у тебя есть шайба, то ты можешь созидать. Мне нравится этот стиль работы. Хотел бы, чтобы он приехал в Северную Америку и поделился своими знаниями, но не уверен, что такое может случиться.
Косэнтино: Хотел бы, чтобы Брагин приехал в Северную Америку и поделился своими знаниями.

«Вклад Капризова в успехи команды выше, чем у остальных»


— Кто вас впечатлил из российских игроков на этом турнире?
Пронман: Капризов, Рыков, Самсонов. Воробьёв сыграл лучше, чем думали, он лучший плеймейкер на этом чемпионате мира. Ещё с суперсерии мне понравился Юртайкин, но, конечно, его вряд ли задрафтуют. Считаю, что тренерам стоило больше доверять Якову Тренину.
Кеннеди: Рад, что наконец-то увидел живьём Капризова, и он не разочаровал. Тренин провёл хороший турнир, двусторонний форвард: опасный в атаке, ответственный в защите. Забавно, что и в сборной, и в клубе он играет у очень требовательных тренеров. Все отмечают, что Яков серьёзно прибавил у Бенуа Гру в «Гатино».
Косэнтино: Конечно же, Капризов! Он не играл в суперсериях, я был очень разочарован из-за этого. Из незадрафтованных это Александр Полунин, у него много энергии, он не боялся идти на пятак потолкаться, не избегал силовой борьбы, отличные руки, скорость. И центр этого звена Воробьёв провёл очень приличный турнир.
— Кто станет MVP турнира?
Пронман: Если Россия выиграет бронзовую медаль, то я буду голосовать за Капризова. Очень много равных кандидатов, но вклад Капризова в успех команды выше, чем у остальных.
Кеннеди: У американцев им может стать Клэйтон Келлер, играй Швеция в финале, то MVP мог стать Эрикссон Эк. Если выбирать кого-то из канадцев, то это защитник Томас Шабо.
Косэнтино: Много достойных кандидатов, но лучшим должен становиться игрок чемпионской команды.
Фото: fhr.ru
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Молодёжная сборная России - Хоккей Валерий Брагин U20 — Хоккей МЧМ-2017
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