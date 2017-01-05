Россия сыграет со Швецией в матче за третье место на МЧМ. LIVE

Фото: Елена Руско, photo.khl.ru

Приветствуем всех любителей хоккея. В Монреале — заключительный день молодёжного чемпионата мира. Команде Валерия Брагина предстоит сыграть в матче за третье место, а соперником россиян будет крепкая сборная Швеции. Начало встречи запланировано на 23:30 мск. Шведы в полуфинале уступили канадцам со счётом 2:5. Между прочим, российская команда никогда не проигрывала в матчах за третье место. За бронзу, начиная с 1996 года, мы бились шесть раз. Сможет ли наша команда оправиться от болезненного поражения от команды США и выиграть бронзу в матче с быстрыми и непредсказуемыми шведами? Скоро узнаем. Будем поддерживать наших ребят!