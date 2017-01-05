Счастье и слёзы. 7 невероятных матчей «молодёжки» при Брагине

МЧМ-2011. Четвертьфинал. Финляндия — Россия – 3:4 ОТ

МЧМ-2011. Полуфинал. Швеция — Россия – 3:4 Б (0:1)

МЧМ-2011. Финал. Канада — Россия – 3:5

МЧМ-2012. Полуфинал. Канада – Россия – 5:6

МЧМ-2016. Четвертьфинал. Россия – Дания – 4:3 ОТ

МЧМ-2016. Финал. Россия – Финляндия – 3:4 ОТ

Овертайм голов не принёс, а в серии послематчевых бросков, дискуссии о формате проведения которой ещё долго не утихнут, победу сборной США принёс бросок Троя Терри.

МЧМ-2017. Полуфинал. США — Россия – 4:3 Б (4:3)

В матче с финнами россияне начали череду чудесных спасений на тот молодёжном планетарном форуме. Юнтилла и Донской на рубеже второго и третьего периодов, казалось бы, не оставили шансов нашим ребятам на победу. Так думали они, так думало большинство зрителей. Но так не думала команда Брагина. За четыре минуты до конца Евгений Кузнецов реализовал большинство, подарив тем самым нам надежду. А гол Кицына, который двумя минутами ранее отдавал на нынешнего форварда «Вашингтона», перевёл матч в овертайм. Так чудо стало явью. В дополнительное время всё тот же Кузнецов вывел нашу сборную в полуфинал, а вместе с этим открыл для нас молодёжную сборную как команду, которая любит и умеет переворачивать ход матчей в концовках. Но тогда об этом ещё никто не знал.Менее чем через 24 часа после невероятного матча с финнами нам предстояло сразиться со шведами. И на сей раз россияне уже сами изначально поставили шведов в трудное положение, заставив их отыгрываться со счёта 0:2. Но дальше, видимо, отчасти сказалась разница в свежести между нашими и «Тре крунур». Ларссон и Ернкорк к началу третьего периода выравняли ситуацию, а Селин за три с половиной минуты до конца заставил Швецию поверить в свой триумф. Напрасно. Сергей Калинин спас нашу команду, затолкав в невероятной толчее шайбу в ворота Робина Ленера. Овертайм прошёл без голов, а вот серию буллитов мы выиграли благодаря реализованной попытке Дениса Голубева и вдохновенной игре вратаря Дмитрия Шикина.На сей раз у сборной России было три дня на подготовку. На подготовку к игре, о которой наше поколение болельщиков будет рассказывать своим детям, где мир увидел команду, которая доказала, что невозможное – возможно. Практически полностью канадские трибуны в Баффало, счёт 0:3 после двух периодов и преимущество «кленовых» — при таких раскладах о победе можно было только мечтать. Но в ту ночь мечты сбывались. Начал «Русскую революцию», как впоследствии эту игру назвали некоторые болельщики, Артемий Панарин, добив шайбу с пятака в ворота Висентина. Всего через 13 секунд празднество продолжил Максим Кицын, заставив страну поверить в несбыточное. А ещё спустя пять минут Тарасенко броском из круга вбрасывания сравнял счёт. Уже хотя бы за это ту игру можно было назвать легендарной. Но шайбы Панарина и Двуреченского повергли Канаду в шок и уныние, а российских болельщиков, которые не спали в ту ночь, – в восторг.Год спустя в роли чудотворцев едва не выступили канадцы. 6:1 после 48-й минуты матча – любой понимающий в хоккее человек скажет, что в такой ситуации отыграться практически невозможно. Но Хэмилтон, Шварц, Галлахер и Гормли за отрезок с 50-й по 55-ю минуты полностью перевернули ход игры, забросив четыре шайбы. Тот временной промежуток наверняка заставил всех хоккейных болельщиков в России схватиться за голову, сердце, валидол или что-нибудь ещё, что помогает при нервных расстройствах. Но обошлось. Россияне вышли в финал, где в овертайме проиграли шведам.Пока финны устраивали голевое безумие с канадцами, шведы катком проходились по словакам, а американцы — по чехам, сборная России мучилась с откровенно слабыми датчанами. Предынфарктное состояние началось ещё за пять минут до конца третьего периода, когда мы элементарно не смогли четыре раза выбросить шайбу из зоны в простейшей ситуации и получили гол Кристенсена. А концовку матча иначе как везением и не назовёшь: сняв Георгиева, мы доводим шайбу до Лауты, у которого не получается бросок, после чего шайба попадает к Каменеву, клюшку которого держат сразу два датчанина, однако она «бабочкой» залетает в сетку. И только спустя пять минут овертайма сборная России довела дело до конца: капитан сборной Каменев отправляет шайбу в ворота датчан с пятака.Сдержать финскую молодёжь, так здорово обыгравшую канадцев, было почти невозможно. Но точно не для нас. Герой матча с датчанами Владислав Каменев открыл счёт на исходе пятой минуты, после чего «золотая молодёжь» финской сборной в лице тройки Лайне – Ахо — Пульюярви соорудила две шайбы в наши ворота, между которыми ещё уместился гол Андрея Светлакова. Проблемы мы, как всегда, создали сами себе, пропустив за две минуты до конца третьего периода. Впрочем, для того и создаём, чтобы потом героически отыгрываться. За шесть секунд до конца матча, уже без Георгиева в воротах, Светлаков оформил дубль и увёл команды в овертайм. Но сил уже не хватило: Каспери Капанен филигранно убирает Бойкова одним движением коньков и эталонно разбирается с Георгиевым, которому помешал переместиться всё тот же Бойков, отчаянно прыгнувший за уходящим финном.С американцами мы уже встречались на групповом турнире. Поражение со счётом 2:3 по счёту смотрелось достойным, но по игре разрыв был куда серьёзнее. И полуфинал складывался примерно таким же образом. Сборная США поддавливала, поддушивала, наши активно этому сопротивлялись, а Самсонов вытворял чудеса в воротах. Поведя в счёте, россияне совсем немного не дотерпели до конца первого периода. Уайт подправил бросок с отрицательного угла Келлера, шайба попала в амуницию Самсонова и залетела в ворота. Началом второго периода мы вновь ошарашили соперника – Гурьянов был первым на добивании и поразил ворота Парсонса. Американцы же к концу периода только наращивали давление, результатом чего стали два гола. В первой из этих результативных атак они воспользовались позиционной ошибкой наших защитников, излишне сместившихся к одному из бортов. Гринвэй выдал поперечный пас на Канина, а тот классным броском из круга вбрасывания отправил шайбу в ворота Самсонова. А со вторым голов удача вновь повернулась лицом и обняла американцев. После броска Колина Уайта снаряд попал в клюшку нашему защитнику и каким-то непостижимым образом юркнул мимо Самсонова. В третьем периоде за каких-то 50 секунд мы испытали шок и радость. Келлер не реализовал буллит, а Гурьянов сравнял счёт. Овертайм голов не принёс, а в серии послематчевых бросков, дискуссии о формате проведения которой ещё долго не утихнут, победу сборной США принёс бросок Троя Терри.