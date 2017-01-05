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Хоккей. Итоги дня. 5 января 2017 года. Обзоры матчей, видео
Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»
Текст: Дарья Тубольцева

СКА пропустил вперёд ЦСКА, Знарок обогнал предшественников

«Зелёное дерби» осталось за Уфой, Коварж спас «Магнитку», «Авангард» отыгрался с 0:2, а СКА в четвёртый раз подряд проиграл — в итогах дня.
5 января 2017, четверг. 23:45. Хоккей
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«Локомотив» реабилитировался за поражение в Новосибирске


После поражения в серии буллитов от «Сибири» ярославцы взяли три очка в Новокузнецке. С первых же минут на льду завязалась равная борьба, и лишь в середине матча гости сумели вырваться вперёд. «Кузня» спустя 10 минут отыгралась, однако точку во встрече поставил Петри Контиола, оформив голевой дубль.
КХЛ - регулярный чемпионат
05 января 2017, четверг. 13:00 МСК
Металлург Нк
Новокузнецк
1 : 2 0:0, 0:1, 1:1
Локомотив
Ярославль
0:1 – Контиола (Козун, Кронвалль) – 33:09 (5x4), 1:1 – Лебедев – 43:17 (5x5), 1:2 – Контиола – 51:08 (5x4)


«Металлург» Нк потерпел седьмое поражение подряд и теперь ждёт в гости московское «Динамо».

«Сибирь» уступила московскому «Динамо» дома


Новосибирцы не сумели взять реванш у бело-голубых за сентябрьское поражение в Москве. В домашней встрече «Сибирь» открыла счёт — первую шайбу в сезоне забросил Игнатович. А затем игра подопечных Скабелки рассыпалась, и за 15 минут игрового времени динамовцы четырежды поразили ворота хозяев.
При счёте 1:3 наставник «Сибири» решился на смену голкипера — вместо Налимова в ворота встал потерявший ранее доверие тренерского штаба Красиков. Успеха это не принесло — гости забили ещё.
КХЛ - регулярный чемпионат
05 января 2017, четверг. 13:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
2 : 5 1:2, 1:2, 0:1
Динамо М
Москва
1:0 – Игнатович (Миловзоров, Наумов) – 11:18 (5x4), 1:1 – Никулин (Терещенко) – 18:48 (5x4), 1:2 – Кокарев (Подшендялов) – 19:24 (5x5), 1:3 – Брюквин (Карпов) – 32:41 (5x5), 1:4 – Кашпар (Карпов) – 33:07 (5x5), 2:4 – Мишарин (Миловзоров) – 37:33 (5x5), 2:5 – Терещенко (Горовиков) – 58:41 (en)
В конце встречи вратарь поменялся и у московского «Динамо». Лазушин уступил место Ерёменко. «Лазушин получил травму шейного позвонка в столкновении с Евгением Артюхиным, поэтому его заменили. С давлением трибун на него это не связано», — пояснил после матча главный тренер московского «Динамо» Сергей Орешкин.
Поражение от бело-голубых хоккеисты «Сибири» встретили болезненно.

Волевая победа «Авангарда» над «Витязем»


Домашний матч с «Витязем» для «Авангарда» начался провально — после первого периода хозяева горели 0:2.
КХЛ - регулярный чемпионат
05 января 2017, четверг. 14:00 МСК
Авангард
Омская область
3 : 2 0:2, 2:0, 1:0
Витязь
Московская область
0:1 – Аалтонен (Горак, Копейкин) – 14:13 (5x4), 0:2 – Никулин (Афиногенов) – 19:12 (5x5), 1:2 – Бут – 30:00 (5x5), 2:2 – Пестушко (Зубов, Михеев) – 39:13 (5x5), 3:2 – Меньшиков (Лемтюгов, Соботка) – 41:21 (5x4)
После перерыва Фёдор Канарейкин усадил на скамейку Фурка, а в ворота поставил Шилина. Дела у омского клуба пошли лучше и за 11 минут «Авангард» сумел отыграться, превратив счёт в 3:2 в свою пользу.

«Трактор» прервал серию поражений


Длинная выездная серия пока не слишком удачно складывается для челябинцев — в шести матчах три поражения. После осечки в Омске и Казани «Трактор» уверенно обыграл на выезде «Ладу». Артём Пеньковский открыл счёт уже на третьей минуте матча, а Пол Щехура забросил вторую шайбу. Константин Климонтов за две минуты до финальной сирены забил третий гол в пустые ворота тольяттинской команды.
КХЛ - регулярный чемпионат
05 января 2017, четверг. 16:00 МСК
Лада
Тольятти
0 : 3 0:1, 0:1, 0:1
Трактор
Челябинск
0:1 – Пеньковский (Шаров) – 02:11 (5x5), 0:2 – Щехура (Петров) – 31:32 (5x3), 0:3 – Климонтов (Щехура, Якуценя) – 58:06 (en)

«Зелёное дерби» вновь за «Салаватом»


К матчу с «Ак Барсом» команда из Уфы подошла с пятью поражениями подряд. Первая половина встречи сложилась в пользу казанцев. Александр Свитов счёт открыл, «Салават» же сумел отыграться только на 52-й минуте. Лисин сильно бросил по воротам Гарипова, шайба отскочила от голкипера обратно к Энверу, который со второй попытки отправил её в сетку.
В овертайме отличиться никому не удалось, а в серии буллитов победу уфимской команде принёс Линус Умарк.
КХЛ - регулярный чемпионат
05 января 2017, четверг. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
1 : 2 1:0, 0:0, 0:1, 0:0, 0:1
Салават Юлаев
Уфа
1:0 – Свитов (Захарчук) – 14:05 (5x5), 1:1 – Лисин (Бодров, Хрипунов) – 51:12 (5x5), 1:2 – Умарк – 65:00 ( ПБ)
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Назаров не справился с «Магниткой»


Лидера Восточной конференции ожидало упорное сопротивление в Нижнекамске. Соперники не слишком часто беспокоили голкиперов, однако преимущество по броскам всё-таки было у гостей. Во втором периоде «Нефтехимик» четыре раза заработал удаление, однако «Магнитка» шансом не воспользовалась, зато сумела это сделать в заключительном отрезке встречи. Единственную шайбу в большинстве за 30 секунд (!) до сирены забросил Ян Коварж, лишив новичка хозяев Кареева второго «сухаря» кряду.
КХЛ - регулярный чемпионат
05 января 2017, четверг. 17:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
0 : 1 0:0, 0:0, 0:1
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 – Коварж (Мозякин) – 59:41 (5x4)

Четвёртое подряд поражение СКА


К матчу с «Йокеритом» лидер «регулярки» подошёл с тремя поражениями подряд. С первых минут матча в Хельсинки гости дали понять, что настроены только на победу. Счёт открыл Дацюк после гениальной передачи Войнова, а спустя пару минут поучаствовал в потасовке, чуть не переросшую в массовую драку.
КХЛ - регулярный чемпионат
05 января 2017, четверг. 19:30 МСК
Йокерит
Хельсинки
3 : 2 1:1, 1:1, 1:0
СКА
Санкт-Петербург
0:1 – Дацюк (Войнов, Широков) – 05:32 (5x5), 1:1 – Йормакка (Ниеми, Мяки) – 19:12 (5x5), 2:1 – Регин (О'Нилл, Дженовей) – 20:41 (5x5), 2:2 – Херсли (Рукавишников, Плотников) – 23:43 (4x5), 3:2 – Пильстрём (Йенсен, Анттила) – 49:04 (5x5)
На пропущенную шайбу «Йокерит» ответил двумя голами, а Херсли сделал счёт 2:2. За 11 минут до финальной сирены Антти Пильстрём привёл в восторг трибуны «Хартвалл-Арены», забросив третью шайбу в ворота Коскинена. Петербургские «армейцы» же дважды по ходу матча не смогли реализовать большинство. Не сумел пробить Запольски и Илья Ковальчук. Четвёртый раз в своей истории «Йокерит» обыграл дома СКА. Питерцы впервые в истории КХЛ проиграли четыре матча подряд в регулярном чемпионате. Любопытно, что это случилось при Олеге Знарке, хотя до этого «армейцы», в отличие от многих других сезонов под руководством различных тренеров, не давали повода усомниться в своей силе.

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Минск прервал победную серию


После шести подряд побед минское «Динамо» проиграло. После невероятно сложной победы над СКА белорусская команда уступила дома «Северстали». Гости вырвались вперёд на 23-й минуте встречи стараниями Александра Авцина, в третьем периоде минчане сравняли счёт и перевели игру в овертайм, в котором выявить победителя не получилось. В серии буллитов сильнее оказались хоккеисты из Череповца.
КХЛ - регулярный чемпионат
05 января 2017, четверг. 19:30 МСК
Динамо Мн
Минск
1 : 2 0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 0:1
Северсталь
Череповец
0:1 – Авцин (Уилсон, Угаров) – 22:41 (5x5), 1:1 – Степанов (Палушай, Коробов) – 51:16 (5x5), 1:2 – Трунёв – 65:00 ( ПБ)

ЦСКА вышел на первое место в «регулярке»


Московские «армейцы» одними из самых последних вышли из новогоднего отпуска. Первые минуты в матче с рижанами гости чувствовали себя неуютно, однако затем постепенно нащупали свою игру и стали больше атаковать. В конце второго периода в ворота рижского «Динамо» был назначен буллит за нарушение на Кузьменко, он же и решился исполнить штрафной бросок, однако форварду ЦСКА переиграть Калниньша не удалось.
КХЛ - регулярный чемпионат
05 января 2017, четверг. 20:30 МСК
Динамо Р
Рига
0 : 2 0:0, 0:0, 0:2
ЦСКА
Москва
0:1 – Петров (Попов, Телегин) – 46:43 (5x5), 0:2 – Жарков – 59:43 (en)
Лишь в третьем периоде московские «армейцы» поразили ворота хозяев стараниями Кирилла Петрова. Подопечные Сейейса пытались отыграться, но гости постарались отодвинуть игру в среднюю зону. Точку в матче поставил Жарков, отправив шайбу уже в пустые ворота хозяев. Благодаря победе над рижским «Динамо» ЦСКА сравнялся по количеству очков со СКА и по дополнительным показателям вышел на первое место в «регулярке». Интрига в КХЛ возрождается!

«Медвешчак» продолжил победное шествие


После осечки в Братиславе хабаровчане не смогли расправиться с «Медвешчаком». Тем не менее именно «Амур» открыл счёт в середине первого периода стараниями Юрия Назарова.
КХЛ - регулярный чемпионат
05 января 2017, четверг. 21:00 МСК
Медвешчак
Загреб
3 : 1 0:1, 0:0, 3:0
Амур
Хабаровск
0:1 – Назаров (Попов) – 13:44 (5x5), 1:1 – Заношки (Паре, Смейкал) – 44:56 (5x5), 2:1 – Болдюк (Катич, Лессио) – 59:36 (5x5), 3:1 – Лессио – 59:59 (en)

Хозяева, правда, отыгрались в начале третьего периода, а за 24 секунды до финальной сирены Александр Болдюк вывел загребскую команду вперёд. Окончательный счёт установил Лукас Лессио, поразив пустые ворота на последней секунде встречи.

«Куньлунь» прервал серию поражений


В Братиславу китайская команда прибыл, имея три поражения подряд. Против «Слована» гости принялись с первых минут играть в открытый хоккей, однако забить долгое время не получалось.
Во втором периоде Джонатан Чичу вывел «Слован» вперёд, реализовав большинство. «Куньлунь» отыгрался в третьей двадцатиминутке — Томаш Марцинко также наказал соперника за удаление. В овертайме игру решило удаление Томаша Сурови. Большинство реализовал Туукка Мянтюля и принёс «Куньлуню» два очка.
КХЛ - регулярный чемпионат
05 января 2017, четверг. 21:00 МСК
Слован
Братислава
1 : 2 0:0, 1:0, 0:1, 0:1
Куньлунь Ред Стар
Пекин
1:0 – Чичу (Таффе, Глинка) – 29:28 (5x4), 1:1 – Марцинко (Бакош, Ярвинен) – 51:25 (5x4), 1:2 – Мянтюля (Ро, Энлунд) – 64:28 (4x3)


Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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