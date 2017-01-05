СКА пропустил вперёд ЦСКА, Знарок обогнал предшественников

«Локомотив» реабилитировался за поражение в Новосибирске

«Сибирь» уступила московскому «Динамо» дома

Волевая победа «Авангарда» над «Витязем»

«Трактор» прервал серию поражений

«Зелёное дерби» вновь за «Салаватом»

Назаров не справился с «Магниткой»

Четвёртое подряд поражение СКА

Минск прервал победную серию

ЦСКА вышел на первое место в «регулярке»

«Медвешчак» продолжил победное шествие

«Куньлунь» прервал серию поражений

После поражения в серии буллитов от «Сибири» ярославцы взяли три очка в Новокузнецке. С первых же минут на льду завязалась равная борьба, и лишь в середине матча гости сумели вырваться вперёд. «Кузня» спустя 10 минут отыгралась, однако точку во встрече поставил, оформив голевой дубль.«Металлург» Нк потерпел седьмое поражение подряд и теперь ждёт в гости московское «Динамо».Новосибирцы не сумели взять реванш у бело-голубых за сентябрьское поражение в Москве. В домашней встрече «Сибирь» открыла счёт — первую шайбу в сезоне забросил Игнатович. А затем игра подопечных Скабелки рассыпалась, и за 15 минут игрового времени динамовцы четырежды поразили ворота хозяев.При счёте 1:3 наставник «Сибири» решился на смену голкипера — вместо Налимова в ворота встал потерявший ранее доверие тренерского штаба Красиков. Успеха это не принесло — гости забили ещё.В конце встречи вратарь поменялся и у московского «Динамо». Лазушин уступил место Ерёменко. «Лазушин получил травму шейного позвонка в столкновении с, поэтому его заменили. С давлением трибун на него это не связано», — пояснил после матча главный тренер московского «Динамо»Поражение от бело-голубых хоккеисты «Сибири» встретили болезненно.Домашний матч с «Витязем» для «Авангарда» начался провально — после первого периода хозяева горели 0:2.После перерываусадил на скамейку Фурка, а в ворота поставил Шилина. Дела у омского клуба пошли лучше и за 11 минут «Авангард» сумел отыграться, превратив счёт в 3:2 в свою пользу.Длинная выездная серия пока не слишком удачно складывается для челябинцев — в шести матчах три поражения. После осечки в Омске и Казани «Трактор» уверенно обыграл на выезде «Ладу».открыл счёт уже на третьей минуте матча, азабросил вторую шайбу. Константин Климонтов за две минуты до финальной сирены забил третий гол в пустые ворота тольяттинской команды.К матчу с «Ак Барсом» команда из Уфы подошла с пятью поражениями подряд. Первая половина встречи сложилась в пользу казанцев.счёт открыл, «Салават» же сумел отыграться только на 52-й минуте. Лисин сильно бросил по воротам Гарипова, шайба отскочила от голкипера обратно к Энверу, который со второй попытки отправил её в сетку.В овертайме отличиться никому не удалось, а в серии буллитов победу уфимской команде принёс Линус Умарк.Лидера Восточной конференции ожидало упорное сопротивление в Нижнекамске. Соперники не слишком часто беспокоили голкиперов, однако преимущество по броскам всё-таки было у гостей. Во втором периоде «Нефтехимик» четыре раза заработал удаление, однако «Магнитка» шансом не воспользовалась, зато сумела это сделать в заключительном отрезке встречи. Единственную шайбу в большинстве за 30 секунд (!) до сирены забросил, лишив новичка хозяев Кареева второго «сухаря» кряду.К матчу с «Йокеритом» лидер «регулярки» подошёл с тремя поражениями подряд. С первых минут матча в Хельсинки гости дали понять, что настроены только на победу. Счёт открыл Дацюк после гениальной передачи Войнова, а спустя пару минут поучаствовал в потасовке, чуть не переросшую в массовую драку.На пропущенную шайбу «Йокерит» ответил двумя голами, а Херсли сделал счёт 2:2. За 11 минут до финальной сиреныпривёл в восторг трибуны «Хартвалл-Арены», забросив третью шайбу в ворота Коскинена. Петербургские «армейцы» же дважды по ходу матча не смогли реализовать большинство. Не сумел пробить. Четвёртый раз в своей истории «Йокерит» обыграл дома СКА. Питерцы впервые в истории КХЛ проиграли четыре матча подряд в регулярном чемпионате. Любопытно, что это случилось при Олеге Знарке, хотя до этого «армейцы», в отличие от многих других сезонов под руководством различных тренеров, не давали повода усомниться в своей силе.После шести подряд побед минское «Динамо» проиграло. После невероятно сложной победы над СКА белорусская команда уступила дома «Северстали». Гости вырвались вперёд на 23-й минуте встречи стараниями, в третьем периоде минчане сравняли счёт и перевели игру в овертайм, в котором выявить победителя не получилось. В серии буллитов сильнее оказались хоккеисты из Череповца.Московские «армейцы» одними из самых последних вышли из новогоднего отпуска. Первые минуты в матче с рижанами гости чувствовали себя неуютно, однако затем постепенно нащупали свою игру и стали больше атаковать. В конце второго периода в ворота рижского «Динамо» был назначен буллит за нарушение на Кузьменко, он же и решился исполнить штрафной бросок, однако форварду ЦСКА переиграть Калниньша не удалось.Лишь в третьем периоде московские «армейцы» поразили ворота хозяев стараниями. Подопечные Сейейса пытались отыграться, но гости постарались отодвинуть игру в среднюю зону. Точку в матче поставил Жарков, отправив шайбу уже в пустые ворота хозяев. Благодаря победе над рижским «Динамо» ЦСКА сравнялся по количеству очков со СКА и по дополнительным показателям вышел на первое место в «регулярке». Интрига в КХЛ возрождается!После осечки в Братиславе хабаровчане не смогли расправиться с «Медвешчаком». Тем не менее именно «Амур» открыл счёт в середине первого периода стараниями Юрия Назарова.Хозяева, правда, отыгрались в начале третьего периода, а за 24 секунды до финальной сирены Александр Болдюк вывел загребскую команду вперёд. Окончательный счёт установил Лукас Лессио, поразив пустые ворота на последней секунде встречи.В Братиславу китайская команда прибыл, имея три поражения подряд. Против «Слована» гости принялись с первых минут играть в открытый хоккей, однако забить долгое время не получалось.Во втором периоде Джонатан Чичу вывел «Слован» вперёд, реализовав большинство. «Куньлунь» отыгрался в третьей двадцатиминутке — Томаш Марцинко также наказал соперника за удаление. В овертайме игру решило удаление Томаша Сурови. Большинство реализовал Туукка Мянтюля и принёс «Куньлуню» два очка.