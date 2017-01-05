СКА пропустил вперёд ЦСКА, Знарок обогнал предшественников

«Локомотив» реабилитировался за поражение в Новосибирске
После поражения в серии буллитов от «Сибири» ярославцы взяли три очка в Новокузнецке. С первых же минут на льду завязалась равная борьба, и лишь в середине матча гости сумели вырваться вперёд. «Кузня» спустя 10 минут отыгралась, однако точку во встрече поставил Петри Контиола, оформив голевой дубль.
«Металлург» Нк потерпел седьмое поражение подряд и теперь ждёт в гости московское «Динамо».
«Сибирь» уступила московскому «Динамо» дома
Новосибирцы не сумели взять реванш у бело-голубых за сентябрьское поражение в Москве. В домашней встрече «Сибирь» открыла счёт — первую шайбу в сезоне забросил Игнатович. А затем игра подопечных Скабелки рассыпалась, и за 15 минут игрового времени динамовцы четырежды поразили ворота хозяев.
При счёте 1:3 наставник «Сибири» решился на смену голкипера — вместо Налимова в ворота встал потерявший ранее доверие тренерского штаба Красиков. Успеха это не принесло — гости забили ещё.
В конце встречи вратарь поменялся и у московского «Динамо». Лазушин уступил место Ерёменко. «Лазушин получил травму шейного позвонка в столкновении с Евгением Артюхиным, поэтому его заменили. С давлением трибун на него это не связано», — пояснил после матча главный тренер московского «Динамо» Сергей Орешкин.
Волевая победа «Авангарда» над «Витязем»
Домашний матч с «Витязем» для «Авангарда» начался провально — после первого периода хозяева горели 0:2. После перерыва Фёдор Канарейкин усадил на скамейку Фурка, а в ворота поставил Шилина. Дела у омского клуба пошли лучше и за 11 минут «Авангард» сумел отыграться, превратив счёт в 3:2 в свою пользу.
«Трактор» прервал серию поражений
Длинная выездная серия пока не слишком удачно складывается для челябинцев — в шести матчах три поражения. После осечки в Омске и Казани «Трактор» уверенно обыграл на выезде «Ладу». Артём Пеньковский открыл счёт уже на третьей минуте матча, а Пол Щехура забросил вторую шайбу. Константин Климонтов за две минуты до финальной сирены забил третий гол в пустые ворота тольяттинской команды.
«Зелёное дерби» вновь за «Салаватом»
К матчу с «Ак Барсом» команда из Уфы подошла с пятью поражениями подряд. Первая половина встречи сложилась в пользу казанцев. Александр Свитов счёт открыл, «Салават» же сумел отыграться только на 52-й минуте. Лисин сильно бросил по воротам Гарипова, шайба отскочила от голкипера обратно к Энверу, который со второй попытки отправил её в сетку.
В овертайме отличиться никому не удалось, а в серии буллитов победу уфимской команде принёс Линус Умарк.
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Назаров не справился с «Магниткой»
Лидера Восточной конференции ожидало упорное сопротивление в Нижнекамске. Соперники не слишком часто беспокоили голкиперов, однако преимущество по броскам всё-таки было у гостей. Во втором периоде «Нефтехимик» четыре раза заработал удаление, однако «Магнитка» шансом не воспользовалась, зато сумела это сделать в заключительном отрезке встречи. Единственную шайбу в большинстве за 30 секунд (!) до сирены забросил Ян Коварж, лишив новичка хозяев Кареева второго «сухаря» кряду.
Четвёртое подряд поражение СКА
К матчу с «Йокеритом» лидер «регулярки» подошёл с тремя поражениями подряд. С первых минут матча в Хельсинки гости дали понять, что настроены только на победу. Счёт открыл Дацюк после гениальной передачи Войнова, а спустя пару минут поучаствовал в потасовке, чуть не переросшую в массовую драку. На пропущенную шайбу «Йокерит» ответил двумя голами, а Херсли сделал счёт 2:2. За 11 минут до финальной сирены Антти Пильстрём привёл в восторг трибуны «Хартвалл-Арены», забросив третью шайбу в ворота Коскинена. Петербургские «армейцы» же дважды по ходу матча не смогли реализовать большинство. Не сумел пробить Запольски и Илья Ковальчук. Четвёртый раз в своей истории «Йокерит» обыграл дома СКА. Питерцы впервые в истории КХЛ проиграли четыре матча подряд в регулярном чемпионате. Любопытно, что это случилось при Олеге Знарке, хотя до этого «армейцы», в отличие от многих других сезонов под руководством различных тренеров, не давали повода усомниться в своей силе.
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Минск прервал победную серию
После шести подряд побед минское «Динамо» проиграло. После невероятно сложной победы над СКА белорусская команда уступила дома «Северстали». Гости вырвались вперёд на 23-й минуте встречи стараниями Александра Авцина, в третьем периоде минчане сравняли счёт и перевели игру в овертайм, в котором выявить победителя не получилось. В серии буллитов сильнее оказались хоккеисты из Череповца.
ЦСКА вышел на первое место в «регулярке»
Московские «армейцы» одними из самых последних вышли из новогоднего отпуска. Первые минуты в матче с рижанами гости чувствовали себя неуютно, однако затем постепенно нащупали свою игру и стали больше атаковать. В конце второго периода в ворота рижского «Динамо» был назначен буллит за нарушение на Кузьменко, он же и решился исполнить штрафной бросок, однако форварду ЦСКА переиграть Калниньша не удалось. Лишь в третьем периоде московские «армейцы» поразили ворота хозяев стараниями Кирилла Петрова. Подопечные Сейейса пытались отыграться, но гости постарались отодвинуть игру в среднюю зону. Точку в матче поставил Жарков, отправив шайбу уже в пустые ворота хозяев. Благодаря победе над рижским «Динамо» ЦСКА сравнялся по количеству очков со СКА и по дополнительным показателям вышел на первое место в «регулярке». Интрига в КХЛ возрождается!
«Медвешчак» продолжил победное шествие
После осечки в Братиславе хабаровчане не смогли расправиться с «Медвешчаком». Тем не менее именно «Амур» открыл счёт в середине первого периода стараниями Юрия Назарова.
Хозяева, правда, отыгрались в начале третьего периода, а за 24 секунды до финальной сирены Александр Болдюк вывел загребскую команду вперёд. Окончательный счёт установил Лукас Лессио, поразив пустые ворота на последней секунде встречи.
«Куньлунь» прервал серию поражений
В Братиславу китайская команда прибыл, имея три поражения подряд. Против «Слована» гости принялись с первых минут играть в открытый хоккей, однако забить долгое время не получалось.
Во втором периоде Джонатан Чичу вывел «Слован» вперёд, реализовав большинство. «Куньлунь» отыгрался в третьей двадцатиминутке — Томаш Марцинко также наказал соперника за удаление. В овертайме игру решило удаление Томаша Сурови. Большинство реализовал Туукка Мянтюля и принёс «Куньлуню» два очка.