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175 лет назад 2016
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МЧМ-2017. Россия – Швеция – 2:1 ОТ
Фото: Елена Руско, photo.khl.ru
Текст: Павел Панышев

Рекорд Капризова и феерия Гурьянова. Россия вырвала бронзу МЧМ

Гол Дениса Гурьянова в овертайме помог молодёжной сборной России выиграть бронзовые медали МЧМ-2017. Со счётом 2:1 обыграны шведы.
6 января 2017, пятница. 02:00. Хоккей
Сложно представить, как молодёжная сборная Россия готовилась к матчу за третье место после полной опустошённости, наступившей по результатам полуфинала. О том, что за бронзу нам сражаться со шведами, стало понятно рано утром по Москве, но фактор выбора соперника уже вряд ли многое значил. Что Канада, что Швеция. Злосчастное буллитное поражение от США надолго останется в памяти этих российских ребят, а будущем зрелых мужчин.

→ Матчи России за бронзу МЧМ: ноль поражений и новинка для Брагина

Но настроиться на встречу за третье место было нужно. Хотя бы потому, что Россия ни разу в своей истории не проигрывала игры за бронзу, а для Валерия Брагина это и вовсе новый опыт в тренерской карьере. Ранее он
всегда выходил с «молодёжкой» в финал, прервав удачную для себя традицию лишь на льду арены в Монреале. Чисто теоретически больше сил должно было остаться у россиян, так как времени на восстановление, несмотря на длительную встречу с США, у нашей команды всё равно было больше. Швеция играла вторым, вечерним заходом. Однако турнир краткосрочный, хоккеисты молодые, так что вряд ли данный фактор мог сыграть ключевую роль. Психология важнее.

Место в воротах сборной России снова занял Илья Самсонов. Валерий Брагин ему доверяет, а состояние голкипера после матча с США, видимо, посчитали хорошим. У соперника не сыграл один из ведущих нападающих Элиас Петтерссон, получивший травму в полуфинале с Канадой.

Первый период целиком и полностью остался за скандинавской сборной. Феликс Сандстрём остался почти без работы, а вот Самсонова расстреливали с разных позиций. Снова подвела дисциплина: три удаления у нас и ноль у «Тре Крунур» — непозволительная роскошь. Однажды даже пришлось поиграть 15 секунд в формате «три на пять», когда Ураков на своём пятаке сильно толкнул шведа клюшкой в спину. Выстоять получилось, но нагоняй от Брагина в раздевалке россияне наверняка получили, так как позволять столько вольностей и буквально снабжать грозного оппонента моментами. Брагин, кстати, является самым возрастным и опытным тренером на турнире.
U20 ЧМ-2017. Матч за 3-е место
05 января 2017, четверг. 23:30 МСК
Швеция U20
1 : 2 0:0, 1:1, 0:0, 0:1
Россия U20
0:1 – Капризов (Воробьёв, Рыков) – 20:16 (5x5), 1:1 – Дален – 30:11 (5x5), 1:2 – Гурьянов – 60:33 (3x3)
Во второй двадцатиминутке своё веское слово в очередной раз сказал капитан российской сборной Кирилл Капризов. Именинник Воробьёв сделал передачу на правый край на ход партнёру, который легко убежал от защитника, вылез на пятак и протолкнул шайбу под щитком Сандстрёма.

Кирилл, забивший в девятый раз, установил рекорд для российских игроков по количеству голов за один МЧМ. По восемь шайб за один турнир ранее в российской истории забивали Александр Королюк на МЧМ-1995 и Никита Филатов на МЧМ-2009. В свою очередь Михаил установил рекорд по передачам для российских игроков — 10. До этого он делил его с Наилем Якуповым (МЧМ-2012).

Удержать преимущество до сирены на перерыв россиянам не удалось. Егор Рыков серьёзно ошибся на пятаке при выносе шайбы, отправив её точно на клюшку Далену. От шведа она залетела в ворота растерявшегося Самсонова, который в концовке периода заставил серьёзно понервничать, получив повреждение в одном из эпизодов. Но игры выровнять хоть как-то удалось. В основном за счёт двух удалений у шведов.

Но на третий период Самсонов вышел. А вот Капризов сидел на лавке со снятым коньком и было непонятно: то ли травма, либо же наш капитан испытывал какие-то проблемы с амуницией. В итоге оказалось, что дело было именно в коньке. Команды стали действовать аккуратнее, хотя Гурьянов ближе к завершению игрового отрезка попал в штангу, а потом усилиями подключившегося в атаку Рыкова номинальные гости едва не вышли вперёд.

Дело дошло до овертайма, где практически сразу ошибкой соперника воспользовался Гурьянов, выскочивший на Сандстрёма и с неудобной руки переправивший шайбу в цель.

Сборная России в седьмой раз подряд выиграла медали МЧМ. На этот раз — бронзовые. Поздравляем наших ребят и тренеров!
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Молодёжная сборная России - Хоккей Валерий Брагин Кирилл Капризов МЧМ-2017
Новости. Хоккей
6 января 2017, пятница
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