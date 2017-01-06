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175 лет назад 2016
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Валерий Брагин
Фото: Елена Руско, photo.khl.ru
Текст: Роман Соловьёв

Брагин: это был самый тяжёлый молодёжный чемпионат мира для меня

Валерий Брагин рассказал о матче за бронзу на молодёжном чемпионате мира, уговоре с Гурьяновым, лучших игроках турнира.
6 января 2017, пятница. 04:00. Хоккей
5 января сборная России добилась в овертайме победы над командой Швеции со счётом 2:1 в матче за третье место чемпионата мира, решающую шайбу забросил форвард Денис Гурьянов. Для Валерия Брагина этот матч за бронзу стал первым в карьере, раньше он всегда выводил сборную России в финал турнира. Российская команда завоевала седьмую подряд медаль чемпионата мира.

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«Может лучше убрать матчи за третье место»


— Очень сложная ситуация. Опустошены были шведы, а наши — в особенности, — начал Брагин в своей вступительной речи. — Ещё раз говорю: у меня в первый раз была такая ситуация. Очень сложно было найти слова. Поэтому, может быть, лучше было бы убрать эту игру за третье место и сделать, как в футболе на
чемпионате Европы, где две команды получают бронзовые медали.

— Всё-таки, какие слова вы подобрали? Сейчас их можно сказать?
— «Забудьте, вся страна с нами, все ждут медалей». Они и сработали.

— Удалось разобрать шведов?
— Конечно. Мы подготовились. Были определённые нюансы. Заготовки сработали.

— Самсонов во втором периоде потянул пах. Насколько удивлены его игрой на турнире?
— Я считаю, что Самсонов и Капризов — лучшие игроки турнира.

— Не думали заменить Самсонова, когда он получил травму паха?
— Нет, он сам сказал, чтобы его не меняли.
U20 ЧМ-2017. Матч за 3-е место
05 января 2017, четверг. 23:30 МСК
Швеция U20
1 : 2 0:0, 1:1, 0:0, 0:1
Россия U20
0:1 – Капризов (Воробьёв, Рыков) – 20:16 (5x5), 1:1 – Дален – 30:11 (5x5), 1:2 – Гурьянов – 60:33 (3x3)

«Гурьянов оправдал ожидания, а Капризова ждёт хорошее будущее»


— Гурьянова по характеру с кем можете сравнить? В матче с США он сделал дубль, а сегодня забил решающую шайбу.
— С ним была личная беседа, в которой он сказал, что покажет свой лучший хоккей на турнире. Я очень рад за него, он молодец. Он оправдал те ожидания, которые на него возлагались.
В техническом плане шведы, американцы и канадцы превосходили нас. Значит, нужно было брать другим, и мы этого добились.
— Капризов близок к тому, чтобы стать звездой?
— Да, он большой талант. Думаю, что он правильно развивается и перед ним правильные цели стоят. Его ждёт хорошее будущее.

— Удивлены тем, что он стал лучшим снайпером в истории «молодёжки»?
— Я перед турниром говорил, что Капризов, когда играет за «Салават», у него может быть два момента за матч, и он забивает. Это качество нигде не натренируешь, не наработаешь. Если это дано, значит, дано.

— Были те, кто разочаровал?
— Нет. В отдельных эпизодах — да, это всё технические моменты, а в целом нет. Мы очень большой пласт игроков проверили, и эти — лучшие.

— У вас есть качество — вы создаёте коллективы, где плохих людей нет. Как это удаётся?
— Через турниры, через сборы. Идут беседы, ты смотришь, как человек относится к своей профессии. Всё только через анализ и отношение игроков к делу. А уже потом смотришь, как он проявляет себя в разных ситуациях.

«Команда выигрывает, а не отдельные личности»


— То, что мы семь лет подряд в медалях, это следствие то, что у нас хорошие коллективы?
— Это главное. Команда выигрывает, а не отдельные личности. Ты можешь собрать звёздную команду, но не выиграть. Самое главное — это каждодневный труд и то, чтобы то, что ты хочешь, игроки делали.

— Насколько вы, может быть, устали, по сравнению с прошлыми чемпионатами?
— Это был самый тяжёлый чемпионат.

— Почему?
— Потому что в техническом плане шведы, американцы и канадцы превосходили нас. Эти сборные считаются сильнейшими на турнире. Значит, нужно было брать другим, и мы этого добились.
Сейчас Гурьянов профессионально стал относиться к своей работе, и это принесло результат.
— У вас ещё год контракта. Планируете сейчас отдохнуть, а потом — с новыми силами?
— Конечно.

— Есть ли перспективные люди на следующий чемпионат?
— Сложно сказать. Мы лучших свозили в Швецию на Евротур. В этом возрасте полгода решают многое. Этот пласт игроков 98 года будет привлечён, как лимитчики, в команду мастеров. Надеюсь, что рост сразу пойдёт.

— Сергачёв и Зборовский считаются потенциально перспективными в НХЛ. Что скажете о них?
— Если брать турнир в общем, Сергачёв провёл его хорошо. Он показал, что он — потенциальный защитник сборной России и игрок НХЛ. Зборовский немножко тяжело привыкал к нашей тактической системе, но в последних играх он сыграл более-менее.

— Кого можно назвать незаметным героем этой сборной? Понятно, что есть Самсонов и Капризов...
— Гурьянова. Очень рад за Дениса, что он так проявил себя. По отношению к игре он стал индивидуально много работать. Сейчас он профессионально стал относиться к своей работе, и это принесло результат.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Молодёжная сборная России - Хоккей Валерий Брагин Денис Гурьянов Илья Самсонов Кирилл Капризов МЧМ-2017
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