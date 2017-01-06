Брагин: это был самый тяжёлый молодёжный чемпионат мира для меня

→ Рекорд Капризова и феерия Гурьянова. Россия вырвала бронзу МЧМ
«Может лучше убрать матчи за третье место»
— Очень сложная ситуация. Опустошены были шведы, а наши — в особенности, — начал Брагин в своей вступительной речи. — Ещё раз говорю: у меня в первый раз была такая ситуация. Очень сложно было найти слова. Поэтому, может быть, лучше было бы убрать эту игру за третье место и сделать, как в футболе на чемпионате Европы, где две команды получают бронзовые медали.
— Всё-таки, какие слова вы подобрали? Сейчас их можно сказать?
— «Забудьте, вся страна с нами, все ждут медалей». Они и сработали.
— Удалось разобрать шведов?
— Конечно. Мы подготовились. Были определённые нюансы. Заготовки сработали.
— Самсонов во втором периоде потянул пах. Насколько удивлены его игрой на турнире?
— Я считаю, что Самсонов и Капризов — лучшие игроки турнира.
— Не думали заменить Самсонова, когда он получил травму паха?
— Нет, он сам сказал, чтобы его не меняли.
«Гурьянов оправдал ожидания, а Капризова ждёт хорошее будущее»
— Гурьянова по характеру с кем можете сравнить? В матче с США он сделал дубль, а сегодня забил решающую шайбу.
— С ним была личная беседа, в которой он сказал, что покажет свой лучший хоккей на турнире. Я очень рад за него, он молодец. Он оправдал те ожидания, которые на него возлагались.
В техническом плане шведы, американцы и канадцы превосходили нас. Значит, нужно было брать другим, и мы этого добились.— Капризов близок к тому, чтобы стать звездой?
— Да, он большой талант. Думаю, что он правильно развивается и перед ним правильные цели стоят. Его ждёт хорошее будущее.
— Удивлены тем, что он стал лучшим снайпером в истории «молодёжки»?
— Я перед турниром говорил, что Капризов, когда играет за «Салават», у него может быть два момента за матч, и он забивает. Это качество нигде не натренируешь, не наработаешь. Если это дано, значит, дано.
— Были те, кто разочаровал?
— Нет. В отдельных эпизодах — да, это всё технические моменты, а в целом нет. Мы очень большой пласт игроков проверили, и эти — лучшие.
— У вас есть качество — вы создаёте коллективы, где плохих людей нет. Как это удаётся?
— Через турниры, через сборы. Идут беседы, ты смотришь, как человек относится к своей профессии. Всё только через анализ и отношение игроков к делу. А уже потом смотришь, как он проявляет себя в разных ситуациях.
«Команда выигрывает, а не отдельные личности»
— То, что мы семь лет подряд в медалях, это следствие то, что у нас хорошие коллективы?
— Это главное. Команда выигрывает, а не отдельные личности. Ты можешь собрать звёздную команду, но не выиграть. Самое главное — это каждодневный труд и то, чтобы то, что ты хочешь, игроки делали.
— Насколько вы, может быть, устали, по сравнению с прошлыми чемпионатами?
— Это был самый тяжёлый чемпионат.
— Почему?
— Потому что в техническом плане шведы, американцы и канадцы превосходили нас. Эти сборные считаются сильнейшими на турнире. Значит, нужно было брать другим, и мы этого добились.
Сейчас Гурьянов профессионально стал относиться к своей работе, и это принесло результат.— У вас ещё год контракта. Планируете сейчас отдохнуть, а потом — с новыми силами?
— Конечно.
— Есть ли перспективные люди на следующий чемпионат?
— Сложно сказать. Мы лучших свозили в Швецию на Евротур. В этом возрасте полгода решают многое. Этот пласт игроков 98 года будет привлечён, как лимитчики, в команду мастеров. Надеюсь, что рост сразу пойдёт.
— Сергачёв и Зборовский считаются потенциально перспективными в НХЛ. Что скажете о них?
— Если брать турнир в общем, Сергачёв провёл его хорошо. Он показал, что он — потенциальный защитник сборной России и игрок НХЛ. Зборовский немножко тяжело привыкал к нашей тактической системе, но в последних играх он сыграл более-менее.
— Кого можно назвать незаметным героем этой сборной? Понятно, что есть Самсонов и Капризов...
— Гурьянова. Очень рад за Дениса, что он так проявил себя. По отношению к игре он стал индивидуально много работать. Сейчас он профессионально стал относиться к своей работе, и это принесло результат.