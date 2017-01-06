И снова Терри! США украли у Канады золото МЧМ в серии буллитов

Фото: worldjunior2017.com МЧМ-2017. Финал. Канада — США – 4:5 Б

Принято считать, что мечта любых североамериканских организаторов – это матч Канада – США. Мол, всё заточено под то, чтобы две команды из Нового Света встретились в финале. Однако если присмотреться к истории молодёжных чемпионатов мира, то можно сделать вывод: классикой является битва Канады вовсе не с американцами, а с Россией. Случаи, когда пути канадцев пересекались со сборной США на стадии финала, легко пересчитываются на пальцах одной руки. Впервые это случилось в 1997 году, когда канадцы одолели своих соседей на швейцарской земле, а вот два других эпизода ознаменовались триумфом «звёздно-полосатых». В 2004 году американская «молодёжка», ведомая, одолела Канаду сна последнем рубеже, а через шесть лет этот успех повторила команда, в которой блистали. Финал в Саскатуне, завершившийся в овертайме со счётом 6:5, до сих пор считается одним из самых зрелищных в истории молодёжных чемпионатов мира.Получив в финале не классику МЧМ, а нечто редкое, а значит уникальное, организаторы неприятно удивили, не сумев заполнить «Белл-центр» до отказа. Посещаемость вообще одна из главных тем для разговоров на этом турнире. Недовольство выразил даже. «Где-то в 80-е годы у нас на одном из турниров было вообще 20 зрителей на одном из матчей, так что я мог спокойно пожать руку каждому. Конечно, мы ожидали лучшей посещаемости, и это вопрос канадской стороне», — пожаловался глава ИИХФ. Постулат о том, что в Канаде молодёжные чемпионаты мира всегда собирают полные арены, пошатнулся. Виной тому как непомерные цены, которые задрали организаторы, так и менталитет жителей Монреаля. Хоккей для них – это «Монреаль» и только «Монреаль», а переключить внимание с «Хабс» на что-то другое практически нереально. Молодёжная сборная Канада предприняла робкую попытку.Канадцы хоть и провели свой полуфинал позже американцев, сложился он для них не в пример проще. Ни тебе изматывающего овертайма, ни нервотрёпки в серии буллитов. Да и основное время матча Канада – Швеция прошло не в пример спокойнее битвы США – Россия. Определённое преимущество у командыбыло налицо. А ещё «кленовые» держали в уме проигранный матч в группе, когда их похоронили собственные удаления. Тогда, на излёте группового этапа, исход канадско-американского противостояния решился в первые шесть минут. Два удаления хозяев турнира – два гола сборной США! «Звёздно-полосатые» продемонстрировали такую убийственную реализацию, что отбили у соперника хоть какое-то желание нарушать правила. Канадцы усвоили урок и провели стартовый отрезок финала совсем в ином ключе.Канадская «молодёжка» не только продержалась без удалений первые 10 минут финала, но и успела за этот отрезок сделать счёт 2:0! Родоначальники обладают отличным нападением, тем удивительнее, что забивали в дебюте встречи исключительно защитники. Впрочем, в случае сэто вполне привычно. Парень, на счету которого есть один матч за «Оттаву» в этом сезоне, лучший защитник-бомбардир этого чемпионата мира. До матча с американцами на его счету было три гола и пять передач, а своим своевременным подключением в атаку он заработал девятое очко на турнире. Оказавшись на острие, Шабо завершил атаку, которую разогнал. Началось же всё с того, что за канадскими воротами хозяева жёстко выключили из игры. Чисто канадский стиль.Канадцам чужого не надо, всё своё они возьмут сами. Но раз уж вы собираетесь сделать им подарок – «кленовые» воротить нос не станут. Американцы сами привезли себе второй гол спустя всего четыре минуты после того, как пропустили первый. Запаниковав за своими воротами, они начали судорожную перепасовку, в которой напортачил. Защитник американской «молодёжки» рукой выбросил шайбу прямо на клюшку сопернику!с превеликим удовольствием воспользовался столь неожиданным презентом. 2:0 – с таким счётом финалисты ушли на перерыв. Стартовый период ознаменовался не только преимуществом канадцев в счёте, но и высочайшими скоростями, на которых играли обе команды. Зачастую, правда, американцы с канадцами забывали о существовании ворот и заставляли шайбу метаться в средней зоне.Неизвестно в какую сторону развернулся финал, сыграйчуточку жёстче. Сразу после того как канадцы забросили вторую шайбу, нападающий «кленовых» прилично приложил. При этом судьи далеко не сразу использовали свисток, среагировав лишь на мучения защитника американской сборной. Дюбуа получил две минуты штрафа, а Макэвой с трудом добрался до лавки. Потеряй американцы ключевого защитника – можно было выбрасывать белый флаг. Без Макэвоя возвращение «звёздно-полосатых» в игру было просто немыслимо. Но именно с его шайбы во втором периоде начался камбэк американцев во втором периоде — Чарльз вложился в бросок, с которым не справился Картер Харт.Американцы взвинтили скорости и отобрали у канадцев шайбу, чего так и не удалось шведам в полуфинале. Именно в тот отрезок игры, когда «звёздно-полосатые» взяли шайбу под контроль, им удалось сравнять счёт. Подопечныереализовали редкое канадское удаление. Особенно обидно хозяевам должно быть, что вчетвером они остались из-за нарушения численного состава. А поучаствовал во второй американской шайбе не кто-нибудь, а– тот самый парень, что напортачил в первом периоде. После его броска от синей линии шайбу подправили в ворота. 2:2! И вот тут-то канадцы опомнились. Они снова включили повышенную передачу, после чего американцам за ними было уже не угнаться. Для начала сборная США отделывалась лёгким испугом, то есть удалениями, а в третьем периоде посыпалась новая порция шайб.В идеальном мире, придуманном в Канаде, героем финала должен был стать— в первом периоде он отметился голевой передачей, а в третьем сделал заявку на MVP финала. Проспект «Тампы» сначала заработал на себе удаление, которое канадцы реализовали, а затем, вернувшись в игру после болезненного удара в колено, забил сам! Ну чем не национальный кумир? Против такого приторного сценария выступили американцы. Молодёжная сборная США на удивление легко отыграла одну шайбу, и этому канадцы особого значения словно не предали. А вот когдаумело сыграл на пятаке – запахло жареным. Меньше чем за три минуты американцы из 2:4 сделали 4:4!Финальные качели. Такие, какими мы их и любим.Пожалуй, это был лучший финал молодёжного чемпионата мира со времён Баффало. Всё могло закончиться, когдавыбросил шайбу на трибуны и оставил свою команду в меньшинстве, но американцы выстояли! Биться в меньшинстве, стиснув зубы, сборной США пришлось и в овертайме, который в финале длился полноценные 20 минут. Моментов для того, чтобы завершить это безумие в свою пользу, хватало как у одних, так и у других. Да только Парсонс с Хартом напрочь отказались пропускать в пятый раз за вечер.Оба вратаря из действующих лиц второго плана вдруг превратились в героев. Быть может, они не пропустили бы и в серии буллитов, не будь в составе сборной США. Тот самый парень, что издевался над нашими был признан первой звездой дня в НХЛ, стал вершителем судеб в финале. Ничего не выдумывая, он отправил шайбу в «домик» Харту так же, как делал это накануне с Самсоновым. «Белл-центр» погрузился в гробовую тишину. США – чемпионы мира!