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Игроки молодёжной сборной России об итогах МЧМ
Фото: worldjunior2017.com
Текст: Роман Соловьёв

«Самсон – лучший в мире!» Как сборная России прощалась с МЧМ-2017

Самсонов благодарил партнёров, партнёры хвалили Самсонова, а Капризов говорил о важности командного результата – в репортаже из раздевалки.
6 января 2017, пятница. 09:00. Хоккей
>>> Брагин: это был самый тяжёлый молодёжный чемпионат мира для меня

5 января сборная России в матче за третье место чемпионата мира добилась в овертайме победы над командой Швеции со счётом 2:1 — решающую шайбу забросил форвард Денис Гурьянов. Для Валерия Брагина этот матч за бронзу стал первым в карьере, раньше он всегда выводил сборную России в финал турнира. Российская команда завоевала седьмую подряд медаль чемпионата мира.
Фото: Роман Соловьёв, "Чемпионат"

«Лучший вратарь в мире»


Ни у кого не было сомнений на этом турнире, что Илья Самсонов стал лучшим вратарём этого турнира. Да, его команда играла лишь за бронзу, но во всех матчах он сделал всё возможное, чтобы его партнёры бились за победу. За два матча, которые прошли за сутки, по его воротам нанесли 83 броска. В середине матча со шведами он потянул пах и доигрывал матч с повреждением. Самсонов на этом чемпионате мира выдал вторую по длительности сухую серию в истории – 168 минут и 24 секунды!

«Спасибо команде за этот турнир! Считаю, что мы лучшая команда! Где-то нам просто не повезло, но так сложилась судьба. Во втором периоде дёрнул пах, но ничего страшного, доктора быстро убрали боль, в третьем периоде уже всё в порядке было», — рассказал Самсонов после матча. Чуть позже он войдёт в символическую сборную МЧМ.
Фото: Роман Соловьёв, "Чемпионат"
Каждый хоккеист команды после матча понимал, что если бы не Самсонов, то ничего бы этого не было. «Сегодня был матч за медали. Мы настроились, вышли и добыли их. Самсон, как ни крути, лучший в мире! Большой вратарь, для нас он больше, чем полкоманды. У нас все вратари очень хорошие», — отметил ассистент капитана команды Егор Рыков.

Рекорды Капризова и Воробьёва


Первую шайбу в матче забросил Кирилл Капризов. Для него она стала девятой за турнир. Он забивал шайбы в 6 из 7 матчах команды на турнире, а не смог огорчить лишь словаков, лишь угодив в штангу в том матче уже на 10-й секунде. Девять шайб за один МЧМ – это рекорд для российских игроков в истории, он обошёл Никиту Филатова и Александра Королюка. В итоге Капризов вошёл в символическую сборную МЧМ, а директорат турнира признал его лучшим нападающим.

«Я старался как мог на этом турнире, пытался показать свою лучшую игру. Отдавал все силы в каждом матче, партнёры здорово передачи отдавали. Не придаю значения своему снайперскому рекорду. Если бы не я, то кто-то другой бы забил. Конечно, приятно, но главное — командный результат», — рассказал Капризов.
Фото: Роман Соловьёв, "Чемпионат"
А передачи отдавал ему форвард Михаил Воробьёв, которому в этот день исполнилось 20 лет. Воробьёв стал лучшим ассистентом в истории МЧМ, который не забросил ни одной шайбы за турнир, на его счету 10 передач, и он повторил рекорд Александр Могильного среди отечественных хоккеистов. «Так получилось, что 10 передач отдал на турнире, но сам не забил. Когда партнёры отдавали пасы, не реализовывал моменты, а я когда отдавал, то наоборот. Сегодня смогли победить благодаря воле и характеру! Мы выходили биться за страну с сумасшедшим настроем, силы нужно было доставать хоть откуда», — отметил Воробьёв, ходивший после матча в папахе, переходящем призе лучшему игроку матча.

Незаметные герои сборной


Первое звено и Илья Самсонов были явными героями этой команды, но всегда найдутся те, кто играл важную роль, но остался в тени. Одним из них, безусловно, стал Денис Гурьянов. В матче со сборной США в полуфинале он сделал дубль, реализовал два из двух буллитов, а в матче за третье место забил «бронзовую» шайбу.

«Первый защитник был с шайбой. Я пошёл на него, он скинул второму защитнику. У второго она замешкалась, я выбил и с неудобной руки бросил как мог. Шайба зашла в «домик». Просто повезло. Я заметил, что судья показал руку на ворота, а сам даже не видел своего гола. Эти дни дались очень тяжело как в эмоциональном, так и в физическом плане. Но хорошо, что все мы выдержали. Спасибо парням, тренерскому штабу, болельщикам», — рассказал Гурьянов.
Фото: Роман Соловьёв, "Чемпионат"
В пылу борьбы много забывается, но после того как эмоции утихли, игроки посмотрели хайлайт матча и не могли не обратить внимание на невероятное спасение со стороны Егора Воронкова. В третьем периоде матча со шведами он проявил хладнокровие, выбив шайбу с линии ворот. Сам герой эпизода был абсолютно невозмутим и уверял, что ничего особенного не сделал. Егор был одним из лучших игроков команды в двух последних матчах турнира.

Ещё одним из таких героев стал форвард третьего звена Кирилл Ураков. О нём мало кто знал до этого турнира, но с первых же матчей он обратил на себя внимание настроем и жаждой борьбы. Да, в матче со шведами он получил необязательные две минуты за атаку капитана шведов Джоэля Эрикссона Эка, но в таких матчах иной раз позволительно жёстко сыграть против главной звезды соперников, чтобы сбить их настрой.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Молодёжная сборная России - Хоккей Илья Самсонов Кирилл Капризов Михаил Воробьёв U20 — Хоккей МЧМ-2017
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