Рекорд Бобровского и «Коламбуса»? Команда Овечкина всё испортила

Бобровский побеждён, но не сломлен

Штраф для Кузнецова

Хет-трик Сиссонса остановил «Тампу»

Анисимов и Кейн – это сила!

Гол Тарасенко не спас «блюзменов»

16 матчей продержалась удивительная победная серия «Коламбуса», который за годы своего существования очень редко бывал в центре внимания болельщиков. Повторить рекорд лиги и сравняться с легендарным «Питтсбургом» под предводительством великого Марио «Блю Джекетс» не удалось – свою семнадцатую победу кряду «мундиры» не одержали, и помешал им в этом «Вашингтон».Для клубаматчи на льду «Верайзон центра» традиционно складываются очень непросто, и нынешний поединок исключением не стал. «Столичные» с самого начала захватили инициативу, и уже через пять минут после стартового вбрасывания счёт был открыт – отличился, доработавший эпизод с добиванием. Удачно нейтрализовав меньшинство после удаления Кузнецова, «Вашингтон» вновь прибавил в активности, и в середине периода удвоил преимущество за счёт выстрелаУходя в раздевалку после первого периода наставник «Блю Джекетс»выглядел просто взбешённым, но выволочка, устроенная тренером для хоккеистов своей команды не возымела действия. Во второй двадцатиминутке «Кэпиталз» планомерно нарастил своё преимущество: сначала с добивания отличился защитник Шмидт, а затем Карлсон и Бураковски воспользовались детской ошибкой гостей при выходе из своей зоны.Когда жев пятый раз пробил Бобровского, удачно бросив с острого угла, Торторелла решил заменить россиянина. Стало окончательно ясно, что победная серия «Коламбуса» завершена, но «мундирам» и их великолепному стражу ворот есть чем гордится. За этот впечатляющий «пробег» из 16 выигрышей кряду Бобровский смог выиграть 14 раз, отражая 94,1% бросков и пропуская лишь 1,64 гола в среднем за матч. За этот отрезок «Коламбус» переиграл соперников с общим счётом 64 – 27, перебросал со счётом 514 – 472, реализовал большинство с очень хорошим процентом (28,3%), и 10 разных хоккеистов «Блю Джекетс» забивали победные голы.«Да, серия завершена, но ничего ещё не закончено. Впереди 37 матчей регулярного чемпионата», — с хитрым видом отметил капитан «Коламбуса», команда которого сохранила первое место в лиге. «Боб – отличный парень, он мой друг и настоящий профессионал. Он играет на высочайшем уровне, именно поэтому их команда выиграла так много. Мы с Сергеем вместе встретили Рождество. На льду мы не друзья, но в других вещах до сих пор дружим», — сказал другой новокузнечанин защитник «Вашингтона»Перед началом матча с «Коламбусом» дисциплинарный комитет НХЛ объявил о штрафе в $ 2 тыс. для нападающего «Кэпиталз». Поводом к тому стало второе предупреждение челябинца за нырок, что, согласно правилам, карается денежным штрафом. Первое удаление за «дайвинг», после которого лига берёт такого игрока на карандаш, случилось ещё 20 октября в матче с «Флоридой», а второй инцидент произошёл в конце декабря. Во втором периоде матча с «Нью-Джерси» Кузнецов столкнулся с форвардом соперников, после чего упал лицом вниз. Никакого удаления арбитры не выписали, но подобное наказание НХЛ может выносить и после окончания матчей. Третий случай симуляции будет стоить Кузнецову уже $ 3 тыс, и в нынешнем сезон Евгений стал лишь вторым игроком после аризонца Экмана-Ларссона, кто получил подобное наказание.Согласно правилам, если игроки «Вашингтона» ещё дважды получат штраф за симуляцию или нырок, то раскошелиться на две тысячи придётся уже главному тренеру команды«Молнии» проиграли четвёртый матч из последних шести, не сумев на своём льду справиться с нестабильным «Нэшвиллом». Несмотря на малое количество бросков (19) и достаточно большое количество удалений (6 малых штрафов), «хищники» отправили в ворота «Тампы» шесть шайб, пять из которых пришлись на долю голкипера. Единственным игроком у «Лайтнинг», кто смог переиграть, был, и наставник южанпосле матча взял российского вратаря под защиту.«Каждый матч невозможно действовать на максимуме. Сегодня ни у кого из нас ничего не получалось. Васи старался как мог, но мы забросили только одну шайбу, так что наш голкипер тут совершенно не при чём», — заявил Купер. «Мы полностью уверены в Андрее. Нам надо лучше работать перед воротами», — добавил Джонсон. Главным героем матча стал канадский нападающий «Нэшвилла», впервые в карьере оформивший хет-трик.«Чикаго» смог прервать череду неудач, выиграв во второй раз за семь последних матчей. Битыми оказались «клинки», которые накануне в Нью-Йорке одолели грозный «Рейнджерс», но на льду «Юнайтед-центра» смотрелись недостаточно активно, в два раза уступив хозяевам по количеству бросков. Тем не менее, «Баффало» имел неплохие шансы увезти из Города ветров победу, но помешать этому смогли два человека –. Россиянин оформил свой третий в сезоне голевой дубль и позволил «чёрным ястребам» перевести игру в овертайм, а в дополнительное время всё решил Патрик Кейн.«Сент-Луис» дома достаточно неожиданно уступил «Каролине», не сумев удержать преимущество, добытое по ходу игры. Пропустив первыми, «музыканты» смогли отыграться, а когда в середине второго периодареализовал численный перевес, забросив свою 19-ю шайбу в сезоне, хозяева вышли вперёд, но развить инициативу не смогли. «Ураганы» забили три гола подряд, сумев прервать серию из двух поражений.