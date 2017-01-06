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Обзор игрового дня НХЛ. 5 января 2017 года. Бобровский уступил «Вашингтону»
Фото: Reuters
Текст: Максим Замятин

Рекорд Бобровского и «Коламбуса»? Команда Овечкина всё испортила

«Коламбус» не смог повторить рекорд НХЛ по продолжительности победной серии, а Сергей Бобровский был заменён по ходу игры с «Кэпиталз».
6 января 2017, пятница. 10:00. Хоккей

Бобровский побеждён, но не сломлен


НХЛ - регулярный чемпионат
06 января 2017, пятница. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
5 : 0 2:0, 2:0, 1:0
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 – Винник (Бигл, Шмидт) – 05:06 (5x5), 2:0 – Карлсон (Юханссон, Кузнецов) – 11:32 (5x5), 3:0 – Шмидт (Овечкин, Бекстрём) – 27:28 (5x5), 4:0 – Бураковски (Карлсон) – 36:27 (5x5), 5:0 – Уильямс (Кузнецов) – 45:36 (5x5)

16 матчей продержалась удивительная победная серия «Коламбуса», который за годы своего существования очень редко бывал в центре внимания болельщиков. Повторить рекорд лиги и сравняться с легендарным «Питтсбургом» под предводительством великого Марио «Блю Джекетс» не удалось – свою семнадцатую победу кряду «мундиры» не одержали, и помешал им в этом «Вашингтон».

Для клуба Сергея Бобровского матчи на льду «Верайзон центра» традиционно складываются очень непросто, и нынешний поединок исключением не стал. «Столичные» с самого начала захватили инициативу, и уже через пять минут после стартового вбрасывания счёт был открыт – отличился Даниэль Винник, доработавший эпизод с добиванием. Удачно нейтрализовав меньшинство после удаления Кузнецова, «Вашингтон» вновь прибавил в активности, и в середине периода удвоил преимущество за счёт выстрела Джона Карлсона.


Уходя в раздевалку после первого периода наставник «Блю Джекетс» Джон Торторелла выглядел просто взбешённым, но выволочка, устроенная тренером для хоккеистов своей команды не возымела действия. Во второй двадцатиминутке «Кэпиталз» планомерно нарастил своё преимущество: сначала с добивания отличился защитник Шмидт, а затем Карлсон и Бураковски воспользовались детской ошибкой гостей при выходе из своей зоны.


Когда же Джастин Уильямс в пятый раз пробил Бобровского, удачно бросив с острого угла, Торторелла решил заменить россиянина. Стало окончательно ясно, что победная серия «Коламбуса» завершена, но «мундирам» и их великолепному стражу ворот есть чем гордится. За этот впечатляющий «пробег» из 16 выигрышей кряду Бобровский смог выиграть 14 раз, отражая 94,1% бросков и пропуская лишь 1,64 гола в среднем за матч. За этот отрезок «Коламбус» переиграл соперников с общим счётом 64 – 27, перебросал со счётом 514 – 472, реализовал большинство с очень хорошим процентом (28,3%), и 10 разных хоккеистов «Блю Джекетс» забивали победные голы.

«Да, серия завершена, но ничего ещё не закончено. Впереди 37 матчей регулярного чемпионата», — с хитрым видом отметил капитан «Коламбуса» Ник Фолиньо, команда которого сохранила первое место в лиге. «Боб – отличный парень, он мой друг и настоящий профессионал. Он играет на высочайшем уровне, именно поэтому их команда выиграла так много. Мы с Сергеем вместе встретили Рождество. На льду мы не друзья, но в других вещах до сих пор дружим», — сказал другой новокузнечанин защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов.


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Штраф для Кузнецова


Перед началом матча с «Коламбусом» дисциплинарный комитет НХЛ объявил о штрафе в $ 2 тыс. для нападающего «Кэпиталз» Евгения Кузнецова. Поводом к тому стало второе предупреждение челябинца за нырок, что, согласно правилам, карается денежным штрафом. Первое удаление за «дайвинг», после которого лига берёт такого игрока на карандаш, случилось ещё 20 октября в матче с «Флоридой», а второй инцидент произошёл в конце декабря. Во втором периоде матча с «Нью-Джерси» Кузнецов столкнулся с форвардом соперников Бо Беннеттом, после чего упал лицом вниз. Никакого удаления арбитры не выписали, но подобное наказание НХЛ может выносить и после окончания матчей. Третий случай симуляции будет стоить Кузнецову уже $ 3 тыс, и в нынешнем сезон Евгений стал лишь вторым игроком после аризонца Экмана-Ларссона, кто получил подобное наказание.

Согласно правилам, если игроки «Вашингтона» ещё дважды получат штраф за симуляцию или нырок, то раскошелиться на две тысячи придётся уже главному тренеру команды Барри Тротцу.

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Хет-трик Сиссонса остановил «Тампу»


НХЛ - регулярный чемпионат
06 января 2017, пятница. 03:30 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1 : 6 0:1, 1:3, 0:2
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
0:1 – Фишер (Джохансен, Экхольм) – 02:25 (5x4), 0:2 – Форсберг (Фиала, Джохансен) – 23:56 (5x5), 1:2 – Джонсон (Хедман, Киллорн) – 26:12 (5x4), 1:3 – Сиссонс (Фишер) – 33:21 (5x5), 1:4 – Эллис (Уилсон, Арвидссон) – 34:04 (5x5), 1:5 – Сиссонс (Ернкрок) – 54:02 (en), 1:6 – Сиссонс (Ернкрок, Битетто) – 57:00 (5x5)

«Молнии» проиграли четвёртый матч из последних шести, не сумев на своём льду справиться с нестабильным «Нэшвиллом». Несмотря на малое количество бросков (19) и достаточно большое количество удалений (6 малых штрафов), «хищники» отправили в ворота «Тампы» шесть шайб, пять из которых пришлись на долю голкипера Андрея Василевского. Единственным игроком у «Лайтнинг», кто смог переиграть Пекку Ринне, был Тайлер Джонсон, и наставник южан Джон Купер после матча взял российского вратаря под защиту.

«Каждый матч невозможно действовать на максимуме. Сегодня ни у кого из нас ничего не получалось. Васи старался как мог, но мы забросили только одну шайбу, так что наш голкипер тут совершенно не при чём», — заявил Купер. «Мы полностью уверены в Андрее. Нам надо лучше работать перед воротами», — добавил Джонсон. Главным героем матча стал канадский нападающий «Нэшвилла» Колтон Сиссонс, впервые в карьере оформивший хет-трик.

Анисимов и Кейн – это сила!


НХЛ - регулярный чемпионат
06 января 2017, пятница. 04:30 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
4 : 3 1:1, 1:1, 1:1, 1:0
Баффало Сэйбрз
Баффало
0:1 – Фолиньо – 07:21 (5x5), 1:1 – Хартман – 16:20 (5x5), 1:2 – Окпосо (О'Райлли, Ристолайнен) – 38:10 (5x4), 2:2 – Анисимов (Кемпны, Кейн) – 38:28 (5x5), 2:3 – Айкел (О'Райлли, Окпосо) – 41:10 (5x4), 3:3 – Анисимов (Кейн, Кит) – 57:56 (5x5), 4:3 – Кейн (Тэйвз, Яльмарссон) – 60:56 (3x3)

«Чикаго» смог прервать череду неудач, выиграв во второй раз за семь последних матчей. Битыми оказались «клинки», которые накануне в Нью-Йорке одолели грозный «Рейнджерс», но на льду «Юнайтед-центра» смотрелись недостаточно активно, в два раза уступив хозяевам по количеству бросков. Тем не менее, «Баффало» имел неплохие шансы увезти из Города ветров победу, но помешать этому смогли два человека – Артём Анисимов и Патрик Кейн. Россиянин оформил свой третий в сезоне голевой дубль и позволил «чёрным ястребам» перевести игру в овертайм, а в дополнительное время всё решил Патрик Кейн.

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Гол Тарасенко не спас «блюзменов»


НХЛ - регулярный чемпионат
06 января 2017, пятница. 04:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
2 : 4 0:1, 2:1, 0:2
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 – Райан (Макгинн, Стаал) – 01:09 (5x5), 1:1 – Эдмундсон (Стин, Штястны) – 23:04 (5x5), 2:1 – Тарасенко (Фаббри, Лехтеря) – 27:27 (5x4), 2:2 – Макклемент (Слэвин, Песке) – 31:02 (5x5), 2:3 – Скиннер (Хэнифин, Раск) – 53:52 (5x4), 2:4 – Райан (Стаал, Макгинн) – 58:41 (en)

«Сент-Луис» дома достаточно неожиданно уступил «Каролине», не сумев удержать преимущество, добытое по ходу игры. Пропустив первыми, «музыканты» смогли отыграться, а когда в середине второго периода Владимир Тарасенко реализовал численный перевес, забросив свою 19-ю шайбу в сезоне, хозяева вышли вперёд, но развить инициативу не смогли. «Ураганы» забили три гола подряд, сумев прервать серию из двух поражений.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Вашингтон Кэпиталз Коламбус Блю Джекетс Сент-Луис Блюз Чикаго Блэкхоукс Александр Овечкин Артём Анисимов Владимир Тарасенко Евгений Кузнецов — хоккей Сергей Бобровский
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