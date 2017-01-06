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События вчера Сейчас Сегодня Завтра
МЧМ-2017. Матч за 3-е место Россия-Швеция. Оценки молодёжной сборной России
Фото: Руско Елена, photo.khl.ru
Текст: Филипп Майков

Победный Гурьянов и удививший Воронков. Оценки сборной России

Молодёжная сборная России обыграла шведов в овертайме в матче за 3-е место и в седьмой раз подряд завоевала медали МЧМ.
6 января 2017, пятница. 11:00. Хоккей
После проигранного полуфинала американцам молодёжная сборная России смогла одолеть команду Швеции в матче за 3-е место. После тотального доминирования шведов в первом периоде подопечные Валерия Брагина после перерыва выравняли ход игры, и в первой же смене второго отрезка отличился наш лучший бомбардир Кирилл Капризов. По традиции, жизнь мы усложнили сами себе после грубейшей ошибки Егора Рыкова, а дожать соперника получилось лишь в овертайме, благодаря точному броску Дениса Гурьянова. Заключительный матч сборной на МЧМ-2017 — в оценках «Чемпионата».

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U20 ЧМ-2017. Матч за 3-е место
05 января 2017, четверг. 23:30 МСК
Швеция U20
1 : 2 0:0, 1:1, 0:0, 0:1
Россия U20
0:1 – Капризов (Воробьёв, Рыков) – 20:16 (5x5), 1:1 – Дален – 30:11 (5x5), 1:2 – Гурьянов – 60:33 (3x3)

Вратарь


Илья Самсонов — 6,5

Не успел Самсонов отойти от бомбардировки американцев, как ему в створ прилетело ещё 39 бросков! Илья начал матч немного неуверенно и едва не привёз гол сам себе в первой же смене, после неудачной игры клюшкой за своими воротами. Впрочем, затем успокоился и показал игру высокого уровня, ниже которого он на этом турнире и не опускался. Да, наверное, Самсонову можно предъявить претензии в эпизоде с пропущенной шайбой — даже несмотря на ошибку защитника, Илья рановато выключился из эпизода. Однако 38 отражённых бросков с лихвой покрывают небольшую оплошность нашего голкипера.

Защитники


Михаил Сидоров — Егор Рыков — 6,0

Начала наша первая пара за здравие, уверенно сдерживая первое шведское звено во главе с Нюландером и Эрикссоном Эком. В целом Сидоров и Рыков играли максимально надёжно и просто до ошибки последнего, которая превратилась в нелепый гол. После этого Рыков ошибся ещё раз, допустив выход шведского форварда на рандеву с Самсоновым. Хотя Рыков во многом по воле случая и был записан в ассистенты гола Капризова, в атаке пара себя никак не проявила, имея в активе 0 бросков на двоих.

Вадим Кудако — Михаил Сергачёв — 6,5

Михаил Сергачёв вновь был нашим лучшим защитником на площадке. Он продолжал ловить на себя броски при игре в меньшинстве, хладнокровно играл в чужой зоне и не стеснялся начинать атаки сольными проходами. Кудако в первом периоде схватил ненужное удаление, зацепившись за шведского нападающего двумя руками, но затем играл собранно и уверенно, не стесняясь заряжать в сторону ворот от бортов, что пару раз создавало проблемы шведам. По вопросам обороны к паре претензий нет.

Сергей Зборовский — Егор Воронков — 6,5

Зборовский как будто до сих пор не отошёл от привезённого буллита в матче с американцами и последующими санкциями Брагина в отношении его игрового времени. Сергей ошибался непозволительно часто, раз за разом уступая шведам в индивидуальной борьбе и оставляя за своей спиной порой сразу двух форвардов «Тре крунур» при игре в меньшинстве. Совсем другая ситуация с Воронковым: Егор провёл едва ли не свой лучший матч на турнире. Играл без позиционных ошибок, стал самым бросающим защитником среди россиян, а пару раз просто спас нас от явных голевых моментов, когда сначала смог сдержать Нюландера на широкой дуге, а затем вовремя наложил клюшку на крюк Грандстрёма, после чего шайба докатилась до нашей штанги. Пожалуй, главным минусом в игре Егора стал выход из зоны: почти каждый раз он начинал атаки из-за ворот с «висящим» на спине шведским нападающим, что вполне могло привести к непоправимой потере шайбы.

Григорий Дронов — 6,0

За свои уже стандартные 10 минут на льду Дронов не был замечен в грубых оборонительных погрешностях. Играл просто, без риска, не увлекаясь атакой. У бортов старался не уступать мощным шведским нападающим, всегда навязывая борьбу. Предпочитал лишний раз перестраховаться и отдать ближнему, нежели начинать атаку рискованным длинным пасом.

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Нападающие


Александр Полунин — Михаил Воробьёв — Кирилл Капризов — 7,0

Тройка Воробьёва вновь стала бесспорно лучшей на льду у россиян. После активного, но бестолкового первого периода Капризов сумел отличиться в первой же смене второго отрезка, установив рекорд для российских игроков по количеству голом на одном МЧМ. Этот гол стал для нашего капитана уже девятым, ровно такое же количество передач записал в свой актив ассистент Капризова Воробьёв. Играли в очень мощный прессинг в средней зоне, за счёт чего создали пару опасных моментов. Более того, эта тройка — единственная, у кого получался осмысленный вход в зону через пас и владение, а не через вброс, что сразу давало им огромное преимущество по отношению к шведским защитникам. Чего стоят только 7 бросков одного Капризова!

Денис Гурьянов — Данила Квартальнов — Павел Карнаухов — 6,5

По ходу игры создавалось впечатление, что партнёры Гурьянову попросту не нужны, настолько мощно он вкатывался в зону, ледоколом прорываясь на пятак соперника. Оказалось, оно и к лучшему, ведь именно Денис забросил победную шайбу в овертайме, громко хлопнув дверью в двух последних матчах чемпионата. Созидания звену явно не хватало, всё-таки Гурьянов много брал на себя, а вот Квартальнов с Карнауховым в третьем периоде пару раз устроили настоящий пожар при выбросе шайбы через центр, благо шведы свои возможности упустили. Если же звену и удавалось закрепиться в зоне хоть на несколько секунд, то это была в основном игра за воротами с попыткой отдать передачу на пятак. Один раз получилось, в остальные все варианты перекрывали шведы.
Денис Гурьянов
Фото: Руско Елена, photo.khl.ru

Денис Гурьянов

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Кирилл Ураков — Кирилл Беляев — Яков Тренин — 5,5

Если в первом периоде звено ещё привлекало к себе внимание за счёт удалений Уракова и Беляева, то в последующих сменах парни совсем пропали. Предложить шведам что-то больше, чем активный прессинг в чужой зоне, они не могли, да и все отборы заканчивались потерей через пару секунд. В третьем периоде Тренин пару раз неплохо протащил шайбу «на руках», но его броскам не хватило точности. В остальном довольно блёкло, всё-таки всего два броска на звено — маловато.

Денис Алексеев — Данил Юртайкин — 5,5

Что Алексеев, что Юртайкин потерялись где-то в углах «Белл-центра». Почти всё игровое время нашего четвёртого звена проходило именно там, в вечной возне и безуспешных попытках вылезти на ворота или хотя бы на свободный борт. Один бросок за 15 смен на двоих — показатель неважный. Правда, в обороне парни помогали вполне недурно, не чурались гнаться за соперниками в свою зону, неплохо позиционно работали со шведскими защитниками.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Молодёжная сборная России - Хоккей Илья Самсонов Кирилл Капризов U20 — Хоккей МЧМ-2017
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