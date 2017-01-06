Победный Гурьянов и удививший Воронков. Оценки сборной России

>>> Рекорд Капризова и феерия Гурьянова. Россия вырвала бронзу МЧМ
Вратарь
Илья Самсонов — 6,5
Не успел Самсонов отойти от бомбардировки американцев, как ему в створ прилетело ещё 39 бросков! Илья начал матч немного неуверенно и едва не привёз гол сам себе в первой же смене, после неудачной игры клюшкой за своими воротами. Впрочем, затем успокоился и показал игру высокого уровня, ниже которого он на этом турнире и не опускался. Да, наверное, Самсонову можно предъявить претензии в эпизоде с пропущенной шайбой — даже несмотря на ошибку защитника, Илья рановато выключился из эпизода. Однако 38 отражённых бросков с лихвой покрывают небольшую оплошность нашего голкипера.
Защитники
Михаил Сидоров — Егор Рыков — 6,0
Начала наша первая пара за здравие, уверенно сдерживая первое шведское звено во главе с Нюландером и Эрикссоном Эком. В целом Сидоров и Рыков играли максимально надёжно и просто до ошибки последнего, которая превратилась в нелепый гол. После этого Рыков ошибся ещё раз, допустив выход шведского форварда на рандеву с Самсоновым. Хотя Рыков во многом по воле случая и был записан в ассистенты гола Капризова, в атаке пара себя никак не проявила, имея в активе 0 бросков на двоих.
Вадим Кудако — Михаил Сергачёв — 6,5
Михаил Сергачёв вновь был нашим лучшим защитником на площадке. Он продолжал ловить на себя броски при игре в меньшинстве, хладнокровно играл в чужой зоне и не стеснялся начинать атаки сольными проходами. Кудако в первом периоде схватил ненужное удаление, зацепившись за шведского нападающего двумя руками, но затем играл собранно и уверенно, не стесняясь заряжать в сторону ворот от бортов, что пару раз создавало проблемы шведам. По вопросам обороны к паре претензий нет.
Сергей Зборовский — Егор Воронков — 6,5
Зборовский как будто до сих пор не отошёл от привезённого буллита в матче с американцами и последующими санкциями Брагина в отношении его игрового времени. Сергей ошибался непозволительно часто, раз за разом уступая шведам в индивидуальной борьбе и оставляя за своей спиной порой сразу двух форвардов «Тре крунур» при игре в меньшинстве. Совсем другая ситуация с Воронковым: Егор провёл едва ли не свой лучший матч на турнире. Играл без позиционных ошибок, стал самым бросающим защитником среди россиян, а пару раз просто спас нас от явных голевых моментов, когда сначала смог сдержать Нюландера на широкой дуге, а затем вовремя наложил клюшку на крюк Грандстрёма, после чего шайба докатилась до нашей штанги. Пожалуй, главным минусом в игре Егора стал выход из зоны: почти каждый раз он начинал атаки из-за ворот с «висящим» на спине шведским нападающим, что вполне могло привести к непоправимой потере шайбы.
Григорий Дронов — 6,0
За свои уже стандартные 10 минут на льду Дронов не был замечен в грубых оборонительных погрешностях. Играл просто, без риска, не увлекаясь атакой. У бортов старался не уступать мощным шведским нападающим, всегда навязывая борьбу. Предпочитал лишний раз перестраховаться и отдать ближнему, нежели начинать атаку рискованным длинным пасом.
>>> Россия обыграла Швецию и выиграла бронзу МЧМ. Как это было
Нападающие
Александр Полунин — Михаил Воробьёв — Кирилл Капризов — 7,0
Тройка Воробьёва вновь стала бесспорно лучшей на льду у россиян. После активного, но бестолкового первого периода Капризов сумел отличиться в первой же смене второго отрезка, установив рекорд для российских игроков по количеству голом на одном МЧМ. Этот гол стал для нашего капитана уже девятым, ровно такое же количество передач записал в свой актив ассистент Капризова Воробьёв. Играли в очень мощный прессинг в средней зоне, за счёт чего создали пару опасных моментов. Более того, эта тройка — единственная, у кого получался осмысленный вход в зону через пас и владение, а не через вброс, что сразу давало им огромное преимущество по отношению к шведским защитникам. Чего стоят только 7 бросков одного Капризова!
Денис Гурьянов — Данила Квартальнов — Павел Карнаухов — 6,5
По ходу игры создавалось впечатление, что партнёры Гурьянову попросту не нужны, настолько мощно он вкатывался в зону, ледоколом прорываясь на пятак соперника. Оказалось, оно и к лучшему, ведь именно Денис забросил победную шайбу в овертайме, громко хлопнув дверью в двух последних матчах чемпионата. Созидания звену явно не хватало, всё-таки Гурьянов много брал на себя, а вот Квартальнов с Карнауховым в третьем периоде пару раз устроили настоящий пожар при выбросе шайбы через центр, благо шведы свои возможности упустили. Если же звену и удавалось закрепиться в зоне хоть на несколько секунд, то это была в основном игра за воротами с попыткой отдать передачу на пятак. Один раз получилось, в остальные все варианты перекрывали шведы.
>>> Матчи России за бронзу МЧМ: ноль поражений и новинка для Брагина
Фото: Руско Елена, photo.khl.ru
Денис Гурьянов
Кирилл Ураков — Кирилл Беляев — Яков Тренин — 5,5
Если в первом периоде звено ещё привлекало к себе внимание за счёт удалений Уракова и Беляева, то в последующих сменах парни совсем пропали. Предложить шведам что-то больше, чем активный прессинг в чужой зоне, они не могли, да и все отборы заканчивались потерей через пару секунд. В третьем периоде Тренин пару раз неплохо протащил шайбу «на руках», но его броскам не хватило точности. В остальном довольно блёкло, всё-таки всего два броска на звено — маловато.
Денис Алексеев — Данил Юртайкин — 5,5
Что Алексеев, что Юртайкин потерялись где-то в углах «Белл-центра». Почти всё игровое время нашего четвёртого звена проходило именно там, в вечной возне и безуспешных попытках вылезти на ворота или хотя бы на свободный борт. Один бросок за 15 смен на двоих — показатель неважный. Правда, в обороне парни помогали вполне недурно, не чурались гнаться за соперниками в свою зону, неплохо позиционно работали со шведскими защитниками.