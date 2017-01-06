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175 лет назад 2016
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Игроки, завершившие карьеру в 2016 году: Ричардс, Лекавалье, Федотенко
Фото: Reuters
Текст: Максим Замятин

Лекавалье и ещё 9 хоккеистов, завершивших карьеру в 2016 году

С ушедшим годом завершилась и карьера многих известных хоккеистов. Вспомним, кто повесил коньки на гвоздь в 2016-м.
6 января 2017, пятница. 12:15. Хоккей

н. Венсан Лекавалье


Центрфорвард, ставший одной из клубных легенд «Тампа-Бэй», объявил о завершении карьеры в середине июня. Лекавалье отыграл в НХЛ более тысячи матчей и стал одним из главных действующих лиц в победном для «молний» сезоне-2003/04, когда вместе с Мартеном Сан-Луи, Брэдом Ричардсом и Николаем Хабибулиным он составлял главную ударную силу чемпионского состава «Лайтнинг». В локаут, случившийся годом спустя, Венсан приехал играть в казанский «Ак Барс», но тот сезон вряд ли можно назвать
удачным: канадец набрал только 16 очков в 30 матчах, а команда вылетела из плей-офф в первом же раунде.

Серьёзная травма плеча, потребовавшая операции, и повреждение запястья повлияли на результативность Венсана самым неблагоприятным образом. Постепенно Лекавалье, обладавший солидным контрактом, но уже не приносящий былой пользы, стал обузой для «Тампы», и после сезона-2012/13 его соглашение было выкуплено. После этого интерес к Венсану проявили «Филадельфия», «Детройт» и «Даллас», и форвард сделал выбор в пользу «Флайерз», где отыграл два сезона, а в декабре 2014-го впервые в карьере остался вне заявки на матч. В январе 2016-го его обменяли в «Лос-Анджелес», за который он провёл 42 матча, а летом объявил о завершении карьеры.

«Никогда не забуду наш Кубок Стэнли в 2004 году в «Тампе», и я благодарю этот клуб за то, что дали мне дорогу в НХЛ. Спасибо большое и «Лос-Анджелесу», который дал мне возможность завершить карьеру на позитивной ноте», — сказал Лекавалье в прощальной речи.
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н. Руслан Федотенко


Федотенко – второй завершивший карьеру боец из славного отряда чемпионских «молний». Украинский нападающий повесил коньки на гвоздь в 37 лет, а его последней профессиональной командой стала «Айова Уайлд» — фарм-клуб «Миннесоты», в которую он не смог пробиться.

В НХЛ он дебютировал в сезоне-2000/01 и сразу зарекомендовал себя в «Филадельфии», но два года спустя был обменян в «Тампу», где стал обладателем Кубка Стэнли. В седьмом матче финальной серии 2004 года с «Калгари» именно розовощёкий улыбчивый Руслан стал автором обоих голов «молний», которые принесли южанам исторический успех. Затем в его карьере были «Айлендерс» и «Питтсбург», в котором он повторно выиграл Чашу, а во время локаута-2012/13 Федотенко приехал на родину играть за «Донбасс». Проведя в Донецке два сезона, нападающий принял решение вернуться за океан, а после двух неудачных сезонов в АХЛ завершил карьеру в ранге самого именитого украинского хоккеиста.
Федотенко: когда размышляю о карьере, то понимаю, насколько мне повезло. Я играл на самом высоком уровне, дважды становился обладателем Кубка Стэнли, поэтому я благодарен «Филадельфии» за то, что она дала мне старт в профессиональном хоккее
«Когда размышляю о карьере, то понимаю, насколько мне повезло. Я играл на самом высоком уровне, дважды становился обладателем Кубка Стэнли, поэтому я благодарен «Филадельфии» за то, что она дала мне старт в профессиональном хоккее. Я выхожу в отставку с благодарностью ко всем, кто помогал мне все эти годы», — отметил Федотенко, который вместе с супругой и тремя детьми живёт по месту победной прописки – в Тампе.

н. Брэд Ричардс


«Думал об уходе уже по ходу последнего сезона. Не хотел задерживаться. Семье в последние годы пришлось несладко, потому что я сменил три команды за три года», — вспоминал Ричардс минувшим летом, объявив о завершении карьеры. Но до того, как ему пришлось попутешествовать, в его жизни была всё та же великолепная «Тампа», где он в 2004 году взял не только Кубок Стэнли, но и престижнейший «Конн Смайт Трофи» — приз самому ценному игроку плей-офф.

В сезоне-2014/15 в составе «Чикаго» Ричардс повторно завоевал кубок, и его вклад был также значительным: в 23 матчах плей-офф он набрал 14 (3+11) очков, обыграв свой бывший клуб – «Тампу». Его последней командой стал «Детройт», который, по иронии судьбы, уступил кубковую дорогу всё тем же «молниям».
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н. Скотт Гомес


Скотт Карлос Гомес – настоящий пример американского космополитизма: форвард с явными испанскими корнями родился в столице северной Аляски и стал одним из немногих уроженцев Анкориджа, кому удалось пробиться на самый верх хоккейной лестницы. Гомесу повезло с самого начала: на драфте 1998 года его выбрал «Нью-Джерси», в составе которого центрфорвард дважды стал обладателем Кубка Стэнли. Суперзвездой Скотт не был, но в крепком «дьявольском» коллективе этого и не требовалось, а стабильный результат — 70-80 набранных очков за сезон — позволял Гомесу быть среди лидеров команды и попасть в сборную США на Кубок мира в 2004 году и Олимпиаду в Турине.
Одним из самых экзотических трофеев в карьере Гомеса является Кубок Виктории, который форвард выиграл в 2008 году вместе с «Рейнджерс», переиграв магнитогорский «Металлург»
В локаутный сезон-2004/05 Гомес принял предложение поиграть за подмосковный «Химик», но затем передумал и поехал на малую родину защищать цвета «Аляски Эйсез» в лиге Восточного побережья. Во время плей-офф Скотт перенёс тяжёлую травму, получив перелом костей таза после падения в открытую калитку скамейки запасных, но смог продолжить карьеру. Постепенно форвард превратился в «путешественника», сменив после ухода из «Дэвилз» семь клубов.

В январе 2016 года он подписал пробный контракт с фарм-клубом «Вашингтона», за который набрал 20 очков в 18 матчах. Это помогло ему снова попасть в НХЛ, когда «Оттава» пригласила опытного нападающего на концовку регулярного чемпионата, но за 13 игр в составе «Сенаторз» Гомес набрал только один балл за результативную передачу. Одним из самых экзотических трофеев в карьере Гомеса является Кубок Виктории, который форвард выиграл в 2008 году вместе с «Рейнджерс», переиграв магнитогорский «Металлург».

н. Джон Скотт


7 декабря 2016 года о завершении игровой карьеры объявил нападающий Джон Скотт – главный герой прошлогоднего Матча всех звёзд НХЛ. 34-летний форвард провёл в Национальной хоккейной лиге почти 300 матчей, но ни разу не набирал даже пяти очков за сезон. Всемирную известность ему принесла идея болельщиков выбрать на Матч звёзд незаметного тафгая, и стать капитаном команды Тихоокеанского дивизиона не помешал даже странный обмен из «Аризоны» в «Монреаль» перед самым началом «Олл стар гейм». В рамках всезвёздного турнира Джон забросил две шайбы и стал самым ценным хоккеистом Матча всех звёзд, вписав своё имя в историю.
Набрав 11 очков в 286 матчах, Скотт попал в Зал хоккейной славы, стал известен всему миру и показал хоккейным чиновникам, что бизнес-подход к игре далеко не всегда является правильным
В «Монреале» Скотт только один раз попал в заявку на матч (3 броска, 7 силовых приёмов и 2 минуты штрафа), а всё остальное время провёл в фарм-клубе. В декабре он объявил о завершении карьеры, которая получилась просто уникальной: набрав 11 очков в 286 матчах, Скотт попал в Зал хоккейной славы, стал известен всему миру и показал хоккейным чиновникам, что бизнес-подход к игре далеко не всегда является правильным.
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з. Любомир Вишнёвски


Воспитанник братиславского «Слована» известен привязанностью к родному клубу, в который он возвращался при первой же возможности. Первые шесть сезонов Вишнёвски отыграл на родине, после чего отправился в НХЛ, где также был очень успешен, проведя за океаном 15 сезонов и почти тысячу матчей. В регулярном чемпионате-2010/11 Любомир стал самым результативным защитником Национальной хоккейной лиги (68 очков в 80 матчах), но до Кубка Стэнли его заокеанские команды так и не добрались. В сборной Словакии Вишнёвский стал обладателем медалей чемпионатов мира всех достоинств, в том числе и исторического золота в 2002 году. В конце февраля 2016 года словак объявил о завершении карьеры, набрав за родной «Слован» 10 (2+8) очков в девяти матчах «регулярки» и не сумев вместе с братиславцами пройти в плей-офф столичный ЦСКА.

«Последние два-три года мне приходилось бороться с травмами. Проводил несколько матчей на высоком уровне, а потом выбывал на месяц — так нельзя. И к концу сезона я понял, что пора завершать карьеру. Конечно, я хотел бы ещё поиграть, особенно перед такой аудиторией, но только если бы был здоров. В «Словане» начал карьеру, здесь её и заканчиваю. Трудно подобрать слова. С этим клубом я пережил прекрасные моменты, у меня останутся лучшие воспоминания», — заявил Вишнёвски.

н. Юрий Бабенко


Бабенко начинал выступать в «Крыльях Советов», но по ходу карьеры его имя неизменно стало ассоциироваться с московским «Динамо». В составе бело-голубых он стал двукратным обладателем Кубка Гагарина, а три последних сезона был капитаном команды. После завершения карьеры игрока успешно перешёл на тренерскую работу в молодёжную сборную России.

«Болельщики у нас — особые люди. Я начал понимать это с возрастом. Они не просто живут игрой, находясь на матче, они чуть ли не лучше хоккеистов знают всю подноготную. Поэтому я с огромным уважением отношусь к каждому болельщику, даже если они приходят и ругают нас — это их право. В то же время они всегда нас поддерживали: и в плохих ситуациях, и в хороших. Ну а когда скандируют твоё имя, это даже без комментариев», — сказал Бабенко в интервью клубному сайту после торжественной церемонии проводов.

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н. Ян Булис


Чешский форвард провёл яркую карьеру, сумев с успехом поиграть по обе стороны океана. Уехав в молодом возрасте в Северную Америку, Булис смог пробиться в НХЛ, где на протяжении трёх сезонов был одним из подносчиков снарядов для тогдашней суперзвезды «Кэпиталз» Петера Бондры. Затем были несколько лет в «Монреале» и «Ванкувере», а в 2007 году Булис перебрался в Россию, где с ходу стал одной из звёзд мытищинского «Химика». Четыре последних сезона Ян провёл в челябинском «Тракторе», где даже был капитаном, а в составе чешской сборной стал обладателем бронзы Олимпиады в Турине и серебра ЧМ-2006.

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з. Осси Вяянянен


Габаритный защитник-домосед также успешно поиграл и в НХЛ, и в европейских лигах, оставив о себе добрые воспоминания. За океаном он провёл почти 500 матчей, отыграв четыре сезона в «Финиксе», три – в «Колорадо» и один год проведя в «Филадельфии» и «Ванкувере», который подобрал финна с драфта отказов перед стартом плей-офф-2009. В августе того же года он перебрался к известному соотечественнику — Вилле Пелтонену — в минское «Динамо», но в плей-офф минчане в тот сезон попасть не смогли. Осси вернулся в родной «Йокерит», где получил капитанскую нашивку, и продолжил выступать за «шутов» и после вступления клуба в КХЛ. На чемпионатах мира он стал обладателем наград всех трёх достоинств, а на Олимпиадах взял бронзу в Сочи-2014.

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н. Тим Брент


Канадский центрфорвард запомнился российским болельщикам по двум сезонам в КХЛ: Брент очень удачно влился в состав магнитогорского «Металлурга» и стал обладателем Кубка Гагарина — 2014. Оставаться играть в России Брент не захотел и подписал двусторонний контракт с «Филадельфией», однако не сыграл за основу «лётчиков» ни одного матча. Большая часть карьеры Брента прошла в АХЛ, а в Национальной хоккейной лиге он запомнился тем, что был дважды задрафтован, причём одной и той же командой. В 2002-м его выбрал «Анахайм», но форвард не стал подписывать контракт, и два года спустя его на раунд позже снова взяли «утки».
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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