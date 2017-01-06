Капризов уедет летом в НХЛ? Эксперты о МЧМ-2017

Новиков: Шведы играли красивее всех. Но баллы за красоту дают только в фигурном катании.

Кожевников: Летом, безусловно, очень тяжело Капризова будет удержать в КХЛ, парень созрел для игры в НХЛ.

В традиционной рубрике «Три вопроса экспертам» — двукратный олимпийский чемпион, бывший главный тренер молодёжной сборной Россиии заслуженный тренер РоссииКонечно, ещё до старта турнира наша команда по всем показателям входила в первую четвёрку. Победа в матче за бронзу — заслуженная. Если откровенно говорить, то команда не показывала выдающейся игры, но заслуга Брагина в успехе огромна. Видно, что у нас была полностью тренерская команда. Канада и США показывали очень достойный хоккей и заслуженно вышли в финал, но не стал бы шведов сбрасывать со счетов.Это хоккей, это игра, это спорт. Здесь нет субъективного мнения о том, какую оценку выступлению дать: 6,6 или 5,9. Всё решает площадка. Ребята вышли на игру и вырвали победу для себя. Говорить о том, заслуженно это или нет, я считаю, не нужно. У нас всё нормально в результате, но много вопросов по игре, по подготовке команды и игроков. Мы уступаем своим основным соперникам. Уровень игры канадцев, американцев и шведов был намного выше, чем у наших.Предыдущий и этот чемпионат показали, что золотые медали для нашей команды были на расстоянии вытянутой руки, как и у соперников. Говорить, что для этой команды это максимум, мне кажется, оскорбление нашего хоккея. Раньше это называлось «антисоветчиной». Любая наша команда конкурентоспособна, тренеры обладают достаточно высокой квалификацией, чтобы бороться за золотые медали. Я нисколько не думал, что США выиграет у Канады. Но получилось так. Результат хороший. Шведы играли красивее всех. Но баллы за красоту дают только в фигурном катании. Для победы нужно много-много всего и обязательно удача.Он большой молодец! Если бы не Капризов, то не было бы такого результата на МЧМ. Когда нужно, он забивал и вёл команду за собой. С первых игр было видно, что Кирилл является лидером в сборной. Он оправдал все надежды и достойно выступил. Летом, безусловно, очень тяжело Капризова будет удержать в КХЛ, парень созрел для игры в НХЛ. С такой самоотдачей провёл мировое первенство! Но здесь Кирилл сам должен решать. Жалко, конечно, что такие игроки будут уезжать из нашей лиги, но пока мы не примем какого-то решения в КХЛ, то хоккеисты будут уезжать. Капризов — молодая звёздочка.Когда он перерастёт уровень КХЛ, тогда ему надо будет задумываться о переезде. Сейчас пока он в команде, где ему могут помочь в развитии, помочь заматереть. В НХЛ надо приезжать и показывать результат. Там не учат, там требуют. Если ты подписываешь контракт, то будь любезен отрабатывай его, а если нет, то тебя отправляют в фарм-клуб или вообще куда-нибудь в засаду.Надо взвешивать все «за и против». Взрослые ребята, у них есть агенты. Но лучше, если они слушают себя и старших товарищей, которые не желают им вреда. У нас ребята уже уезжали туда в раннем возрасте и возвращались оттуда другими. Какой-то системы здесь нельзя уловить. Капризову не мешало бы ещё покрутиться здесь, чтобы не быть там пушечным мясом.Капризов – открытие чемпионата. Рад за него, тем более что это парень из Новокузнецка – города, к которому я имел отношение. Удержать, не удержать – это будет зависеть от него. Его могут уговаривать, ему могут советовать, но решать ему. Будет ли он делать шаг в другой хоккей, в другой мир – это только он может определить. Это его выбор. Главное, что он подтвердил свой талант бомбардира и лидера.Конечно, нет! Илья был сильнейшим на этом турнире по всем показателям. Самсонов просто идеально провёл турнир, кто бы что ни говорил про буллиты, но его заслуга в том, что мы заняли третье место, огромна.Я не видел все игры шведского вратаря. Он прилично себя зарекомендовал, но мне Самсонов понравился больше. Как правило, из своего опыта могу сказать, что приз отдают тому, чья команда в турнирной сетке оказалась выше. Может быть, организаторы посчитали, что Сандстрём более эффектный, более талантливый. Самсонов провёл великолепный чемпионат мира. Он был не половиной, он был 4/5 команды. Мы обязаны ему бронзой.Считаю, что Самсонов – игрок номер один в нашей команде. Я с ужасом представляю, что будет дальше, если у нас не будет вратаря такого уровня. Тогда никакая команда не сможет завоевать самые большие медали. Очень рад видеть такую его игру.Организаторы иногда поступают таким образом, чтобы не обидеть другие страны. Мне трудно сказать, как определялся лучший вратарь. Но Самсонов был достоин этого звания. Может быть, здесь сказалось то, что мы проиграли американцам по буллитам. Не нам судить. Самсонов сейчас один из самых перспективных вратарей по своему возрасту в мире, это факт. А кого наградили – того наградили. Россия отмечает своего вратаря, это очень высокая награда.