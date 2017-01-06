Гурьянов, Шабо, Хишир. Кто из героев МЧМ сыграет через год в НХЛ?

Томас Шабо (Канада)

Как и у Самсонова, контракт Капризова заканчивается в апреле 2018 года. Можно ехать сейчас, но в «Миннесоте» нет русскоязычных игроков.

Дилан Строум (Канада)

Александр Нюландер (Швеция)

Джоэль Эрикссон Эк (Швеция)

Шабо — надёжный защитник, который играл во всех возможных ситуациях и был лидером по игровому времени, по-настоящему железный человек.

Нико Хишир (Швейцария)

Чарли Макэвой (США)

Хишир будет драфтоваться только в этом году, клубы НХЛ его выберут под первым или вторым номером.

Клэйтон Келлер (США)

5 января в Монреале подошёл к концу очередной молодёжный чемпионат мира. Победу праздновали хоккеисты сборной США, обыгравшие по буллитам канадцев со счётом 5:4. Самым ценным хоккеистом турнира был признан защитник сборной кленового листа. Бронзовые медали достались хоккеистам сборной России, переигравшим команду Швеции (2:1 ОТ). Присматриваемся к лучшим игрокам турнира, которые уже в скором времени смогут стать звёздами НХЛ.Чем запомнился на МЧМ: выдал вторую по продолжительности сухую серию в истории молодёжных чемпионатов мира – 168 минут и 24 секунды. Неоднократно спасал свою команду в полуфинале с американцами и в матче за третье место со шведами. Журналисты включили Самсонова в символическую сборную чемпионата мира.Сыграет ли в следующем сезоне в НХЛ: контракт Самсонова с «Магниткой» заканчивается только в апреле 2018 года, да и молодому голкиперу было бы неплохо провести ещё один сезон в топ-клубе КХЛ, прежде чем ехать в систему клуба «Вашингтон Кэпиталз».Чем запомнился на МЧМ: стал лучшим снайпером турнира, забив шайбы в 6 из 7 матчей. Капризов также вошёл в символическую сборную турнира, а директорат МЧМ признал его лучшим форвардом. 12 (9+3) очков позволили Кириллу стать лучшим бомбардиром чемпионата мира.Сыграет ли в следующем сезоне в НХЛ: как и у Самсонова, контракт Капризова заканчивается в апреле 2018 года. Можно ехать сейчас, но в «Миннесоте» нет русскоязычных игроков, а Кириллу стоит провести ещё один год в уфимском «Салавате Юлаев», подучить английский, а потом ехать в сильнейшую лигу мира.Чем запомнился на МЧМ: пообещал перед турниром Валерию Брагину, что покажет себя, и не обманул. В полуфинале турнира сделал дубль, а также в послематчевой серии буллитов реализовал два броска из двух. В матче за третье место стал автором «бронзовой» шайбы. Вторую половину турнира играл практически в двух звеньях.Сыграет ли в следующем сезоне в НХЛ: позиции Гурьянова в клубе АХЛ «Техас Старз» должны стать лучше после этого турнира. Тренеры главной команды должны обратить на него внимание, и он дебютирует в НХЛ в следующем сезоне, если уже не в этом.Чем запомнился на МЧМ: Шабо на фоне мастеровитых нападающих канадцев произвёл самое яркое впечатление. Надёжный защитник, который играл во всех возможных ситуациях и был лидером по игровому времени, по-настоящему железный человек. Журналисты признали его самым ценным хоккеистом турнира.Сыграет ли в следующем сезоне в НХЛ: «Оттава», наверное, сейчас жалеет, что отправила Шабо в юниорскую лигу в этом сезоне. На МЧМ он показал, что столичный клуб не ошибся с выбором его в первом раунде драфта. В следующем году Шабо будет основным игроком «Сенаторз».Чем запомнился на МЧМ: Строум стал лучшим бомбардиром канадской сборной среди нападающих и вёл за собой команду на ранних стадиях. В решающий же момент он не смог показать себя.Сыграет ли в следующем сезоне в НХЛ: так получилось, что в «Аризоне» собирается перспективная команда из молодых канадских звёзд. МЧМ показал, почему «койоты» не дали Строуму проявить себя в НХЛ уже в этом сезоне. После турнира он поедет в юниорскую сборную, где наберётся ещё опыта, чтобы в следующем году стать основным игроком «Аризоны».Чем запомнился на МЧМ: Нюландер стал одним из лучших бомбардиров турнира, вёл свою команду в решающих матчах, но в самый важный момент не смог проявить себя.Сыграет ли в следующем сезоне в НХЛ: у Нюландера есть шансы сыграть в НХЛ уже в этом сезоне, год он проводит в клубе АХЛ. У «Баффало» периодически возникают проблемы с составом, поэтому вызов перспективного игрока, хорошо сыгравшего на МЧМ, не будет удивительным.Чем запомнился на МЧМ: был капитаном сборной Швеции и мозгом команды. Именно от него исходила вся опасность и большая угроза. Но в решающих матчах турнира он не смог, как и все шведы, показать характер и бойцовские качества.Сыграет ли в следующем сезоне в НХЛ: Эрикссон Эк уже в этом сезоне поиграл в НХЛ и проводит эту часть сезона в шведском клубе. По окончании сезона у себя на родине он вернётся в Северную Америку и, возможно, вновь сыграет за «Миннесоту» или хотя бы за её фарм-клуб.Чем запомнился на МЧМ: стал самым ярким хоккеистов не из топ-4 сборных турнира и самым ярким игроком, не задрафтованным клубами НХЛ. Хишир забивал шайбы в самый важный момент и был лидером своей скромной сборной. В четвертьфинале с американцами (2:3) мог сделать хет-трик и перевести игру в овертайм.Сыграет ли в следующем сезоне в НХЛ: Хишир будет драфтоваться только в этом году, клубы НХЛ его выберут под первым или вторым номером, поэтому место в НХЛ в следующем сезоне ему гарантировано на 99%.Чем запомнился на МЧМ: так вышло, что у двух североамериканских сборных самое яркое впечатление оставили именно защитники. Макэвой был лидером по игровому времени и проявил себя в самые нужные для своей команды моменты как во время игры в защите, так и в атаке. По итогам турнира его включили в символическую сборнуюСыграет ли в следующем сезоне в НХЛ: Макэвой играет за команду Бостонского университета, именно «Бостон» задрафтовал его в НХЛ. Он будет на глазах у скаутов и руководства клуба весь сезон, и у него будет ещё не один шанс убедить их, что он уже готов к выступлению в НХЛ со следующего сезона.Чем запомнился на МЧМ: юркий нападающий, регулярно создавал проблемы защитникам соперников. По итогам турнира журналисты включили его в символическую сборную.Сыграет ли в следующем сезоне в НХЛ: хоккей меняется, поэтому всё больше акцент будет сделаться на молодых и юрких нападающих. «Аризоне» нужна свежая кровь, и в следующем году с Келлером, Строумом и другими молодыми талантами в клубе может начаться новая эпоха.