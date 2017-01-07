Вратарь из билетной кассы и победный гол Панарина

Второй победный от Панарина
«Чёрные ястребы» смогли одержать вторую победу подряд после очень непростого выигрыша во встрече с «Баффало» (4:3 ОТ). Место в воротах «Чикаго» вторую игру кряду получил номинально второй вратарь команды Скотт Дарлинг, и это решение наставника «Блэкхоукс» Джоэля Кенневилля оказалось безупречно выверенным: Дарлинг отразил 39 бросков из 40, сумев сохранить для партнёров победный счёт. Главными действующими лицами в атаке стали всем известные люди – Джонатан Тэйвз и Артемий Панарин. Капитан хозяев в середине первого периода открыл счёт, завершив великолепную многоходовку в касание с участием Госсы и Хинострозы – это был пятый результативный балл Тэйвза в пяти последних матчах.
В середине второго периода Панарин эффектным кистевым броском реализовал удаление Дерека Райана, и этот гол стал для «Чикаго» победным. Российский форвард «Блэкхоукс» прервал засуху из шести матчей подряд без заброшенных шайб, записав в свой профайл второй победный гол в сезоне.
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Из билетной кассы – в ворота
В НХЛ продолжается золотое время «экстренных вратарей», в число которых попадают самые неожиданные личности. Несколько дней назад «Каролина» в качестве резервного голкипера заявила менеджера по экипировке, и наставник «ураганов» Билл Питерс даже дал ему сыграть семь секунд в матче с «Тампой». Похожая история была и в стане «пантер», у которых на разминке перед игрой с «Нэшвиллом» «сломался» Роберто Луонго. В воротах «Флориды» с первых минут появился его сменщик Джеймс Раймер, и большую часть первого периода Луонго отсутствовал на скамейке запасных. Незадолго до перерыва Роберто вернулся из раздевалки, но потом снова исчез, и руководство «Пантерз» было вынуждено объявить, что их основной голкипер не может даже исполнять номинальную роль запасного.
Чтобы выполнить все требования регламента, южанам необходимо было срочно заявить ещё одного вратаря, и роль «бэкапа» выпала на специалиста по продаже билетов Бобби Сегина. Человек с весьма хоккейной фамилией никогда не играл на профессиональном уровне, но иногда помогал команде на тренировках и впервые был одет на официальный матч НХЛ. Наставник «Флориды» Том Роу, в отличие от своего коллеги Питерса, не дал сыграть неожиданному вратарю-новичку, но и риск в данном случае был куда выше, поскольку хоккеисты «Пантерз» смогли довести матч до победного конца.
Стоит добавить, что перед встречей «Флорида» — «Нэшвилл» хоккеисты почтили память погибших после стрельбы в международном аэропорту Форт-Лодердейла, а на стадионе в Санрайзе были усилены меры безопасности. В составе «хищников» в НХЛ дебютировал нападающий Владислав Каменев: 20-летний уроженец Орска провёл на льду чуть больше 10 минут, отметился одним броском в створ и малым штрафом в начале третьего периода, который не был реализован.
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Этот скоростной «Торонто»
«Кленовые листья» одержали шестую победу в семи последних матчах, обыграв в гостях «Нью-Джерси». Команда Майка Бэбкока сделала результат за первые 15 минут встречи, когда в воротах «Дэвилз» побывало четыре шайбы подряд: застрельщиком выступил Назем Кадри, реализовавший численный перевес, а затем его поддержали Браун, Мэттьюс и Бозак. Остон Мэттьюс стал автором победного гола «Торонто», за счёт которого он догнал по количеству заброшенных шайб другого новичка, Патрика Лайне (по 21), а заодно продлил собственную результативную серию до восьми матчей (7 голов, 5 передач).
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«Колорадо»: первая победа в шести матчах
«Лавины» прервали серию поражений, сумев в упорной борьбе вырвать победу в домашнем матче с «Айлендерс». «Колорадо» продолжает играть без Семёна Варламова, который за неделю до Нового года получил травму паха, но уже близок к возвращению в строй: в этом матче он выполнял функции запасного вратаря, и, возможно, именно этот факт послужил дополнительной мотивацией для его коллеги по амплуа Келвина Пикара. Голкипер отразил 35 бросков, 15 из которых пришлись на сложнейший второй период, а победу «Эвеланш» принёс гол Макиннона в овертайме.
«Пикар сыграл свой лучший матч за очень долгое время», — отметил вратаря главный тренер «Колорадо» Джаред Беднар, и выздоравливающему Варламову будет не так просто вернуть себе статус первого номера.
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