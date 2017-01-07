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КХЛ. Превью игрового дня. 7 января 2016 года
Фото: Неелов Ярослав, photo.khl.ru
Текст: Владислав Уткин

«Локомотив» выиграет в Омске, «Трактор» огорчит Назарова

«Ак Барс» приблизится к «Магнитке», «Локомотив» увезёт победу из Омска, а СКА прервёт серию поражений.
7 января 2017, суббота. 11:00. Хоккей
КХЛ - регулярный чемпионат
07 января 2017, суббота. 13:00 МСК
Металлург Нк
Новокузнецк
Динамо М
Москва

В прошлой встрече динамовцы неожиданно уверенно переиграли «Сибирь» и продолжают вести борьбу за попадание в первую четвёрку на Западе, место в которой по итогам «регулярки» даёт право начать матчи плей-офф дома. К сожалению для москвичей, в столкновении с Артюхиным травму шеи получил вратарь Александр Лазушин. А «Кузня» проиграла в седьмой встрече подряд. Думается, что, находясь в такой форме, она не станет непроходимым соперником для «Динамо».

Наш прогноз: «Динамо» победит с разрывом минимум в две шайбы.

КХЛ - регулярный чемпионат
07 января 2017, суббота. 13:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Витязь
Московская область

Игра будет очень нервной и напряжённой: обеим командам нужно решать задачу выхода в плей-офф, а сибирякам ещё необходимо заставить своих болельщиков забыть о неудачной игре с «Динамо», где во втором периоде у них практически ничего не получилось, из-за чего они и проиграли. Главная проблема у хозяев – молчание лидеров. После декабрьской паузы на Евротур Шалунов и Шумаков на двоих забросили всего одну шайбу и сделали одну передачу. Логика подсказывает, что когда-то их должно будет прорвать, но вряд ли это произойдёт в игре с подмосковной командой, которая в этом сезоне в игровом плане сильна, как никогда.

Наш прогноз: «Витязь» увезёт победу из Новосибирска.

КХЛ - регулярный чемпионат
07 января 2017, суббота. 14:00 МСК
Авангард
Омская область
Локомотив
Ярославль

В одной из центральных встреч дня сойдутся «Авангард» и «Локомотив» — команды, входящие в пул лидеров в своих конференциях. Омичи носят это звание благодаря высокой позиции в таблице, а «Локомотив» в последнее время является одним из лучших коллективов Запада по игре. Что касается Омска, то в предыдущих встречах очки давались ему натужно. Такой же получилась победа над «Витязем» в последней игре, когда «ястребы» сначала сами себе создали проблемы, позволив сопернику повести 2:0, а затем героически их преодолели. Матч будет интересным, а победа достанется гостям.

Наш прогноз: «Локомотив» выиграет в Омске.

КХЛ - регулярный чемпионат
07 января 2017, суббота. 16:00 МСК
Лада
Тольятти
Салават Юлаев
Уфа

В отличие от матча в Омске, в Тольятти сойдутся коллективы, у которых дела в последнее время совсем не ладятся. Недавно «Лада» и «Салават» уже играли в этом же городе, и тогда победу со счётом 6:4 праздновали хозяева. Впрочем, как показало время, сильного положительного импульса она им не придала, и подопечные Аболса затем проиграли ещё дважды – «Магнитке» и «Трактору». А уфимцы недавно смогли, вопреки ожиданиям, выиграть в «зелёном дерби» у «Ак Барса», и на фоне победы над принципиальным соперником их психологический настрой должен улучшиться.

Наш прогноз: «Салават» возьмёт реванш у «Лады» за недавнее поражение.

КХЛ - регулярный чемпионат
07 января 2017, суббота. 17:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Трактор
Челябинск

Этим матчем нижнекамцы заканчивают свою домашнюю серию, и, конечно, на выезд им хочется отправиться с победным настроем. Начали они её здорово, с трёх побед, но в предыдущей встрече уступили «Магнитке». Челябинцы в последнее время тоже хороши, даже в проигранных «Авангарду» и «Ак Барсу» матчах они сопротивлялись до конца. Хозяевам в этой встрече не помогут Рясенский, Секстон и Макаров, а у «Трактора» не сыграет Кручинин.

Наш прогноз: победа достанется гостям.

КХЛ - регулярный чемпионат
07 января 2017, суббота. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Металлург Мг
Магнитогорск

Эта встреча может стать очень важной в плане распределения лидирующих позиций по итогам регулярного чемпионата на Востоке. Ситуация простая: казанцам, чтобы продолжать бороться за первое место, необходимо побеждать и желательно в основное время. В прошлой встрече они уступили у себя дома «Салавату», так что второго поражения подряд от принципиального соперника болельщики могут не понять. «Магнитка» же на днях обыграла другую команду из Татарстана – «Нефтехимик». Обе команды на ходу, поэтому нас ждёт противостояние с непредсказуемым исходом.

Наш прогноз: отдадим предпочтение хозяевам.

КХЛ - регулярный чемпионат
07 января 2017, суббота. 17:00 МСК
Динамо Мн
Минск
ЦСКА
Москва

Что ни говори, а новогодние каникулы в плане хоккея в Минске получаются очень интересными! С разрывом в четыре дня столица Беларуси принимает обоих лидеров Запада – ЦСКА и СКА, которые сейчас с новыми силами поведут борьбу за первенство в конференции. После феерической победы над СКА минчане неожиданно оступились в игре с «Северсталью». Впрочем, наверняка они соберутся после этой неудачи и выдадут в игре с москвичами свой максимум, который помог им одолеть питерских «армейцев». ЦСКА начал новый календарный год победой в Риге и явно настроен продолжить побеждать в Минске.

Наш прогноз: при упорном сопротивлении хозяев ЦСКА вырвет победу.

КХЛ - регулярный чемпионат
07 января 2017, суббота. 17:00 МСК
Йокерит
Хельсинки
Северсталь
Череповец

«Северсталь» приедет в Хельсинки, прервав свою серию из поражений в Минске, чего от них мало кто ждал. После игры главный тренер череповецкой команды Александр Гулявцев поблагодарил хоккеистов за то, что они воевали и сражались. Смогут ли они повторить такую же игру в гостях у «Йокерита», увидим сегодня. Финская команда в последнее время выступает неровно, но победа над лидером чемпионата из Санкт-Петербурга может вдохнуть в них новые силы. Удастся ли избежать «шутыам» участи «Динамо», которое после победы над СКА проиграло этому же сопернику?

Наш прогноз: «Йокериту» нужно рваться в плей-офф, победа останется за ним.

КХЛ - регулярный чемпионат
07 января 2017, суббота. 18:00 МСК
Динамо Р
Рига
СКА
Санкт-Петербург

Если раньше болельщики задавались вопросом: «Когда же СКА проиграет?» — то теперь его впору переделывать в: «Когда же СКА выиграет?». Проигрывать команде Знарка нельзя ни в коем случае – главный конкурент в лице столичных одноклубников уже догнал и жаждет перегнать их. Но и рижане в последнее время тоже не подарок. Двумя днями ранее московские «армейцы» смогли сломить их сопротивление только в третьем периоде, так что и в этой игре они будут упираться до последнего.

Наш прогноз: СКА не допустит пятого поражения подряд и победит.

>>> СКА пропустил вперёд ЦСКА, Знарок обогнал предшественников
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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