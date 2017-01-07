Капризову – 9,0, Рубцову – 5,0! Оценки сборной России за МЧМ

Владислав Сухачёв – 6,0

Антон Красоткин – б/0

Егор Рыков – 8,0

Рыков – лучший игрок обороны сборной России на чемпионате мира, причём с запасом. Не зря Брагин определил его на вершину большинства, откуда он в лучших традициях Гончара, Зубова или, скажем, Орлова дирижировал партнёрами.

Михаил Сидоров – 6,5

Сергей Зборовский – 6,0

Егор Воронков – 6,0

Артём Волков – 5,5

Григорий Дронов — 5,5

Вадим Кудако – 5,0

Игры в одном звене с Линусом Умарком не прошли даром. После столь выдающегося чемпионата мира у Капризова только одна дорога — в НХЛ.

Денис Гурьянов – 8,0

Михаил Воробьёв – 7,5

Александр Полунин – 7,0

Яков Тренин – 7,0

Кирилл Ураков – 6,5

Данила Квартальнов – 6,0

Павел Карнаухов – 6,0

Данила Юртайкин – 5,5

Денис Алексеев – 5,5

Кирилл Беляев – 5,5

Рубцов не набрал ни одного очка, не имея толком даже моментов для взятия ворот, а последние два матча пропускал из-за перелома носа.

Герман Рубцов – 5,0

Организаторы лучшим вратарём МЧМ неожиданно признали шведа Феликса Сандстрема, но зато журналисты по достоинству оценили игру Ильи Самсонова и включили его в символическую сборную турнира. Какие-то сомнения по поводу того, кто из голкиперов показал наиболее выдающуюся игру, посеял полуфинал Россия – США. Самсонов хоть и совершил четыре десятка спасений, неоднократно выручая команду, пропустил с нулевого угла и не смог ничего поделать с Троем Терри в роковой серии буллитов. Однако матч за третье место расставил всё по своим местам. Илья снова показал себя Атлантом, который на своих плечах держит оборону сборной России. По итогам турнира он отразил больше бросков, чем кто-либо из вратарей-участников МЧМ, и установил рекордную сухую серию.Из-за плотного графика на старте группового этапа было понятно, что матч с Латвией сыграет не Самсонов, а кто-то из его сменщиков. Выбор пал на Владислава Сухачёва, и он не подвёл. Одна пропущенная шайба – не более, чем погрешность. Мог, правда, стать автором курьёза, неудачно сыграв на выходе, но фортуна оказалась на стороне голкипера. Заканчивал турнир в лазарете.Сын Дмитрия Красоткина начинал сезон в статусе третьего вратаря «молодёжки», но после травмы Сухачёва получил место на скамейке. Выйти на лёд, правда, ему так и не довелось.Пойдём от противного и сначала укажем на недостатки питерского «армейца». Единственный гол шведов в матче за третье место – вина его и только его. В полуфинале с американцами Рыков также не обошёлся без ошибки. Не очень активен в атаке Егор был и в четвертьфинале с датчанами. На этом шероховатости в игре нашего ведущего защитника заканчиваются. Рыков – лучший игрок обороны сборной России на чемпионате мира, причём с запасом. Не зря Брагин определил его на вершину большинства, откуда он в лучших традициях Гончара, Зубова или, скажем, Орлова дирижировал партнёрами. По катанию, видению площадки, смелости, в конце концов, ему не было равных. Логично, что и игрового времени у Рыкова было значительно больше, чем у коллег по амплуа.На протяжении всего группового этапа не получалось отделаться от ощущения, что одного из сильнейших защитников сборной России тянут вниз партнёры. Что Зборовский, что Кудако заставляли держать ухо востро, тем самым не позволяя ему раскованно подключаться к атакам. Михаилу то и дело приходилось подчищать за напарниками. Начиная с игр плей-офф, мы увидели настоящего Сергачёва. Того самого, что на старте сезона сыграл три матча за «Монреаль». Солидного, уверенного в себе и по-хоккейному мужественного. Он не только стал позволять себе проходить с шайбой на чужой «пятак», но и принялся блокировать броски в промышленных масштабах.Особенно полезен Сергачёв был в меньшинстве. Единственное, что можно поставить ему в укор – невысокая результативность. После того как он кистевым броском поразил ворота канадцев в стартовом матче турнира, Михаил не забивал.Став напарником Рыкова по первой паре, групповой этап казанец провёл на высоком уровне, в том числе матчи с канадцами и американцами. В игре с «кленовыми» они и вовсе стали единственной парой, которая не проиграла свой микроматч. Игры на вылет сложились для Сидорова не так благополучно, особенно это касается игры с Данией, в которой он грешил ненужными удалениями.На чемпионат мира Зборовский отправлялся в статусе ключевого защитника сборной России и игрока с феноменальным показателем полезности «+51» в CHL. Турнир в Торонто и Монреале он также закончил в плюсе, но место во второй паре с Сергачёвым потерял после первой же игры с канадцами. Оставшиеся матчи провёл на среднем уровне, практически не участвовал в атаках и «привёз» сразу два буллита.Человек-невидимка. Матчи с американцами и канадцами провёл не лучшим образом, но в целом был незаметен на протяжении всего турнира. Ни тебе сокрушительных силовых приёмов, ни подключений в атаку, ни грубых позиционных ошибок. Единственный яркий эпизод с участием защитника «Витязя» — вынос шайбы с ленточки ворот в матче за третье место. Для защитника третьей пары не так уж и плохо, а вот для игрока с опытом чемпионата мира явно недостаточно.Из-за травмы динамовец провёл всего два матча на турнире, за которые сложно дать оценку его игре. Несмотря на приличный показатель полезности, в стартовой встрече чемпионата мира канадцы дважды реализовали большинство, когда он был на льду.Как и большинство защитников сборной России, провалил матч с Канадой. Впоследствии из-за травмы Волкова выходил на лёд в качестве седьмого защитника и получал в среднем около 10 минут за игру. Небольшой айстайм свёл ошибки одного из самых молодых игроков сборной России к минимуму, но выход из зоны магнитогорцу давался тяжело.Худший защитник сборной России на чемпионате мира. Первые матчи не обходились без голов, пропущенных по вине Кудако. Не стала исключением даже игра с Латвией, в которой единственную шайбу соперник забил из-под череповчанина. Огрехи в игре Кудако стали менее заметны после того, как Брагин перевёл его к Сергачёву.Лучший снайпер чемпионата мира. Лучший нападающий турнира, включённый в символическую сборную. Лидер МЧМ по голам в большинстве. Рекордсмен по голам среди россиян за всю историю молодёжных чемпионатов мира. Всего на одно очко отстал от Евгения Кузнецова, который с 13 очками удерживает лидерство по результативности среди наших соотечественников. Нужны ли ещё какие-то звания, титулы или эпитеты, чтобы описать вклад Капризова в бронзовые награды, завоёванные сборной России? Капитан сыграл на уровне будущей мировой звезды и проявил себя настоящим вожаком. Капризов одинаково хорош был как в комбинационной игре, так и в индивидуальных действиях. Быстрая атака – пожалуйста, выверенный кистевой бросок – на здоровье, рутинная работа на «пятаке» – легко! Порой Кирилл создавал голы из ничего, причём их нельзя назвать типично «мусорными». Наш ведущий нападающий думал быстрее соперников, бежал быстрее соперников и бросал так, что вратарям оставалось лишь разводить руками. Игры в одном звене с Линусом Умарком не прошли даром. После столь выдающегося чемпионата мира у Капризова только одна дорога — в НХЛ.Сейчас в это сложно поверить, но место в составе Гурьянову было отнюдь не гарантировано. Денис и прошлый чемпионат мира пропустил и перед этим был на «испытательном сроке». Убедив Брагина, что он нужен команде, тихой сапой набирал очки на групповом этапе, а по-настоящему раскрылся в плей-офф. Когда один за другим начали травмироваться нападающие и кого-то нужно было использовать в двух звеньях, выбор пал на Дениса. Единственный представитель АХЛ в сборной России действовал напористо, зрело и агрессивно. Полуфинал с американцами Гурьянов провёл на высочайшем уровне, добавив к дублю уверенную игру на буллитах. Он же стал автором «бронзового» гола в игре со шведами. То, как тольяттинец проявил себя в ключевые моменты турнира, позволяет говорить о нём как о лидере по духу.Место в первом звене «молодёжки» уфимец получил во многом из-за того, что имел опыт совместного выступления с Капризовым за «Салават Юлаев». Ставка Брагина на сыгранную связку сработала на все 100 %. Воробьёв играл не ярко, но стал лучшим ассистентом чемпионата мира, а подавляющее большинство его передач были адресованы как раз Капризову. Повторил рекорд Александра Могильного, который на МЧМ-88 также отдал 10 голевых передач и стал обладателем уникального достижения. Воробьёв оказался лучшим ассистентом в истории МЧМ, не забившим ни одной шайбы.Нападающий, оставшийся на этом чемпионате мира без своих одноклубников Коршкова и Красковского, провёл противоречивый турнир. С одной стороны, Полунин стал одним из самых результативных игроков сборной России. С другой — очки он набирал всего в двух матчах, один из которых – против Латвии. «Железнодорожнику» явно недоставало пробивной мощи. Растворившись на льду в стартовой игре с Канадой, в дальнейшем Александр стал чаще участвовать в комбинационной игре и куда больше помогать Капризову, а в четвертьфинале с датчанами стал автором гола-курьёза. Его безобидный вброс в зону обернулся шайбой, заброшенной от красной линии.Челябинца, который способен сыграть в центре, Брагин задействовал исключительно на фланге. Видимо, для того чтобы в полной мере раскрыть его атакующий потенциал, освободив от оборонительной ноши. В целом эта задумка главного тренера оправдалась. Тренин был наиболее активным форвардом не из топ-6 и привлекался в первую спецбригаду большинства, где эффективно действовал на «пятаке». Был одним из самых бросающих игроков сборной России, регулярно угрожая воротам. Фактурой и силовыми проходами на «пятак» напомнил своего земляка Валерия Ничушкина. Когда Тренин был на площадке, с доставкой шайбы в гущу событий проблем не возникало.Несмотря на то что набрал всего два очка, нижегородец может записать этот чемпионат мира себе в актив. Ураков не был однозначной фигурой перед стартом турнира, но моментов он создал не меньше, чем форварды ведущих звеньев. Чего только стоит попадание в перекладину в матче с Данией или шесть бросков по воротам сборной США в полуфинале! С теми же американцами, но в группе, нападающий «Торпедо» отметился голом в меньшинстве.После того как он в качестве капитана отметился двумя мощными кистевыми бросками на Суперсерии, от племянника Дмитрия Квартальнова ждали большего. Прежде всего, в атаке. В итоге ни один из его бросков на чемпионате мира не достиг цели. Далеко не всегда центр второго звена был успешен на точке вбрасывания. Основная задача Квартальнова — разрушение и игра в меньшинстве, с чем он, в принципе, справлялся. Габаритный и тактически грамотный форвард был полезен при игре «4 на 5». Лучшим матчем московского «армейца» на турнире стал четвертьфинал с Данией, когда он провёл на льду рекордное время среди всех нападающих и успевал по обе стороны площадки.На пару с Квартальновым составлял ведущую связку форвардов для меньшинства. Усердно оборонялся, но при этом совершал позиционные просчёты, которые выливались в пропущенные шайбы. Худшим матчем для уроженца Минска стала встреча с американской «молодёжкой» на групповом этапе, когда свой микроматч он проиграл со счётом 0:3. В остальном же сыграл результативнее Квартальнова, набирая очки в основном с «маленькими» сборными.Неплохая статистика юного «железнодорожника» не должна вводить в заблуждение. Два из своих трёх очков Юртайкин набрал в игре с латышами, которые предоставили ему чистый лёд. В играх, где соперник предлагал плотную и жёсткую игру, нападающий четвёртого звена терялся. Пропустил два матча из-за травмы, но вернулся к полуфиналу с американцами, в котором заработал глупое удаление.Как и вся четвёртая тройка, слабо сыграл в обороне против канадцев. Неубедительно выглядел на «точке», в частности в полуфинале с американцами выиграл всего два вбрасывания. Для центра четвёртого звена, скажем прямо, негусто. Единственное очко набрал в игре с Латвией, когда статистику поправили многие игроки «молодёжки».Габаритный центрфорвард большинство матчей на турнире провёл в третьем звене и толком ничем не запомнился. В отдельных эпизодах Беляев отмечался блокированными бросками и силовыми приёмами, но в основном держался в тени. Не удавалось ему и связывать крайних нападающих так, как это положено делать центрфорварду. Единственный яркий всплеск в атаке – гол в ворота Латвии, забитый после спин-о-рамы.Проспект «Филадельфии» отправлялся в Канаду в статусе скрытого лидера сборной России. Даже несмотря на то что Рубцов на год младше большинства партнёров по «молодёжке», от него ждали яркой игры. Особенно за океаном, где ещё летом разглядели талант центрфорварда, высоко выбрав его на драфте. На деле все щедрые авансы, выданные Рубцову, не оправдались. Он с треском провалил матч с канадцами, чуть ожил после перевода из четвёртого звена в третье и возвращения с края в центр, но в итоге оказался единственным игроком сборной России с отрицательным показателем полезности. Рубцов не набрал ни одного очка, не имея толком даже моментов для взятия ворот, а последние два матча пропускал из-за перелома носа.