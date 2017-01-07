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МЧМ-2017
Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru
Текст: Роман Соловьёв

Балмочных, Медведев, Дэйгл и ещё 7 потерявшихся звёзд МЧМ

Первый номер драфта НХЛ, липецкий бриллиант, голкипер, который тащил всё, что только можно, и другие потерявшиеся звёзды.
7 января 2017, суббота. 15:15. Хоккей
5 января в канадском Монреале завершился очередной молодёжный чемпионат мира, победу в финале одержали хоккеисты сборной США, переигравшие в серии буллитов команду Канады (5:4 по буллитам). Сборная России стала третьей, в седьмой раз подряд завоевав медали турнира. Мы решили вспомнить звёзд прошлого, которые не смогли проявить себя после МЧМ и довольно рано завершили карьеру.

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Максим Балмочных


После двух молодёжных чемпионатов мира Максима Балмочных в один голос называли будущей звездой мирового хоккея. Его волшебные руки сводили с ума как простых болельщиков, так и скаутов. Почему ему так и не удалось раскрыть свой потенциал хотя бы наполовину – загадка. Сам Балмочных говорит, что Америка была не его страной, а НХЛ – не его лигой. Обвиняет он и Майка Бэбкока. Якобы главный тренер «Анахайма» намеренно губил карьеру молодого русского парня. В итоге форвард, который мог достичь уровня Павла Дацюка, провёл в НХЛ всего шесть матчей, а вернувшись на родину, не стал звездой даже в Высшей лиге.

Сейчас Балмочных живёт в родном Липецке с семьёй и занимается скромным бизнесом, связанным с запчастями и грузоперевозками. С большим хоккеем Максим завязал, но периодически гоняет шайбу в чемпионате области за команду УВД. С недавних пор на нём отлично сидит не только хоккейная форма, но и погоны.
После двух молодёжных чемпионатов мира Максима Балмочных в один голос называли будущей звездой мирового хоккея.

Андрей Медведев


Медведева считали одним из самых талантливых вратарей того времени: победа на юниорском чемпионате мира, два золота молодёжных первенств. Но в 22 года он решил повесить коньки на гвоздь. Официальная причина: боязнь авиаперелётов. Однако, как заявил отец Андрея, сын просто разочаровался в хоккее. Медведев полностью порвал с прошлым. Бывший вратарь не участвует в турнирах любителей, не появляется на трибунах спартаковского дворца и контакты с бывшими партнёрами не поддерживает. В разное время появлялись слухи, что Андрей покончил жизнь самоубийством, кто-то утверждал, что экс-голкипер работает официантом в одном из московских ресторанов. Однако отец Медведева эту информацию опроверг.
Медведева считали одним из самых талантливых вратарей того времени: победа на юниорском чемпионате мира, два золота молодёжных первенств.

Игорь Князев


В 2002 году Князева назвали лучшим защитником МЧМ, годом ранее «Каролина» выбрала его в первом раунде драфта НХЛ. Игорь на два года уехал за океан и за это время выступал только в АХЛ, да и то не очень ярко. Возвращение в Россию триумфальным для Князева не получилось. На родине сменил немало клубов: «Химик», московское «Динамо», «Витязь», ХК МВД, «Лада». А под занавес карьеры играл в Высшей лиге, в клубе из Твери. В итоге он завершил карьеру в 30 лет, а сейчас тренирует детей.

Сергей Аншаков


Карьера Аншакова развивалась стремительно: выбор на драфте НХЛ в 2002 году под общим 50-м номером клубом «Лос-Анджелес», победа на молодёжном чемпионате мира в следующем сезоне. Ещё через год он был лидером «молодёжки» на турнире в Финляндии, где сборная стала лишь пятой. Карьера после МЧМ развивалась не так успешно: Сергей менял по несколько команд за сезон, а завершил её в пермском «Молоте-Прикамье». Сейчас Аншаков работает в полиции, играет за команду полицейских на международных турнирах. Евгений Рябчиков

Талантливый голкипер Рябчиков был основным голкипером молодёжной сборной России на чемпионате мира 1994 года, где российская команда стала лишь третьей. По итогам турнира его включили в символическую сборную, а ближайшим летом клуб «Бостон» выбрал его в первом раунде драфта НХЛ. За океан он уехал уже через сезон, но за четыре года сыграл всего 15 матчей в АХЛ. Возвращение в Россию получилось не очень удачным, и в 30 лет Рябчиков завершил карьеру.
По итогам МЧМ Рябчикова включили в символическую сборную, а ближайшим летом клуб «Бостон» выбрал его в первом раунде драфта НХЛ.

Матьё Бирон


Младший брат известного канадского голкипера Мартина Бирона Матьё играл на позиции защитника. В 1998 году его выбрали под общим 21-м номером на драфте НХЛ, а на МЧМ-2000 Бирон был ассистентом капитана сборной Канады и помог команде выиграть бронзовые медали. Его включили в символическую сборную того турнира – защитник отличался своей надёжной игрой именно в обороне. В НХЛ карьера у него не получилась, в 28 лет он уже отправился покорять Старый Свет, а в 32 завершил карьеру.

Даниэль Ткачук


Ткачука ждала яркая карьера: шестой номер драфта НХЛ, два молодёжных чемпионата мира в составе канадской сборной. В 1999 году он стал одним из лучших бомбардиров турнира и завоевал серебряную медаль. «Калгари» же ему особо не доверял, Ткачук за четыре сезона сыграл всего 19 матчей в НХЛ. Потом Даниэль отправился в Европу, где стал двукратным чемпионом Италии в составе «Милана». Завершил карьеру в 32 года после выступления за британский «Ноттингем». Сейчас работает тренером в клубе АХЛ «Чикаго Вулвз».

Джефф Фаркас


Американец Фаркас на третьем для себя молодёжном чемпионате мира стал лучшим бомбардиром вместе с финном Олли Йокиненом. На том турнире он был звездой, как и россиянин Максим Балмочных. Сборная США оступилась в четвертьфинале, но для Фаркаса главным успехом стала серебряная награда этого турнира, завоёванная годом ранее. После МЧМ он ещё несколько сезонов поиграл в студенческой лиге, сыграл 11 матчей в НХЛ, а в 25 лет завершил карьеру.

Брент Тулли


Тулли выиграл два молодёжных чемпионата, причём на первом, в 1993 году, был включен в символическую сборную турнира, а через год был уже капитаном команды. Все успехи в карьере у него пришлись на молодёжный хоккей. После МЧМ Брент недолго поиграл в АХЛ, а затем отправился выступать в немецкую лигу. В 2002 году в возрасте 28 лет Тулли решил завершить карьеру.

Александр Дэйгл


Дэйгл, пожалуй, самый загадочный канадский хоккеист в истории. В 1993 год он помог сборной Канады выиграть золото молодёжного чемпионата мира, в этом же году его выбрали под первым номером на драфте НХЛ. Первый сезон получился удачным, но на следующий разразился локаут в лиге. Дэйгл начал его в QMJHL, затем выиграл ещё одно золото молодёжного чемпионата мира и вернулся в «Оттаву».

В 25 лет он решил, что устал от хоккея, а в одном из интервью даже заявил, что ему никогда не нравилось играть, но он продолжал это делать только из-за своего таланта. Но хоккей оставался хорошей возможностью заработать деньги, и Дэйгл вернулся, сезон-2003/04 получился для него последним ярким – 51 (20+31) очко в 78 матчах за «Миннесоту». Потом он уже пробовал себя в Швейцарии, а карьеру завершил в 2010 году.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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